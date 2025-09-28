Ekonomik Takvim
Çin Sanayi Üretimi (Mevcut Yılın Başından Günümüze Olan Değişim) (Yıllık) (China Industrial Production Year to Date y/y)
|Orta
|6.2%
|
6.3%
|Son açıklama
|Önem derecesi
|Açıklanan
|Beklenti
|
Önceki
|
6.2%
|Sonraki açıklama
|Açıklanan
|Beklenti
|
Önceki
Çin Sanayi Üretimi YTD (Yıllık), mevcut yılın başından günümüze sanayi ürünlerinin değerinin artış hızının bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla değişimini yansıtır. Gösterge az 20 milyon yuan yıllık geliri olan büyük şirketlerin katıldığı anketten elde edilen verileri yansıtmaktadır. Sanayi üretimi büyümesi ulusal GSYİH'yı olumlu yönde etkilemektedir. Bu nedenle, gösterge değer büyümesi yuan fiyatları için olumlu olarak görülebilir.
Son değerler:
açıklanan veri
"Çin Sanayi Üretimi (Mevcut Yılın Başından Günümüze Olan Değişim) (Yıllık) (China Industrial Production Year to Date y/y)" makroekonomik göstergesinin tüm mevcut geçmişinin grafiği.
Web siteniz için ekonomik takvim widget'ı
Kendi ekonomik olaylar takviminizi oluşturun. Bunu yapmak için, sadece boyutunu ve görüntüleme periyodunu belirtin. Bu widget'ı web sitelerinizde serbestçe kullanabilirsiniz. Karşılığında, sağlanan kodu değiştirmeden kullanmanızı rica ediyoruz.
Takvim verileri olduğu gibi sağlanır. Ekonomik haberlerin yayınlanma sıklığı ve zamanlaması ile ekonomik parametrelerin değerleri bilgimiz olmadan değişebilir. Sağlanan bilgileri kullanabilirsiniz, ancak Takvim verilerine dayanarak ticari kararlar alma ile ilgili tüm riskleri kabul edersiniz.
WordPress web siteleri için resmi eklenti kullanın