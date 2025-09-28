Çin Sanayi Üretimi (Yıllık), söz konusu aydaki üretilen sanayi ürünlerinin katma değerinin bir önceki yılın aynı ayına göre değişimini yansıtır. Gösterge aynı zamanda üretim artışı oranı olarak da bilinir.

Sanayi üretimini değerlendirmek için aşağıdaki bileşenler kullanılır:

satış oranı (satılan ve üretilen ürünler arasındaki oran);

ihracat tedarik maliyetleri (bu bileşen malların ihracatını ifade eder);

günlük üretim;

yıllık üretim artışı oranı.

Hesaplama, yıllık geliri en az 20 milyon yuan olan şirketlerden alınan verilere dayanır. İşletmeler coğrafi bölgelere ve sanayilere göre ayrılır. Çin sanayisinin üç ana sektörü madencilik, imalat ve enerjidir.

Gösterge, mevcut üretim durumunu ve kısa vadeli beklentiyi değerlendirmek ve ekonominin genişleme ölçeğini analiz etmek için kullanılır. Sanayi, Çin ihracatının ana kalemi olmaya devam ettiğinden, bu gösterge Çin hükümeti tarafından ülkenin ekonomi politikasının geliştirilmesi ve ayarlanmasında kullanılır.

Sanayi üretimindeki artış, ekonomik aktivite düzeyinde artışa işaret eder ve bu da ülkenin GSYİH'sını olumlu yönde etkiler. Bu nedenle, gösterge değerinde artış yuan fiyatları için olumlu olarak görülebilir.

Son değerler: