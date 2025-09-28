TakvimBölümler

Çin Merkez Bankası (PBC) M2 Para Stoku (Yıllık) (The People's Bank of China (PBC) M2 Money Stock y/y)

Ülke:
Çin
CNY, Çin yuanı
Kaynak:
Çin Halk Bankası (The People's Bank of China)
Sektör:
Para
Düşük 8.7%
8.8%
Son açıklama Önem derecesi Açıklanan Beklenti Önceki
Önceki
8.7%
Sonraki açıklama Açıklanan Beklenti Önceki
Önceki
Çin Merkez Bankası M2 Para Stoku (Yıllık), söz konusu çeyrekteki ülkede bulunan veya halihazırda dolaşımda olan para miktarının bir önceki yılın aynı çeyreğine göre değişimini yansıtır.

M2 para stoku, dolaşımdaki nakitleri (banknotlar ve madeni paralar), seyahat çeklerini, tasfiye ve mevcut banka hesaplarındaki fonları (banka kartları dahil), vadesiz mevduatları, çek mevduatlarını ve tasarruf mevduatlarını içerir.

Diğer bir deyişle, M2 para stoku, halihazırda dolaşımda olan tüm ulusal para birimi ve likit varlıkları karakterize eder. Sabit bir nominal değeri olan ve anında nakde çevrilebilen varlıkları içerir. Para stoku, enflasyonun önemli bir göstergesidir: ülkede ne kadar çok para dolaşırsa, yuan döviz kuru üzerindeki enflasyonist baskı o kadar yüksek olur.

M2 Para Stoku değerinin artışı, diğer önemli makroekonomik ve finansal parametrelerin davranışına bağlı olarak yuanı etkileyebilir.

Son değerler:

açıklanan veri

beklenti

"Çin Merkez Bankası (PBC) M2 Para Stoku (Yıllık) (The People's Bank of China (PBC) M2 Money Stock y/y)" makroekonomik göstergesinin tüm mevcut geçmişinin grafiği. Kesikli çizgi belirtilen tarihler için ekonomik göstergenin beklenti değerlerini gösterir.

Açıklanan değerin tahmin edilenden önemli ölçüde sapması, Forex piyasasında ulusal paranın kısa vadede güçlenmesine veya zayıflamasına neden olabilir. Ulusal (yerel) ekonominin kritik durumunun yaklaşımını işaret eden göstergelerin eşik değerleri özel bir yere sahiptir.

Tarih (GMT)
Referans
Açıklanan
Beklenti
Önceki
Ağu 2025
N/D
8.7%
8.8%
Tem 2025
8.8%
8.2%
8.3%
Haz 2025
8.3%
8.3%
7.9%
May 2025
7.9%
8.3%
8.0%
Nis 2025
8.0%
7.1%
7.0%
Mar 2025
7.0%
6.9%
7.0%
Şub 2025
7.0%
6.7%
7.0%
Oca 2025
7.0%
7.1%
7.3%
Ara 2024
7.3%
7.6%
7.1%
Kas 2024
7.1%
7.6%
7.5%
Eki 2024
7.5%
6.6%
6.8%
Eyl 2024
6.8%
5.9%
6.3%
Ağu 2024
6.3%
5.7%
6.3%
Tem 2024
6.3%
6.0%
6.2%
Haz 2024
6.2%
6.8%
7.0%
May 2024
7.0%
7.5%
7.2%
Nis 2024
7.2%
8.4%
8.3%
Mar 2024
8.3%
8.4%
8.7%
Şub 2024
8.7%
8.4%
8.7%
Oca 2024
8.7%
9.4%
9.7%
Ara 2023
9.7%
9.7%
10.0%
Kas 2023
10.0%
10.3%
10.3%
Eki 2023
10.3%
10.3%
10.3%
Eyl 2023
10.3%
10.4%
10.6%
Ağu 2023
10.6%
10.5%
10.7%
Tem 2023
10.7%
10.9%
11.3%
Haz 2023
11.3%
11.4%
11.6%
May 2023
11.6%
12.5%
12.4%
Nis 2023
12.4%
13.0%
12.7%
Mar 2023
12.7%
13.0%
12.9%
Şub 2023
12.9%
12.2%
12.6%
Oca 2023
12.6%
11.6%
11.8%
Ara 2022
11.8%
12.1%
12.4%
Kas 2022
12.4%
11.7%
11.8%
Eki 2022
11.8%
12.1%
12.1%
Eyl 2022
12.1%
12.4%
12.2%
Ağu 2022
12.2%
12.3%
12.0%
Tem 2022
12.0%
11.2%
11.4%
Haz 2022
11.4%
10.9%
11.1%
May 2022
11.1%
10.5%
10.5%
Nis 2022
10.5%
9.6%
9.7%
Mar 2022
9.7%
9.5%
9.2%
Şub 2022
9.2%
10.0%
9.8%
Oca 2022
9.8%
9.2%
9.0%
Ara 2021
9.0%
8.9%
8.5%
Kas 2021
8.5%
8.8%
8.7%
Eki 2021
8.7%
8.1%
8.3%
Eyl 2021
8.3%
8.0%
8.2%
Ağu 2021
8.2%
8.4%
8.3%
Tem 2021
8.3%
8.2%
8.6%
1234
