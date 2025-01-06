Goldbot One MT5
- Uzman Danışmanlar
- Profalgo Limited
- Sürüm: 1.6
- Güncellendi: 17 Temmuz 2025
- Etkinleştirmeler: 10
Altın piyasası için tasarlanmış son derece gelişmiş bir ticaret robotu olan Goldbot One'ı tanıtıyoruz .
Breakout trading'e odaklanan Goldbot One, hem destek hem de direnç seviyelerini kullanarak önemli trading fırsatlarını belirler.
Bu uzman danışman, dalgalı kıymetli metaller piyasasında verimlilik, güvenilirlik ve stratejik bir avantaj arayan yatırımcılar için tasarlanmıştır.
Dikkat çekici gerçek: EA'nın örneklem dışı verilerdeki performansı, optimizasyon için kullanılan örneklem içi verilerle mükemmel bir uyum içindedir.
Örneklem içi dönem 2016-2023 yıllarıdır. Stratejilerin doğrulanması için kullanılan örneklem dışı veriler 2004-2016 ve 2024 yıllarıdır.
2024'te performans son 20 yılın en iyileri arasındaydı! Bu, gelecekteki performans için çok iyi bir gösterge.
Temel Özellikler:
Çok Stratejili Yaklaşım:
- Kazanan bir stratejinin 8 çeşidi: Goldbot One, her biri farklı piyasa koşulları için optimize edilmiş, sekiz farklı breakout stratejisi çeşidini çalıştırır. Bu çeşitlendirme, iyi bir risk yayılımı sağlar ve daha yumuşak bir büyüme beklentisi yaratır
Breakout Ticareti:
- Özellikle kırılmaları işlem yapmak için tasarlanan Goldbot One, altın fiyatlarının belirlenmiş destek veya direnç seviyelerini aştığı önemli anları tespit ederek, potansiyel olarak kazançlı noktalarda işlem yapma şansı sağlıyor.
Risk Yönetimi:
- Zarar Durdurma ve Kar Alma: Her işlem, önceden tanımlanmış zarar durdurma ve kar alma seviyeleriyle korunur, böylece yatırımınız önemli düşüşlerden korunur ve yoğun zamanlarda kar elde edilir.
- Trailing Stop: Robot, piyasa trendini takip edebilme, piyasanın olumlu yönde hareket etmesiyle kar elde edebilme ve ani dönüşlerden kaynaklanan kayıpları önleyebilme olanağı sağlayan trailing stop loss ve trailing take profit mekanizmalarını kullanır.
- Takip Eden Kar Alımı: Takip Eden Kar Alımı: Robot ayrıca, fiyat açık pozisyona karşı hareket ederse işlemden daha erken çıkmayı deneyecek akıllı bir takip eden kar alımı algoritması kullanır.
Strateji Başına Tek İşlem:
- Goldbot One, operasyonları temiz, odaklanmış ve yönetilebilir tutmak için strateji başına bir işlem gerçekleştirir. Bu disiplinli yaklaşım, strateji başına birden fazla eş zamanlı işlemin karmaşıklığı olmadan strateji bütünlüğünün korunmasına yardımcı olur.
Kullanıcı Dostu Arayüz:
- Hem acemi hem de deneyimli yatırımcılar için tasarlanan Goldbot One'ın kurulumu ve özelleştirilmesi basittir. Her stratejinin parametreleri, bireysel risk profillerine ve piyasa görüşlerine uyacak şekilde ayarlanabilir.
Otomatik Uyarlanabilirlik:
- EA, Altının mevcut değerine otomatik olarak uyum sağlayacaktır. Bu, Altın gelecekte yükselmeye devam ederse, EA'nın herhangi bir yeni optimizasyona ihtiyaç duymayacağı, ancak tüm dahili parametreleri otomatik olarak ayarlayacağı anlamına gelir.
Sürekli İyileştirme:
- Değişen piyasa dinamiklerine uyum sağlamak için düzenli güncellemeler sağlanarak Goldbot One'ın işlem teknolojisinin en ileri noktasında kalması sağlanır.
Neden Goldbot One'ı Seçmelisiniz?
- Altın İçin Özel: Altın piyasasının kendine özgü oynaklığını ve eğilimlerini anlayarak, altın piyasasına özel olarak tasarlanmıştır.
- Kanıtlanmış Strateji: Breakout trading, hassasiyetle uygulandığında başarı geçmişi olan tanınmış bir yöntemdir.
- Güçlü Risk Yönetimi: Her işlem için birden fazla koruma katmanıyla sermayeniz güvence altında.
- Basitlik ve Gelişmişlik: Kullanımı kolay ve profesyonel ticaret sonuçları için gelişmiş algoritmalarla destekleniyor.
Başlayın: Goldbot One ile altın ticaretinizin potansiyelini ortaya çıkarın.
Portföyünüzü çeşitlendirmeyi veya altın ticaretinde uzmanlaşmayı düşünüyorsanız, Goldbot One, altın piyasasında hassasiyet ve karlılıkla gezinmek için tasarlanmış otomatik yatırımcınızdır.
Altın standart ticaret botlarına güvenen başarılı yatırımcıların arasına katılın.
EA'yı nasıl geriye dönük test edebilirsiniz:
- XAUUSD Günlük grafiğinde geri test yapın.
- "Lotsize Hesaplama Yöntemi"ni "Strateji Başına Maksimum Riski Kullan" olarak ayarlayın
- Düşük risk için Strateji Başına Maksimum Riski "3", orta risk için "6" veya yüksek risk için "10" olarak ayarlayın
- MT5 -> modelleme kalitesi için "1dakika OHLC" kullanabilirsiniz (EA zaten dahili olarak sadece 1 dakikalık OHLC bilgisini kullanıyordu)
- MT4 -> modelleme kalitesi için "her tik"i kullanın
- Geriye dönük test için en az bir yıllık bir süre belirleyin . Bu uzun vadeli bir stratejidir. Süre ne kadar uzun olursa, EA'nın istikrarı o kadar fazla ortaya çıkacaktır.
Canlı işlem için EA nasıl kurulur:
- MT5'inizde "AlgoTrading"i etkinleştirin (MT4'te "AutoTrading")
- MT4/MT5 terminalinizdeki (araçlar -> seçenekler -> uzman danışmanlar) "izin verilen URL'lere" "https : // www . worldtimeserver.com/" URL'sini (boşlukları kaldırın!!) eklemelisiniz
- Açık XAUUSD Günlük Grafiği
- "Lotsize Hesaplama Yöntemi"ni "Strateji Başına Maksimum Riski Kullan" olarak ayarlayın
- Düşük risk için Maksimum Riski Strateji Başına "3", orta risk için "6" veya yüksek risk için "10" olarak ayarlayın veya ayar dosyalarını buradan yükleyin
Parametrelere genel bakış:
- ShowInfoPanel -> grafikte bilgi panelini görüntüle
- Infopanel boyutu için ayarlama -> 4K ekran durumunda değeri "2" olarak ayarlayın
- test sırasında infopanel güncellendi -> daha hızlı geri test için devre dışı bırakıldı
- Satın Alma İşlemlerine İzin Ver / Satış İşlemlerine İzin Ver -> burada satın alma işlemlerini ve satış işlemlerini etkinleştirebilir/devre dışı bırakabilirsiniz
- 1..8 stratejisini çalıştır -> farklı stratejileri etkinleştir/devre dışı bırak (hepsi günlük destek ve direncin kırılmasıdır, ancak farklı giriş ve çıkış ayarları vardır)
- İzin verilen maksimum spread: Bekleyen emirler için izin verilen maksimum spread
- Cuma Durdurma Saati -> Eğer işlemlerin hafta sonu boyunca tutulmasını istemiyorsanız, 0 ile 23 arasında bir değer belirleyin. (25 "devre dışı" anlamına gelir)
- SetSL_TP_After_Entry -> yalnızca aracınız SL ve TP ile bekleyen emirlere izin vermiyorsa etkinleştirin
- Sanal Son Kullanma Tarihini Kullan -> yalnızca aracınız son kullanma tarihi olan bekleyen emirlere izin vermiyorsa etkinleştirin
- Rastgeleleştirme -> bu, girişleri, çıkışları ve TrailingSL değerlerini biraz rastgele hale getirecek, böylece aynı brokerdaki birden fazla kullanıcı biraz farklı işlemlere sahip olacak. Ayrıca, destek şirketleri için de iyi. İyi değer "50"dir.
