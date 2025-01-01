DokümantasyonBölümler
Belirtilen parametrelerle gösterge oluşturur. Gösterge verilerini güncellemek ve almak için Refresh() ve GetData() yöntemlerini kullanın.

bool  Create(
   string           symbol,          // sembol
   ENUM_TIMEFRAMES  period,          // periyot
   int              Kperiod,         // %K ortalama periyodu
   int              Dperiod,         // %D ortalama periyodu
   int              slowing,         // Yavaşlama periyodu
   ENUM_MA_METHOD   ma_method,       // ortalama yöntemi
   ENUM_STO_PRICE   price_field      // Uygulanacak fiyat tpi
   )

Parametreler

symbol

[in]  Sembol.

period

[in]  Zaman-dilimi (ENUM_TIMEFRAMES sayımının değerlerinden biri).

Kperiod

[in]  %K çizgisinin ortalama periyodu.

Dperiod

[in]  %D çizgisinin ortalama periyodu.

slowing

[in]  Yavaşlama periyodu.

ma_method

[in]  Ortalama periyodu (ENUM_MA_METHOD sayımının değerlerinden biri).

price_field

[in]  Uygulanacak fiyat tipi (Low/High veya Close/Close) (ENUM_STO_PRICE sayımının değerlerinden biri).

Dönüş değeri

Başarılı ise 'true', gösterge oluşturulamadıysa 'false'.