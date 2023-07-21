Gold Trade Pro

4.61

Gold Trade Pro는 금 거래 EA의 클럽에 합류하지만 한 가지 큰 차이점이 있습니다. 이것은 진정한 거래 전략입니다.

"실제 거래 전략"이란 무엇을 의미합니까?  아시다시피 시장에 있는 거의 모든 Gold EA는 단순한 그리드/마팅게일 시스템으로 시장이 초기 위치와 반대 방향으로 갈 때 거래를 추가합니다. 

그들은 종종 "신경망/AI/머신 러닝"으로 위장하지만 외환 및 EA에 약간의 경험이 있는 경우 매우 위험한 간단한 그리드 및 마팅게일 시스템으로 쉽게 식별할 수 있습니다.

이러한 유형의 전략은 백 테스트(일직선, 더 많은 판매를 위해 종종 테스트에서 조작됨)에서 좋아 보일 수 있지만 항상 예외 없이 마진 콜로 결국 실패하고 전체 거래 계정을 삭제합니다.

나는 그것이 계속해서 일어나는 것을 봅니다.  왜?  금은 매우 변동성이 큰 도구이고 아름다운 백테스트에도 불구하고 미래에 그리드/마팅게일 설정에 대한 큰 움직임이 일어날 것이기 때문입니다. 

"완벽한 백테스트" EA에 속지 마십시오... 실제 거래에는 직선이 존재하지 않습니다. 따라서 백테스트가 너무 좋아서 사실이 아닌 것처럼 보이면 항상 그렇습니다.


이것은 Gold Trade Pro가 다른 곳입니다.  그것은 위험한 거래 스타일을 사용하지 않고 일일 지원 및 저항 수준의 돌파를 기반으로 하는 다소 단순한 거래 전략을 사용합니다.  이 전략은 금과 같은 변동성이 큰 쌍에 매우 효과적입니다.

각 거래는 처음부터 TP와 SL이 있으며 EA는 후행 SL을 사용하여 가격이 올바른 방향으로 움직이기 시작하면 위험을 최소화하고 이익을 극대화합니다.

Gold trade Pro에는 서로 원활하게 작동하는 7가지 전략이 이미 내장되어 있습니다.  그 결과 여기저기서 약간의 손실이 있는 매우 안정적인 성장 곡선이 나타납니다(그러나 적어도 당신을 속이기 위해 조작되지는 않았습니다).

검증된 전략과 함께 정직한 EA를 제공합니다.


EA 설정:

추천 쌍:    XAUUSD/GOLD

기간  : 매일

최소 잔액  : 200$


설정은 매우 쉽습니다.  일일 시간대의 금 차트를 열고 EA를 차트로 드래그한 다음 lotsize 설정을 지정하기만 하면 됩니다. 

잔고가 낮은 계정(200$-400$)의 경우 드로다운이 가장 낮기 때문에 전략 2,4 및 7만 실행하는 것이 좋습니다.

위험 설정: "거래당 위험"을 사용하고 거래당 1% 위험으로 시작하는 것이 좋습니다.  편안함을 느끼면 언제든지 위험을 증가시킬 수 있습니다.


먼저 몇 가지 백 테스트를 수행한 다음 데모 계정에서 시작하는 것이 좋습니다.  그렇게 하면 실시간 거래 중에 무엇을 기대해야 하는지 알 수 있습니다.


EA 또는 설정에 대해 질문이 있는 경우 개인 메시지로 저에게 연락하십시오.


실시간 결과가 곧 나옵니다!



리뷰 27
Joao Maria Da Costa De Macedo Jara De Carvalho
776
Joao Maria Da Costa De Macedo Jara De Carvalho 2025.10.17 15:37 
 

I’ve been using this EA and I absolutely love it. It doesn’t take many trades, but it’s extremely precise. The strategy is very solid and reliable. Perfect for those who prefer quality over quantity. Highly recommended! Tks Wim!

Klogarg
142
Klogarg 2024.10.23 10:28 
 

The EA is excellent, real trades match the backtest and the support from Wim is outstanding.

Ray Georgiou
21
Ray Georgiou 2024.07.08 19:22 
 

I have back tested the free demo. Now using the EA in my Demo account it is set to capture breakouts looks promising but Gold has hit a patch of lower volatility so waiting to see how the EA handles the next leg up or sell off. Have not run on my real money trading account yet.

