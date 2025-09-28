TakvimBölümler

Çin Sabit Varlık Yatırımları (Yıllık) (China Fixed Asset Investment y/y)

Ülke:
Çin
CNY, Çin yuanı
Kaynak:
Ulusal İstatistik Bürosu (National Bureau of Statistics)
Sektör:
İş
Orta 0.5% 1.0%
1.6%
Son açıklama Önem derecesi Açıklanan Beklenti
Önceki
0.4%
0.5%
Sonraki açıklama Açıklanan Beklenti
Önceki
Çin Sabit Varlık Yatırımları (Yıllık), söz konusu aydaki Çinli işletmelerin (tarım işletmeleri hariç) sabit varlıklarına yatırım yapılan fon miktarının bir önceki yılın aynı ayına göre değişimini yansıtır. Göstergenin hesaplanmasında yalnızca 500.000 yuan ve üzerindeki yatırım projeleri dikkate alınır.

Sabit varlık yatırımları, parasal olarak kırsal olmayan sermaye yatırımlarına yapılan harcamaları ifade eder. Gösterge tüm kaynaklardan gelen yatırımları kapsar: devlete ait fonlar, özel fonlar, yabancıların Çinli şirketlere yatırım yaptığı fonlar vb. Ayrıca hesaplama, tüm mülkiyet biçimlerindeki Çinli işletmelere yapılan yatırımları da dikkate alır.

Ülke genelinde sabit varlıklara yapılan yatırımlar dört ana gruba ayrılır:

  • Sermaye inşaatı yatırımları;
  • İnovasyon yatırımları (yeni ekipman satın alınması ve kurulması, yeni teknolojilerin tanıtılması, işletmelerin yeniden yapılandırılması ve modernizasyonu vb.);
  • Gayrimenkul geliştirme yatırımları (yeni konut ve idari binaların inşaatı, kanalizasyon sisteminin organizasyonu, elektrik ve diğer iletişimler, diğer altyapı projeleri dahil);
  • Sabit varlıklara yapılan diğer yatırımlar (maden projeleri, maden işletmelerinin genişletilmesi, yolların yeniden inşası, depolama tesisleri projeleri vb.).

Sabit varlıklara yapılan yatırımlar, sabit varlıkların toplumsal yeniden üretiminin ana aracıdır. Sabit varlıkların inşaatı ve satın alınmasıyla, modern teknolojiler ve ekipman, ülkenin ekonomisine dahil edilerek üretim hacimlerini artırmaya ve maliyetleri düşürmeye olanak tanır.

Ek olarak, sabit varlıklara yapılan yatırımların artışı, ülkenin ekonomik aktivitesinin artışına işaret eder ve mevcut iş faaliyeti seviyesini olumlu bir şekilde karakterize eder. Bu nedenle, sabit varlıklara yapılan yatırımların artışı yuan fiyatları için olumlu olarak görülebilir.

Son değerler:

açıklanan veri

beklenti

"Çin Sabit Varlık Yatırımları (Yıllık) (China Fixed Asset Investment y/y)" makroekonomik göstergesinin tüm mevcut geçmişinin grafiği. Kesikli çizgi belirtilen tarihler için ekonomik göstergenin beklenti değerlerini gösterir.

Açıklanan değerin tahmin edilenden önemli ölçüde sapması, Forex piyasasında ulusal paranın kısa vadede güçlenmesine veya zayıflamasına neden olabilir. Ulusal (yerel) ekonominin kritik durumunun yaklaşımını işaret eden göstergelerin eşik değerleri özel bir yere sahiptir.

Tarih (GMT)
Referans
Açıklanan
Beklenti
Önceki
Ağu 2025
0.5%
1.0%
1.6%
Tem 2025
1.6%
2.2%
2.8%
Haz 2025
2.8%
3.2%
3.7%
May 2025
3.7%
2.9%
4.0%
Nis 2025
4.0%
4.4%
4.2%
Mar 2025
4.2%
3.8%
4.1%
Şub 2025
4.1%
2.9%
3.2%
Ara 2024
3.2%
3.1%
3.3%
Kas 2024
3.3%
3.1%
3.4%
Eki 2024
3.4%
3.7%
3.4%
Eyl 2024
3.4%
3.3%
3.4%
Ağu 2024
3.4%
3.0%
3.6%
Tem 2024
3.6%
3.9%
3.9%
Haz 2024
3.9%
4.2%
4.0%
May 2024
4.0%
3.6%
4.2%
Nis 2024
4.2%
4.3%
4.5%
Mar 2024
4.5%
4.7%
4.2%
Şub 2024
4.2%
2.7%
3.0%
Ara 2023
3.0%
2.7%
2.9%
Kas 2023
2.9%
3.0%
2.9%
Eki 2023
2.9%
3.1%
3.1%
Eyl 2023
3.1%
3.2%
3.2%
Ağu 2023
3.2%
3.5%
3.4%
Tem 2023
3.4%
3.8%
3.8%
Haz 2023
3.8%
4.3%
4.0%
May 2023
4.0%
4.8%
4.7%
Nis 2023
4.7%
5.2%
5.1%
Mar 2023
5.1%
5.2%
5.5%
Şub 2023
5.5%
5.1%
5.1%
Ara 2022
5.1%
5.5%
5.3%
Kas 2022
5.3%
5.8%
5.8%
Eki 2022
5.8%
5.8%
5.9%
Eyl 2022
5.9%
5.7%
5.8%
Ağu 2022
5.8%
5.8%
5.7%
Tem 2022
5.7%
6.1%
6.1%
Haz 2022
6.1%
6.4%
6.2%
May 2022
6.2%
7.9%
6.8%
Nis 2022
6.8%
10.6%
9.3%
Mar 2022
9.3%
8.4%
12.2%
Şub 2022
12.2%
5.0%
4.9%
Ara 2021
4.9%
5.6%
5.2%
Kas 2021
5.2%
6.6%
6.1%
Eki 2021
6.1%
8.0%
7.3%
Eyl 2021
7.3%
9.5%
8.9%
Ağu 2021
8.9%
11.3%
10.3%
Tem 2021
10.3%
13.8%
12.6%
Haz 2021
12.6%
17.5%
15.4%
May 2021
15.4%
22.6%
19.9%
Nis 2021
19.9%
30.3%
25.6%
Mar 2021
25.6%
23.9%
35.0%
1234
