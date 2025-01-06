Goldbot One MT5

5

LANSMAN PROMOSYONU:

  • Güncel fiyattan sadece birkaç adet kaldı!
  • Son fiyat: 990$
  • YENİ: Goldbot One satın alın ve 1 EA'yı ücretsiz seçin!! (2 ticaret hesabı için)


KAMU GRUBUNA KATILIN:  Buraya tıklayın  

En İyi Kombo Fırsatı   ->   buraya tıklayın

LIVE SIGNAL

Altın piyasası için tasarlanmış son derece gelişmiş bir ticaret robotu olan  Goldbot One'ı  tanıtıyoruz .  

Breakout trading'e odaklanan Goldbot One, hem destek hem de direnç seviyelerini kullanarak önemli trading fırsatlarını belirler.

Bu uzman danışman, dalgalı kıymetli metaller piyasasında verimlilik, güvenilirlik ve stratejik bir avantaj arayan yatırımcılar için tasarlanmıştır.

 

Dikkat çekici gerçek:    EA'nın örneklem dışı verilerdeki performansı, optimizasyon için kullanılan örneklem içi verilerle mükemmel bir uyum içindedir.  

Örneklem içi dönem 2016-2023 yıllarıdır.  Stratejilerin doğrulanması için kullanılan örneklem dışı veriler 2004-2016 ve 2024 yıllarıdır.     

2024'te performans son 20 yılın en iyileri arasındaydı!    Bu, gelecekteki performans için çok iyi bir gösterge.

 

Temel Özellikler:

Çok Stratejili Yaklaşım:

    • Kazanan bir stratejinin 8 çeşidi:  Goldbot One, her biri farklı piyasa koşulları için optimize edilmiş, sekiz farklı breakout stratejisi çeşidini çalıştırır. Bu çeşitlendirme, iyi bir risk yayılımı sağlar ve daha yumuşak bir büyüme beklentisi yaratır  

Breakout Ticareti:

    • Özellikle kırılmaları işlem yapmak için tasarlanan Goldbot One, altın fiyatlarının belirlenmiş destek veya direnç seviyelerini aştığı önemli anları tespit ederek, potansiyel olarak kazançlı noktalarda işlem yapma şansı sağlıyor.

Risk Yönetimi:

    • Zarar Durdurma ve Kar Alma:    Her işlem, önceden tanımlanmış zarar durdurma ve kar alma seviyeleriyle korunur, böylece yatırımınız önemli düşüşlerden korunur ve yoğun zamanlarda kar elde edilir.
    • Trailing Stop:    Robot, piyasa trendini takip edebilme, piyasanın olumlu yönde hareket etmesiyle kar elde edebilme ve ani dönüşlerden kaynaklanan kayıpları önleyebilme olanağı sağlayan trailing stop loss ve trailing take profit mekanizmalarını kullanır.
    • Takip Eden Kar Alımı:  Takip Eden Kar Alımı: Robot ayrıca, fiyat açık pozisyona karşı hareket ederse işlemden daha erken çıkmayı deneyecek akıllı bir takip eden kar alımı algoritması kullanır.  

Strateji Başına Tek İşlem:

    • Goldbot One, operasyonları temiz, odaklanmış ve yönetilebilir tutmak için strateji başına bir işlem gerçekleştirir. Bu disiplinli yaklaşım, strateji başına birden fazla eş zamanlı işlemin karmaşıklığı olmadan strateji bütünlüğünün korunmasına yardımcı olur.

Kullanıcı Dostu Arayüz:

    • Hem acemi hem de deneyimli yatırımcılar için tasarlanan Goldbot One'ın kurulumu ve özelleştirilmesi basittir. Her stratejinin parametreleri, bireysel risk profillerine ve piyasa görüşlerine uyacak şekilde ayarlanabilir.

Otomatik Uyarlanabilirlik:

    • EA, Altının mevcut değerine otomatik olarak uyum sağlayacaktır.  Bu, Altın gelecekte yükselmeye devam ederse, EA'nın herhangi bir yeni optimizasyona ihtiyaç duymayacağı, ancak tüm dahili parametreleri otomatik olarak ayarlayacağı anlamına gelir.    

Sürekli İyileştirme:

    • Değişen piyasa dinamiklerine uyum sağlamak için düzenli güncellemeler sağlanarak Goldbot One'ın işlem teknolojisinin en ileri noktasında kalması sağlanır.

 

Neden Goldbot One'ı Seçmelisiniz?

  • Altın İçin Özel:    Altın piyasasının kendine özgü oynaklığını ve eğilimlerini anlayarak, altın piyasasına özel olarak tasarlanmıştır.
  • Kanıtlanmış Strateji:    Breakout trading, hassasiyetle uygulandığında başarı geçmişi olan tanınmış bir yöntemdir.
  • Güçlü Risk Yönetimi:    Her işlem için birden fazla koruma katmanıyla sermayeniz güvence altında.
  • Basitlik ve Gelişmişlik:    Kullanımı kolay ve profesyonel ticaret sonuçları için gelişmiş algoritmalarla destekleniyor.

 

Başlayın:    Goldbot One ile altın ticaretinizin potansiyelini ortaya çıkarın.

Portföyünüzü çeşitlendirmeyi veya altın ticaretinde uzmanlaşmayı düşünüyorsanız, Goldbot One, altın piyasasında hassasiyet ve karlılıkla gezinmek için tasarlanmış otomatik yatırımcınızdır.

Altın standart ticaret botlarına güvenen başarılı yatırımcıların arasına katılın.

 


EA'yı nasıl geriye dönük test edebilirsiniz:

  • XAUUSD Günlük grafiğinde geri test yapın.
  • "Lotsize Hesaplama Yöntemi"ni "Strateji Başına Maksimum Riski Kullan" olarak ayarlayın
  • Düşük risk için Strateji Başına Maksimum Riski "3", orta risk için "6" veya yüksek risk için "10" olarak ayarlayın
  • MT5 -> modelleme kalitesi için "1dakika OHLC" kullanabilirsiniz (EA zaten dahili olarak sadece 1 dakikalık OHLC bilgisini kullanıyordu)
  • MT4 -> modelleme kalitesi için "her tik"i kullanın
  • Geriye dönük test için en az bir yıllık bir süre belirleyin  . Bu uzun vadeli bir stratejidir. Süre ne kadar uzun olursa, EA'nın istikrarı o kadar fazla ortaya çıkacaktır.


Canlı işlem için EA nasıl kurulur:

  • MT5'inizde "AlgoTrading"i etkinleştirin (MT4'te "AutoTrading")
  • MT4/MT5 terminalinizdeki (araçlar -> seçenekler -> uzman danışmanlar) "izin verilen URL'lere"  "https : // www . worldtimeserver.com/"  URL'sini (boşlukları kaldırın!!) eklemelisiniz    
  • Açık XAUUSD Günlük Grafiği
  • "Lotsize Hesaplama Yöntemi"ni "Strateji Başına Maksimum Riski Kullan" olarak ayarlayın
  • Düşük risk için Maksimum Riski Strateji Başına "3", orta risk için "6" veya yüksek risk için "10" olarak ayarlayın veya ayar dosyalarını  buradan yükleyin



Parametrelere genel bakış:

- ShowInfoPanel -> grafikte bilgi panelini görüntüle 

- Infopanel boyutu için ayarlama -> 4K ekran durumunda değeri "2" olarak ayarlayın

- test sırasında infopanel güncellendi -> daha hızlı geri test için devre dışı bırakıldı

- Satın Alma İşlemlerine İzin Ver / Satış İşlemlerine İzin Ver -> burada satın alma işlemlerini ve satış işlemlerini etkinleştirebilir/devre dışı bırakabilirsiniz

- 1..8 stratejisini çalıştır -> farklı stratejileri etkinleştir/devre dışı bırak (hepsi günlük destek ve direncin kırılmasıdır, ancak farklı giriş ve çıkış ayarları vardır)

- İzin verilen maksimum spread: Bekleyen emirler için izin verilen maksimum spread

- Cuma Durdurma Saati -> Eğer işlemlerin hafta sonu boyunca tutulmasını istemiyorsanız, 0 ile 23 arasında bir değer belirleyin. (25 "devre dışı" anlamına gelir)

- SetSL_TP_After_Entry -> yalnızca aracınız SL ve TP ile bekleyen emirlere izin vermiyorsa etkinleştirin

- Sanal Son Kullanma Tarihini Kullan -> yalnızca aracınız son kullanma tarihi olan bekleyen emirlere izin vermiyorsa etkinleştirin

- Rastgeleleştirme -> bu, girişleri, çıkışları ve TrailingSL değerlerini biraz rastgele hale getirecek, böylece aynı brokerdaki birden fazla kullanıcı biraz farklı işlemlere sahip olacak. Ayrıca, destek şirketleri için de iyi. İyi değer "50"dir.

- BaseMagicNumber -> tüm stratejiler için kullanılacak temel sihirli sayı

- İşlemler için yorum -> İşlemler için kullanılacak yorum

- EnableNFP_Filter -> NFP filtresini açar veya kapatır

- AutoGMT -> EA'nın brokerınız için doğru GMT ofsetini hesaplamasına izin verin, böylece NFP zamanı doğru olur 

- GMT_OFFSET_Winter -> Kış aylarında GMT Ofsetini manuel olarak ayarlamak için (AutoGMT kapalıyken veya geriye dönük test sırasında!)

- GMT_OFFSET_Summer -> yaz aylarında GMT Ofsetini manuel olarak ayarlamak için (AutoGMT kapalıyken veya geriye dönük test sırasında!)

- NFP_CloseOpenTrades -> NFP başladığında (NFP'den X dakika önce) EA'nın tüm açık işlemleri kapatmasını zorunlu kıl

- NFP_ClosePendingOrders -> EA'nın NFP başladığında (NFP'den X dakika önce) tüm bekleyen siparişleri silmesini zorunlu kıl

- NFP_MinutesBefore -> NFP etkinliğinden kaç dakika önce işlemleri ve bekleyen emirleri kapatmak için

- NFP_MinutesAfter -> NFP olayından sonra EA'nın tekrar ticarete başlamasından önce kaç dakika geçer

- Propfirm'in benzersiz ayarları -> burada EA ticaretini diğer kullanıcılardan farklı hale getirmek için çeşitli giriş ve çıkış parametrelerini ayarlayabilirsiniz

- Lotsize Hesaplama Yöntemi -> Burada lotsize'ın nasıl hesaplanacağını belirlersiniz: Sabit lotsize (StartLots'u kullanın), Strateji Başına Maksimum Riski Kullanın veya LotsizeStep'i kullanın

- Startlots -> bu seçenek seçildiğinde sabit lot boyutu için değeri ayarlayın. Bu parametre, lot boyutu hesaplaması için diğer 2 seçenekten herhangi biri kullanıldığında "minimum lot boyutu" olarak kullanılacaktır.

- LotsizeStep -> lot boyutunu bakiyeye veya öz sermayeye bağlar. Bu nedenle LotsizeStep=1000 şu anlama gelir: 1000 bakiye başına 0,01 lot. bu nedenle 3000'lik bir bakiye 0,03 lotta çalışır

- Strateji Başına Maksimum Risk -> Bir strateji maksimum tarihi düşüşüne ulaştığında maksimum kayıp (% olarak). Yani değer "2", o stratejinin maksimum tarihi düşüşüne ulaşıldığında maksimum %2 kayıp anlamına gelir.

- Maksimum Günlük Düşüşü Ayarla -> Burada izin verilen maksimum günlük düşüşü (% olarak) ayarlayabilirsiniz. Bu değere ulaşıldığında, EA tüm işlemleri ve bekleyen emirleri kapatır ve bir sonraki günü bekler. Bu, destek şirketleri için faydalıdır.

- Bakiye yerine Özsermayeyi kullanın -> tüm lot büyüklüğü değerlerini hesaplamak için hesabın Özsermayesini kullanın

- OnlyUp -> Bu, kayıplardan sonra lotsize'ın azalmasını önleyecektir (kayıplardan sonra daha agresif ancak daha hızlı toparlanma)

- İşlemleri ayarlamadan önce serbest marjı kontrol edin -> EA, yeterli marj olmasına rağmen düşük marj nedeniyle brokerınızda işlem ayarlamada sorun yaşadığında kullanın

- AdjustLotsizeToVariableValues ​​-> bu, lot boyutunu ayarlanmış SL/TP seviyelerine ayarlayacaktır (Goldprice'ın kendisi çok değişirse)



NOT: 

Herhangi bir 'sinir ağı/makine öğrenimi AI/ChatGPT/Kuantum bilgisayarı/mükemmel düz çizgi geri testleri' satış konuşması kullanmıyorum, bunun yerine gerçek ve dürüst bir ticaret sistemi sunuyorum  .

Kanıtlanmış geliştirme ve canlı uygulama metodolojisine dayalı.

Bir geliştirici olarak, otomatik ticaret sistemleri oluşturmada +15 yıllık deneyimim var. Neyin işe yarama potansiyeli olduğunu ve neyin işe yaramadığını biliyorum. 

Sahtekarlık yapmadan, backtest'lerle eşleşen canlı işlem yapma olasılığı en yüksek, dürüst sistemler oluşturuyorum.


İncelemeler 15
EShiN
244
EShiN 2025.09.14 10:07 
 

Another great EA by WIM, i have said too many honest and good things about WIM in his other product reviews, so im only leaving this review because i have used it for more than 6months and it has made profit after profit, waiting for a real DD from this EA hopefully it will stay in line with the backtest!

jimdog
803
jimdog 2025.06.13 16:37 
 

recommend

bi mo
210
bi mo 2025.05.17 02:24 
 

This is the reason why i keep buying Wim experts, well crafted, simple to use and manage your risk, signals matching live accounts, no manipulation of the signal funds, all the good stuff in a market full of scammers. Good to have serious and honest developers around.

