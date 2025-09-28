Çin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Yıllık), söz konusu aydaki hanehalkı perspektifinden mal ve hizmet fiyatlarının bir önceki yılın aynı ayına göre değişimini yansıtır.

Gösterge, fiyat seviyelerindeki değişiklikleri kapsamlı bir şekilde yansıtır. Çinli kentsel ve kırsal sakinlerin satın aldığı 8 ana kategoriden 262 çeşit mal ve hizmetin tüketici fiyatlarını kapsar. Bu kategoriler şunlardır: gıda (tütün ve alkol dahil), giyim, konut, konut hizmetleri, enerji, ulaşım ve iletişim, eğitim, kültür ve eğlence ve tıp. Endeks hesaplamasına gelir vergileri ve yatırım kalemleri (hisse senetleri, tahviller, antikalar vb.) dahil değildir.

Endeks, 31 Çin ilindeki 500 ilçe ve beldede bulunan 88.000'den fazla fiyat toplama biriminin katıldığı ankete dayalı olarak hesaplanır. Bu örneklem alışveriş merkezlerini, süpermarketleri, açık pazar satış noktalarını, İnternet e-ticaret mağazalarını, yani çeşitli tür ve büyüklükteki perakendecileri içerir.

Tüketici Fiyat Endeksi, ülkenin enflasyonunu değerlendirmede kullanılan temel ekonomik göstergelerden biridir. Endeks, fiyatların tüketici perspektifinden nasıl değiştiğini gösterir. Başka bir deyişle, yaşam maliyetindeki değişimleri değerlendirmeye olanak sağlar.

Endeks, ücretlerin ve sosyal ödemelerin ayarlanması için kullanılır. Ayrıca TÜFE, gelir vergisi yapısının ayarlanmasında ve reel GSYİH'nın hesaplanmasında da kullanılır.

TÜFE artışı yuan fiyatları için olumlu olarak görülür.

Son değerler: