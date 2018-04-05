Gold TrendPro Mt5
- Antoine Melhem
- Версия: 1.5
- Активации: 10
Gold Trend Pro — это профессиональный торговый советник (Expert Advisor), разработанный специально для XAUUSD (золото) на таймфрейме H1 (1 час). Он использует структурированный, основанный на правилах подход и нацелен на чистые, качественные торговые сетапы, а не на хаотичную погоню за рынком. Каждое решение BUY/SELL принимается на основе четко определённых условий, обеспечивая стабильность и дисциплину без эмоций, догадок и «режима казино».
Одним из ключевых преимуществ Gold Trend Pro является адаптивная система защиты и целей. Вместо фиксированных уровней Stop Loss и Take Profit, советник динамически подстраивает их под текущее рыночное поведение. Это повышает устойчивость при изменении волатильности, помогает избегать лишних стопов в шумном рынке и обеспечивает более плавную работу как в тренде, так и во флэте.
Gold Trend Pro предназначен для трейдеров, которым нужна стабильная система с контролируемым риском, а не стратегия с чрезмерной нагрузкой. Он ориентирован на качество, а не количество, и оптимизирован под особенности золота: быстрые движения, сильный импульс и резкие всплески волатильности. Подходит как начинающим трейдерам, так и опытным пользователям, предпочитающим чистую и организованную торговую логику на таймфрейме H1.
Live Signal https://www.mql5.com/en/signals/2345697
Основные характеристики и рекомендации
Символ: XAUUSD (золото)
Таймфрейм: H1 (рекомендуется / лучшая производительность)
Кредитное плечо: минимум 1:50
Минимальный депозит: $500 (рекомендуется для более безопасного контроля риска)
Интеллектуальная система Stop Loss и Take Profit
Адаптивные SL/TP: динамическая защита и цели, зависящие от рыночных условий (не фиксированные значения).
Преимущества:
– Адаптация к волатильности и структуре цены в реальном времени
– Контроль риска при сильных рыночных движениях
– Более гибкие и эффективные выходы из сделок
Как торгует Gold Trend Pro
Логика сигналов:
Оценка тренда, импульса и волатильности на основе правил и встроенных фильтров рынка (без случайных входов).
Управление сделками:
После входа SL/TP управляются динамически в соответствии с текущей рыночной средой.
Безопасная торговая философия:
– Без мартингейла
– Без сетки
– Без агрессивной переторговки
Чем Gold Trend Pro отличается
– Структурированное исполнение: каждая сделка имеет обоснование
– Оптимизация под золото: устойчивость к волатильности XAUUSD
– Гибкая настройка параметров
– Концепция, привязанная к H1
– Долгосрочный подход и контролируемый рост
Важно:
После покупки, пожалуйста, свяжитесь со мной, чтобы получить рекомендуемые настройки и рекомендации, адаптированные под условия вашего брокера.