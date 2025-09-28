Çin Perakende Satışlar (Yıllık), söz konusu aydaki satılan perakende mal miktarının bir önceki yılın aynı ayına göre değişimini yansıtır.

Perakende satışlar, ülkenin ekonomisinin tüm sektörlerini ve perakende mağazalar ile tüketiciler arasındaki mal transferlerini kapsar. Perakende satışlar hesaplaması şunları içerir:

kırsal ve kentsel sakinlere satılan günlük kullanım eşyaları ve inşaat ve dekoratif malzemeler;

şirketler tarafından çalışanları için satın alınan ofis ve kırtasiye malzemeleri, gıda ve yakıt (yeniden satılamaz);

ana kara Çin'de kaldıkları süre boyunca yabancılara ve Tayvan, Makao ve Hong Kong sakinlerine satılan tüketim malları;

Çinli sakinler tarafından satın alınan ilaçlar ve tıbbi ekipman (hem Çinli hem de yabancı);

matbaa şirketleri tarafından satılan kitaplar, basılı medya, koleksiyon pulları, defterler ve diğer kırtasiye malzemeleri;

ikinci el mağazalarda yeniden satılan tüketim malları;

çiftçiler tarafından tarım dışı alanlara ve diğer sosyal gruplara satılan mallar.

Hesaplama şunları içermez: üretim döngüsü için işletmelere satılan hammadde, yakıt ve ekipman; yeniden satış için satın alınan mallar; postanelerde satılan pullar; çiftçiden çiftçiye mal satışları. Ayrıca, hesaplamaya sanal ürün ve hizmetlerin çevrimiçi satışları da dahil edilmez.

Gösterge, yıllık geliri 20 milyon yuan ve daha fazla olan büyük şirketler ve şubelerinin katıldığı anketten elde edilen verilere dayalı olarak hesaplanır.

Perakende satış verileri, ülkenin ticaret akışlarının yoğunluğunun ve tüketici harcamalarının değerlendirilmesine olanak tanır. Perakende satışların artışı yuan için olumlu olarak görülebilir.

Son değerler: