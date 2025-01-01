DocumentaçãoSeções
OnDragProcess

O manipulador de eventos do controle "DragProcess" .

virtual bool  OnDragProcess(
   const int  x,     // x coordinate
   const int  y      // y coordinate
   )

Parâmetros

x

[in] Coordenada X atual do cursor do mouse.

y

[in]  Coordenada Y atual do cursor do mouse.

Valor de retorno

verdadeiro se o evento foi processado, caso contrário será falso.

Observação

O evento "DragProcess" ocorre quando o controle é movido.