Çin Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) (Yıllık), söz konusu aydaki üretici perspektifinden üretilen malların değerinin bir önceki yılın aynı ayına göre değişimini yansıtır. Endeks şu iki alt endeksten oluşur:

Üretici fiyat endeksi, üreticinin ürününün ilk satışı sırasında aldığı fiyattaki değişimi yansıtır;

Satın alma fiyat endeksi, ana ürünün üretimi için ara girdi olarak üretici tarafından satın alınan malların (yakıt, enerji, metal veya kimyasal hammaddeler, ahşap, yapı malzemeleri, kumaş vb.) fiyatlarındaki değişimi yansıtır.

Bu nedenle, üretici fiyat endeksi, üreticinin perspektifinden Çin'de üretilen malların değerinin net değişimini, üretim sırasında işletmenin maliyetlerinde meydana gelen değişime göre ayarlayarak yansıtır.

Üretici fiyat endeksi hesaplaması, 1638 kategoriden 20.000'den fazla ürün türünü kapsar. Satın alma fiyat endeksi, 900 alt sınıfa ayrılmış 10.000'den fazla mal türünü hesaba katar. Genel endeks, birleşik sanayi sınıflandırmasına göre ülkenin tüm sanayisini kapsar.

Endeksin hesaplanmasına yönelik fiyatlar, büyük işletmeler (yıllık işletme geliri 20 milyon yuan veya daha fazla olan) ve tipik işletmeler (yıllık işletme geliri 20 milyon yuan'dan az olan) arasında yapılan anketten toplanır. İstatistiksel örneklem, 400'den fazla şehirden yaklaşık 50.000 işletmeyi içerir.

Üretici fiyat endeksi, tüketici fiyatlarının ve dolayısıyla enflasyonun öncü göstergesi olarak kabul edilir. Tüketici fiyat endeksi ile ilgili olarak, en doğru öncü göstergedir: üretici fiyatları artarsa tüketici fiyatlarının da buna bağlı olarak artması beklenir. Bu iki gösterge yakından ilişkilidir. Çin Merkez Bankası, enflasyon tahminlerini hazırlarken üretici fiyat endeksini analiz eder.

Ülkede hiperenflasyon gelişmediği sürece, ÜFE artışının yuan fiyatları üzerinde olumlu bir etkisi olabilir.

Son değerler: