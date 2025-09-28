Ekonomik Takvim
Çin Merkez Bankası (PBC) Geri Ödenmemiş Kredi Artışı (Yıllık) (The People's Bank of China (PBC) Outstanding Loan Growth y/y)
|Düşük
|N/D
|6.9%
|
6.9%
|Son açıklama
|Önem derecesi
|Açıklanan
|Beklenti
|
Önceki
|6.9%
|Sonraki açıklama
|Açıklanan
|Beklenti
|
Önceki
Çin Merkez Bankası Geri Ödenmemiş Kredi Artışı (Yıllık), söz konusu aydaki Çin bankalarının bireylere ve işletmelere verdiği kredi hacminin bir önceki yılın aynı ayına göre değişimini yansıtır. İstatistikler, PBC tarafından aylık olarak toplanır ve yayınlanır.
Kredi hacmi, ülkedeki tüketici faaliyeti ile yakından ilişkilidir, bu nedenle Yeni Krediler göstergesi analistler ve ekonomistler tarafından yakından izlenir. Genel olarak, yeni kredi hacmindeki artış, özel tüketimi (bireylere verilen kredilerle) ve işletmelerin gelişimini (ticari krediler) artırdığı için ülke ekonomisi için olumludur.
Kredi hacmindeki artış, dolaşımdaki para miktarını artırır ve ekonomik kalkınmayı teşvik eder. Bu nedenle endeksteki artış genellikle yuan için olumlu olarak görülür.
Son değerler:
açıklanan veri
beklenti
"Çin Merkez Bankası (PBC) Geri Ödenmemiş Kredi Artışı (Yıllık) (The People's Bank of China (PBC) Outstanding Loan Growth y/y)" makroekonomik göstergesinin tüm mevcut geçmişinin grafiği. Kesikli çizgi belirtilen tarihler için ekonomik göstergenin beklenti değerlerini gösterir.
Açıklanan değerin tahmin edilenden önemli ölçüde sapması, Forex piyasasında ulusal paranın kısa vadede güçlenmesine veya zayıflamasına neden olabilir. Ulusal (yerel) ekonominin kritik durumunun yaklaşımını işaret eden göstergelerin eşik değerleri özel bir yere sahiptir.
