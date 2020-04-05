MONTHLY BURST USDJPY EA — высоковолатильные всплески с фиксированным лотом (высокий риск)



ВАЖНО — прикрепляйте советник к графику USDJPY H1. Стратегия использует именно этот таймфрейм; на любом другом графике сделок просто не будет. При тестировании бесплатной демо-версии в тестере стратегий также укажите символ и таймфрейм USDJPY H1, иначе вы увидите ноль сделок.



ВАЖНОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О РИСКЕ: Это высоковолатильный продукт с высоким риском, предназначенный для отлова сильных месячных всплесков на USDJPY с фиксированными лотами и предположением о повторном пополнении счёта. Он может испытывать глубокие просадки (около 12% в бэктесте). Используйте ТОЛЬКО те средства, потерю которых вы можете себе позволить, и регулярно выводите прибыль. Это не консервативная система.



MONTHLY BURST — это трендовая система с одной позицией для USDJPY на таймфрейме H1. У каждой сделки есть жёсткий стоп-лосс, поэтому убыток отдельной сделки ограничен; волатильность возникает из-за концентрированных всплесков активности и фиксированного размера лота.



КАК ЭТО РАБОТАЕТ

1) Вход: трендовый сигнал на USDJPY H1. Одна позиция за раз.

2) Жёсткий стоп-лосс на каждой сделке, рассчитанный по волатильности. Без усреднения, без сетки.

3) Фиксированный размер лота (задайте FixedLot), предназначен для сочетания с периодическими повторными пополнениями / выводами, а не с чистым реинвестированием.

4) Защита: проверка свободной маржи и нормализация лота перед каждым ордером; настройте предохранитель для реальной торговли.



РЕАЛЬНЫЙ БЭКТЕСТ MT5 (USDJPY, H1, каждый тик, $10,000)

- Период: около 12.4 лет

- Профит-фактор: 1.50

- Максимальная просадка: около 47 процентов

- Годовая доходность: около +42 процентов

- Сделки: около 639



Результаты бэктеста не гарантируют будущей эффективности.



ПАРАМЕТРЫ (основные)

- FixedLot: фиксированный размер лота (предусмотренный режим расчёта объёма)

- RiskPercent: опциональный расчёт объёма на основе риска (0 = использовать FixedLot)

- MaxLot, RunMode (Defensive/Standard/Aggressive), предохранитель.



ДЛЯ КОГО ЭТО

Для трейдеров, которые хотят высоковолатильную систему всплесков на USDJPY, принимают глубокие просадки как заложенную особенность, торгуют средствами, потерю которых могут себе позволить, и активно управляют пополнениями/выводами. Для меньшего риска выберите консервативный EA. Сначала начните на демо.



ПОДДЕРЖКА

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