Çin Doğrudan Yabancı Yatırımlar (Mevcut Yılın Başından Günümüze Olan Değişim) (Yıllık) (China Foreign Direct Investment Year to Date y/y)

Çin
Ticaret Bakanlığı (Ministry of Commerce)
Para
Düşük -13.4%
Önceki
-8.4%
-13.4%
Önceki
Doğrudan Yabancı Yatırımlar YTD (Yıllık), mevcut yılın başından günümüze kadar Çin ekonomisine yapılan yabancı yatırımların bir önceki yılın aynı dönemine göre değişimini yansıtır. Veriler Çin Halk Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı tarafından yayınlanır.

Çin, yabancı yatırımları çeken dünyanın önde gelen ekonomilerinden birine sahiptir. Şu anda, yatırımcıların yoğun işgücü gerektiren sektörlerden hizmet ve yüksek teknoloji sektörlerine geçme eğilimi vardır. Yabancı yatırımların önemini fark eden Çin hükümeti, prosedürleri kolaylaştırmak, şeffaflığı artırmak ve yatırımcıları korumak için reformlar uyguluyor.

Çin ekonomisi 200'den fazla ülkeden yatırım çekiyor. Çin ekonomisine giren tüm yabancı yatırımcıların çoğunluğu yurt dışında yaşayan etnik Çinlilerdir.

Doğrudan yatırımların dinamikleri, ülke ekonomisinin çekiciliğini yansıtır. Yatırımlardaki artış, ekonominin gelişimi için olumlu bir faktördür ve Çin yuanı fiyatları için olumlu olarak görülebilir.

"Çin Doğrudan Yabancı Yatırımlar (Mevcut Yılın Başından Günümüze Olan Değişim) (Yıllık) (China Foreign Direct Investment Year to Date y/y)" makroekonomik göstergesinin tüm mevcut geçmişinin grafiği. Kesikli çizgi belirtilen tarihler için ekonomik göstergenin beklenti değerlerini gösterir.

Açıklanan değerin tahmin edilenden önemli ölçüde sapması, Forex piyasasında ulusal paranın kısa vadede güçlenmesine veya zayıflamasına neden olabilir. Ulusal (yerel) ekonominin kritik durumunun yaklaşımını işaret eden göstergelerin eşik değerleri özel bir yere sahiptir.

Tem 2025
-13.4%
Haz 2025
N/D
-7.2%
-13.2%
May 2025
-13.2%
-5.2%
-10.9%
Nis 2025
-10.9%
-8.2%
-10.8%
Mar 2025
-10.8%
-21.8%
-20.4%
Şub 2025
-20.4%
-11.3%
-13.4%
Oca 2025
-13.4%
-27.9%
-27.1%
Ara 2024
-27.1%
-26.8%
-27.9%
Kas 2024
-27.9%
-28.7%
-29.8%
Eki 2024
-29.8%
-30.8%
-30.4%
Eyl 2024
-30.4%
-29.6%
-31.5%
Ağu 2024
-31.5%
-29.3%
-29.6%
Tem 2024
-29.6%
-31.8%
-29.1%
Haz 2024
-29.1%
-16.9%
-28.2%
May 2024
-28.2%
-12.8%
-27.9%
Nis 2024
-27.9%
-9.4%
-26.1%
Mar 2024
-26.1%
-4.0%
-19.9%
Şub 2024
-19.9%
-0.1%
-11.7%
Oca 2024
-11.7%
-8.0%
Ara 2023
-8.0%
15.7%
-10.0%
Kas 2023
-10.0%
-2.8%
-9.4%
Eki 2023
-9.4%
-8.4%
Eyl 2023
-8.4%
-5.1%
Ağu 2023
-5.1%
-0.1%
-4.0%
Tem 2023
-4.0%
2.0%
3.8%
Haz 2023
3.8%
4.3%
0.1%
May 2023
0.1%
6.7%
8.5%
Nis 2023
8.5%
5.5%
4.9%
Mar 2023
4.9%
6.2%
6.1%
Şub 2023
6.1%
6.3%
6.3%
Oca 2023
6.3%
8.1%
6.3%
Ara 2022
6.3%
12.2%
9.9%
Kas 2022
9.9%
15.1%
14.4%
Eki 2022
14.4%
16.2%
15.6%
Eyl 2022
15.6%
17.1%
16.4%
Ağu 2022
16.4%
17.6%
17.3%
Tem 2022
17.3%
17.6%
17.4%
Haz 2022
17.4%
19.2%
17.3%
May 2022
17.3%
23.6%
20.5%
Nis 2022
20.5%
32.9%
25.6%
Mar 2022
25.6%
50.9%
37.9%
Şub 2022
37.9%
2.8%
11.6%
Oca 2022
11.6%
6.0%
14.9%
Ara 2021
14.9%
14.0%
15.9%
Kas 2021
15.9%
23.3%
17.8%
Eki 2021
17.8%
27.1%
19.6%
Eyl 2021
19.6%
26.3%
22.3%
Ağu 2021
22.3%
17.6%
25.5%
Tem 2021
25.5%
16.7%
28.7%
Haz 2021
28.7%
34.5%
35.4%
1234
