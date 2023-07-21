Gold Trade Pro
- 专家
- Profalgo Limited
- 版本: 6.0
- 更新: 7 十二月 2025
- 激活: 10
Gold Trade Pro 加入了黃金交易 EA 俱樂部，但有一個很大的區別：這是一種真正的交易策略。
“真實交易策略”是什麼意思？ 您可能已經註意到，市場上幾乎所有黃金 EA 都是簡單的網格/鞅系統，當市場與初始倉位相反時，該系統會添加交易。
它們通常偽裝成“神經網絡/人工智能/機器學習”，但如果您對外彙和 EA 有一點經驗，您可以輕鬆地將它們識別為簡單的網格和鞅系統，這是非常危險的。
雖然這種類型的策略在回溯測試中可能看起來不錯（直線排列，甚至經常在測試中進行操縱以獲得更多銷售額），但它們總是無一例外地最終失敗，並導致追加保證金並清空整個交易賬戶。
我看到這種事一次又一次地發生。 為什麼？ 因為黃金是一種非常不穩定的工具，儘管有漂亮的回測，但未來將會發生針對網格/鞅設置的重大變動。
不要迷信“完美回測”EA...實際交易中不存在直線上升，因此，如果回測看起來好得令人難以置信，那麼它總是存在。
這就是 Gold Trade Pro 的不同之處。 它不使用任何有風險的交易風格，而是基於每日支撐位和阻力位突破的相當簡單的交易策略。 該策略對於黃金等波動性貨幣對非常有效。
每筆交易從一開始就有一個 TP 和 SL，如果價格開始朝正確的方向移動，EA 將使用跟踪 SL 來最小化風險並最大化利潤。
Gold trade Pro 已內置 7 種不同的策略，可以無縫地協同工作。 結果是一條非常穩定的增長曲線，也有一些損失（但至少沒有被操縱來欺騙你。）
我提供誠實的 EA 以及經過驗證的策略。
設置 EA：
推薦貨幣對： XAUUSD/黃金
時間範圍 ：每日
最低餘額 ：200$
設置非常簡單。 只需打開每日時間範圍內的黃金圖表，將 EA 拖至圖表，然後設置手數設置。
對於低餘額賬戶（200 美元-400 美元），我建議僅運行策略 2,4 和 7，因為它們的回撤最低。
風險設置：我建議使用“每筆交易風險”，並從每筆交易 1% 的風險開始。 如果你感覺舒服，你總是可以增加風險。
強烈建議您先進行一些回溯測試，然後再開始使用模擬賬戶。 這樣您就可以了解實時交易期間會發生什麼。
如果您對 EA 或其設置有任何疑問，請私信聯繫我
I’ve been using this EA and I absolutely love it. It doesn’t take many trades, but it’s extremely precise. The strategy is very solid and reliable. Perfect for those who prefer quality over quantity. Highly recommended! Tks Wim!