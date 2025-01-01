文档部分
MQL5参考标准程序库面板和对话框CWndOnDragProcess 

OnDragProcess

控件的 "拖动过程" 事件处理器。

virtual bool  OnDragProcess(
   const int  x,     // x 坐标
   const int  y      // y 坐标
   )

参数

x

[输入] 当前鼠标光标的 X 坐标。

y

[输入]  当前鼠标光标的 Y 坐标。

返回值

true 如果事件已经被处理, 否则 false。

注释

当控件移动时 "拖动过程" 事件触发。