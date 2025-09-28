Ekonomik Takvim
Çin Perakende Satışlar (Mevcut Yılın Başından Günümüze Olan Değişim) (Yıllık) (China Retail Sales Year to Date y/y)
|Düşük
|4.6%
|
4.8%
|Son açıklama
|Önem derecesi
|Açıklanan
|Beklenti
|
Önceki
|
4.6%
|Sonraki açıklama
|Açıklanan
|Beklenti
|
Önceki
Perakende Satışlar YTD (Yıllık), mevcut yılın başından günümüze Çin perakende satışlarının miktarının bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla değişimini yüzde olarak yansıtır. Hesaplama enflasyona göre ayarlanır. Endeks, genellikle tüketici harcamaları göstergesi olarak adlandırılır ve Çin'in enflasyonunun değerlendirilmesine olanak sağlar. Göstergede artış, yuan fiyatları üzerinde olumlu bir etki oluşturabilir.
Son değerler:
açıklanan veri
"Çin Perakende Satışlar (Mevcut Yılın Başından Günümüze Olan Değişim) (Yıllık) (China Retail Sales Year to Date y/y)" makroekonomik göstergesinin tüm mevcut geçmişinin grafiği.
Web siteniz için ekonomik takvim widget'ı
Kendi ekonomik olaylar takviminizi oluşturun. Bunu yapmak için, sadece boyutunu ve görüntüleme periyodunu belirtin. Bu widget'ı web sitelerinizde serbestçe kullanabilirsiniz. Karşılığında, sağlanan kodu değiştirmeden kullanmanızı rica ediyoruz.
Takvim verileri olduğu gibi sağlanır. Ekonomik haberlerin yayınlanma sıklığı ve zamanlaması ile ekonomik parametrelerin değerleri bilgimiz olmadan değişebilir. Sağlanan bilgileri kullanabilirsiniz, ancak Takvim verilerine dayanarak ticari kararlar alma ile ilgili tüm riskleri kabul edersiniz.
WordPress web siteleri için resmi eklenti kullanın