DocumentazioneSezioni
MQL5 RiferimentoLibreria StandardPannelli e DialoghiCWndOnEvent 

OnEvent

Event Handler del Chart

virtual bool  OnEvent(
   const int      id,         // ID
   const long&    lparam,     // parametro evento di tipo long
   const double&  dparam,     // parametro evento di tipo double
   const string&  sparam      // parametro evento di tipo string
   )

Parametri

id

[in]  Event ID.

lparam

[in] parametro evento di tipo long, passato per riferimento.

dparam

[in] parametro evento di tipo double, passato per riferimento.

sparam

[in] parametro evento di tipo string, passato per riferimento.

Valore di ritorno

true - se l'evento è stato elaborato, altrimenti false.