Vortex Gold MT4
Stanislav Tomilov
5 (17)
Experts
볼텍스 - 미래를 위한 투자 메타트레이더 플랫폼에서 금(XAU/USD) 거래를 위해 특별히 제작된 볼텍스 골드 EA 전문 어드바이저입니다. 독점 지표와 개발자의 비밀 알고리즘을 사용하여 구축된 이 EA는 금 시장에서 수익성 있는 움직임을 포착하도록 설계된 종합 트레이딩 전략을 사용합니다. 전략의 주요 구성 요소에는 이상적인 진입 및 청산 지점을 정확하게 알려주는 CCI 및 파라볼릭 인디케이터와 같은 클래식 인디케이터가 포함됩니다. Vortex Gold EA의 핵심은 고급 신경망 및 머신러닝 기술입니다. 이러한 알고리즘은 과거 데이터와 실시간 데이터를 지속적으로 분석하여 EA가 진화하는 시장 추세에 더 정확하게 적응하고 대응할 수 있도록 합니다. 딥러닝을 활용하여 Vortex Gold EA는 패턴을 인식하고 지표 매개변수를 자동으로 조정하며 시간이 지남에 따라 성능을 개선합니다. 독점 지표, 머신 러닝, 적응형 트레이딩 알고리즘이 결합된 Vortex Gold EA의 강력한 조합입니다
AI Forex Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.64 (11)
Experts
AI   Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation   Artificial Intelligence   system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing XAUUSD and EURUSD price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in   real time   and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by   artificial i
Quantum Emperor MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.85 (172)
Experts
소개       Quantum Emperor EA는   유명한 GBPUSD 쌍을 거래하는 방식을 변화시키는 획기적인 MQL5 전문 고문입니다! 13년 이상의 거래 경험을 가진 숙련된 트레이더 팀이 개발했습니다. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Quantum Emperor EA를 구매하시면 Quantum StarMan  를 무료로 받으실 수 있습니다!*** 자세한 내용은 비공개로 문의하세요. 확인된 신호:   여기를 클릭하세요 MT5 버전 :  여기를 클릭하세요 Quantum EA 채널:       여기를 클릭하세요 10개 구매 시마다 가격이 $50씩 인상됩니다. 최종 가격 $1999 퀀텀 황제 EA       EA는 단일 거래를 다섯 개의 작은 거래로 지속적으로 분할하는
Aura Black Edition
Stanislav Tomilov
4.6 (20)
Experts
Aura Black Edition은 GOLD만 거래하도록 설계된 완전 자동화된 EA입니다. Expert는 2011-2020년 기간 동안 XAUUSD에서 안정적인 결과를 보였습니다. 위험한 자금 관리 방법, 마팅게일, 그리드 또는 스캘핑이 사용되지 않았습니다. 모든 브로커 조건에 적합합니다. 다층 퍼셉트론으로 학습된 EA 신경망(MLP)은 피드포워드 인공 신경망(ANN)의 한 종류입니다. MLP라는 용어는 모호하게 사용되며, 때로는 피드포워드 ANN에 느슨하게 사용되기도 하고, 때로는 임계값 활성화가 있는 여러 층의 퍼셉트론으로 구성된 네트워크를 엄격하게 지칭하기도 합니다. 다층 퍼셉트론은 특히 단일 은닉층이 있을 때 "바닐라" 신경망이라고도 합니다. MLP는 입력층, 은닉층, 출력층의 최소 3개 층의 노드로 구성됩니다. 입력 노드를 제외하고 각 노드는 비선형 활성화 함수를 사용하는 뉴런입니다. MLP는 역전파라는 지도 학습 기술을 사용하여 학습합니다. 다중 레이어와 비선형 활성화는
XG Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.32 (38)
Experts
The XG Gold Robot MT4 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after   extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the   XAUUSD, GOLD, XAUEUR   pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to   Trade in Gold   and includes additional a function that displays   weekly Gold levels   with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on  Price
Jesko
Cence Jk Oizeijoozzisa
Experts
Jesko EA – Jesko는 수년간 검증되고 최적화된 전략 을 기반으로 만들어진 특별한 자동매매 프로그램(EA)입니다. 이미 실계좌에서 테스트 되었으며, 꾸준히 수익성과 낮은 리스크 를 입증했습니다. 이제 모든 트레이더들에게 공개하기로 결정했습니다. Signal live     4개월 실계좌 간편한 설치  모든 브로커에서 사용 가능 (ECN 계좌 권장)  최소 예치금: 100 USD  24/7 지원  Jesko를 한 번 구매하면 – 우리의 다른 제품들을 무료로 제공! 1,5분의 골드 백테스트용: 차트에 INCORRECT 가 나타나지 않도록 하십시오. 만약 나타나면 설정을 변경해야 합니다. 옵션은 True/False 만 있습니다 — 차트에 초록색 OK 가 표시될 때까지 조정하면 문제가 없다는 뜻입니다. 입력 파라미터 설명 일반 설정 AccountType – 계좌 유형 선택 (일반 / ECN / 기타). RiskMode – 리스크 관리 모드 선택 (낮음 / 중간 / 높음). 로트 &
Gold Medalist
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Experts
Gold Medalist is an intelligent system focused on volatile trading on the XAUUSD market. It aims to identify and effectively exploit short-term price impulses, providing traders with new profit opportunities. Special offer for the first 10 buyers! Next price: $1,495 The full list is available for your convenience at https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller The Gold Medalist's key advantage lies in its unique price action analysis system. By accurately measuring price movement, it can id
Aura Neuron MT4
Stanislav Tomilov
4.58 (12)
Experts
Aura Neuron은 Aura 시리즈 거래 시스템을 이어가는 독특한 전문가 자문입니다. 고급 신경망과 최첨단 클래식 거래 전략을 활용하여 Aura Neuron은 뛰어난 잠재적 성과를 가진 혁신적인 접근 방식을 제공합니다. 완전 자동화된 이 전문가 자문은  및 XAUUSD(GOLD)와 같은 통화 쌍을 거래하도록 설계되었습니다. 1999년부터 2023년까지 이러한 쌍에서 일관된 안정성을 입증했습니다. 이 시스템은 마팅게일, 그리드 또는 스캘핑과 같은 위험한 자금 관리 기술을 피하므로 모든 브로커 조건에 적합합니다. Aura Neuron은 다층 퍼셉트론(MLP) 신경망으로 구동되어 시장 추세와 움직임을 예측하는 데 활용합니다. MLP는 피드포워드 인공 신경망(ANN)의 한 유형으로, 특히 단일 숨겨진 계층으로 구성될 때 "바닐라" 신경망이라고도 합니다. MLP에는 입력 계층, 숨겨진 계층 및 출력 계층이라는 세 가지 필수 계층이 포함됩니다. 입력 노드를 제외한 각 뉴런은 비선형 활성화
Blox
Cence Jk Oizeijoozzisa
5 (2)
Experts
2025년 가장 강력한 자동매매 전략 중 하나 저희는 2025년에 사용되던 가장 강력한 수동 트레이딩 전략 중 하나를 TMA(삼각 이동평균)와 CG 로직 을 기반으로 한 **완전 자동화 Expert Advisor(EA)**로 변환했습니다. 550달러 가격의 마지막 한 개만 남아 있습니다. 이후 가격은 650달러와 750달러로 인상되며, 최종 가격은 1200달러입니다. 실시간 시그널 >>>>> https://www.mql5.com/en/signals/2347208   클릭 이 EA는 정확한 진입, 지능적인 예약 주문, 엄격한 리스크 관리 를 위해 설계되었으며 **모든 외환(Forex) 통화쌍 및 금(XAUUSD)**에서 사용 가능합니다. 최적의 성능을 위해 스프레드가 10포인트 이하인 ECN 계좌 사용을 권장합니다. 이를 통해 정확한 주문 체결과 최소한의 슬리피지를 보장합니다.차트에 적용한 후, 본인의 리스크 성향에 맞게 설정만 조정하면 프로 수준의 자동매매를 경험할 수 있습니다.  
