Erstellt ein Drag-Objekt.

virtual bool  DragObjectCreate()

Rückgabewert

Gibt bei Erfolg true, ansonsten false zurück.

Hinweis

Basisklassenmethode tut nichts und gibt immer true zurück.