Caixin Çin Bileşik Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI), ülkenin üretim faaliyetinin bir göstergesidir ve özel sektördeki iş eğilimlerini yansıtır. Araştırma Caixin tarafından desteklenir ve IHS Markit tarafından gerçekleştirilir. Resmi istatistikler kapsamında olmayabilecek küçük ve orta ölçekli şirketlere odaklanır. Veriler, 400 şirketin katıldığı anketten toplanır.

Satın alma yöneticileri genellikle piyasa koşullarındaki değişiklikleri diğer şirket çalışanlarından daha önce izleyebilir, çünkü satın almalar şirketlerin üretim faaliyetinden önce gelir, bu nedenle değişiklikleri ilk fark edenler satın almalardan sorumlu kişilerdir. Satın alma yöneticileri bu tür değişiklikleri ilk fark edenler arasındadır.

Satın alma yöneticileri, faaliyetlerinin temel parametrelerini değerlendirdikleri anketi doldururlar: ödenen (girdi) ve alınan (çıktı) fiyatlar, istihdam, üretim, yeni siparişler vb. Anket katılımcıları göreceli değerlendirmeler sunar: rakamlar arttı mı, azaldı mı yoksa değişmedi mi? Bu cevaplara göre alt endeksler hesaplanır. Bu alt endeksler enflasyonu, istihdamı ve ekonomik faaliyetin diğer temel göstergelerini karakterize eder. Cevaplar her ayın ikinci yarısında toplanır.

Nihai indeks, "arttı" olarak verilen cevaplar artı "değişmedi" olarak verilen cevapların yarısı toplamı olarak hesaplanır. Gösterge değerinin 50'nin üzerinde olması, katılımcıların çoğunun mevcut iş koşullarını olumlu olarak değerlendirdiğini gösterir. 50'nin altındaki değerler ise iş koşullarının kötüleştiği anlamına gelir.

Çin dünyanın en büyük ikinci ekonomisi ve en büyük metal tüketicisi ve üreticisi olması nedeniyle Çin PMI'ı dünya çapında yakından izlenir. PMI artışı, uygun piyasa koşullarının göstergesidir ve yuan için olumlu olarak görülebilir.