FXbot mt4
Marek Kvarda
5 (1)
Experts
This robot uses its own built-in oscillator and other tools to measure market movements (volatility, speed, power, and direction). At an appropriate time, it places an invisible pending order on the market, which it continues to work with according to the set TradingMode. It is recommended to use a fast broker with low fees, accurate quotes and no limitation of stop loss size. You can use any timeframe. Features spread protection slippage protection no grid no martingale a small SL for every tr
Swap Master MT4
Thang Chu
Experts
Unlike most other EAs in the market, I always assure every single of my EAs are of highest quality: Real trades will match backtesting. No loss hiden techniques to hide historical losses, no manipulated backtest to make backtesting curve smooth without loss (only naive traders believe in smooth upward curve with no risk - they are most likely scamming). My EA always have multi-years verified statistical trading edge. Robust and long term stable with sensible risk management. Not sensitive to sp
HFT Fast M1 Gold Scalper V8 EA
Martin Alejandro Bamonte
3.67 (3)
Experts
초고도 최적화 버전 – MT4 HFT FAST M1 GOLD SCALPER V8.2 는 MT4 버전 중 가장 강력하고 안정적이며 정교한 릴리스입니다. HFT는 고빈도 스캘핑 EA로, 골드(XAUUSD)를 M1 타임프레임에서만 거래하며 매일 다수의 트레이드를 실행합니다. 최대 1:500의 레버리지를 지원하며, 아주 합리적인 로트 크기 로 진정한 스캘핑 전략을 구현합니다. 이로 인해 전용 스캘핑 계좌(예: RAW 또는 ECN)가 필요합니다. ICMarkets 의 RAW 계좌는 낮은 스프레드와 슬리피지가 적어 가장 추천되는 브로커입니다. 안정적인 인터넷 연결 또는 VPS는 필수입니다. 주의: 터미널이 종료되면 FAST M1 이 계좌 제어를 상실합니다 . 공식 채널:  https://www.mql5.com/en/channels/binaryforexea 주요 개선 사항 향상된 진입 로직 EA는 이제 주요 추세 방향으로만 진입합니다. 역추세 거래는 하지 않습니다. 높은 정확도 내부 로직
Stock Indexes EA MT4
MQL TOOLS SL
4 (4)
Experts
Stock Indexes EA is a sophisticated trading robot meticulously engineered to capitalize on the dynamics of the US30. This Expert Advisor uses advanced algorithms and carefully selected technical indicators to analyze market trends, identify optimal entry and exit points, and execute trades with high precision . One of its key features is the built-in news filter, which prevents the robot from opening new positions during high-impact economic events. This significantly reduces unnecessary risk a
Multi Gold Ai Robot
Nirundorn Promphao
5 (1)
Experts
Multi Gold Ai Robot is a safe system for Forex and Crypto currencies trading. Developed exclusively for the XAUUSD pair(GOLD) and any currency pairs. Try now! Most Profitable Strategies Inside Close Order with Money Profit, CutOff technology, Cutloss by amount of trades. Super Special Edition for traders and Introducing Broker and Partners WOW!!! Special Price : $650 for 99 copies only, Normal Price $2,999 !!! Special Promotion every week. The Ai Robot is designed to operate in the XAUUSD (GOL
Big Forex Players MT4
MQL TOOLS SL
4.81 (42)
Experts
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
Fundamental hunter
Sara Sabaghi
Experts
Fundamental Hunter – The Smart Money Tracking Expert Advisor You buy a unique opportunity not an EA. Early buyers get the power first... at a price they'll never get back. Next price will be:   $1200   |   2/10   spot remains Next price will be: $1600 | 10/10 spot remains Next price will be: $2000   | 10/10 Final price: $2400 Live result If you are looking for an Expert Advisor that goes beyond indicators and actually understands the market through real economic data , Fundamental Hunter is
HFT Pass Prop Firm MT4
Lo Thi Mai Loan
5 (26)
Experts
24시간 플래시 세일 - 단돈 $199.99  "HFT Pass Prop Firms"은 HFT 도전을 위해 특별히 디자인된 US30 페어와 거래하는 전문가 어드바이저 (EA)입니다. 다른 우수한 전문가 어드바이저 및 지표를 확인하려면 다음을 방문하십시오: https://www.mql5.com/en/users/lothimailoan/seller 저는 로스입니다. 더 많은 업데이트를 받으려면 여기에서 구독하세요: https://www.mql5.com/en/users/lothimailoan/news 1/ HFT란? 고빈도 거래 (HFT)는 강력한 컴퓨터 프로그램을 사용하여 몇 초 동안 많은 주문을 실행하는 거래 방법입니다. HFT는 복잡한 알고리즘을 사용하여 여러 시장을 분석하고 현재의 시장 조건을 기반으로 주문을 실행합니다. 가장 빠른 실행 속도를 가진 트레이더들이 더 수익성이 높은 경향이 있으며, HFT는 고회전율 및 주문 대 거래 비율로 특징 지어집니다. 따라서이 EA는
The Tinga Tinga EA Updated
Allistair Kabelo Mandow
Experts
$10 to $13 000 Broker:Hija Global Markets Ltd Platform:MT5 Account Type:Live Login number:40912 Investor Password:Leclote123# Dear users, I would like to introduce you to my new trading advisor The Tinga EA. The Tinga advisor operates on the platform of the  advisor, yet unlike it, it operates on lower timeframes of M15 and uses other indicators to generate trades, while also trading on two currency pairs, XAUUSD and USDJPY, which provides us with a slight diversification
Opening Range Breakout Master
Thushara Dissanayake
Experts
그만큼       Opening Range Breakout Master는   다음과 같은 기관 거래 개념을 활용하도록 설계된 전문 알고리즘 거래 시스템입니다.       ICT(Inner Circle Trader), 스마트 머니 컨셉(SMC), 그리고 유동성 기반 전략 등을 활용하여   , 이 전문가 자문은 다음과 같은 사항들을 자동으로 감지하고 실행합니다.       오프닝 레인지 브레이크아웃(ORB)       다음을 포함한 주요 글로벌 외환 세션 전반에 걸쳐       런던, 뉴욕, 도쿄 및 Midnight Killzones를   통해 거래자가 다음과 같은 작업을 수행할 수 있습니다.       마켓 메이커의 움직임, 유동성 탐색, 세션 기반 변동성   . 다음을 따르는 거래자를 위해 만들어졌습니다.       시간 기반 가격 변동, 주문 흐름 역학 및 기관 거래 방법론을 통해   이 EA는 가격이 하락할 때 체계적으로 거래를 입력하여 감정적 의사 결정을 제거합니다.      
KonokaSystemNEO
Nobuyoshi Murase
1 (1)
Experts
KonokaSystemNEO is one of the three sisters ( NEO, JOY, FUN ) based on KonokaSystem with a new personality and is an original EA. The trading style is day trading targeting midnight to mid-day Japan time. The currency pair is "USDJPY" and entry is made at the opening price of M5. Each of the three sisters has a different logic and is equipped with two types of entries and two types of exits. No grid or martingale logic is used. The internal logic repeats profit and loss, swallowing losses and g
Dynamic Pips MT4
Thi Thu Ha Hoang
5 (1)
Experts
크리스마스 & 새해 가 왔습니다 — 2026년 트레이딩 계획 은 무엇인가요? Dynamic Pips EA 40% 할인 — 지금 $799 , 8회 활성화 포함. 그리고 더 있습니다: 아직 보유하지 않았다면 Boring Pips EA(MT4 또는 MT5) 무료 제공 . 기존 고객이라면 추가 10% 할인 . 서두르세요! 본 혜택은 선착순 5명 또는 2026년 1월 7일 까지(먼저 도달하는 조건) 적용됩니다. 자세한 내용 또는 참여를 원하시면 메시지를 남겨주세요. 트럼프의 두 번째 임기 는 전 세계 시장을 뒤흔드는 대규모 관세 복귀를 시작으로, 공격적인 무역 정책의 물결을 다시 촉발했습니다. 중동 지역의 긴장 이 고조되고 있으며, 최근에는 이스라엘과 이란 사이의 갈등이 주목받고 있습니다. 이로 인해 유가 상승 요인이 발생할 수 있습니다. 러시아–우크라이나 전쟁 은 해결 기미 없이 지속되고 있으며, 세계적인 지정학적 불안정을 더욱 부추기고 있습니다.
ToTheMoon MT4
Daniel Moraes Da Silva
5 (1)
Experts
ONE OF THE FEW ROBOTS WITH A SIGNAL HISTORY OF MORE THAN 3 YEARS AND AMONG THE TOP 10.   LINK TO MY ROBOTS AND SIGNAL PRESETS: In my profile there is a link to download the PRESETS that I use in my SIGNALS, you can download and Backtest for free, there are explanations in the my WebSite. https://www.mql5.com/en/users/tec_daniel   LINK TO OTHER ROBOT VERSIONS: MT4:  https://www.mql5.com/en/market/product/97963 MT5:  https://www.mql5.com/en/market/product/97962   SOME EXAMPLES OF SIGNALS ON “mql5.
ThraeX
Vasile Verdes
3.25 (4)
Experts
ThraeX – M1 스캘핑   (DAX, XAU, etc) 로마 시대의 규율과 정밀함에서 영감을 받은 ThraeX 는 MetaTrader 4 용으로 특별히 설계된 고빈도 거래(High-Frequency Trading) 전용 **전문가용 어드바이저(EA)**입니다. 이 시스템은 **1분 차트(M1)**에서의 빠른 시장 변동을 처리하도록 설계되었으며, 단기적인 가격 움직임을 높은 속도와 적응력으로 감지하고 대응합니다. 주요 특징: ️ M1 스캘핑 로직 – 실시간 시장 데이터를 기반으로 한 고빈도 의사결정 구조. ️ 초고속 실행 시스템 – 변동성이 큰 시장의 미세한 움직임에도 빠르게 반응하도록 설계됨. 자가 적응형 매개변수 – 외부 데이터나 플랫폼 연결 없이 내장 알고리즘을 통해 변화하는 시장 상황에 자동으로 적응. 지속적 최적화 – 최신 시장 데이터를 기반으로 동작을 업데이트하며, 시간이 지날수록 성능을 향상시킴. ️ 외부 의존성 없음 – 완전 자율형 구조로 외부
Candle Power EA
Brainbug Investment GmbH
Experts
Candle Power EA S&P 500용 평균회귀 5개 전략 포트폴리오 구매 후 에 메시지를 보내 주세요. 매뉴얼 PDF 와 자세한 설명 영상 링크를 보내드립니다!!! EA는 항상 설정된 상태로 작동시켜야 합니다!!! 여기에서 SETFILE 및 설명서를 다운로드하세요  다음 급락장이 두렵나요? Candle Power EA 가 있으면 걱정하지 않으셔도 됩니다. 이 EA 는 서로 보완하는 평균회귀 전략 5개 ( 5개 설정 , 서로 다른 필터 방식 )를 S&P 500 에 묶어 적용합니다. 특히 스트레스 국면 에서의 과도한 움직임 을 체계적으로 포착하고, 급격한 조정 이 동반된 변동성 높은 시장 국면 에서 강점 을 발휘합니다. 평상시 시장 국면 에서는 EA 가 전체 시장 의 흐름을 대체로 따라가므로 전술적 포트폴리오 헤지 와 추가 수익원 을 동시에 제공할 수 있습니다. 마팅게일 없음 , 그리드 없음 . 명확한 문서화, 견고함, 실용성. 15년 이상의 틱 데이터 기반 장기 백테스트 이력
Bitcoin Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.63 (65)
Experts
The Bitcoin Robot  MT4 is engineered to execute Bitcoin trades with unparalleled   efficiency and precision . Developed by a team of experienced traders and developers, our   Bitcoin Robot   employs a sophisticated algorithmic approach (price action, trend as well as two personalized indicators) to analyze market and execute trades swiftly with   M5 timeframe , ensuring that you never miss out on lucrative opportunities.   No grid, no martingale, no hedging,   EA only open one position at the sa
Crude Oil Robot MT4
MQL TOOLS SL
Experts
The Best Oil Trading Robot in the World.   Crude Oil Robot   is the undisputed, top-tier trading robot designed for the   XTIUSD or any crude instrument   offered by your broker. This is not a generic algorithm, but it's a   highly specialized system   built exclusively for the crude oil market,   utilizing unique technologies   not available in any other trading bot. Crude Oil Robot is equipped with   exclusive features tailored specifically for the OIL market , such as: Volatility Anomaly Fil
M1 Gold Scalper
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Experts