Önerilen ürünler
Magic EA MT5
Kyra Nickaline Watson-gordon
Uzman Danışmanlar
Magic EA is an Expert Advisor based on Scalping, Elliot Waves and with filters such as RSI, Stochastic and 3 other strategies managed and decided with the robot smartly. Large number of inputs and settings are tested and optimized and embedded in the program thus inputs are limited and very simple. Using EA doesn't need any professional information or Forex Trading Knowledge. EA can trade on all symbols and all time frames, using special and unique strategies developed by the author. The EA w
Stormer RSI 2
Ricardo Rodrigues Lucca
Uzman Danışmanlar
This strategy was learned from Stormer to be used on B3. Basically, 15 minutes before closing the market, it will check RSI and decided if it will open an position. This strategy do not define a stop loss. If the take profit reach the entry price it will close at market the position. The same happens if the maximal number of days is reached. It is created to brazilian people, so all configuration are in portuguese. Sorry Activations allowed have been set to 50.
Indicement MT5
Profalgo Limited
3.96 (24)
Uzman Danışmanlar
Indicement'a Hoş Geldiniz! PROP FİRMASI HAZIR! -> set dosyalarını   buradan indirin LANSMAN PROMOSYONU: Güncel fiyattan sadece birkaç adet kaldı! Son fiyat: 990$ NEW: Choose 1 EA for FREE! (limited to 2 trading account numbers) En İyi Kombo Fırsatı     ->     buraya tıklayın KAMU GRUBUNA KATILIN:   Buraya tıklayın   VERSION 4.0 LIVE RESULTS OLD VERSION FINAL RESULTS INDICEMENT,     Endeks piyasalarına profesyonel işlem algoritmaları oluşturma konusunda 15 yıllık deneyimimi getiriyor. EA, en iy
Spike Hunt EA
Noppadon Boonpromuppatham
Uzman Danışmanlar
Spike Hunt EA: A Strategy to Capture Reversals After Sharp Price Spikes The Spike Hunt EA is an Expert Advisor specifically designed to profit from a common market behavior: a rapid reversal following a strong and sudden price spike. This EA employs a robust logic to identify high-probability reversal "Spike" candles. It uses Bollinger Bands breakouts as an initial alert and then performs a detailed candlestick analysis to pinpoint precise counter-trend entry points. How Does the Core Strategy
FX SCI Hit the pairs
Eadvisors Software Inc.
Uzman Danışmanlar
The FX 2021 release | Eadvisors The Expert Advisor FXScalper works trading the 5min forex main timeframe looking for small market variations in the pairs, it uses new trading technology, intraday results are amazing. This is the last release version we brought to you at the mql Market, you can active the expert in 5(five) personal accounts. Initial informations about the strategy Strategy used: Grid x Distancing. Initial Lot:       From 0.01 (Micro Lots). StopLoss and Take Profit Adjustable.
BlackGrid
Veniamin Vorobev
Uzman Danışmanlar
Концепция сетки Форекс для пары EUR/USD: Стратегия “Разделяй и Властвуй” Вступление: В хаосе валютного рынка, где цена EUR/USD танцует в ритме глобальных событий, важна дисциплина и стратегия. Представляем концепцию “сетки” – нестандартного подхода к управлению позициями, который позволяет использовать силу тренда и минимизировать риск. Суть концепции: Сетка, по сути, – это набор ордеров, размещенных на определенном расстоянии друг от друга, которые активируются при достижении ценой заданных ур
Manus Pro
Itumeleng Mohlouwa Kgotso Tladi
Uzman Danışmanlar
MANUS PRO EA The Trading Revolution You've Been Waiting For Are you TIRED of watching other traders make consistent profits while your account bleeds red?   The financial markets don't wait for anyone – and neither should you. MANUS PRO isn't just another Expert Advisor... it's your   TICKET TO FINANCIAL FREEDOM . Why MANUS PRO is Different (And Why Everyone's Talking About It) FOR BEGINNERS: Your Trading Mentor That Never Sleeps Zero Learning Curve   – Install, activate, and watch it wo
Santa Scalping MT5
Morten Kruse
3.33 (3)
Uzman Danışmanlar
Santa Scalping is a fully automated Expert Advisor with no use of martingale. Night scalping strategy. The SMA indicator filter are used for entries. This EA can be run from very small accounts. As small as 50 EUR. General Recommendations The minimum deposit is 50 USD,  default settings reccomend for eurusd m5 gmt +2 . Please use max spread 10 if you will not have orders change it to -1. Use a broker with good execution and with a spread of 2-5 points. A very fast VPS is required, preferably wi
Hamster Scalping mt5
Ramil Minniakhmetov
4.7 (233)
Uzman Danışmanlar
Hamster Scalping tam otomatik bir ticaret danışmanıdır. Gece ölçeklendirme stratejisi. Giriş olarak RSI göstergesi ve ATR filtresi kullanılır. Uzman Danışman, bir riskten korunma hesabı türü gerektirir. ÖNEMLİ! Talimatları ve bonusu almak için satın aldıktan hemen sonra benimle iletişime geçin! Gerçek işin izlenmesi ve diğer geliştirmelerim burada görüntülenebilir: https://www.mql5.com/en/users/mechanic/seller Genel öneriler Minimum para yatırma 100 $, minimum spread ile ECN hesaplarını kul
BitCoin MinerX
Godbless C Nygu
Uzman Danışmanlar
Join Deriv link on profile>>> BitCoin MinerX is a special EA tool created to trade the pair called BTC/USD, This robot is created by few indicators which is Donchian Channel and Bollinger Bands.  A Donchian channel is a   trading indicator that shows the highest high and the lowest low of a security over a given period  and  Bollinger Bands are a   technical analysis tool that show the prices and volatility of a financial instrument or commodity over time . We use all this tools because are he
Blue CARA MT5
Duc Anh Le
Uzman Danışmanlar
| Fully-automated Smart Money Concept (ICT) inspired trading solution with multi-strategy capabilities | Built by a grid trader >> for grid traders.  This is MT5 version, click  here  for  Blue CARA MT4  (settings and logics are same in both versions)     Real monitoring signal  -->  Cara Gold Intro Blue CARA EA   ('CARA') - short for  C omprehensive  A lgorithmic   R esponsive   A dvisor is a next-gen  multi-currency    multi-timeframe  EA base on the widely known (and perhaps the most popul
Smart Candle
Wanchai Phonphromchot
Uzman Danışmanlar
Introduction This EA is designed to survive the one-year testing period with a low drawdown and a high Sharpe ratio. The calculation concepts are new, but they are easily understood. Here are the best results. On the test period of 1 year (Jan 2023 - Jan 2024), the profit at the end is about 900% of the initial deposit with a maximum drawdown of 22%, and the Sharpe ratio is greater than 3.74. (Results tested on version V1.4) Note that the 22% drawdown mentioned above is the result from the stra
Pip Titan Cable Maverick Pro
Gabriel Oreoluwa James
Uzman Danışmanlar
Pip Titan Cable Maverick Pro 2.0 is a cutting-edge expert advisor (EA) designed specifically for GBP/USD traders operating on the H1 timeframe. This EA leverages sophisticated algorithms and a robust set of protections to deliver consistent, efficient, and secure trading experiences. Suitable for both seasoned traders and newcomers, Cable Maverick Pro 2.0 empowers users to achieve their trading objectives with precision and confidence. Key Features : Optimized for GBP/USD : Fine-tuned to identi
Fractal Trend Master
Marcus Vinicius
Uzman Danışmanlar
The Fractal Trend Master is one of the most powerful and sophisticated Expert Advisors on the market, designed to protect traders' capital while maximizing profit opportunities. Based on Bill Williams' renowned methodology, this EA uses three essential technical analysis tools: the Alligator indicator , fractals , and the Gator Oscillator , creating a robust and precise framework for identifying and following market trends. This EA was designed with a focus on advanced risk management and capita
Phoenix Plus
Dang Cong Duong
Uzman Danışmanlar
At first, I got my teeth into  Phoenix  Ultra   Expert Advisor. This   Expert Advisor  will support automatic close order if the direction is correct and perform recovery if the direction is wrong. If you enter an order: 1. The price goes in the right direction and hits the   Min Profit Point ,   trailing stop 20% of the current profit. 2. The price goes in the opposite direction, the Expert Advisor will place the order with the volume is   Recovery Volume Percent  at the input, the distance to
RSI Auto Trader
Harun Benge
Uzman Danışmanlar
RSI Temelli Otomatik Alış Stratejisi Expert Advisor (EA), RSI göstergesi aşırı satış bölgesine geldiğinde otomatik olarak alış pozisyonu açmak üzere tasarlanmıştır. Açık pozisyonlar arasında minimum mesafe sağlayarak yeni işlemleri akıllıca aralıklarla açar ve aşırı pozisyon riskini önler. Ayarlanabilir kar al (take profit) seviyeleri ve lot büyüklükleri sayesinde, bu EA M5 zaman diliminde XAUUSD (Altın) paritesine özel olarak uyarlanmıştır. Bu Expert Advisor, RSI tabanlı alış stratejilerini oto
Srfire Hedge Position
Javier Antonio Gomez Miranda
Uzman Danışmanlar
SRFire Hedge Position - Automated Trading Strategy SRFire Hedge Position is an Expert Advisor (EA) designed to ensure trades always close in profit using a hedging and scaling technique. Here’s how it works: How It Works: Trade Initiation: The EA opens a Buy position within a predefined channel. Simultaneously, it places a Sell Stop order below the channel with double the lot size of the Buy position. If the Buy position hits the Take Profit (TP), the Sell Stop order is canceled, and the proces
Cov echo trends indicator
Ekaterina Saltykova
Göstergeler
Manyal trading system, CovEchoTrend Robot, focuses on reliability and flexibility. By employing statistical analysis methods to study the relationships between the base indicator and market patterns, the system enables a deeper understanding of market processes. Intelligent pattern analysis: The application of statistical data processing helps identify key trend reversal points more accurately, signaling significant market shifts. Informed decision-making is based on the intersection of indicato
