DocumentaçãoSeções
Referência MQL5Biblioteca PadrãoPainéis e caixas de diálogoCWndDragObjectCreate 

DragObjectCreate

Cria objeto de arrastar .

virtual bool  DragObjectCreate()

Valor de retorno

verdadeiro se obteve êxito, caso contrário falso.

Observação

verdadeiro se o evento foi processado, caso contrário será falso.