"M1 Gold Scalper" is a high frequency scalper trading exclusively gold (XAUUSD) on the M1 time frame, performing many trades daily. It works with very reasonable lot sizes, consistent with a true scalping strategy. the full list for your convenience is available https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller This strategy is designed to profit from small fluctuations in the gold price, using micro trends and short-term impulses. The algorithm carefully analyzes market data, including price act
Gold Throne MT4
DRT Circle
5 (1)
Experts
Gold Throne EA – 금 거래용 비마팅게일 그리드 트레이딩 시스템(XAUUSD) 골드 쓰론 EA(Gold Throne EA)는 금(XAUUSD) 거래 전용으로 설계된 전문가 자문(EA)입니다. 마틴게일 자금 관리 방식을 사용하지 않고 구조화된 그리드 거래 방식을 사용합니다. 손실 발생 후 랏 크기를 기하급수적으로 늘리는 대신, EA는 고정 또는 점진적으로 조정 가능한 랏 크기 방식을 사용하여 트레이더가 노출 및 위험에 대한 통제력을 강화할 수 있도록 합니다. 골드 쓰론 EA는 마틴게일 논리를 제거함으로써 더욱 안정적인 포지션 크기 조정 프레임워크를 제공하여 트레이더가 랏 크기를 갑자기 늘리지 않고도 자본 배분을 계획할 수 있도록 지원합니다. 따라서 마틴게일 전략에서 일반적으로 나타나는 복리 위험 없이 체계적인 그리드 구조를 선호하는 트레이더에게 적합합니다. Gold Throne EA를 구매하시면 AllPair Engine과 원하는 EA를 무료로 드립니다. 대여 상품에는
Three Little Birds
Ahmad Aan Isnain Shofwan
Experts
️ 쓰리 리틀 버즈 EA는 손실에서 탄생했습니다. 고통으로 완성되었고, 목적을 가지고 출시되었습니다. ️ 구조입니다. 투기가 아닙니다. 쓰리 리틀 버즈 EA는 단순한 트레이딩 로봇이 아닙니다. 오랜 세월의 실패를 통해 만들어진, 전투에서 단련된 엔진이며, 단 하나의 사명을 위해 설계되었습니다. 바로   시장이 격변할 때 당신의 자산을 보호하고, 회복하고, 성장시키는 것입니다.   세 가지 강력한 전략을 완벽하게 조화시켜 결합했습니다   . 마팅게일을 활용한 손실 그리드   : 손실을 흡수하고 완전한 회복을 향해 나아갑니다. 마팅게일로 그리드에서 승리   : 기세를 타고 동시에 스마트한 이득을 얻습니다. 로트 곱셈을 이용한 헤지   : 반전을 포착하고 수익성 있는 출구를 강제합니다. 시간대:   H4 플랫폼:   MetaTrader 4(MT4) 최소 잔액:   $10,000 브로커:   모든 브로커 통화쌍:   모든 통화쌍   (기본
Extractors MT4
DRT Circle
Experts
XAUUSD용 추출기 XAUUSD용 Extractors는 금(XAUUSD) 거래 시 정밀성, 위험 관리, 그리고 유연한 거래 로직을 중시하는 트레이더를 위해 설계된 전문가급 전문가 자문(EA)입니다. 두 가지 고급 내장 전략과 다섯 가지 유연한 시장 접근 모드를 통합하여 트레이더가 다양한 시장 구조에서 시스템의 해석, 진입 및 관리 방식을 완벽하게 제어할 수 있도록 합니다. Extractors는 광범위한 연구 개발을 기반으로 구축되었으며, 이전 프로젝트인   Gold Throne 의 진화된 버전으로, 더 넓은 그리드 간격, 향상된 위험 제한, 그리고 공격적인 거래는 줄이고 안전성은 강화하는 스마트한 거래 관리 로직을 통해 더욱 개선되었습니다. 그리드 모드를 비활성화하거나 끄려면 EA_Deactivation_Key 입력으로 이 키를 삽입합니다. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11, 12, 13, 14를 입력하고, 비그리드 모드(Prop Firm)를 비활성화하거나 끄려면 7, 8
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (89)
Experts
소품 회사 준비 완료!   (   세트파일 다운로드   ) WARNING : 현재 가격으로 몇 장 남지 않았습니다! 최종 가격: 990$ 1EA를 무료로 받으세요(2개의 거래 계정에 대해) -> 구매 후 저에게 연락하세요 Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal 골드 리퍼에 오신 것을 환영합니다! 매우 성공적인 Goldtrade Pro를 기반으로 구축된 이 EA는 동시에 여러 기간에 걸쳐 실행되도록 설계되었으며 거래 빈도를 매우 보수적인 것부터 극단적인 변동까지 설정할 수 있는 옵션이 있습니다. EA는 여러 확인 알고리즘을 사용하여 최적의 진입 가격을 찾고 내부적으로 여러 전략을 실행하여 거래 위험을 분산시킵니다. 모든 거래에는 손절매와 이익 실현이 있지만, 위험을 최소화하고 각 거래의 잠재력을 극대화하기 위해 후행 손절매와 후행 이익 이익도 사용합니다. 이 시스템은 매우
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
Experts
PROP FIRM READY!  프로모션 출시: 현재 가격으로 구매 가능한 사본 수가 매우 제한적입니다! 최종 가격: 990달러 349달러부터: 1개 무료 선택! (최대 2개 거래 계좌 번호) 최고의 콤보 상품     ->     여기를 클릭하세요 공개 그룹에 가입하세요:   여기를 클릭하세요   LIVE RESULTS 독립 검토 "ORB 마스터"에 오신 것을 환영합니다   :   오프닝 레인지 브레이크아웃에서 당신의 우위를 확보 하세요 ORB Master EA로 ORB(Opening Range Breakout) 전략의 힘을 활용하세요. 현대 트레이더를 위해 설계된 세련되고 고성능의 전문가 자문 도구입니다. ORB는 초기 시장 모멘텀을 포착하는 능력으로 인해 인기가 급증했으며, 이 EA는 그 입증된 접근 방식에 대한 저의 개인적인 견해를 나타냅니다. ORB Master가 결과를 제공하는 방식   : ORB Master는 미국 및 유럽 주식 시장이 개장하자마자 즉시 작동하여
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (29)
Experts
중요한   : 이 패키지는 매우 제한된 수량에 대해서만 현재 가격으로 판매됩니다.    가격이 매우 빠르게 1499달러까지 올라갈 것입니다    100개 이상의 전략이 포함되어 있으며   , 더 많은 전략이 추가될 예정입니다! 보너스   : 999달러 이상 구매 시 --> 다른 EA   5 개 를 무료로 선택하세요! 모든 설정 파일 완벽한 설정 및 최적화 가이드 비디오 가이드 라이브 신호 리뷰(제3자) 최고의 브레이크아웃 시스템에 오신 것을 환영합니다! 8년에 걸쳐 꼼꼼하게 개발한 정교하고 독점적인 전문가 자문(EA)인 Ultimate Breakout System을 소개하게 되어 기쁩니다. 이 시스템은 호평을 받은 Gold Reaper EA를 포함하여 MQL5 시장에서 가장 성능이 뛰어난 여러 EA의 기반이 되었습니다. 7개월 이상 1위를 차지한 Goldtrade Pro, Goldbot One, Indicement, Daytrade Pro도 마찬가지였습니다. Ultimate
The Gold Reaper MT4
Profalgo Limited
4.58 (31)
Experts
소품 회사 준비 완료!   (   세트파일 다운로드   ) 출시 프로모션: 현재 가격으로 몇 장 남지 않았습니다! 최종 가격: 990$ 1EA를 무료로 받으세요(2개의 거래 계정에 대해) -> 구매 후 저에게 연락하세요 Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal 골드 리퍼에 오신 것을 환영합니다! 매우 성공적인 Goldtrade Pro를 기반으로 구축된 이 EA는 동시에 여러 기간에 걸쳐 실행되도록 설계되었으며 거래 빈도를 매우 보수적인 것부터 극단적인 변동까지 설정할 수 있는 옵션이 있습니다. EA는 여러 확인 알고리즘을 사용하여 최적의 진입 가격을 찾고 내부적으로 여러 전략을 실행하여 거래 위험을 분산시킵니다. 모든 거래에는 손절매와 이익 실현이 있지만, 위험을 최소화하고 각 거래의 잠재력을 극대화하기 위해 후행 손절매와 후행 이익 이익도 사용합니다. 이 시스템은 매우 인기
Goldbot One MT5
Profalgo Limited
5 (14)
Experts
프로모션 출시: 현재 가격으로는 몇 개밖에 남지 않았습니다! 최종 가격: 990$ 신규: Goldbot One을 구매하고 EA 1개를 무료로 선택하세요!! (2개의 거래 계정에 대해) 공개 그룹에 가입하세요:   여기를 클릭하세요   최고의 콤보 딜     ->     여기를 클릭하세요 LIVE SIGNAL 금 시장을 위해 설계된 매우 정교한 거래 로봇,   Goldbot One을   소개합니다 .   Goldbot One은 브레이크아웃 트레이딩에 중점을 두고, 지지선과 저항선을 모두 활용하여 최적의 트레이딩 기회를 찾아냅니다. 이 전문가 조언가는 변동성이 큰 귀금속 시장에서 효율성, 신뢰성, 전략적 우위를 추구하는 거래자를 위해 만들어졌습니다.   주목할 사실:     샘플 외부 데이터에서 EA의 성능은 최적화에 사용된 샘플 내부 데이터와 완벽하게 일치합니다.   샘플 내 기간은 2016-2023년입니다.   전략 확인을 위해 사용된 샘플 외 데이터는 2004-2016년과 2
