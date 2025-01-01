DokümantasyonBölümler
Osilatörler

Bu bölüm, Osilatör sınıflarıyla çalışmanın teknik detaylarını ve MQL5 Standart Kütüphanesinin ilgili kısımları için açıklamalar içermektedir.

Sınıf/grup

Açıklama

CiATR

Average True Range

CiBearsPower

Bears Power

CiBullsPower

Bulls Power

CiCCI

Commodity Channel Index

CiChaikin

Chaikin Oscillator

CiDeMarker

DeMarker

CiForce

Force Index

CiMACD

Moving Averages Convergence-Divergence

CiMomentum

Momentum

CiOsMA

Moving Average of Oscillator (MACD histogram)

CiRSI

Relative Strength Index

CiRVI

Relative Vigor Index

CiStochastic

Stochastic Oscillator

CiWPR

Williams' Percent Range

CiTriX

Triple Exponential Moving Averages Oscillator