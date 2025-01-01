Create
Belirtilen parametrelerle gösterge oluşturur. Gösterge verilerini güncellemek ve almak için Refresh() ve GetData() yöntemlerini kullanın.
bool Create(
Parametreler
symbol
[in] Sembol.
period
[in] Zaman-dilimi (ENUM_TIMEFRAMES sayımının değerlerinden biri).
Kperiod
[in] %K çizgisinin ortalama periyodu.
Dperiod
[in] %D çizgisinin ortalama periyodu.
slowing
[in] Yavaşlama periyodu.
ma_method
[in] Ortalama periyodu (ENUM_MA_METHOD sayımının değerlerinden biri).
price_field
[in] Uygulanacak fiyat tipi (Low/High veya Close/Close) (ENUM_STO_PRICE sayımının değerlerinden biri).
Dönüş değeri
Başarılı ise 'true', gösterge oluşturulamadıysa 'false'.