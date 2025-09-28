Çin Sabit Varlık Yatırımları (Yıllık), söz konusu aydaki Çinli işletmelerin (tarım işletmeleri hariç) sabit varlıklarına yatırım yapılan fon miktarının bir önceki yılın aynı ayına göre değişimini yansıtır. Göstergenin hesaplanmasında yalnızca 500.000 yuan ve üzerindeki yatırım projeleri dikkate alınır.

Sabit varlık yatırımları, parasal olarak kırsal olmayan sermaye yatırımlarına yapılan harcamaları ifade eder. Gösterge tüm kaynaklardan gelen yatırımları kapsar: devlete ait fonlar, özel fonlar, yabancıların Çinli şirketlere yatırım yaptığı fonlar vb. Ayrıca hesaplama, tüm mülkiyet biçimlerindeki Çinli işletmelere yapılan yatırımları da dikkate alır.

Ülke genelinde sabit varlıklara yapılan yatırımlar dört ana gruba ayrılır:

Sermaye inşaatı yatırımları;

İnovasyon yatırımları (yeni ekipman satın alınması ve kurulması, yeni teknolojilerin tanıtılması, işletmelerin yeniden yapılandırılması ve modernizasyonu vb.);

Gayrimenkul geliştirme yatırımları (yeni konut ve idari binaların inşaatı, kanalizasyon sisteminin organizasyonu, elektrik ve diğer iletişimler, diğer altyapı projeleri dahil);

Sabit varlıklara yapılan diğer yatırımlar (maden projeleri, maden işletmelerinin genişletilmesi, yolların yeniden inşası, depolama tesisleri projeleri vb.).

Sabit varlıklara yapılan yatırımlar, sabit varlıkların toplumsal yeniden üretiminin ana aracıdır. Sabit varlıkların inşaatı ve satın alınmasıyla, modern teknolojiler ve ekipman, ülkenin ekonomisine dahil edilerek üretim hacimlerini artırmaya ve maliyetleri düşürmeye olanak tanır.

Ek olarak, sabit varlıklara yapılan yatırımların artışı, ülkenin ekonomik aktivitesinin artışına işaret eder ve mevcut iş faaliyeti seviyesini olumlu bir şekilde karakterize eder. Bu nedenle, sabit varlıklara yapılan yatırımların artışı yuan fiyatları için olumlu olarak görülebilir.

Son değerler: