Döviz Rezervleri, Çin Merkez Bankası tarafından tutulan toplam döviz miktarını yansıtır. Döviz rezervleri şunları içerir: yabancı banknotlar, banka mevduatları, tahviller, hazine bonoları ve diğer devlet tahvilleri ve ayrıca IMF tarafından verilen özel çekme hakları ve IMF rezerv pozisyonu.

Çin'in döviz rezervleri, tüm küresel rezerv para birimlerini (rezervlerin yarısından fazlasını oluşturan ABD doları, euro, İngiliz poundu, Japon yeni ve İsviçre frankı) ve diğer en büyük dünya ekonomilerinin para birimlerini içerir.

Döviz rezervleri esas olarak Çin'in finansal sisteminin esnekliğini ve istikrarını sağlamak için kullanılır. Finansal varlıkların çeşitlendirilmesi, ani şoklara karşı koruma sağlar. Ayrıca, döviz rezervleri geleneksel olarak ulusal para birimini kontrol etmek için kullanılır. Herhangi bir ülkenin herhangi bir para birimi (özellikle yuan), ihraç eden devletin, değerinin korunacağı güvencesiyle sadece bir kambiyo senedidir. Ülkenin döviz rezervleri, yuanı desteklemek adına alternatif para biçimleridir. Ayrıca, döviz rezervleri yaygın olarak bir para politikası aracı olarak kullanılır (ülke, kendi para biriminin kurunu hangi yöne hareket ettirmek istediğine bağlı olarak döviz varlıklarını satar veya tutar).

Mart 2018 itibariyle Çin, dünyanın en büyük döviz rezervlerine sahiptir. Döviz rezervlerine ilişkin istatistikler üç ayda bir yayınlanır. Bu göstergenin yuan fiyatları üzerindeki etkisi, eşlik eden diğer faktörlere bağlıdır.

