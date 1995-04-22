Monthly Burst Usdjpy
- 专家
-
Kenichiro Sakamoto
- 版本: 1.43
- 更新: 2 八月 2026
- 激活: 5
MONTHLY BURST USDJPY EA — 高波动固定手数爆发型（高风险）
重要提示 — 请将EA挂载到 USDJPY H1 图表。策略读取该时间周期；在其他图表上将不会产生任何交易。在策略测试器中试用免费演示版时，也请将品种和周期设置为 USDJPY H1，否则交易数将为零。
重要风险警告：本产品为高波动、高风险产品，旨在以固定手数并基于再入金的前提捕捉 USDJPY 的强劲月度爆发行情。它可能经历较深的回撤（回测中约 12%）。请仅使用您能够承受损失的资金，并定期提取利润。这不是一套保守型系统。
MONTHLY BURST 是一套用于 USDJPY、H1 时间周期的单仓位趋势系统。每笔交易都有硬止损，因此单笔交易的损失是有限的；波动来自集中的交易活动爆发和固定手数。
工作原理
1) 入场：USDJPY H1 上的趋势信号。每次只持有一个仓位。
2) 每笔交易都有硬止损（依据波动率设定）。无加仓，无网格。
3) 固定手数（设置 FixedLot），旨在与定期的再入金/出金结合使用，而非纯粹复利。
4) 保护：每次下单前检查可用保证金并对手数进行规范化；实盘使用时请配置安全装置。
真实 MT5 回测（USDJPY，H1，逐笔，$10,000）
- 周期：约 15 年
- 盈利因子：1.50
- 最大回撤：约 47 个百分点
- 年化收益：约 +42 个百分点
- 交易笔数：约 639
回测结果不保证未来表现。
参数（关键）
- FixedLot：固定手数（预期的仓位模式）
- RiskPercent：可选的基于风险的仓位计算（0 = 使用 FixedLot）
- MaxLot、RunMode（Defensive/Standard/Aggressive）、安全装置。
适合人群
适合希望使用高波动 USDJPY 爆发型系统、在设计上接受较深回撤、使用能够承受损失的资金运行、并主动管理入金/出金的交易者。若需更低风险，请选择保守型 EA。请先在模拟账户上开始。
支持
如有问题，请使用内置聊天／产品评论区。更新通过 Market 发布并自动推送。
重要提示 — 请将EA挂载到 USDJPY H1 图表。策略读取该时间周期；在其他图表上将不会产生任何交易。在策略测试器中试用免费演示版时，也请将品种和周期设置为 USDJPY H1，否则交易数将为零。
重要风险警告：本产品为高波动、高风险产品，旨在以固定手数并基于再入金的前提捕捉 USDJPY 的强劲月度爆发行情。它可能经历较深的回撤（回测中约 12%）。请仅使用您能够承受损失的资金，并定期提取利润。这不是一套保守型系统。
MONTHLY BURST 是一套用于 USDJPY、H1 时间周期的单仓位趋势系统。每笔交易都有硬止损，因此单笔交易的损失是有限的；波动来自集中的交易活动爆发和固定手数。
工作原理
1) 入场：USDJPY H1 上的趋势信号。每次只持有一个仓位。
2) 每笔交易都有硬止损（依据波动率设定）。无加仓，无网格。
3) 固定手数（设置 FixedLot），旨在与定期的再入金/出金结合使用，而非纯粹复利。
4) 保护：每次下单前检查可用保证金并对手数进行规范化；实盘使用时请配置安全装置。
真实 MT5 回测（USDJPY，H1，逐笔，$10,000）
- 周期：约 15 年
- 盈利因子：1.50
- 最大回撤：约 47 个百分点
- 年化收益：约 +42 个百分点
- 交易笔数：约 639
回测结果不保证未来表现。
参数（关键）
- FixedLot：固定手数（预期的仓位模式）
- RiskPercent：可选的基于风险的仓位计算（0 = 使用 FixedLot）
- MaxLot、RunMode（Defensive/Standard/Aggressive）、安全装置。
适合人群
适合希望使用高波动 USDJPY 爆发型系统、在设计上接受较深回撤、使用能够承受损失的资金运行、并主动管理入金/出金的交易者。若需更低风险，请选择保守型 EA。请先在模拟账户上开始。
支持
如有问题，请使用内置聊天／产品评论区。更新通过 Market 发布并自动推送。