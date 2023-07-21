推出促銷活動！ 僅剩幾本，449 美元！

Gold Trade Pro 加入了黃金交易 EA 俱樂部，但有一個很大的區別：這是一種真正的交易策略。

“真實交易策略”是什麼意思？ 您可能已經註意到，市場上幾乎所有黃金 EA 都是簡單的網格/鞅系統，當市場與初始倉位相反時，該系統會添加交易。

它們通常偽裝成“神經網絡/人工智能/機器學習”，但如果您對外彙和 EA 有一點經驗，您可以輕鬆地將它們識別為簡單的網格和鞅系統，這是非常危險的。

雖然這種類型的策略在回溯測試中可能看起來不錯（直線排列，甚至經常在測試中進行操縱以獲得更多銷售額），但它們總是無一例外地最終失敗，並導致追加保證金並清空整個交易賬戶。

我看到這種事一次又一次地發生。 為什麼？ 因為黃金是一種非常不穩定的工具，儘管有漂亮的回測，但未來將會發生針對網格/鞅設置的重大變動。

不要迷信“完美回測”EA...實際交易中不存在直線上升，因此，如果回測看起來好得令人難以置信，那麼它總是存在。





這就是 Gold Trade Pro 的不同之處。 它不使用任何有風險的交易風格，而是基於每日支撐位和阻力位突破的相當簡單的交易策略。 該策略對於黃金等波動性貨幣對非常有效。

每筆交易從一開始就有一個 TP 和 SL，如果價格開始朝正確的方向移動，EA 將使用跟踪 SL 來最小化風險並最大化利潤。

Gold trade Pro 已內置 7 種不同的策略，可以無縫地協同工作。 結果是一條非常穩定的增長曲線，也有一些損失（但至少沒有被操縱來欺騙你。）

我提供誠實的 EA 以及經過驗證的策略。





設置 EA： 推薦貨幣對： XAUUSD/黃金 時間範圍 ：每日 最低餘額 ：200$

設置非常簡單。 只需打開每日時間範圍內的黃金圖表，將 EA 拖至圖表，然後設置手數設置。 對於低餘額賬戶（200 美元-400 美元），我建議僅運行策略 2,4 和 7，因為它們的回撤最低。 風險設置：我建議使用“每筆交易風險”，並從每筆交易 1% 的風險開始。 如果你感覺舒服，你總是可以增加風險。





強烈建議您先進行一些回溯測試，然後再開始使用模擬賬戶。 這樣您就可以了解實時交易期間會發生什麼。





如果您對 EA 或其設置有任何疑問，請私信聯繫我





