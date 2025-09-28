TakvimBölümler

Çin Perakende Satışlar (Yıllık) (China Retail Sales y/y)

Ülke:
Çin
CNY, Çin yuanı
Kaynak:
Ulusal İstatistik Bürosu (National Bureau of Statistics)
Sektör:
Tüketici
Düşük 3.4% 3.9%
3.7%
Son açıklama Önem derecesi Açıklanan Beklenti
Önceki
3.8%
3.4%
Sonraki açıklama Açıklanan Beklenti
Önceki
Çin Perakende Satışlar (Yıllık), söz konusu aydaki satılan perakende mal miktarının bir önceki yılın aynı ayına göre değişimini yansıtır.

Perakende satışlar, ülkenin ekonomisinin tüm sektörlerini ve perakende mağazalar ile tüketiciler arasındaki mal transferlerini kapsar. Perakende satışlar hesaplaması şunları içerir:

  • kırsal ve kentsel sakinlere satılan günlük kullanım eşyaları ve inşaat ve dekoratif malzemeler;
  • şirketler tarafından çalışanları için satın alınan ofis ve kırtasiye malzemeleri, gıda ve yakıt (yeniden satılamaz);
  • ana kara Çin'de kaldıkları süre boyunca yabancılara ve Tayvan, Makao ve Hong Kong sakinlerine satılan tüketim malları;
  • Çinli sakinler tarafından satın alınan ilaçlar ve tıbbi ekipman (hem Çinli hem de yabancı);
  • matbaa şirketleri tarafından satılan kitaplar, basılı medya, koleksiyon pulları, defterler ve diğer kırtasiye malzemeleri;
  • ikinci el mağazalarda yeniden satılan tüketim malları;
  • çiftçiler tarafından tarım dışı alanlara ve diğer sosyal gruplara satılan mallar.

Hesaplama şunları içermez: üretim döngüsü için işletmelere satılan hammadde, yakıt ve ekipman; yeniden satış için satın alınan mallar; postanelerde satılan pullar; çiftçiden çiftçiye mal satışları. Ayrıca, hesaplamaya sanal ürün ve hizmetlerin çevrimiçi satışları da dahil edilmez.

Gösterge, yıllık geliri 20 milyon yuan ve daha fazla olan büyük şirketler ve şubelerinin katıldığı anketten elde edilen verilere dayalı olarak hesaplanır.

Perakende satış verileri, ülkenin ticaret akışlarının yoğunluğunun ve tüketici harcamalarının değerlendirilmesine olanak tanır. Perakende satışların artışı yuan için olumlu olarak görülebilir.

Son değerler:

açıklanan veri

beklenti

"Çin Perakende Satışlar (Yıllık) (China Retail Sales y/y)" makroekonomik göstergesinin tüm mevcut geçmişinin grafiği. Kesikli çizgi belirtilen tarihler için ekonomik göstergenin beklenti değerlerini gösterir.

Açıklanan değerin tahmin edilenden önemli ölçüde sapması, Forex piyasasında ulusal paranın kısa vadede güçlenmesine veya zayıflamasına neden olabilir. Ulusal (yerel) ekonominin kritik durumunun yaklaşımını işaret eden göstergelerin eşik değerleri özel bir yere sahiptir.

Tarih (GMT)
Referans
Açıklanan
Beklenti
Önceki
Ağu 2025
3.4%
3.9%
3.7%
Tem 2025
3.7%
4.0%
4.8%
Haz 2025
4.8%
4.2%
6.4%
May 2025
6.4%
4.0%
5.1%
Nis 2025
5.1%
4.2%
5.9%
Mar 2025
5.9%
4.1%
4.0%
Şub 2025
4.0%
2.2%
3.7%
Ara 2024
3.7%
3.5%
3.0%
Kas 2024
3.0%
4.8%
4.8%
Eki 2024
4.8%
2.8%
3.2%
Eyl 2024
3.2%
3.7%
2.1%
Ağu 2024
2.1%
4.4%
2.7%
Tem 2024
2.7%
5.1%
2.0%
Haz 2024
2.0%
8.5%
3.7%
May 2024
3.7%
2.1%
2.3%
Nis 2024
2.3%
-1.1%
3.1%
Mar 2024
3.1%
6.3%
5.5%
Şub 2024
5.5%
3.8%
7.4%
Ara 2023
7.4%
5.2%
10.1%
Kas 2023
10.1%
6.5%
7.6%
Eki 2023
7.6%
5.0%
5.5%
Eyl 2023
5.5%
3.5%
4.6%
Ağu 2023
4.6%
2.8%
2.5%
Tem 2023
2.5%
7.8%
3.1%
Haz 2023
3.1%
15.4%
12.7%
May 2023
12.7%
14.5%
18.4%
Nis 2023
18.4%
7.0%
10.6%
Mar 2023
10.6%
0.8%
3.5%
Şub 2023
3.5%
-3.8%
-1.8%
Ara 2022
-1.8%
-3.2%
-5.9%
Kas 2022
-5.9%
1.0%
-0.5%
Eki 2022
-0.5%
3.9%
2.5%
Eyl 2022
2.5%
4.0%
5.4%
Ağu 2022
5.4%
2.9%
2.7%
Tem 2022
2.7%
-1.8%
3.1%
Haz 2022
3.1%
-8.8%
-6.7%
May 2022
-6.7%
-7.2%
-11.1%
Nis 2022
-11.1%
1.6%
-3.5%
Mar 2022
-3.5%
4.1%
6.7%
Şub 2022
6.7%
2.8%
1.7%
Ara 2021
1.7%
4.3%
3.9%
Kas 2021
3.9%
4.6%
4.9%
Eki 2021
4.9%
3.4%
4.4%
Eyl 2021
4.4%
5.4%
2.5%
Ağu 2021
2.5%
10.2%
8.5%
Tem 2021
8.5%
12.2%
12.1%
Haz 2021
12.1%
14.9%
12.4%
May 2021
12.4%
25.9%
17.7%
Nis 2021
17.7%
35.2%
34.2%
Mar 2021
34.2%
22.6%
33.8%
1234
