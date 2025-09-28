Caixin Hizmet Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI), Çin'in hizmet sektörünün durumuna ilişkin genel bir değerlendirme sunar. Endeks, 400'den fazla hizmet sektörü şirketinden satın alma yöneticilerinin katıldığı ankete dayalı olarak hesaplanır. Şirket örneklemi, standart sanayi sınıflandırmasına bağlı olarak şirketlerin Çinin GSYİH'sına katkısına göre derlenir.

Gösterge, uluslararası ajans Markit tarafından hesaplanan PMI endeksleri ailesine aittir. Bu ajans, Çinli medya grubu Caixin ile işbirliği yapmaktadır.

Anket katılımcıları, geçen ay içinde şirketlerinde iş göstergelerinin durumunun nasıl değiştiğini değerlendirir: iyileşti, kötüleşti veya değişmedi. Hizmet sektörü anketi, iş faaliyetleri, yeni siparişler, ödenen ve alınan fiyatlar, istihdam ve iş beklentileri hakkında sorular içerir. Bu soruların cevaplarına dayalı olarak, hizmet sektöründeki genel PMI'ın hesaplandığı dağılmış endeksler derlenir.

Dağılmış alt endeksler, öncü göstergeler özelliğine sahiptir: Tedarik, siparişler ve diğer önemli ekonomik parametrelerle bağlantılı değişiklikleri ilk hisseden şirketlerdeki satın alma yöneticileridir. Bu nedenle, satın alma yöneticilerinin piyasa durumlarına ilişkin değerlendirmeleri, genellikle durum değiştikten sonra hesaplanan diğer istatistik göstergelerden daha önce gelir.

Gösterge değerinin 50'nin üzerinde olması, hizmet sektöründeki iş faaliyetlerinde artışa işaret eder, 50'nin altındaki gösterge değerleri ise düşüşe işaret eder. Hizmet PMI'ın artışı, Çin hizmet sektörünün daha da gelişiyor olduğunu gösterir. Bu, yuan fiyatlarını olumlu yönde etkileyebilir.

Son değerler: