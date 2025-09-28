Ekonomik Takvim
Çin Merkez Bankası (PBC) M2 Para Stoku (Yıllık) (The People's Bank of China (PBC) M2 Money Stock y/y)
|Düşük
|N/D
|8.7%
|
8.8%
|Son açıklama
|Önem derecesi
|Açıklanan
|Beklenti
|
Önceki
|8.7%
|Sonraki açıklama
|Açıklanan
|Beklenti
|
Önceki
Çin Merkez Bankası M2 Para Stoku (Yıllık), söz konusu çeyrekteki ülkede bulunan veya halihazırda dolaşımda olan para miktarının bir önceki yılın aynı çeyreğine göre değişimini yansıtır.
M2 para stoku, dolaşımdaki nakitleri (banknotlar ve madeni paralar), seyahat çeklerini, tasfiye ve mevcut banka hesaplarındaki fonları (banka kartları dahil), vadesiz mevduatları, çek mevduatlarını ve tasarruf mevduatlarını içerir.
Diğer bir deyişle, M2 para stoku, halihazırda dolaşımda olan tüm ulusal para birimi ve likit varlıkları karakterize eder. Sabit bir nominal değeri olan ve anında nakde çevrilebilen varlıkları içerir. Para stoku, enflasyonun önemli bir göstergesidir: ülkede ne kadar çok para dolaşırsa, yuan döviz kuru üzerindeki enflasyonist baskı o kadar yüksek olur.
M2 Para Stoku değerinin artışı, diğer önemli makroekonomik ve finansal parametrelerin davranışına bağlı olarak yuanı etkileyebilir.
Son değerler:
açıklanan veri
beklenti
"Çin Merkez Bankası (PBC) M2 Para Stoku (Yıllık) (The People's Bank of China (PBC) M2 Money Stock y/y)" makroekonomik göstergesinin tüm mevcut geçmişinin grafiği. Kesikli çizgi belirtilen tarihler için ekonomik göstergenin beklenti değerlerini gösterir.
Açıklanan değerin tahmin edilenden önemli ölçüde sapması, Forex piyasasında ulusal paranın kısa vadede güçlenmesine veya zayıflamasına neden olabilir. Ulusal (yerel) ekonominin kritik durumunun yaklaşımını işaret eden göstergelerin eşik değerleri özel bir yere sahiptir.