- BaseMagicNumber -> tüm stratejiler için kullanılacak temel sihirli sayı
- İşlemler için yorum -> İşlemler için kullanılacak yorum
- EnableNFP_Filter -> NFP filtresini açar veya kapatır
- AutoGMT -> EA'nın brokerınız için doğru GMT ofsetini hesaplamasına izin verin, böylece NFP zamanı doğru olur
- GMT_OFFSET_Winter -> Kış aylarında GMT Ofsetini manuel olarak ayarlamak için (AutoGMT kapalıyken veya geriye dönük test sırasında!)
- GMT_OFFSET_Summer -> yaz aylarında GMT Ofsetini manuel olarak ayarlamak için (AutoGMT kapalıyken veya geriye dönük test sırasında!)
- NFP_CloseOpenTrades -> NFP başladığında (NFP'den X dakika önce) EA'nın tüm açık işlemleri kapatmasını zorunlu kıl
- NFP_ClosePendingOrders -> EA'nın NFP başladığında (NFP'den X dakika önce) tüm bekleyen siparişleri silmesini zorunlu kıl
- NFP_MinutesBefore -> NFP etkinliğinden kaç dakika önce işlemleri ve bekleyen emirleri kapatmak için
- NFP_MinutesAfter -> NFP olayından sonra EA'nın tekrar ticarete başlamasından önce kaç dakika geçer
- Propfirm'in benzersiz ayarları -> burada EA ticaretini diğer kullanıcılardan farklı hale getirmek için çeşitli giriş ve çıkış parametrelerini ayarlayabilirsiniz
- Lotsize Hesaplama Yöntemi -> Burada lotsize'ın nasıl hesaplanacağını belirlersiniz: Sabit lotsize (StartLots'u kullanın), Strateji Başına Maksimum Riski Kullanın veya LotsizeStep'i kullanın
- Startlots -> bu seçenek seçildiğinde sabit lot boyutu için değeri ayarlayın. Bu parametre, lot boyutu hesaplaması için diğer 2 seçenekten herhangi biri kullanıldığında "minimum lot boyutu" olarak kullanılacaktır.
- LotsizeStep -> lot boyutunu bakiyeye veya öz sermayeye bağlar. Bu nedenle LotsizeStep=1000 şu anlama gelir: 1000 bakiye başına 0,01 lot. bu nedenle 3000'lik bir bakiye 0,03 lotta çalışır
- Strateji Başına Maksimum Risk -> Bir strateji maksimum tarihi düşüşüne ulaştığında maksimum kayıp (% olarak). Yani değer "2", o stratejinin maksimum tarihi düşüşüne ulaşıldığında maksimum %2 kayıp anlamına gelir.
- Maksimum Günlük Düşüşü Ayarla -> Burada izin verilen maksimum günlük düşüşü (% olarak) ayarlayabilirsiniz. Bu değere ulaşıldığında, EA tüm işlemleri ve bekleyen emirleri kapatır ve bir sonraki günü bekler. Bu, destek şirketleri için faydalıdır.
- Bakiye yerine Özsermayeyi kullanın -> tüm lot büyüklüğü değerlerini hesaplamak için hesabın Özsermayesini kullanın
- OnlyUp -> Bu, kayıplardan sonra lotsize'ın azalmasını önleyecektir (kayıplardan sonra daha agresif ancak daha hızlı toparlanma)
- İşlemleri ayarlamadan önce serbest marjı kontrol edin -> EA, yeterli marj olmasına rağmen düşük marj nedeniyle brokerınızda işlem ayarlamada sorun yaşadığında kullanın
- AdjustLotsizeToVariableValues -> bu, lot boyutunu ayarlanmış SL/TP seviyelerine ayarlayacaktır (Goldprice'ın kendisi çok değişirse)
NOT:
Herhangi bir 'sinir ağı/makine öğrenimi AI/ChatGPT/Kuantum bilgisayarı/mükemmel düz çizgi geri testleri' satış konuşması kullanmıyorum, bunun yerine gerçek ve dürüst bir ticaret sistemi sunuyorum .
Kanıtlanmış geliştirme ve canlı uygulama metodolojisine dayalı.
Bir geliştirici olarak, otomatik ticaret sistemleri oluşturmada +15 yıllık deneyimim var. Neyin işe yarama potansiyeli olduğunu ve neyin işe yaramadığını biliyorum.
Sahtekarlık yapmadan, backtest'lerle eşleşen canlı işlem yapma olasılığı en yüksek, dürüst sistemler oluşturuyorum.