Sonic R Pro Enhanced
Huu Thuong Nguyen
Uzman Danışmanlar
Sonic R Pro Enhanced EA - Sürüm 2025 249$ - Sadece ilk 5 alıcıya özel! Canlı Sinyal Sonic R Pro Enhanced'in canlı performansını kontrol et: Ticaret Stratejisi Sonic R Pro Enhanced, Dragon Band (EMA 34 ve EMA 89) ile otomatik ticaret yapan Sonic R stratejisinin geliştirilmiş bir versiyonudur. Gelişmiş algoritmalarla maksimum performans sağlar. Zaman Dilimleri: M15, M30 Desteklenen Pariteler: XAUUSD, BTCUSD, AUDJPY, USDJPY Ticaret Tarzı: Swing Trading - Geri Çekilme ve Karşı Trend Minimu
Kabuto Golden Balls 4
Tham Horanop
Uzman Danışmanlar
Gold EA: Proven Power for 1-Minute Gold Trading Transform your trading with our Gold EA, meticulously crafted for 1-minute charts and delivering over 2000% growth in 5 years from just $100-$1000 . No Martingale, No AI Gimmicks : Pure, time-tested strategies with robust money management, stop loss, and take profit for reliable performance across multiple charts. Flexible Trading Modes : Choose Fixed Balance for safe profits, Mark IV for bold growth, or %Balance for high rewards—combine Mark IV an
Bolt
Faith Wairimu Kariuki
Uzman Danışmanlar
BOLT – The Gold Trading Powerhouse BOLT is a next-generation AI-driven gold trading robot built for precision, consistency, and explosive profitability. Powered by the GPT-TURBO Core, BOLT is not just another Expert Advisor — it is a fully intelligent trading system designed to dominate the XAU/USD market with unmatched accuracy. Since its launch in 2024, BOLT has achieved remarkable results — turning an initial 1,000 USD into more than 1.3 million USD, all with 100% verified history quality. It
GoldRobotics
Patiwat Phinitsuwan
Uzman Danışmanlar
GoldRobotics EA: Automated Gold Trading with Precision and Speed GoldRobotics is a sophisticated Expert Advisor designed for automated trading on the XAUUSD (Gold) market. This EA employs a unique strategy based on precise candle pattern recognition and volume analysis, enabling swift entries and exits for optimal performance in volatile market conditions. It prioritizes quick reactions to market fluctuations, making it ideal for scalping strategies without relying on news events. ️ Unlik
Forex Daily Scalping EA MT5
Nguyen Nghiem Duy
Uzman Danışmanlar
Forex Daily Scalping EA is a professional scalping advisor for daily work on the FOREX currency market. In trading, along with experience, traders usually come to understand that the levels of accumulation of stop orders, price and time play a significant role in the market. - Recommend ECN broker with LOW SPREAD: IC Market , Exness, NordFX , FXPRIMUS , Alpari , FXTM PARAMETERS: PRICE - the price distance to be covered in the allotted time period; TIME - time allotted in seconds; HL_PERIOD - n
Bollinger Bands Builder Basic
Florea E. Sorin-Mihai Persoana Fizica Autorizata
Uzman Danışmanlar
The Bollinger Bands Builder Basic expert advisor is a free and configurable trading strategy using the Bollinger Bands indicator as its primary signal provider technique. Like its sibling products from the expert advisors group, this systems aims to ensure low drawdown and avoiding exposure to high risks through:   usage of automatically placed stop loss orders for all launched trades; allowing maximum 1 managed open trade at a given time, avoiding pressure on margin/deposit load; minimization o
FREE
Keltner Grid Scalper MT5 EA
Allan Munene Mutiiria
Uzman Danışmanlar
The Keltner Grid Scalper MT5 EA is an automated trading system for MetaTrader 5 platforms. It uses the Keltner Channel indicator for entry signals in a grid-based strategy. This EA generates trades based on Keltner Channel crossovers and manages them through baskets. We designed it for forex pairs on timeframes from M5 to H1 but you can test and optimize on any other. The system organizes trades into baskets, with options for lot sizing, breakeven adjustments, and trailing stops. It includes da
FREE
Little Swinger by RT
Abdul Wahab
Uzman Danışmanlar
Little Swinger    (Best choice for passive income lovers) Developed by RobotechTrading   key features: Financial Freedom Back testing results will match with real live trading results Proper TP and SL Controlled Risk Highly Optimized settings Running on our Real Live Accounts Little Risk, Little Drawdown, Little Stress, Little BUT stable income, just set and forget. Strategy: Not Indicator based No Martingale  No Grid  No Repaint strategy Safe and Secure calculation of Live data and than take
Neural trendlock hybrid system
Josias Antimano Nazal
Uzman Danışmanlar
TrendLock Hybrid System is an advanced all-in-one Expert Advisor built for traders who demand precision, consistency, and adaptability in any market condition. It combines multiple trading logics into a unified hybrid framework to deliver smarter and more efficient execution. Core Features:  Adaptive risk management that adjusts automatically to market volatility. Detects sideways conditions and avoids low-probability setups. Guides trade direction by identifying short-term momentum for both
LL Grid EA MT5
Leopoldo Licari
Uzman Danışmanlar
********** CHRISTMAS OFFER - LIMITED TIME ONLY 30$ ********** 6 COPIES OUT OF 10 LEFT AT $35  ---> NEXT PRICE $55 UPDATED v1.8 IS OUT ON MARCH 2022 " I built this EA based on my past trading experience, on my personal needs, on what I already had in my hands, on those useful functions that I needed. I am happy to share it with you at a very small cost considering the potential and the time dedicated to developing it. " PLEASE READ ALL THE DESCRIPTION BEFORE USE IT -  Grid EA with  selectabl
Super Wall Street Index Us30
Tiago Oliveira Silva
Uzman Danışmanlar
**WALL STREET INDEX US30** PROMOTION VALID FOR 5 DAYS! **RECOMMENDATIONS FOR ACCOUNT AND TIME FRAMES TO USE THE EXPERT:** **TIME FRAME** : M1 or M5   **MAX SPREAD** : 50   **BROKER TYPE** : HEDGE   **DIGIT* *: 1   **INITIAL DEPOSIT** : 500 USD   **RECOMMENDED BROKERS** : PEPPERSTONE, ICMARKETS RAW The Wall Street US30 is an advanced Expert Advisor (EA) specifically developed to trade the US30 asset, which represents the Dow Jones Industrial Average index, including the leading companies in
Forex Bacteria
Kaloyan Ivanov
Uzman Danışmanlar
MetaTrader 5 için Forex Bacteria Uzman Danışmanı Forex Bacteria, MetaTrader 5 için tasarlanmış otomatik bir Uzman Danışman (EA)'dır. Doğada faydalı bakteriler bizimle simbiyotik olarak bir arada yaşadığı gibi, biz de piyasalarla uyumlu ve simbiyotik bir şekilde bir arada yaşamayı hedefliyoruz. Bu, yalnızca risk yönetimi tercihlerinizi ayarlamanız ve işlem yapmak istediğiniz günleri seçmeniz gereken bir tak ve çalıştır EA'dır. Son 12 yılda ağırlıklı olarak odaklanmış ve optimize edilmiş olup, AUD
Bu ürünün alıcıları ayrıca şunları da satın alıyor
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.97 (313)
Uzman Danışmanlar
Merhaba yatırımcılar! Ben Quantum Queen, Quantum Uzman Danışmanlar Ailesi'nin en yeni ve en güçlü üyesiyim. Uzmanlık alanım mı? ALTIN. Evet, XAUUSD paritesinde hassasiyet ve güvenle işlem yapıyor ve size göz kamaştırıcı altın piyasasında eşsiz yatırım fırsatları sunuyorum. Şimdiye kadar yaratılmış en gelişmiş Altın Yatırım Uzman Danışmanı olduğumu kanıtlamak için buradayım. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructi
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.86 (29)
Uzman Danışmanlar
Sembol XAUUSD Zaman Dilimi H1-M15 (herhangi biri) Tür Yapay Zeka Tek işlem desteği EVET Minimum depozito 500   USD (veya başka bir para birimindeki eşdeğeri) HERHANGİ broker ile uyumlu EVET (2 veya 3 basamaklı brokerleri destekler. Herhangi bir hesap para birimi. Herhangi bir sembol adı. Herhangi bir GMT zamanı.) Önceden ayar yapmadan çalıştırma EVET Eğer trading’de yapay zekaya ilgi duyuyorsanız, kanalıma abone olun. Makine öğrenimindeki en son gelişmeleri inceliyor, ücretsiz modeller paylaş
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
Uzman Danışmanlar
Aura Ultimate — Sinir Ağları ticaretinin zirvesi ve finansal özgürlüğe giden yol. Aura Ultimate, Aura ailesinin bir sonraki evrimsel adımıdır: en son teknoloji yapay zeka mimarisi, pazara uyarlanabilir zeka ve risk kontrollü hassasiyetin bir sentezidir. Aura Black Edition ve Aura Neuron'un kanıtlanmış DNA'sı üzerine inşa edilen bu teknoloji, daha da ileri giderek, bu iki platformun güçlü yönlerini tek bir birleşik çok stratejili ekosistemde birleştirir ve yepyeni bir öngörücü mantık katmanı su
The ORB Master
Profalgo Limited
5 (9)
Uzman Danışmanlar
PROP FIRM READY!  LANSMAN PROMOSYONU: MEVCUT FİYATTAN ÇOK SINIRLI SAYIDA KOPYA MEVCUTTUR! Son fiyat: 990$ 349$'dan başlayan fiyatlarla: 1 EA'yı ücretsiz seçin! (en fazla 2 ticari hesap numarası için) En İyi Kombo Fırsatı     ->     buraya tıklayın KAMU GRUBUNA KATILIN:   Buraya tıklayın   LIVE RESULTS BAĞIMSIZ İNCELEME "ORB Master"a Hoş Geldiniz   :   Açılış Aralığı Çıkışlarında Avantajınız Açılış Aralığı Kopuş (ORB) stratejisinin gücünü, modern yatırımcılar için tasarlanmış, gelişmiş ve yü
Argos Fury
Aleksandar Prutkin
3.83 (23)
Uzman Danışmanlar
Bu platformda ilk kez | Piyasayı anlayan bir EA Bu platformda ilk kez, bir Expert Advisor (EA) Deep Seek’in tüm gücünü kullanıyor. Dynamic Reversal Zoning stratejisiyle birleştiğinde, sadece piyasa hareketlerini algılayan değil — aynı zamanda onları anlayan bir sistem ortaya çıkıyor. Canlı Sinyal __________    Ayarlar Zaman Dilimi: H1 Kaldıraç: min. 1:30 Minimum Yatırım: 200$ Sembol: XAUUSD Broker: tümüyle uyumlu Deep Seek ile geri dönüş stratejisinin bu birleşimi yenidir — ve bu da onu özel
Quantum Baron
Bogdan Ion Puscasu
5 (34)
Uzman Danışmanlar
Kuantum Baron EA Petrolün kara altın olarak adlandırılmasının bir nedeni var ve artık Quantum Baron EA ile ona eşsiz bir hassasiyet ve güvenle erişebilirsiniz. M30 grafiğinde XTIUSD'nin (Ham Petrol) yüksek oktanlı dünyasına hakim olmak için tasarlanan Quantum Baron, seviye atlamanız ve seçkin bir hassasiyetle işlem yapmanız için en önemli silahınızdır. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. İndirimli    
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (483)
Uzman Danışmanlar
Tanıtımı       Quantum Emperor EA   , prestijli GBPUSD çiftinde işlem yapma şeklinizi değiştiren çığır açan MQL5 uzman danışmanı! 13 yılı aşkın ticaret tecrübesine sahip deneyimli yatırımcılardan oluşan bir ekip tarafından geliştirilmiştir. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Quantum Emperor EA satın alın ve  Quantum StarMan  ve Quantum King   edinin!*** Daha fazla ayrıntı için özelden sorun Doğrulanmı
Axonshift EA MT5
Maxim Kurochkin
4.79 (19)
Uzman Danışmanlar
AxonShift — Uyarlanabilir Uygulama Mantığına Sahip Algoritmik Ticaret Sistemi AxonShift, XAUUSD (altın) üzerinde H1 zaman diliminde çalışmak üzere özel olarak tasarlanmış ve optimize edilmiş otonom bir algoritmik ticaret sistemidir. Yapısı, kısa vadeli piyasa dinamikleri ile orta vadeli yapısal hareketleri birleştiren modüler bir mimariye dayanır. Sistem, piyasa gürültüsüne aşırı tepki vermekten kaçınır ve yüksek frekanslı stratejiler kullanmaz; bunun yerine, önceden tanımlanmış yapısal koşullar
Remstone
Remstone
5 (4)
Uzman Danışmanlar
Remstone, sıradan bir Uzman Danışman değildir.   Yılların araştırma ve varlık yönetimi deneyimini bir araya getirir. Live:   Startrader   Tickmill   LMAX   ICMarkets 24H discount at $1,500 instead of $2,000 ! The price increases by $1,000 every profitable year.   2026 price: $3,000 2018'den bu yana   , son şirketim Armonia Capital, FCA tarafından düzenlenen bir varlık yöneticisi olan Darwinex'e sinyal ARF'si sağladı ve 750 bin dolar topladı. Tek bir danışmanla 4 varlık sınıfında uzmanlaşın! Hi
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.44 (84)
Uzman Danışmanlar
PROP FİRMASI HAZIR!   (   SETFILE'ı indirin   ) WARNING: Mevcut fiyata yalnızca birkaç kopya kaldı! Son fiyat: 990$ 1 EA'yı ücretsiz alın (2 ticari hesap için) -> satın aldıktan sonra benimle iletişime geçin Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Altın Reaper'a hoş geldiniz! Çok başarılı Goldtrade Pro'yu temel alan bu EA, aynı anda birden fazla zaman diliminde çalışacak şekilde tasarlanmıştır ve ticaret sıklığını çok muhafazakardan aşırı değişkene k
One Man Army
Ihor Otkydach
5 (2)
Uzman Danışmanlar
Abartı yok, gereksiz risk yok. Minimum düşüşle işlem yap: One Man Army, hem kişisel hem de prop firm (şirket içi) ticaret için tasarlanmış çok dövizli bir işlem sistemidir. Kısa ve orta vadeli piyasa düzeltmeleri ve dönüşlerine dayalı bir scalping stratejisi uygular, bekleyen limit emirleri ile işlem yapar. Bu işlem botu piyasanın yönünü tahmin etmez — en uygun fiyat seviyelerinde yüksek hassasiyetle pozisyon açar. Tam senin sevdiğin tarzda. Şimdi detaylara bakalım. Gerçek Sonuçlar ve Kurulum Te
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
5 (5)
Uzman Danışmanlar
XAUUSD için Hibrit Ticaret Stratejisi – Haber Duyarlılığı & Emir Defteri Dengesizliği Kombinasyonu Bu strateji, nadiren kullanılan ancak son derece etkili iki ticaret yaklaşımını birleştirerek yalnızca XAUUSD (altın) için 30 dakikalık grafik te kullanılmak üzere geliştirilmiş hibrit bir sistem sunar. Geleneksel uzman danışmanlar genellikle sabit tanımlı göstergelere veya basit teknik yapılara dayanırken, bu sistem güncel verileri ve bağlama dayalı analizleri karar verme sürecine entegre eden akı
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (7)
Uzman Danışmanlar
MQL5'te Forex EA Ticaret Kanalı:  Benden en son haberleri güncellemek için MQL5 kanalıma katılın.  Topluluğum MQL5'te 14.000'den fazla üyeden . 10 KOPYADAN SADECE 3 KOPYA KALDI 399$! Bundan sonra fiyat 499$'a çıkarılacak. - GERÇEK SİNYAL  Düşük Risk:  https://www.mql5.com/en/signals/2302784 IC Markets - Yüksek Risk:   https://www.mql5.com/en/signals/2310008 EA AI Gold Sniper'ın düzgün çalışması için tam kurulum talimatları şu adreste güncellenmiştir:   yorum #3 AI Gold Sniper, çok katmanl
Quantum Bitcoin EA
Bogdan Ion Puscasu
4.88 (121)
Uzman Danışmanlar
Quantum Bitcoin EA   : İmkansız diye bir şey yoktur, önemli olan onu nasıl başaracağınızı bulmaktır! En iyi MQL5 satıcılarından birinin en son şaheseri   olan Quantum Bitcoin EA   ile   Bitcoin   ticaretinin geleceğine adım atın. Performans, kesinlik ve istikrar talep eden yatırımcılar için tasarlanan Quantum Bitcoin, kripto para biriminin değişken dünyasında mümkün olanı yeniden tanımlıyor. ÖNEMLİ!   Satın alma işleminden sonra lütfen kurulum kılavuzunu ve kurulum talimatlarını almak için ba
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.75 (121)
Uzman Danışmanlar
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
VolumeHedger
Huseyin Furkan Ozturk
5 (22)
Uzman Danışmanlar
VolumeHedger EA [Live Signals]   ,  [My Channel]   ,  [Set Files]   ,   [ Blog ] Önerilen hesaplar: Yüksek kaldıraçlı Standart, ECN, Raw; Cent; Propfirm (FTMO etc.) Bu EA’nın geliştiricisi, diğer robotlarının kalitesiyle kendi profesyonelliğini kanıtlamıştır. Volume Hedger EA ile  Custom Indicator ile giriş statejisi belirleme özelliği sayesinde daha fazla EA satın almana ihtiyacın kalmayacak! Bu EA, yüksek volatiliteye sahip piyasalarda Martingale stratejisi ile hedging ve akıllı risk yönetim
Quantum StarMan
Bogdan Ion Puscasu
4.91 (103)
Uzman Danışmanlar
Herkese merhaba, kendimi tanıtayım: Ben   Quantum EAs   ailesinin heyecan verici, en yeni üyesi   Quantum StarMan'im   . 5 dinamik pariteye kadar işlem yapma kapasitesine sahip, tamamen otomatik, çoklu para birimi destekli bir EA'yım:   AUDUSD, EURAUD, EURUSD, GBPUSD ve USDCAD   . En üst düzey hassasiyet ve sarsılmaz sorumlulukla, işlem oyununuzu bir üst seviyeye taşıyacağım. İşte can alıcı nokta: Martingale stratejilerine güvenmiyorum. Bunun yerine, en yüksek performans için tasarlanmış geliş
ARIA Connector EA
Martin Alejandro Bamonte
4.93 (15)
Uzman Danışmanlar
Aria Connector EA – V4 (Öğrenme Makinesi + XGBoost Öğrenme Modeli +112 Ücretli ve Ücretsiz AI + Oylama Sistemi + Harici ve Düzenlenebilir Promptlar) Piyasadaki EA'ların çoğu "AI" veya "sinir ağları" kullandığını iddia ederken gerçekte sadece temel scriptler çalıştırırken, Aria Connector EA V4 gerçek AI güdümlü ticaretin anlamını yeniden tanımlıyor. Bu teori değil, pazarlama abartısı değil, MetaTrader 5 platformunuz ile 112 gerçek AI modeli arasında doğrudan, doğrulanabilir bir bağlantı, yeni n
Syna
William Brandon Autry
5 (4)
Uzman Danışmanlar
Syna Sürüm 3+ Tanıtımı - Devrim Niteliğinde Çift Fonksiyonlu AI Ticaret Sistemi Syna Sürüm 3+'ı tanıtmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Bu, AI destekli ticaret teknolojisinde devrim niteliğinde bir atılımdır. Bu sürüm, OpenAI, Anthropic, Gemini, X.ai (Grok), Mistral, DeepSeek ve OpenRouter'ın geniş model ekosistemi dahil olmak üzere önde gelen AI sağlayıcılarına benzeri görülmemiş doğrudan API erişimi sunar. Artık Vision girdi yetenekleri, otomatik API anahtar yönetimi ve rafine edilmiş AI istem
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (24)
Uzman Danışmanlar
ÖNEMLİ   : Bu paket yalnızca çok sınırlı sayıda kopya için geçerli fiyattan satılacaktır.    Fiyat çok hızlı bir şekilde 1499$'a çıkacak    +100 Strateji dahil   ve daha fazlası geliyor! BONUS   : 999$ ve üzeri fiyata -->   diğer 5    EA'mı ücretsiz seçin!  TÜM AYAR DOSYALARI TAM KURULUM VE OPTİMİZASYON KILAVUZU VİDEO REHBERİ CANLI SİNYALLER İNCELEME (3. taraf) ULTIMATE BREAKOUT SYSTEM'e hoş geldiniz! Sekiz yıl boyunca titizlikle geliştirilen, gelişmiş ve tescilli bir Uzman Danışman (EA) olan
SGear
Olesia Kusmenko
5 (4)
Uzman Danışmanlar
Yaz Sonu İndirimi – Sadece Sınırlı Süreyle! Aşamalı fiyatlandırma modeli uygulanmaktadır: Her beşinci satın alma, fiyatı 50 dolar artırır. Her yeni alıcı ile bir sonraki fiyat seviyesine daha da yaklaşılır ve bu da girişinizi daha pahalı hale getirir. Fiyat artışı tetiklenmeden önce SGear'ı mevcut fiyatla güvence altına alın. Bu satış sınırlıdır – hem zaman hem de miktar açısından. Bundan sonra, normal piyasa fiyatı geçerli olacaktır. Buraya tıklayın -> SGear Signal ile canlı sinyali izleyin.
ENEA mt5
Vitalii Tkachenko
5 (3)
Uzman Danışmanlar
Fiyat: 404$ -> 550$ Sinyal:   ENEA Kurulum:  Manual ENEA mt5 – Rejim Değişimi + GPT5 ve Gizli Markov Modelleri (HMM) ENEA mt5 , ChatGPT-5 yapay zekâ gücünü Gizli Markov Modeli (HMM) ile birleştiren, son derece gelişmiş, tamamen otomatik bir alım-satım algoritmasıdır. Piyasayı gerçek zamanlı olarak izler, karmaşık ve tespit edilmesi zor piyasa durumlarını (rejimler) belirler ve stratejisini mevcut koşullara göre dinamik olarak ayarlar. Amaç nettir: Trend, yatay hareket veya yüksek volatilite g
XG Gold Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.23 (90)
Uzman Danışmanlar
The XG Gold Robot MT5 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the XAUUSD, GOLD, XAUEUR pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to Trade in Gold and includes additional a function that displays weekly Gold levels with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on Price Action, Cycle S
HFT Fast M1 Gold Scalper MT5 EA
Martin Alejandro Bamonte
5 (1)
Uzman Danışmanlar
HFT AI FAST SCALPER V10.1 Bugüne kadarki en gelişmiş EA sürümümüz; Yapay Zeka tabanlı karar verme , çoklu AI oylama ve dinamik işlem mantığı ile tamamen yeniden tasarlandı. Artık yalnızca XAUUSD (Altın) M1 ile sınırlı değil, aynı zamanda BTCUSD ve ETHUSD ’yi de tam olarak destekliyor. Yüksek frekanslı girişler, akıllı risk yönetimi ve tam adaptasyon sunuyor. Bu EA, OpenRouter üzerinden bağlanan ücretsiz AI modellerini gelişmiş filtrelerle birleştirerek her piyasa koşulunda hassas işlem sağlar
Bitcoin Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.5 (133)
Uzman Danışmanlar
The Bitcoin Robot MT5 is engineered to execute Bitcoin trades with unparalleled efficiency and precision . Developed by a team of experienced traders and developers, our Bitcoin Robot employs a sophisticated algorithmic approach (price action, trend as well as two personalized indicators) to analyze market and execute trades swiftly with M5 timeframe , ensuring that you never miss out on lucrative opportunities. No grid, no martingale, no hedging, EA only open one position at the same time. Bit
