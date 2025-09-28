TakvimBölümler

Caixin Çin Bileşik Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) (Caixin China Composite Purchasing Managers Index (PMI))

Çin
CNY, Çin yuanı
S&P Global
İş
Caixin Çin Bileşik Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI), ülkenin üretim faaliyetinin bir göstergesidir ve özel sektördeki iş eğilimlerini yansıtır. Araştırma Caixin tarafından desteklenir ve IHS Markit tarafından gerçekleştirilir. Resmi istatistikler kapsamında olmayabilecek küçük ve orta ölçekli şirketlere odaklanır. Veriler, 400 şirketin katıldığı anketten toplanır.

Satın alma yöneticileri genellikle piyasa koşullarındaki değişiklikleri diğer şirket çalışanlarından daha önce izleyebilir, çünkü satın almalar şirketlerin üretim faaliyetinden önce gelir, bu nedenle değişiklikleri ilk fark edenler satın almalardan sorumlu kişilerdir. Satın alma yöneticileri bu tür değişiklikleri ilk fark edenler arasındadır.

Satın alma yöneticileri, faaliyetlerinin temel parametrelerini değerlendirdikleri anketi doldururlar: ödenen (girdi) ve alınan (çıktı) fiyatlar, istihdam, üretim, yeni siparişler vb. Anket katılımcıları göreceli değerlendirmeler sunar: rakamlar arttı mı, azaldı mı yoksa değişmedi mi? Bu cevaplara göre alt endeksler hesaplanır. Bu alt endeksler enflasyonu, istihdamı ve ekonomik faaliyetin diğer temel göstergelerini karakterize eder. Cevaplar her ayın ikinci yarısında toplanır.

Nihai indeks, "arttı" olarak verilen cevaplar artı "değişmedi" olarak verilen cevapların yarısı toplamı olarak hesaplanır. Gösterge değerinin 50'nin üzerinde olması, katılımcıların çoğunun mevcut iş koşullarını olumlu olarak değerlendirdiğini gösterir. 50'nin altındaki değerler ise iş koşullarının kötüleştiği anlamına gelir.

Çin dünyanın en büyük ikinci ekonomisi ve en büyük metal tüketicisi ve üreticisi olması nedeniyle Çin PMI'ı dünya çapında yakından izlenir. PMI artışı, uygun piyasa koşullarının göstergesidir ve yuan için olumlu olarak görülebilir.

Tarih (GMT)
Referans
Açıklanan
Beklenti
Önceki
Ağu 2025
51.9
50.8
Tem 2025
50.8
51.3
Haz 2025
51.3
49.6
May 2025
49.6
51.1
Nis 2025
51.1
51.8
Mar 2025
51.8
51.5
Şub 2025
51.5
51.1
Oca 2025
51.1
51.4
Ara 2024
51.4
52.3
Kas 2024
52.3
51.9
Eki 2024
51.9
50.3
Eyl 2024
50.3
51.2
Ağu 2024
51.2
51.2
Tem 2024
51.2
52.8
Haz 2024
52.8
54.1
May 2024
54.1
52.8
Nis 2024
52.8
52.7
Mar 2024
52.7
52.5
Şub 2024
52.5
52.5
Oca 2024
52.5
52.6
Ara 2023
52.6
51.6
Kas 2023
51.6
50.0
Eki 2023
50.0
50.9
Eyl 2023
50.9
51.7
Ağu 2023
51.7
51.9
Tem 2023
51.9
52.5
Haz 2023
52.5
55.6
May 2023
55.6
53.6
Nis 2023
53.6
54.5
Mar 2023
54.5
54.2
Şub 2023
54.2
51.1
Oca 2023
51.1
48.3
Ara 2022
48.3
47.0
Kas 2022
47.0
48.3
Eki 2022
48.3
48.5
Eyl 2022
48.5
53.0
Ağu 2022
53.0
54.0
Tem 2022
54.0
55.3
Haz 2022
55.3
42.2
May 2022
42.2
37.2
Nis 2022
37.2
43.9
Mar 2022
43.9
50.1
Şub 2022
50.1
50.1
Oca 2022
50.1
53.0
Ara 2021
53.0
51.2
Kas 2021
51.2
51.5
Eki 2021
51.5
51.4
Eyl 2021
51.4
47.2
Ağu 2021
47.2
53.1
Tem 2021
53.1
50.6
12
