TakvimBölümler

Ekonomik Takvim

Ülkeler

Çin Perakende Satışlar (Mevcut Yılın Başından Günümüze Olan Değişim) (Yıllık) (China Retail Sales Year to Date y/y)

Ülke:
Çin
CNY, Çin yuanı
Kaynak:
Ulusal İstatistik Bürosu (National Bureau of Statistics)
Sektör:
Tüketici
Düşük 4.6%
4.8%
Son açıklama Önem derecesi Açıklanan Beklenti
Önceki
4.6%
Sonraki açıklama Açıklanan Beklenti
Önceki
  • Genel bakış
  • Grafik
  • Geçmiş
  • Widget

Perakende Satışlar YTD (Yıllık), mevcut yılın başından günümüze Çin perakende satışlarının miktarının bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla değişimini yüzde olarak yansıtır. Hesaplama enflasyona göre ayarlanır. Endeks, genellikle tüketici harcamaları göstergesi olarak adlandırılır ve Çin'in enflasyonunun değerlendirilmesine olanak sağlar. Göstergede artış, yuan fiyatları üzerinde olumlu bir etki oluşturabilir.

Son değerler:

açıklanan veri

"Çin Perakende Satışlar (Mevcut Yılın Başından Günümüze Olan Değişim) (Yıllık) (China Retail Sales Year to Date y/y)" makroekonomik göstergesinin tüm mevcut geçmişinin grafiği.

Tarih (GMT)
Referans
Açıklanan
Beklenti
Önceki
Ağu 2025
4.6%
4.8%
Tem 2025
4.8%
5.0%
Haz 2025
5.0%
5.0%
May 2025
5.0%
4.7%
Nis 2025
4.7%
4.6%
Mar 2025
4.6%
4.0%
Şub 2025
4.0%
3.5%
Ara 2024
3.5%
3.5%
Kas 2024
3.5%
3.5%
Eki 2024
3.5%
3.3%
Eyl 2024
3.3%
3.4%
Ağu 2024
3.4%
3.5%
Tem 2024
3.5%
3.7%
Haz 2024
3.7%
4.1%
May 2024
4.1%
4.1%
Nis 2024
4.1%
4.7%
Mar 2024
4.7%
5.5%
Şub 2024
5.5%
7.2%
Ara 2023
7.2%
7.2%
Kas 2023
7.2%
6.9%
Eki 2023
6.9%
6.8%
Eyl 2023
6.8%
7.0%
Ağu 2023
7.0%
7.3%
Tem 2023
7.3%
8.2%
Haz 2023
8.2%
9.3%
May 2023
9.3%
8.5%
Nis 2023
8.5%
5.8%
Mar 2023
5.8%
3.5%
Şub 2023
3.5%
-0.2%
Ara 2022
-0.2%
-0.1%
Kas 2022
-0.1%
0.6%
Eki 2022
0.6%
0.7%
Eyl 2022
0.7%
0.5%
Ağu 2022
0.5%
-0.2%
Tem 2022
-0.2%
-0.7%
Haz 2022
-0.7%
-1.5%
May 2022
-1.5%
-0.2%
Nis 2022
-0.2%
3.3%
Mar 2022
3.3%
6.7%
Şub 2022
6.7%
12.5%
Ara 2021
12.5%
13.7%
Kas 2021
13.7%
14.9%
Eki 2021
14.9%
16.4%
Eyl 2021
16.4%
18.1%
Ağu 2021
18.1%
20.7%
Tem 2021
20.7%
23.0%
Haz 2021
23.0%
25.7%
May 2021
25.7%
29.6%
Nis 2021
29.6%
33.9%
Mar 2021
33.9%
33.8%
123
Raporu dışa aktar

Web siteniz için ekonomik takvim widget'ı

Kendi ekonomik olaylar takviminizi oluşturun. Bunu yapmak için, sadece boyutunu ve görüntüleme periyodunu belirtin. Bu widget'ı web sitelerinizde serbestçe kullanabilirsiniz. Karşılığında, sağlanan kodu değiştirmeden kullanmanızı rica ediyoruz.

Takvim verileri olduğu gibi sağlanır. Ekonomik haberlerin yayınlanma sıklığı ve zamanlaması ile ekonomik parametrelerin değerleri bilgimiz olmadan değişebilir. Sağlanan bilgileri kullanabilirsiniz, ancak Takvim verilerine dayanarak ticari kararlar alma ile ilgili tüm riskleri kabul edersiniz.

WordPress web siteleri için resmi eklenti kullanın

WordPress web siteleri için resmi eklenti kullanın

İndir
MQL5 Algo Trading Community
Widget tipi
Dil
Renk teması
Tarih biçimi
Boyut
×
Görüntüleme bilgisi
Varsayılan takvim periyodu
Kod