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.39 (46)
Uzman Danışmanlar
Aura Black Edition, yalnızca ALTIN ​​ticareti yapmak için tasarlanmış tamamen otomatik bir EA'dır. Uzmanlar, 2011-2020 döneminde XAUUSD'de istikrarlı sonuçlar gösterdi. Hiçbir tehlikeli para yönetimi yöntemi kullanılmadı, martingale yok, grid veya scalp yok. Herhangi bir broker koşulu için uygundur. Çok katmanlı bir algılayıcı ile eğitilen EA Sinir Ağı (MLP), ileri beslemeli yapay sinir ağı (ANN) sınıfıdır. MLP terimi belirsiz bir şekilde kullanılır, bazen gevşek bir şekilde herhangi bir ileri b
AEgis FX
Peter Robert Grange
Uzman Danışmanlar
AEGIS FX — Akıllı Ticaretin Kalkanı AEGIS FX, Dynamics serisine dayalı olarak geliştirilen algoritmik sistemlerin evriminde yeni bir aşamayı temsil eder. Neuro Dynamics , ZeroPoint Dynamics ve DeepLayer Dynamics ’in güçlü yönlerini birleştiren AEGIS FX, modern ticaretin gereksinimlerine uygun, benzersiz bir sermaye koruma çerçevesi sunar. Canlı Sinyal & Performans Dynamics serisindeki diğer danışmanlar gibi, AEGIS FX de güncel piyasa koşullarında sistemin nasıl çalıştığını göstermek amacıyla ger
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.83 (12)
Uzman Danışmanlar
Sadece 10 kopya için %50 indirim! Sonrasında fiyat 1199$'a geri dönecek. Son fiyat: 1999$. Zenox, trendleri takip eden ve on altı döviz çifti arasında riski dağıtan son teknoloji ürünü bir yapay zeka çoklu parite salınım alım satım robotudur. Yıllar süren özverili geliştirme çalışmaları, güçlü bir alım satım algoritmasıyla sonuçlanmıştır. 2000 yılından günümüze kadar yüksek kaliteli bir veri seti kullandım. Yapay zeka, en yeni makine öğrenimi tekniklerini ve ardından takviyeli öğrenmeyi kullan
Bitcoin Robot Grid MT5
MQL TOOLS SL
4.78 (45)
Uzman Danışmanlar
Bitcoin Robot Grid MT5 is an intelligent trading system designed to automate BTCUSD trading using the grid trading strategy. This method takes advantage of market fluctuations by placing a structured series of buy and sell orders at predefined price levels. The robot continuously monitors market conditions and executes trades according to its preset parameters, allowing for consistent market engagement without the need for manual intervention. Bitcoin Robot Grid is the perfect solution for trad
AlphaCore X
Arseny Potyekhin
3.15 (27)
Uzman Danışmanlar
AlphaCore X AlphaCore X EA, yapay zeka destekli analizlerle veri tabanlı algoritmaları benzersiz bir şekilde birleştirerek finansal piyasaların karmaşıklığını aşan ileri düzey bir alım satım sistemidir. ChatGPT-o1 , en yeni GPT-4.5 , gelişmiş makine öğrenimi modelleri ve güçlü bir büyük veri yaklaşımını entegre ederek AlphaCore X, hassasiyet, uyarlanabilirlik ve verimlilikte yeni bir düzeye ulaşır. Bu Expert Advisor, yenilikçi stratejisi, sorunsuz AI etkileşimi ve geliştirilmiş hedgeleme için a
Yazarın diğer ürünleri
The ORB Master
Profalgo Limited
5 (9)
Uzman Danışmanlar
PROP FIRM READY!  LANSMAN PROMOSYONU: MEVCUT FİYATTAN ÇOK SINIRLI SAYIDA KOPYA MEVCUTTUR! Son fiyat: 990$ 349$'dan başlayan fiyatlarla: 1 EA'yı ücretsiz seçin! (en fazla 2 ticari hesap numarası için) En İyi Kombo Fırsatı     ->     buraya tıklayın KAMU GRUBUNA KATILIN:   Buraya tıklayın   LIVE RESULTS BAĞIMSIZ İNCELEME "ORB Master"a Hoş Geldiniz   :   Açılış Aralığı Çıkışlarında Avantajınız Açılış Aralığı Kopuş (ORB) stratejisinin gücünü, modern yatırımcılar için tasarlanmış, gelişmiş ve yü
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.44 (84)
Uzman Danışmanlar
PROP FİRMASI HAZIR!   (   SETFILE'ı indirin   ) WARNING: Mevcut fiyata yalnızca birkaç kopya kaldı! Son fiyat: 990$ 1 EA'yı ücretsiz alın (2 ticari hesap için) -> satın aldıktan sonra benimle iletişime geçin Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Altın Reaper'a hoş geldiniz! Çok başarılı Goldtrade Pro'yu temel alan bu EA, aynı anda birden fazla zaman diliminde çalışacak şekilde tasarlanmıştır ve ticaret sıklığını çok muhafazakardan aşırı değişkene k
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (24)
Uzman Danışmanlar
ÖNEMLİ   : Bu paket yalnızca çok sınırlı sayıda kopya için geçerli fiyattan satılacaktır.    Fiyat çok hızlı bir şekilde 1499$'a çıkacak    +100 Strateji dahil   ve daha fazlası geliyor! BONUS   : 999$ ve üzeri fiyata -->   diğer 5    EA'mı ücretsiz seçin!  TÜM AYAR DOSYALARI TAM KURULUM VE OPTİMİZASYON KILAVUZU VİDEO REHBERİ CANLI SİNYALLER İNCELEME (3. taraf) ULTIMATE BREAKOUT SYSTEM'e hoş geldiniz! Sekiz yıl boyunca titizlikle geliştirilen, gelişmiş ve tescilli bir Uzman Danışman (EA) olan
Daytrade Pro Algo MT5
Profalgo Limited
4.18 (11)
Uzman Danışmanlar
Promozione lancio: Numero limitato di copie disponibili al prezzo corrente Prezzo finale: 990$ NOVITÀ: ottieni 1 EA gratis!   (per 2 account commerciali) Ultimate Combo Deal   ->   click here LIVE RESULTS:   https://www.mql5.com/en/signals/1949810 JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Set Files Benvenuto in DayTrade Pro Algo!   Dopo anni di studio dei mercati e programmazione di diverse strategie, ho trovato un algoritmo che ha tutto ciò di cui ha bisogno un buon sistema di trading: È indipendente
Gold Trade Pro MT5
Profalgo Limited
4.23 (35)
Uzman Danışmanlar
Tanıtımı başlat! 449$'dan sadece birkaç kopya kaldı! Sonraki fiyat: 599$ Son fiyat: 999$ 1 EA'yı ücretsiz alın (2 ticari hesap için) -> satın aldıktan sonra benimle iletişime geçin Ultimate Combo Deal   ->   click here Live signal:   https://www.mql5.com/en/signals/2084890 Live Signal high risk :  https://www.mql5.com/en/signals/2242498 Live Signal Set Prop Firm Set File JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Parameter overview Gold Trade Pro, Altın ticareti EA'ları kulübüne katılıyor, ancak büyü
The Bitcoin Reaper
Profalgo Limited
3.66 (35)
Uzman Danışmanlar
LANSMAN PROMOSYONU: Güncel fiyatla çok sınırlı sayıda kopya satışa sunulacaktır! Son Fiyat: 999$ YENİ (349$'dan başlayan fiyatlarla) --> 1 ADET'İ ÜCRETSİZ ALIN (2 işlem hesap numarası için). En İyi Kombo Fırsatı     ->     buraya tıklayın KAMU GRUBUNA KATILIN:   Buraya tıklayın   LIVE SIGNAL LIVE SIGNAL V2.0 UPDATE 2.0 INFO BITCOIN REAPER'a hoş geldiniz!   Gold Reaper'ın muazzam başarısından sonra, aynı kazandıran prensipleri Bitcoin Piyasasına uygulamanın zamanının geldiğine karar verdim ve e
Indicement MT5
Profalgo Limited
3.96 (24)
Uzman Danışmanlar
Indicement'a Hoş Geldiniz! PROP FİRMASI HAZIR! -> set dosyalarını   buradan indirin LANSMAN PROMOSYONU: Güncel fiyattan sadece birkaç adet kaldı! Son fiyat: 990$ NEW: Choose 1 EA for FREE! (limited to 2 trading account numbers) En İyi Kombo Fırsatı     ->     buraya tıklayın KAMU GRUBUNA KATILIN:   Buraya tıklayın   VERSION 4.0 LIVE RESULTS OLD VERSION FINAL RESULTS INDICEMENT,     Endeks piyasalarına profesyonel işlem algoritmaları oluşturma konusunda 15 yıllık deneyimimi getiriyor. EA, en iy
The Gold Reaper MT4
Profalgo Limited
4.58 (31)
Uzman Danışmanlar
PROP FİRMASI HAZIR!   (   SETFILE'ı indirin   ) PROMO BAŞLAT: Mevcut fiyata yalnızca birkaç kopya kaldı! Son fiyat: 990$ 1 EA'yı ücretsiz alın (2 ticari hesap için) -> satın aldıktan sonra benimle iletişime geçin Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Altın Reaper'a hoş geldiniz! Çok başarılı Goldtrade Pro'yu temel alan bu EA, aynı anda birden fazla zaman diliminde çalışacak şekilde tasarlanmıştır ve ticaret sıklığını çok muhafazakardan aşırı değişke
Daytrade Pro Algo
Profalgo Limited
5 (5)
Uzman Danışmanlar
Lansman Promosyonu: Mevcut fiyattan sınırlı sayıda kopya mevcuttur Son fiyat: 990$ YENİ: 1 EA'yı ücretsiz alın!   (2 ticaret hesabı için) Ultimate Combo Deal   ->   click here LIVE RESULTS:   https://www.mql5.com/en/signals/1949810 JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Set Files DayTrade Pro Algo'ya hoş geldiniz!   Yıllarca piyasaları inceledikten ve farklı stratejiler programladıktan sonra, iyi bir ticaret sisteminin ihtiyaç duyduğu her şeye sahip bir algoritma buldum: Broker bağımsızdır Bağımsız y
Gold Trade Pro
Profalgo Limited
4.61 (23)
Uzman Danışmanlar
Tanıtımı başlat! 449$'dan sadece birkaç kopya kaldı! Sonraki fiyat: 599$ Son fiyat: 999$ 1 EA'yı ücretsiz alın (2 ticari hesap için) -> satın aldıktan sonra benimle iletişime geçin Ultimate Combo Deal   ->   click here New live signal:   https://www.mql5.com/en/signals/2084890 Live Signal high risk :  https://www.mql5.com/en/signals/2242498 Live Signal Set Prop Firm Set JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Parameter overview Gold Trade Pro, Altın ticareti EA'ları kulübüne katılıyor, ancak büyük
Stability Pro MT5
Profalgo Limited
5 (3)
Uzman Danışmanlar
PROMO BAŞLAT: 990$ yerine SADECE 299 34 9 ! Bu promosyon fiyatına yalnızca birkaç kopya kaldı! Promosyon blogumuzdaki   "   Ultimate EA kombo paketimize "   göz atmayı unutmayın   !   JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Canlı sonuçlar düşük risk Canlı sonuçlar yüksek risk STABILITY PRO'ya hoş geldiniz   : Piyasadaki en gelişmiş, istikrarlı, düşük riskli şebeke sistemlerinden biri! Bu EA, kullandığı forex çiftlerinin mevcut tüm geçmişi boyunca stres testine tabi tutulmuştur. Bu stres testleri sır
Bitcoin Scalp Pro MT5
Profalgo Limited
4.5 (8)
Uzman Danışmanlar
Mevcut promosyon: 549$'dan sadece 1 adet kaldı Son fiyat: 999$ NEW: Choose 1 EA for free! (for 2 trade account numbers) Promosyon blogumuzdaki   "   Ultimate EA kombo paketimize "   göz atmayı unutmayın   !   LIVE SIGNAL Bitcoin Scalp Pro, piyasadaki benzersiz bir ticaret sistemidir.  Destek ve direnç seviyelerinin kırılmalarını ticaret yaparak tamamen Bitcoin piyasasının oynaklığından yararlanmaya odaklanmıştır. EA'nın odak noktası, işlemlerde aşırı düşük dezavantajlara ve çok iyi bir risk/ö
Gecko EA MT5
Profalgo Limited
5 (1)
Uzman Danışmanlar