Gold Trade Pro MT5
Profalgo Limited
4.26 (35)
Experts
프로모션 시작! 449$에 얼마 남지 않았습니다! 다음 가격: 599$ 최종 가격: 999$ 1EA를 무료로 받으세요(2개의 거래 계정에 대해) -> 구매 후 저에게 연락하세요 Ultimate Combo Deal   ->   click here Live signal:   https://www.mql5.com/en/signals/2084890 Live Signal high risk :  https://www.mql5.com/en/signals/2242498 Live Signal Set Prop Firm Set File JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Parameter overview Gold Trade Pro는 금 거래 EA의 클럽에 합류하지만 한 가지 큰 차이점이 있습니다. 이것은 진정한 거래 전략입니다. "실제 거래 전략"이란 무엇을 의미합니까?   아시다시피 시장에 있는 거의 모든 Gold EA는 단순한 그리드/마팅게일 시스템으로 시장이 초기
The Bitcoin Reaper
Profalgo Limited
3.67 (33)
Experts
출시 프로모션: 현재 가격으로는 매우 제한된 수의 사본만 구매 가능합니다! 최종 가격: 999달러 신규(349달러부터) --> 1개 무료 증정(거래 계좌 번호 2개에 한함). 최고의 콤보 상품     ->     여기를 클릭하세요 공개 그룹에 가입하세요:   여기를 클릭하세요   LIVE SIGNAL LIVE SIGNAL V2.0 UPDATE 2.0 INFO 비트코인 리퍼에 오신 것을 환영합니다!   골드리퍼의 엄청난 성공 이후, 저는 동일한 성공 원칙을 비트코인 ​​시장에도 적용할 때가 되었다고 생각했고, 와, 정말 유망해 보이네요!   저는 20년 넘게 거래 시스템을 개발해 왔으며, "단연" 제 전문 분야는 브레이크아웃 전략입니다. 이 간단하지만 효과적인 전략은 역대 최고의 트레이딩 전략 중 하나로 자리매김하며, 사실상 모든 시장에 적용할 수 있습니다.       특히 비트코인처럼 변동성이 큰 시장에서는 더욱 빛을 발합니다!   그렇다면 이 전략은 어떻게 작동할까요? 브레이크
Daytrade Pro Algo MT5
Profalgo Limited
4.25 (12)
Experts
프로모션 시작: 현재 가격으로 제공되는 제한된 수의 사본 최종 가격: 990$ 신규: 1개를 무료로 받으세요!   (거래 계좌 2개용) Ultimate Combo Deal   ->   click here LIVE RESULTS:   https://www.mql5.com/en/signals/1949810 JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Set Files DayTrade Pro Algo에 오신 것을 환영합니다!   수년 동안 시장을 연구하고 다양한 전략을 프로그래밍한 후 좋은 거래 시스템에 필요한 모든 것을 갖춘 알고리즘을 찾았습니다. 브로커 독립적입니다. 독립적으로 확산됩니다. MT4, MT5, TDS2 및 여러 브로커에서 쉽게 실제 변수 확산 테스트를 사용하여 매우 안정적인 백 테스트를 보여줍니다. 수백 가지의 다양한 설정이 모두 테스트에서 수익성 있는 결과를 제공합니다(물론 저는 최고의 설정을 선택했습니다!). 매우 강력한 시스템 -> 설정은 상호
Bitcoin Scalp Pro MT5
Profalgo Limited
4.5 (8)
Experts
현재 프로모션: 549$에 단 1개 남음 최종 가격: 999$ NEW: Choose 1 EA for free! (for 2 trade account numbers) 프로모션 블로그   에서 "   Ultimate EA 콤보 패키지 "   를 확인하십시오   !   LIVE SIGNAL Bitcoin Scalp Pro는 시장에서 독특한 거래 시스템입니다.  그것은 지원 및 저항 수준의 돌파를 거래함으로써 비트코인 ​​시장의 변동성을 이용하는 데 전적으로 초점을 맞추고 있습니다. EA의 초점은 안전에 있으며, 이는 거래에 대한 매우 낮은 손실과 매우 좋은 위험/보상 비율로 해석됩니다. EA는 내부적으로 "스마트 적응 매개변수 시스템"을 사용하여 손절매, 이익실현, 트레일링SL뿐만 아니라 비트코인의 실제 가격을 기준으로 항목 및 로트 크기도 계산합니다. 즉, 비트코인이 6000 또는 30000에서 거래되는 경우 모든 매개변수에 대해 다른 값을 갖게 됩니다. EA는 2022년 6월부
Indicement MT5
Profalgo Limited
4.04 (26)
Experts
Indicement에 오신 것을 환영합니다! PROP FIRM 준비 완료! ->   여기에서 세트 파일을 다운로드하세요 프로모션 출시: 현재 가격으로는 몇 개밖에 남지 않았습니다! 최종 가격: 990$ NEW: Choose 1 EA for FREE! (limited to 2 trading account numbers) 최고의 콤보 딜     ->     여기를 클릭하세요 공개 그룹에 가입하세요:   여기를 클릭하세요   VERSION 4.0 LIVE RESULTS OLD VERSION FINAL RESULTS INDICEMENT는     제가 15년 동안 축적한 경험을 바탕으로 지수 시장에 전문적 거래 알고리즘을 개발했습니다. EA는 매우 잘 고안된 알고리즘을 사용하여 최상의 진입 가격을 찾고, 거래 위험을 분산하기 위해 내부적으로 여러 가지 전략을 실행합니다. 모든 거래에는 손절매와 이익실현이 있지만, 거래의 위험을 최소화하고 잠재력을 극대화하기 위해 추적 손절매와 추적 이익실
Daytrade Pro Algo
Profalgo Limited
5 (5)
Experts
프로모션 시작: 현재 가격으로 제공되는 제한된 수의 사본 최종 가격: 990$ 신규: 1개를 무료로 받으세요!   (거래 계좌 2개용) Ultimate Combo Deal   ->   click here LIVE RESULTS:   https://www.mql5.com/en/signals/1949810 JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Set Files DayTrade Pro Algo에 오신 것을 환영합니다!   수년 동안 시장을 연구하고 다양한 전략을 프로그래밍한 후 좋은 거래 시스템에 필요한 모든 것을 갖춘 알고리즘을 찾았습니다. 브로커 독립적입니다. 독립적으로 확산됩니다. MT4, MT5, TDS2 및 여러 브로커에서 쉽게 실제 변수 확산 테스트를 사용하여 매우 안정적인 백 테스트를 보여줍니다. 수백 가지의 다양한 설정이 모두 테스트에서 수익성 있는 결과를 제공합니다(물론 저는 최고의 설정을 선택했습니다!). 매우 강력한 시스템 -> 설정은 상호 교
Indicement MT4
Profalgo Limited
5 (2)
Experts
Indicement에 오신 것을 환영합니다! PROP FIRM 준비 완료! ->   여기에서 세트 파일을 다운로드하세요 프로모션 출시: 현재 가격으로는 몇 개밖에 남지 않았습니다! 최종 가격: 990$ NEW: Choose 1 EA for FREE! (limited to 2 trading account numbers) 최고의 콤보 딜     ->     여기를 클릭하세요 공개 그룹에 가입하세요:   여기를 클릭하세요   VERSION 4.0 LIVE RESULTS OLD VERSION FINAL RESULTS INDICEMENT는   제가 15년 동안 축적한 경험을 바탕으로 지수 시장에 전문적 거래 알고리즘을 개발했습니다. EA는 매우 잘 고안된 알고리즘을 사용하여 최상의 진입 가격을 찾고, 거래 위험을 분산하기 위해 내부적으로 여러 가지 전략을 실행합니다. 모든 거래에는 손절매와 이익실현이 있지만, 거래의 위험을 최소화하고 잠재력을 극대화하기 위해 추적 손절매와 추적 이익실현도
Luna AI Pro MT5
Profalgo Limited
5 (1)
Experts
프로모션 시작: 399$에 1개만 구매 가능 최종 가격: 2000$ 이 EA는 제한된 수의 사본만 판매됩니다. 시장에서 가장 발전된 "평균 역방향" 거래 로봇 인   Luna AI Pro EA를   사용하여 인공 지능의 힘을 발휘하고 거래를 전례 없는 수준으로 끌어올리십시오 . 노련한 거래자와 초보자 모두에게 적합하도록 설계된 이 최첨단 AI 기반 시스템은 거래 전략을 최적화하고 수익을 극대화할 수 있는 다양한 기능을 갖추고 있습니다. Luna AI Pro로 거래 전략의 잠재력을 최대한 활용하십시오.   거래의 미래를 받아들이고 고급 인공 지능이 투자 여정에 혁명을 일으키도록 하십시오. 오늘 AI의 힘을 경험하고 전 세계적으로 성공한 트레이더 대열에 합류하십시오. 이 EA가 다른 이유: OneChartSetup -> 1개의 단일 차트에서 모든 쌍 실행 개별 성능 모니터: 각 쌍은 성능이 좋지 않으면 자동으로 위험이 감소하고 다시 수익성이 있으면 다시 증가합니다. 마팅게일, 그리
Gecko
Profalgo Limited
4.4 (10)
Experts
NEW PROMO: Only a few copies copies available at 349$ Next price: 449$ Make sure to check out our " Ultimate EA combo package " in our   promo blog ! Gecko runs a simple, yet very effective, proven strategy.  It looks for important recent high and lows and will trade the breakouts.  The actual execution of this strategy however, is what makes this EA truly shine.  Entry calculations and exit algorithms are not only unique but also very advanced. LIVE RESULTS: https://www.mql5.com/en/signals/75
Goldbot One MT4
Profalgo Limited
5 (5)
Experts
프로모션 출시: 현재 가격으로는 몇 개밖에 남지 않았습니다! 최종 가격: 990$ 신규: Goldbot One을 구매하고 EA 1개를 무료로 선택하세요!! (2개의 거래 계정에 대해) 공개 그룹에 가입하세요:   여기를 클릭하세요   최고의 콤보 딜     ->     여기를 클릭하세요 LIVE SIGNAL 금 시장을 위해 설계된 매우 정교한 거래 로봇,   Goldbot One을   소개합니다 .   Goldbot One은 브레이크아웃 트레이딩에 중점을 두고, 지지선과 저항선을 모두 활용하여 최적의 트레이딩 기회를 찾아냅니다. 이 전문가 조언가는 변동성이 큰 귀금속 시장에서 효율성, 신뢰성, 전략적 우위를 추구하는 거래자를 위해 만들어졌습니다.   주목할 사실:     샘플 외부 데이터에서 EA의 성능은 최적화에 사용된 샘플 내부 데이터와 완벽하게 일치합니다.   샘플 내 기간은 2016-2023년입니다.   전략 확인을 위해 사용된 샘플 외 데이터는 2004-2016년과 2
Stability Pro MT5
Profalgo Limited
5 (3)
Experts
출시 프로모션: 990 $ 대신 단 34 9 $! 이 프로모션 가격으로 몇 장만 남았습니다! 저희 프로모션 블로그   에서 "   Ultimate EA 콤보 패키지 "   를 꼭 확인해 보세요   !   JOIN PUBLIC GROUP:   Click here 실시간 결과 위험도 낮음 실시간 결과 고위험 STABILITY PRO에 오신 것을 환영합니다   . 시장에서 가장 발전되고 안정적이며 위험이 낮은 그리드 시스템 중 하나입니다! 이 EA는 사용하는 외환쌍의 전체 사용 내역에 대해 스트레스 테스트를 거쳤습니다. 이러한 스트레스 테스트 동안 EA는 아래 스크린샷에서 볼 수 있듯이 2007년부터 오늘까지 매달 수익을 올렸습니다. EA는 고정된 거리에서 그리드 거래를 추가하지 않지만 시장 움직임을 분석하여 그리드 위치를 결정하는 고급 SVG 알고리즘(스마트 변수 그리드)을 사용합니다. 나는 이 EA에 대해 좋은 위험/보상 비율과 강력한 복구 요소를 얻기 위해 많은 노력을 기울였
Advanced Scalper
Profalgo Limited
3.97 (115)
Experts
4년 이상의 실시간 거래 결과 이미     ->    https://www.mql5.com/en/signals/413850 새로운 프로모션: 349$에 사용할 수 있는 사본은 몇 개뿐입니다. 다음 가격: 449$ 1EA를 무료로 받으세요! 프로모션 블로그   에서 "   Ultimate EA 콤보 패키지 "   를 확인하십시오.   !!   EA를 실행하기 전에 설정 가이드를 읽으십시오!!    ->    https://www.mql5.com/en/blogs/post/705899 기타 라이브 결과   :    https://www.mql5.com/en/signals/1931084 Advanced Scalper는 수년간 개발된 전문 거래 로봇입니다.   그것은 매우 진보된 종료 알고리즘을 사용하고 확산 필터 및 미끄러짐 제어 알고리즘에 내장되어 있습니다.   고객의 요구에 맞게 완벽하게 사용자 정의할 수 있으며 다양한 설정 가능성을 제공합니다.   물론 댓글 페이지에서 사용할
Starlight MT5
Profalgo Limited
5 (5)
Experts
현재 프로모션: 이제 단돈 349$! 최종 가격: 999$ 프로모션 블로그   에서 "   Ultimate EA 콤보 패키지   " 를 확인하십시오   !   STARLIGHT는 다른 야간 스캘퍼와 비교하여 진입 알고리즘에 고유한 접근 방식을 사용하는 매우 진보된 저위험 야간 스캘퍼입니다.  Mean-Reverse 전략을 사용한 수년간의 라이브 거래 경험을 사용하여 개발되었으며 이 EA에 포함할 최고의 쌍과 기술만 선택했습니다. EA는 수년에 걸쳐 개발된 기존 기술을 기반으로 구축되었기 때문에 EA는 매우 지능적이며 많은 스마트 기능을 갖추고 있습니다. 위험과 손실을 최대한 제한하는 데 중점을 두었습니다. 권장 쌍: EURUSD;GBPUSD;AUDCAD;EURAUD;EURCAD;GBPAUD;GBPCAD;USDCAD;EURGBP;USDCHF;GBPCHF;EURCHF;CHFJPY; 라이브 계정 A- 중간 위험:   https://www.mql5.com/en/signals/1634
Apex Trader MT5
Profalgo Limited
5 (2)
Experts
출시 프로모션: 199 $에 단 2권만 구매 가능 최종 가격: 999$ 신규: 지금 구매하고 1EA를 무료로 받으세요!   (거래 계좌 2개용) 라이브 결과:   https://www.mql5.com/en/signals/1836525 high risk account   당사의 외환 거래 로봇인 Apex Trader   제품군에 최근 추가된 제품을 소개합니다   . 전문 고문을 만드는 데 수년간의 경험을 사용하여 개발된 Apex Trader는 외환 시장을 위한 강력한 거래 도구입니다.   개발자로서 저는 이 로봇을 연구하고 만드는 데 많은 시간과 자원을 투자했습니다. 저는 Apex Trader가 모든 시장 조건에 적응할 수 있도록 평균 회귀 및 추세 추종을 포함한 다양한 전략을 사용하고 있습니다. 그 결과 가장 까다로운 시장 조건도 처리할 수 있는 로봇이 탄생했습니다. Apex Trader는 AUDCAD, AUDNZD 및 NZDCAD 통화 쌍 거래를 전문으로 하며, 다양한 이익실
The Viper EA MT5
Profalgo Limited
3.9 (10)
Experts
현재 프로모션: 349$에 단 1개 남음 최종 가격: 999$ 프로모션 블로그   에서 "   Ultimate EA 콤보 패키지 "   를 확인하십시오   !   저위험 라이브   :    https://www.mql5.com/en/signals/1492890 Viper EA는 거래 세션의 기간(23시에서 1시 GMT+2, US DST 사이) 동안 날카롭고 효과적인 "평균 회귀" 항목을 사용합니다.    이러한 거래는 이미 매우 높은 성공률을 보였지만 시장이 포지션에 반대하는 경우 EA는 트레이드마크 복구 모드를 초기화합니다. 복구 알고리즘은 실패한 모든 첫 항목을 수익성 있는 결과로 변환하려고 시도합니다.   이 EA는 이전 EA의 실시간 결과를 시작점으로 사용하여 개발되었으며 MT5에서 99.99% Tickdata를 사용하여 최적화되었으며 각 거래에서 7$/lot 수수료를 사용했습니다. 모든 쌍에 대해 여러 "무작위 설정"으로 스트레스 테스트를 거쳤으며 모든 단일 테스트에
Gecko EA MT5
Profalgo Limited
5 (1)
Experts
NEW PROMO: Only a few copies copies available at 349$ Next price: 449$ Make sure to check out our " Ultimate EA combo package " in our   promo blog ! Gecko runs a simple, yet very effective, proven strategy.  It looks for important recent support and resistance levels and will trade the breakouts.  This is a "real" trading system, which means it will use a SL to protect the account.  It also means it will not use any dangerous techniques like martingale, grid or averaging down. The EA shows its
Red Hawk MT5
Profalgo Limited
5 (4)
Experts
NEW PROMO: Only a few copies copies available at 349$ Next price: 449$ Make sure to check out our " Ultimate EA combo package " in our   promo blog ! Red Hawk is a "mean reversion" trading system, that trades during the quiet times of the market. It runs on 9 pairs currently: EURUSD, GBPUSD, USDCHF, EURCHF, EURGBP, AUCAD, AUDJPY, EURAUD and USDCAD. Recommended timeframe: M5 Recommended for HEDGING MT5 account types only! Since this kind of strategy works best with low spread and fast executi
