Çin Merkez Bankası (PBC) Yeni Krediler istatistikleri, PBC tarafından aylık olarak toplanır ve yayınlanır. Çin bankaları tarafından söz konusu dönemde bireylere ve işletmelere verilen yuan cinsinden toplam yeni kredi hacmini karakterize eder.

Kredi hacmi, ülkedeki tüketici faaliyeti ile yakından ilişkilidir, bu nedenle Yeni Krediler göstergesi analistler ve ekonomistler tarafından yakından izlenir. Genel olarak, yeni kredi hacmindeki artış, özel tüketimi (bireylere verilen kredilerle) ve işletmelerin gelişimini (ticari krediler) artırdığı için ülke ekonomisi için olumludur.

Kredi hacmindeki artış, dolaşımdaki para miktarını artırır ve ekonomik kalkınmayı teşvik eder. Bu nedenle endeksteki artış genellikle yuan için olumlu olarak görülür.

Son değerler: