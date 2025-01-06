Goldbot One MT5

Canlı işlem için EA nasıl kurulur:









Parametrelere genel bakış:

- ShowInfoPanel -> grafikte bilgi panelini görüntüle

- Infopanel boyutu için ayarlama -> 4K ekran durumunda değeri "2" olarak ayarlayın

- test sırasında infopanel güncellendi -> daha hızlı geri test için devre dışı bırakıldı

- Satın Alma İşlemlerine İzin Ver / Satış İşlemlerine İzin Ver -> burada satın alma işlemlerini ve satış işlemlerini etkinleştirebilir/devre dışı bırakabilirsiniz

- 1..8 stratejisini çalıştır -> farklı stratejileri etkinleştir/devre dışı bırak (hepsi günlük destek ve direncin kırılmasıdır, ancak farklı giriş ve çıkış ayarları vardır)

- İzin verilen maksimum spread: Bekleyen emirler için izin verilen maksimum spread

- Cuma Durdurma Saati -> Eğer işlemlerin hafta sonu boyunca tutulmasını istemiyorsanız, 0 ile 23 arasında bir değer belirleyin. (25 "devre dışı" anlamına gelir)

- SetSL_TP_After_Entry -> yalnızca aracınız SL ve TP ile bekleyen emirlere izin vermiyorsa etkinleştirin

- Sanal Son Kullanma Tarihini Kullan -> yalnızca aracınız son kullanma tarihi olan bekleyen emirlere izin vermiyorsa etkinleştirin

- Rastgeleleştirme -> bu, girişleri, çıkışları ve TrailingSL değerlerini biraz rastgele hale getirecek, böylece aynı brokerdaki birden fazla kullanıcı biraz farklı işlemlere sahip olacak. Ayrıca, destek şirketleri için de iyi. İyi değer "50"dir.

- BaseMagicNumber -> tüm stratejiler için kullanılacak temel sihirli sayı

- İşlemler için yorum -> İşlemler için kullanılacak yorum

- EnableNFP_Filter -> NFP filtresini açar veya kapatır

- AutoGMT -> EA'nın brokerınız için doğru GMT ofsetini hesaplamasına izin verin, böylece NFP zamanı doğru olur

- GMT_OFFSET_Winter -> Kış aylarında GMT Ofsetini manuel olarak ayarlamak için (AutoGMT kapalıyken veya geriye dönük test sırasında!)

- GMT_OFFSET_Summer -> yaz aylarında GMT Ofsetini manuel olarak ayarlamak için (AutoGMT kapalıyken veya geriye dönük test sırasında!)

- NFP_CloseOpenTrades -> NFP başladığında (NFP'den X dakika önce) EA'nın tüm açık işlemleri kapatmasını zorunlu kıl

- NFP_ClosePendingOrders -> EA'nın NFP başladığında (NFP'den X dakika önce) tüm bekleyen siparişleri silmesini zorunlu kıl

- NFP_MinutesBefore -> NFP etkinliğinden kaç dakika önce işlemleri ve bekleyen emirleri kapatmak için

- NFP_MinutesAfter -> NFP olayından sonra EA'nın tekrar ticarete başlamasından önce kaç dakika geçer

- Propfirm'in benzersiz ayarları -> burada EA ticaretini diğer kullanıcılardan farklı hale getirmek için çeşitli giriş ve çıkış parametrelerini ayarlayabilirsiniz

- Lotsize Hesaplama Yöntemi -> Burada lotsize'ın nasıl hesaplanacağını belirlersiniz: Sabit lotsize (StartLots'u kullanın), Strateji Başına Maksimum Riski Kullanın veya LotsizeStep'i kullanın

- Startlots -> bu seçenek seçildiğinde sabit lot boyutu için değeri ayarlayın. Bu parametre, lot boyutu hesaplaması için diğer 2 seçenekten herhangi biri kullanıldığında "minimum lot boyutu" olarak kullanılacaktır.

- LotsizeStep -> lot boyutunu bakiyeye veya öz sermayeye bağlar. Bu nedenle LotsizeStep=1000 şu anlama gelir: 1000 bakiye başına 0,01 lot. bu nedenle 3000'lik bir bakiye 0,03 lotta çalışır

- Strateji Başına Maksimum Risk -> Bir strateji maksimum tarihi düşüşüne ulaştığında maksimum kayıp (% olarak). Yani değer "2", o stratejinin maksimum tarihi düşüşüne ulaşıldığında maksimum %2 kayıp anlamına gelir.

- Maksimum Günlük Düşüşü Ayarla -> Burada izin verilen maksimum günlük düşüşü (% olarak) ayarlayabilirsiniz. Bu değere ulaşıldığında, EA tüm işlemleri ve bekleyen emirleri kapatır ve bir sonraki günü bekler. Bu, destek şirketleri için faydalıdır.

- Bakiye yerine Özsermayeyi kullanın -> tüm lot büyüklüğü değerlerini hesaplamak için hesabın Özsermayesini kullanın

- OnlyUp -> Bu, kayıplardan sonra lotsize'ın azalmasını önleyecektir (kayıplardan sonra daha agresif ancak daha hızlı toparlanma)

- İşlemleri ayarlamadan önce serbest marjı kontrol edin -> EA, yeterli marj olmasına rağmen düşük marj nedeniyle brokerınızda işlem ayarlamada sorun yaşadığında kullanın

- AdjustLotsizeToVariableValues ​​-> bu, lot boyutunu ayarlanmış SL/TP seviyelerine ayarlayacaktır (Goldprice'ın kendisi çok değişirse)