Night Owl
Profalgo Limited
3.5 (8)
Experts
NIGHT OWL is a night scalper that trades during the most quiet times of the market. Markets tend to range in that period and the EA will trade those ranging movements. Each trade will have an initial stop loss and take profit, but the EA uses also advanced SL management algorithms that will evaluate the strength of the trades and close out early if necessary. The EA works on all pairs that have stable spread and quiet moves during the night. But it is programmed to also handle bigger spreads wit
Grid King
Profalgo Limited
4.12 (41)
Experts
NEW PROMO: Only a few copies copies available at 349$ Next price: 449$ Make sure to check out our " Ultimate EA combo package " in our   promo blog ! Grid King is a revolution in grid trading.  The main focus when developing the EA was safety, by eliminating the margin-call risk which is usually associated with most grid systems on the market.  It also strives to achieve much higher returns than the average grid system, by spreading risk amongst multiple pairs and strategies which all have a li
Red Hawk EA
Profalgo Limited
4.18 (17)
Experts
NEW PROMO: Only a few copies copies available at 349$ Next price: 449$ Make sure to check out our " Ultimate EA combo package " in our   promo blog ! Red Hawk is a "mean reversion" trading system, that trades during the quiet times of the market. It runs on 9 pairs currently: EURUSD, GBPUSD, USDCHF, EURCHF, EURGBP, AUCAD, AUDJPY, EURAUD and USDCAD. Recommended timeframe: M5 Since this kind of strategy works best with low spread and fast execution, I advise using an good ECN broker. IMPORTANT F
The Viper EA
Profalgo Limited
3.18 (11)
Experts
NOTE: only recommended for these pairs currently: EURAUD;GBPAUD;GBPCHF;EURCHF;AUDCAD and AUDUSD NEW PROMO: Only a few copies copies available at 349$ Next price: 449$ Make sure to check out our " Ultimate EA combo package " in our   promo blog ! Live monitoring :  https://www.mql5.com/en/signals/1422803 The Viper EA uses sharp and effective "mean reversion" entries during the ranging period of the trading sessions (between 23h and 1h GMT+2, US DST).    These trades already have a very high su
Starlight MT4
Profalgo Limited
3.2 (5)
Experts
현재 프로모션: 이제 단돈 349$! 최종 가격: 999$ 프로모션 블로그   에서 "   Ultimate EA 콤보 패키지 "   를 확인하십시오   !   STARLIGHT는 다른 야간 스캘퍼와 비교하여 진입 알고리즘에 고유한 접근 방식을 사용하는 매우 진보된 저위험 야간 스캘퍼입니다.  Mean-Reverse 전략을 사용한 수년간의 라이브 거래 경험을 사용하여 개발되었으며 이 EA에 포함할 최고의 쌍과 기술만 선택했습니다. EA는 수년에 걸쳐 개발된 기존 기술을 기반으로 구축되었기 때문에 EA는 매우 지능적이며 많은 스마트 기능을 갖추고 있습니다. 위험과 손실을 최대한 제한하는 데 중점을 두었습니다. 권장 쌍: EURUSD;GBPUSD;AUDCAD;EURAUD;EURCAD;GBPAUD;GBPCAD;USDCAD;EURGBP;USDCHF;GBPCHF;EURCHF;CHFJPY; 라이브 계정 A  - 중간 위험:   https://www.mql5.com/en/signals/163
Little trade helper
Profalgo Limited
지표
Little Trade Helper is a fine tool for manual traders. It can quickly draw trendlines and support/resistance lines that will help to identify good price levels for placing entries, or set SL/TP levels. This indicator will not provide any direct buy/sell signals or notification, but is purely meant for those traders that want to get a quick graphical help in finding important levels on the chart. When switching to another timeframe, the indicator will immediately adjust and re-calculate all le
Bitcoin Scalp Pro
Profalgo Limited
5 (4)
Experts
현재 프로모션: 549$에 단 1개 남음 최종 가격: 999$ NEW: Choose 1 EA for free! (for 2 trade account numbers) 프로모션 블로그   에서 "   Ultimate EA 콤보 패키지 "   를 확인하십시오   !   LIVE SIGNAL Bitcoin Scalp Pro는 시장에서 독특한 거래 시스템입니다.  그것은 지원 및 저항 수준의 돌파를 거래함으로써 비트코인 ​​시장의 변동성을 이용하는 데 전적으로 초점을 맞추고 있습니다. EA의 초점은 안전에 있으며, 이는 거래에 대한 매우 낮은 손실과 매우 좋은 위험/보상 비율로 해석됩니다. EA는 내부적으로 "스마트 적응 매개변수 시스템"을 사용하여 손절매, 이익실현, 트레일링SL뿐만 아니라 비트코인의 실제 가격을 기준으로 항목 및 로트 크기도 계산합니다. 즉, 비트코인이 6000 또는 30000에서 거래되는 경우 모든 매개변수에 대해 다른 값을 갖게 됩니다. EA는 2022년 6월부
Apex Trader MT4
Profalgo Limited
5 (4)
Experts
출시 프로모션: 199 $에 단 2권만 구매 가능 최종 가격: 999$ 신규: 지금 구매하고 1EA를 무료로 받으세요!   (거래 계좌 2개용) 라이브 결과:   https://www.mql5.com/en/signals/1836525 high risk account   당사의 외환 거래 로봇인 Apex Trader   제품군에 최근 추가된 제품을 소개합니다   . 전문 고문을 만드는 데 수년간의 경험을 사용하여 개발된 Apex Trader는 외환 시장을 위한 강력한 거래 도구입니다.   개발자로서 저는 이 로봇을 연구하고 만드는 데 많은 시간과 자원을 투자했습니다. 저는 Apex Trader가 모든 시장 조건에 적응할 수 있도록 평균 회귀 및 추세 추종을 포함한 다양한 전략을 사용하고 있습니다. 그 결과 가장 까다로운 시장 조건도 처리할 수 있는 로봇이 탄생했습니다. Apex Trader는 AUDCAD, AUDNZD 및 NZDCAD 통화 쌍 거래를 전문으로 하며, 다양한 이익실
