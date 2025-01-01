DokümantasyonBölümler
CBmpButton 

OnMouseUp

Kontrolün "MouseUp" (fare tuşu serbest) olayı için sanal olay işleyici.

virtual bool  OnMouseUp()

Dönüş değeri

Olay işlenmişse 'true', aksi durumda 'false'.

Not

"MouseUp" olayı, sol fare tuşu kontrol üzerinde serbest bırakıldığında gerçekleşir.