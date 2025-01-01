Create

Belirtilen parametrelerle gösterge oluşturur. Gösterge verilerini güncellemek ve almak için Refresh() ve GetData() yöntemlerini kullanın.

bool Create(

string symbol,

ENUM_TIMEFRAMES period,

int Kperiod,

int Dperiod,

int slowing,

ENUM_MA_METHOD ma_method,

ENUM_STO_PRICE price_field

)

Parametreler

symbol

[in] Sembol.

period

[in] Zaman-dilimi (ENUM_TIMEFRAMES sayımının değerlerinden biri).

Kperiod

[in] %K çizgisinin ortalama periyodu.

Dperiod

[in] %D çizgisinin ortalama periyodu.

slowing

[in] Yavaşlama periyodu.

ma_method

[in] Ortalama periyodu (ENUM_MA_METHOD sayımının değerlerinden biri).

price_field

[in] Uygulanacak fiyat tipi (Low/High veya Close/Close) (ENUM_STO_PRICE sayımının değerlerinden biri).

Dönüş değeri

Başarılı ise 'true', gösterge oluşturulamadıysa 'false'.