NEW PROMO: Only a few copies copies available at 349$ Next price: 449$ Make sure to check out our " Ultimate EA combo package " in our   promo blog ! Gecko runs a simple, yet very effective, proven strategy.  It looks for important recent support and resistance levels and will trade the breakouts.  This is a "real" trading system, which means it will use a SL to protect the account.  It also means it will not use any dangerous techniques like martingale, grid or averaging down. The EA shows its
Grid King MT5
Profalgo Limited
4 (9)
Uzman Danışmanlar
NEW PROMO: Only a few copies copies available at 349$ Next price: 449$ Make sure to check out our " Ultimate EA combo package " in our   promo blog ! Grid King is a revolution in grid trading.  The main focus when developing the EA was safety, by eliminating the margin-call risk which is usually associated with most grid systems on the market.  It also strives to achieve much higher returns than the average grid system, by spreading risk amongst multiple pairs and strategies which all have a li
Red Hawk MT5
Profalgo Limited
5 (4)
Uzman Danışmanlar
NEW PROMO: Only a few copies copies available at 349$ Next price: 449$ Make sure to check out our " Ultimate EA combo package " in our   promo blog ! Red Hawk is a "mean reversion" trading system, that trades during the quiet times of the market. It runs on 9 pairs currently: EURUSD, GBPUSD, USDCHF, EURCHF, EURGBP, AUCAD, AUDJPY, EURAUD and USDCAD. Recommended timeframe: M5 Recommended for HEDGING MT5 account types only! Since this kind of strategy works best with low spread and fast executi
Night Owl
Profalgo Limited
3.5 (8)
Uzman Danışmanlar
NIGHT OWL is a night scalper that trades during the most quiet times of the market. Markets tend to range in that period and the EA will trade those ranging movements. Each trade will have an initial stop loss and take profit, but the EA uses also advanced SL management algorithms that will evaluate the strength of the trades and close out early if necessary. The EA works on all pairs that have stable spread and quiet moves during the night. But it is programmed to also handle bigger spreads wit
Advanced Scalper
Profalgo Limited
3.96 (114)
Uzman Danışmanlar
4 YILDAN FAZLA ZATEN CANLI TİCARET SONUÇLARI     ->    https://www.mql5.com/en/signals/413850 YENİ TANITIM: Sadece birkaç kopya 349$'dan alınabilir Sonraki fiyat: 449$ Ücretsiz 1 EA alın! Promosyon blogumuzdaki   "   Ultimate EA kombo paketimize "   göz atmayı unutmayın   !!   EA'YI ÇALIŞTIRMADAN ÖNCE KURULUM KILAVUZUNU OKUYUN !!    ->    https://www.mql5.com/en/blogs/post/705899 Diğer Canlı sonuçlar   :    https://www.mql5.com/en/signals/1931084 Advanced Scalper, uzun yıllardır geliştirilm
Grid King
Profalgo Limited
4.12 (41)
Uzman Danışmanlar
NEW PROMO: Only a few copies copies available at 349$ Next price: 449$ Make sure to check out our " Ultimate EA combo package " in our   promo blog ! Grid King is a revolution in grid trading.  The main focus when developing the EA was safety, by eliminating the margin-call risk which is usually associated with most grid systems on the market.  It also strives to achieve much higher returns than the average grid system, by spreading risk amongst multiple pairs and strategies which all have a li
Gecko
Profalgo Limited
4.4 (10)
Uzman Danışmanlar
NEW PROMO: Only a few copies copies available at 349$ Next price: 449$ Make sure to check out our " Ultimate EA combo package " in our   promo blog ! Gecko runs a simple, yet very effective, proven strategy.  It looks for important recent high and lows and will trade the breakouts.  The actual execution of this strategy however, is what makes this EA truly shine.  Entry calculations and exit algorithms are not only unique but also very advanced. LIVE RESULTS: https://www.mql5.com/en/signals/75
Red Hawk EA
Profalgo Limited
4.18 (17)
Uzman Danışmanlar
NEW PROMO: Only a few copies copies available at 349$ Next price: 449$ Make sure to check out our " Ultimate EA combo package " in our   promo blog ! Red Hawk is a "mean reversion" trading system, that trades during the quiet times of the market. It runs on 9 pairs currently: EURUSD, GBPUSD, USDCHF, EURCHF, EURGBP, AUCAD, AUDJPY, EURAUD and USDCAD. Recommended timeframe: M5 Since this kind of strategy works best with low spread and fast execution, I advise using an good ECN broker. IMPORTANT F
The Viper EA
Profalgo Limited
3.18 (11)
Uzman Danışmanlar
NOTE: only recommended for these pairs currently: EURAUD;GBPAUD;GBPCHF;EURCHF;AUDCAD and AUDUSD NEW PROMO: Only a few copies copies available at 349$ Next price: 449$ Make sure to check out our " Ultimate EA combo package " in our   promo blog ! Live monitoring :  https://www.mql5.com/en/signals/1422803 The Viper EA uses sharp and effective "mean reversion" entries during the ranging period of the trading sessions (between 23h and 1h GMT+2, US DST).    These trades already have a very high su
Starlight MT4
Profalgo Limited
3.2 (5)
Uzman Danışmanlar
Mevcut promosyon: Şimdi sadece 349$! Son fiyat: 999$ Promosyon blogumuzdaki   "   Ultimate EA kombo paketimize "   göz atmayı unutmayın   !   STARLIGHT, diğer gece soyuculara kıyasla giriş algoritmasına benzersiz bir yaklaşım kullanan çok gelişmiş, düşük riskli bir gece soyucudur.  Ortalama-ters strateji ile canlı ticarette uzun yıllara dayanan deneyim kullanılarak geliştirildi ve bu EA'ya dahil edilecek yalnızca en iyi çiftleri ve teknikleri seçti. EA, yıllar içinde geliştirilen mevcut teknol
Little trade helper
Profalgo Limited
Göstergeler
Little Trade Helper is a fine tool for manual traders. It can quickly draw trendlines and support/resistance lines that will help to identify good price levels for placing entries, or set SL/TP levels. This indicator will not provide any direct buy/sell signals or notification, but is purely meant for those traders that want to get a quick graphical help in finding important levels on the chart. When switching to another timeframe, the indicator will immediately adjust and re-calculate all le
Bitcoin Scalp Pro
Profalgo Limited
5 (4)
Uzman Danışmanlar
Mevcut promosyon: 549$'dan sadece 1 adet kaldı Son fiyat: 999$ NEW: Choose 1 EA for free! (for 2 trade account numbers) Promosyon blogumuzdaki   "   Ultimate EA kombo paketimize "   göz atmayı unutmayın   !   LIVE SIGNAL Bitcoin Scalp Pro, piyasadaki benzersiz bir ticaret sistemidir.  Destek ve direnç seviyelerinin kırılmalarını ticaret yaparak tamamen Bitcoin piyasasının oynaklığından yararlanmaya odaklanmıştır. EA'nın odak noktası, işlemlerde aşırı düşük dezavantajlara ve çok iyi bir risk/ö
Apex Trader MT4
Profalgo Limited
5 (4)
Uzman Danışmanlar
LANSMAN PROMOSU: Sadece 2 kopya 199 $ Son fiyat: 999$ YENİ: Şimdi satın alın ve ücretsiz 1 EA kazanın!   (2 ticaret hesabı için) Canlı sonuçlar:   https://www.mql5.com/en/signals/1836525 high risk account Forex ticaret robotları serimize en son eklenen     Apex Trader   ile tanışın . Uzman danışmanlar oluşturma konusunda yılların deneyimi kullanılarak geliştirilen Apex Trader, forex piyasası için güçlü bir ticaret aracıdır.   Bir geliştirici olarak, bu robotu araştırmak ve oluşturmak için çok
Luna AI PRO
Profalgo Limited
4.67 (3)
Uzman Danışmanlar
Başlatma promosyonu: 399$'dan sadece 1 kopya mevcut Son fiyat: 2000$ Bu EA'nın yalnızca sınırlı sayıda kopyası satılacaktır. Yapay zekanın gücünü serbest bırakın ve piyasadaki en gelişmiş "ortalama ters" ticaret robotu olan   Luna AI Pro EA   ile ticaretinizi benzeri görülmemiş yüksekliklere taşıyın . Hem deneyimli tüccarlara hem de yeni başlayanlara hitap edecek şekilde tasarlanan bu son teknoloji yapay zeka odaklı sistem, ticaret stratejinizi optimize etmek ve karınızı en üst düzeye çıkarmak
Stability Pro MT4
Profalgo Limited
5 (1)
Uzman Danışmanlar
PROMO BAŞLAT: 990$ yerine SADECE 34 9 $! Bu promosyon fiyatına yalnızca birkaç kopya kaldı! Promosyon blogumuzdaki   "   Ultimate EA kombo paketimize "   göz atmayı unutmayın   !   JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Canlı sonuçlar düşük risk Canlı sonuçlar yüksek risk STABILITY PRO'ya hoş geldiniz   : Piyasadaki en gelişmiş, istikrarlı, düşük riskli şebeke sistemlerinden biri! Bu EA, kullandığı forex çiftlerinin mevcut tüm geçmişi boyunca stres testine tabi tutulmuştur. Bu stres testleri sırası
Indicement MT4
Profalgo Limited
5 (2)
Uzman Danışmanlar
Indicement'a Hoş Geldiniz! PROP FİRMASI HAZIR! -> set dosyalarını   buradan indirin LANSMAN PROMOSYONU: Güncel fiyattan sadece birkaç adet kaldı! Son fiyat: 990$ NEW: Choose 1 EA for FREE! (limited to 2 trading account numbers) En İyi Kombo Fırsatı     ->     buraya tıklayın KAMU GRUBUNA KATILIN:   Buraya tıklayın   VERSION 4.0 LIVE RESULTS OLD VERSION FINAL RESULTS INDICEMENT,   Endeks piyasalarına profesyonel işlem algoritmaları oluşturma konusunda 15 yıllık deneyimimi getiriyor. EA, en iyi
Goldbot One MT4
Profalgo Limited
5 (4)
Uzman Danışmanlar
LANSMAN PROMOSYONU: Güncel fiyattan sadece birkaç adet kaldı! Son fiyat: 990$ YENİ: Goldbot One satın alın ve 1 EA'yı ücretsiz seçin!! (2 ticaret hesabı için) KAMU GRUBUNA KATILIN:   Buraya tıklayın   En İyi Kombo Fırsatı     ->     buraya tıklayın LIVE SIGNAL Altın piyasası için tasarlanmış son derece gelişmiş bir ticaret robotu olan   Goldbot One'ı   tanıtıyoruz .   Breakout trading'e odaklanan Goldbot One, hem destek hem de direnç seviyelerini kullanarak önemli trading fırsatlarını belirle
Advanced Scalper MT5
Profalgo Limited
3.47 (17)
Uzman Danışmanlar
4 YILDAN FAZLA ZATEN CANLI TİCARET SONUÇLARI     ->    https://www.mql5.com/en/signals/413850 YENİ TANITIM: Sadece birkaç kopya 349$'dan alınabilir Sonraki fiyat: 449$ Ücretsiz 1 EA alın! Promosyon blogumuzdaki   "   Ultimate EA kombo paketimize "   göz atmayı unutmayın   !!   EA'YI ÇALIŞTIRMADAN ÖNCE KURULUM KILAVUZUNU OKUYUN !!    ->    https://www.mql5.com/en/blogs/post/705899 Diğer Canlı sonuçlar   :    https://www.mql5.com/en/signals/1931084 Advanced Scalper, uzun yıllardır geliştirilm
Filtrele:
EShiN
244
EShiN 2025.09.14 10:07 
 

