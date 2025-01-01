OnEvent

Event Handler del Chart

virtual bool OnEvent(

const int id,

const long& lparam,

const double& dparam,

const string& sparam

)

Parametri

id

[in] Event ID.

lparam

[in] parametro evento di tipo long, passato per riferimento.

dparam

[in] parametro evento di tipo double, passato per riferimento.

sparam

[in] parametro evento di tipo string, passato per riferimento.

Valore di ritorno

true - se l'evento è stato elaborato, altrimenti false.