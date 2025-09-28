TakvimBölümler

Çin Merkez Bankası (PBC) Geri Ödenmemiş Kredi Artışı (Yıllık) (The People's Bank of China (PBC) Outstanding Loan Growth y/y)

Ülke:
Çin
CNY, Çin yuanı
Kaynak:
Çin Halk Bankası (The People's Bank of China)
Sektör:
Para
Çin Merkez Bankası Geri Ödenmemiş Kredi Artışı (Yıllık), söz konusu aydaki Çin bankalarının bireylere ve işletmelere verdiği kredi hacminin bir önceki yılın aynı ayına göre değişimini yansıtır. İstatistikler, PBC tarafından aylık olarak toplanır ve yayınlanır.

Kredi hacmi, ülkedeki tüketici faaliyeti ile yakından ilişkilidir, bu nedenle Yeni Krediler göstergesi analistler ve ekonomistler tarafından yakından izlenir. Genel olarak, yeni kredi hacmindeki artış, özel tüketimi (bireylere verilen kredilerle) ve işletmelerin gelişimini (ticari krediler) artırdığı için ülke ekonomisi için olumludur.

Kredi hacmindeki artış, dolaşımdaki para miktarını artırır ve ekonomik kalkınmayı teşvik eder. Bu nedenle endeksteki artış genellikle yuan için olumlu olarak görülür.

Tarih (GMT)
Referans
Açıklanan
Beklenti
Önceki
Ağu 2025
N/D
6.9%
6.9%
Tem 2025
6.9%
7.0%
7.1%
Haz 2025
7.1%
7.0%
7.1%
May 2025
7.1%
7.1%
7.2%
Nis 2025
7.2%
7.2%
7.4%
Mar 2025
7.4%
7.2%
7.3%
Şub 2025
7.3%
7.4%
7.5%
Oca 2025
7.5%
7.4%
7.6%
Ara 2024
7.6%
7.5%
7.7%
Kas 2024
7.7%
7.7%
8.0%
Eki 2024
8.0%
8.0%
8.1%
Eyl 2024
8.1%
8.2%
8.5%
Ağu 2024
8.5%
8.1%
8.7%
Tem 2024
8.7%
8.7%
8.8%
Haz 2024
8.8%
9.4%
9.3%
May 2024
9.3%
9.5%
9.6%
Nis 2024
9.6%
9.4%
9.6%
Mar 2024
9.6%
9.9%
10.1%
Şub 2024
10.1%
10.2%
10.4%
Oca 2024
10.4%
10.4%
10.6%
Ara 2023
10.6%
10.5%
10.8%
Kas 2023
10.8%
10.9%
10.9%
Eki 2023
10.9%
11.0%
10.9%
Eyl 2023
10.9%
11.1%
11.1%
Ağu 2023
11.1%
11.2%
11.1%
Tem 2023
11.1%
11.3%
11.3%
Haz 2023
11.3%
11.6%
11.4%
May 2023
11.4%
11.8%
11.8%
Nis 2023
11.8%
11.7%
11.8%
Mar 2023
11.8%
11.4%
11.6%
Şub 2023
11.6%
11.2%
11.3%
Oca 2023
11.3%
11.0%
11.1%
Ara 2022
11.1%
11.0%
11.0%
Kas 2022
11.0%
11.1%
11.1%
Eki 2022
11.1%
11.0%
11.2%
Eyl 2022
11.2%
10.9%
10.9%
Ağu 2022
10.9%
11.1%
11.0%
Tem 2022
11.0%
11.4%
11.2%
Haz 2022
11.2%
10.9%
11.0%
May 2022
11.0%
11.1%
10.9%
Nis 2022
10.9%
11.3%
11.4%
Mar 2022
11.4%
11.3%
11.4%
Şub 2022
11.4%
11.4%
11.5%
Oca 2022
11.5%
11.4%
11.6%
Ara 2021
11.6%
11.6%
11.7%
Kas 2021
11.7%
11.8%
11.9%
Eki 2021
11.9%
11.7%
11.9%
Eyl 2021
11.9%
12.0%
12.1%
Ağu 2021
12.1%
12.4%
12.3%
Tem 2021
12.3%
12.3%
12.3%
