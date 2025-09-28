Ekonomik Takvim
Çin Doğrudan Yabancı Yatırımlar (Mevcut Yılın Başından Günümüze Olan Değişim) (Yıllık) (China Foreign Direct Investment Year to Date y/y)
|Düşük
|-13.4%
|
|Son açıklama
|Önem derecesi
|Açıklanan
|Beklenti
|
Önceki
|-8.4%
|
-13.4%
|Sonraki açıklama
|Açıklanan
|Beklenti
|
Önceki
Doğrudan Yabancı Yatırımlar YTD (Yıllık), mevcut yılın başından günümüze kadar Çin ekonomisine yapılan yabancı yatırımların bir önceki yılın aynı dönemine göre değişimini yansıtır. Veriler Çin Halk Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı tarafından yayınlanır.
Çin, yabancı yatırımları çeken dünyanın önde gelen ekonomilerinden birine sahiptir. Şu anda, yatırımcıların yoğun işgücü gerektiren sektörlerden hizmet ve yüksek teknoloji sektörlerine geçme eğilimi vardır. Yabancı yatırımların önemini fark eden Çin hükümeti, prosedürleri kolaylaştırmak, şeffaflığı artırmak ve yatırımcıları korumak için reformlar uyguluyor.
Çin ekonomisi 200'den fazla ülkeden yatırım çekiyor. Çin ekonomisine giren tüm yabancı yatırımcıların çoğunluğu yurt dışında yaşayan etnik Çinlilerdir.
Doğrudan yatırımların dinamikleri, ülke ekonomisinin çekiciliğini yansıtır. Yatırımlardaki artış, ekonominin gelişimi için olumlu bir faktördür ve Çin yuanı fiyatları için olumlu olarak görülebilir.
Son değerler:
açıklanan veri
beklenti
"Çin Doğrudan Yabancı Yatırımlar (Mevcut Yılın Başından Günümüze Olan Değişim) (Yıllık) (China Foreign Direct Investment Year to Date y/y)" makroekonomik göstergesinin tüm mevcut geçmişinin grafiği. Kesikli çizgi belirtilen tarihler için ekonomik göstergenin beklenti değerlerini gösterir.
Açıklanan değerin tahmin edilenden önemli ölçüde sapması, Forex piyasasında ulusal paranın kısa vadede güçlenmesine veya zayıflamasına neden olabilir. Ulusal (yerel) ekonominin kritik durumunun yaklaşımını işaret eden göstergelerin eşik değerleri özel bir yere sahiptir.