Another great EA by WIM, i have said too many honest and good things about WIM in his other product reviews, so im only leaving this review because i have used it for more than 6months and it has made profit after profit, waiting for a real DD from this EA hopefully it will stay in line with the backtest!

jimdog
803
jimdog 2025.06.13 16:37 
 

recommend

bi mo
210
bi mo 2025.05.17 02:24 
 

This is the reason why i keep buying Wim experts, well crafted, simple to use and manage your risk, signals matching live accounts, no manipulation of the signal funds, all the good stuff in a market full of scammers. Good to have serious and honest developers around.

Gravity Tool
197
Gravity Tool 2025.05.10 12:42 
 

Great EA, very easy to setup. Live account results have been great and match with the backtest. I highly recommend this product as actually all products of Wim. He provides great support for his whole community, and using his EAs in my portfolio made me significant profits over the last 1.5 years.

gwayne9595
304
gwayne9595 2025.05.02 14:25 
 

Works really well, honest developer and great results, more to come!

Nice Trader OÜ
2649
Aller Uja 2025.04.11 13:33 
 

updated 02.06.2025

I’m updating my previous review, as it was based on too short of a testing period and was overly critical in hindsight.

After five to six months of testing, the EA has shown consistent and respectable profitability. As of the beginning of June,

I’ve added this EA to my live account, as I trust its long-term stability. It fits very well into my portfolio and runs smoothly alongside several other EAs.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

first review

As seen, this EA lacks stability — trades take a very long time to appear, even though gold has been trending strongly since the EA and the developer's signal were released.

With very high risk, it's only produced a 30% return in half a year, which is an extremely poor result. I've been testing it on a demo account since its public release, and it's clear that I won’t be adding it to a real money account.

Trying to make money with it is a stressful process due to the very low win rate. While the developer has long-term experience and is very helpful, that mostly benefits the sales of his products — not the end user of this particular EA.

Profalgo Limited
81474
Geliştiriciden yanıt Wim Schrynemakers 2025.04.11 15:02
I’m sorry to hear that you feel that way. But honestly, if you truly believe that 30% in a few months is bad result, I can guarantee that you will lose a lot of money in trading with that mindset. Chasing holy grails that promise +10% per month “safe” will kill your balance time after time. As I mention on my product page, make real trading systems. Not “quick rich schemes” that only want to take your money and disappear. Also the ea has been released in January so I don’t know where you see 6months or trading already
Chiwi's IT
596
Paula Bianca Van Kerchove 2025.03.29 17:29 
 

Kullanıcı incelemeye herhangi bir yorum bırakmadı

Profalgo Limited
81474
Geliştiriciden yanıt Wim Schrynemakers 2025.03.29 19:41
Thx for the nice feedback! Much appreciated!
Andrii Soma
713
Andrii Soma 2025.01.27 12:05 
 

Bought on the 1st day. Backtests look promising, only time will show the truth.

Dmichaels
25
Dmichaels 2025.01.17 05:09 
 

Hi Wim, purchased this ea last week, am i still eligible to pick out another per your promo? Will be running tests as well as showing results further down the line as i had not realized US based customers weren't allowed to trade gold on the forex market.

basa2021
283
basa2021 2025.01.07 08:34 
 

Wim is the best in the market. Was able to generate decent profit long term and stable with his other EAs. Excited to see how this one play out

Profalgo Limited
81474
Geliştiriciden yanıt Wim Schrynemakers 2025.01.07 08:52
thx mate! Happy to see you onboard for this one as well!
king1898
374
king1898 2025.01.07 04:23 
 

As an honest developer, Wim is definitely worth buying at this price, and its support is top-notch, so I bought it. I will update the results later.

Profalgo Limited
81474
Geliştiriciden yanıt Wim Schrynemakers 2025.01.07 07:52
Thx for your continuous support!
markus.s
186
markus.s 2025.01.06 20:19 
 

I trust Wim and his programming skills. He always provides quick and great support. He lives open communication and I trust Wim - so I bought the new EA and I am sure it was a bargain :-) Great thank you Wim !

Profalgo Limited
81474
Geliştiriciden yanıt Wim Schrynemakers 2025.01.07 07:52
Thx buddy! Much appreciated
Guilherme Jose Mattes
2705
Guilherme Jose Mattes 2025.01.06 19:51 
 

Just like me, Profalgo Limited is a genuine developer. I purchased their product because I know it will be profitable in the long run.

Profalgo Limited
81474
Geliştiriciden yanıt Wim Schrynemakers 2025.01.07 07:51
Thx for the nice feedback!
Trendtrader2015
230
Trendtrader2015 2025.01.06 18:49 
 

Legendary Wim is back with a new ea!!! Of course i wanna be the first to test this beast out, because hes one of the very few honest coders on this site.

Will update after i get the results.

Profalgo Limited
81474
Geliştiriciden yanıt Wim Schrynemakers 2025.01.06 19:00
:-p Thanks for the awesome words!
Sharif Hamwi
198
Sharif Hamwi 2025.01.06 15:34 
 

This ea was with the rest of wim gold eas shows great results less drown down and much more profit an excellent edition to my portfolio!!wim always provides a great support!!

Profalgo Limited
81474
Geliştiriciden yanıt Wim Schrynemakers 2025.01.06 18:59
thx mate! much appreciated to have your support!
İncelemeye yanıt