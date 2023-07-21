Gold Trade Pro

프로모션 시작! 449$에 얼마 남지 않았습니다!

Gold Trade Pro는 금 거래 EA의 클럽에 합류하지만 한 가지 큰 차이점이 있습니다. 이것은 진정한 거래 전략입니다.

"실제 거래 전략"이란 무엇을 의미합니까? 아시다시피 시장에 있는 거의 모든 Gold EA는 단순한 그리드/마팅게일 시스템으로 시장이 초기 위치와 반대 방향으로 갈 때 거래를 추가합니다.

그들은 종종 "신경망/AI/머신 러닝"으로 위장하지만 외환 및 EA에 약간의 경험이 있는 경우 매우 위험한 간단한 그리드 및 마팅게일 시스템으로 쉽게 식별할 수 있습니다.

이러한 유형의 전략은 백 테스트(일직선, 더 많은 판매를 위해 종종 테스트에서 조작됨)에서 좋아 보일 수 있지만 항상 예외 없이 마진 콜로 결국 실패하고 전체 거래 계정을 삭제합니다.

나는 그것이 계속해서 일어나는 것을 봅니다. 왜? 금은 매우 변동성이 큰 도구이고 아름다운 백테스트에도 불구하고 미래에 그리드/마팅게일 설정에 대한 큰 움직임이 일어날 것이기 때문입니다.

"완벽한 백테스트" EA에 속지 마십시오... 실제 거래에는 직선이 존재하지 않습니다. 따라서 백테스트가 너무 좋아서 사실이 아닌 것처럼 보이면 항상 그렇습니다.





이것은 Gold Trade Pro가 다른 곳입니다. 그것은 위험한 거래 스타일을 사용하지 않고 일일 지원 및 저항 수준의 돌파를 기반으로 하는 다소 단순한 거래 전략을 사용합니다. 이 전략은 금과 같은 변동성이 큰 쌍에 매우 효과적입니다.

각 거래는 처음부터 TP와 SL이 있으며 EA는 후행 SL을 사용하여 가격이 올바른 방향으로 움직이기 시작하면 위험을 최소화하고 이익을 극대화합니다.

Gold trade Pro에는 서로 원활하게 작동하는 7가지 전략이 이미 내장되어 있습니다. 그 결과 여기저기서 약간의 손실이 있는 매우 안정적인 성장 곡선이 나타납니다(그러나 적어도 당신을 속이기 위해 조작되지는 않았습니다).

검증된 전략과 함께 정직한 EA를 제공합니다.





EA 설정: 추천 쌍: XAUUSD/GOLD 기간 : 매일 최소 잔액 : 200$

설정은 매우 쉽습니다. 일일 시간대의 금 차트를 열고 EA를 차트로 드래그한 다음 lotsize 설정을 지정하기만 하면 됩니다. 잔고가 낮은 계정(200$-400$)의 경우 드로다운이 가장 낮기 때문에 전략 2,4 및 7만 실행하는 것이 좋습니다. 위험 설정: "거래당 위험"을 사용하고 거래당 1% 위험으로 시작하는 것이 좋습니다. 편안함을 느끼면 언제든지 위험을 증가시킬 수 있습니다.





먼저 몇 가지 백 테스트를 수행한 다음 데모 계정에서 시작하는 것이 좋습니다. 그렇게 하면 실시간 거래 중에 무엇을 기대해야 하는지 알 수 있습니다.





EA 또는 설정에 대해 질문이 있는 경우 개인 메시지로 저에게 연락하십시오.





