Scalper Investor
- Эксперты
- Ihor Otkydach
Версия: 1.6
Обновлено: 18 ноября 2025
- Активации: 10
Привет, трейдеры!
Если вы в поиске советника, который не просто гоняет сделки ради активности, а умеет грамотно работать по стратегии — знакомьтесь со Scalper Investor EA. Это мультивалютный эксперт, который уже сейчас готов к бою с продуманной реверсивной системой, а в ближайшее время получит ещё и обновление с трендовой стратегией.
Готовая к использованию: Реверсивная стратегия
На момент публикации советник полностью заточен под реверсивную торговлю. Здесь используется канал Кельтнера и целый арсенал современных фильтров, чтобы ловить разворотные точки с умом. Никаких слепых входов — только логика, только хардкор.
В основе — откат внутрь канала, а фильтрация идёт по волатильности, силе сигнала, тренду, спреду, проскальзыванию и другим параметрам. Плюс защита от торговли в мёртвые часы, чтобы робот не лез в рынок во время ролловеров и лишних шумов.
ВНИМАНИЕ: в тестере стратегий по умолчанию используйте M15 EURNZD
Live signal on H1 - https://www.mql5.com/en/signals/2309354?source=Site+Profile+Seller
Live signal on M15 - https://www.mql5.com/en/signals/2311036?source=Site+Profile+Seller
Instructions - https://www.mql5.com/en/blogs/post/762544
Что даёт реверсивка:
- Поддержка 11 валютных пар: AUDCAD, AUDSGD, AUDUSD, EURAUD, EURCAD, EURNZD, EURUSD, NZDCAD, NZDUSD, USDSGD, EURGBP
- Выбор таймфрейма: M15 или H1
- Каждая сделка прикрыта стоп-лоссом
- Без мартингейла и без усреднений
- Динамический стоп-лосс для гибкой защиты
- Торговые риски можем подкрутить так, чтобы было не более 5% Max DD
- Одна сделка на символ — без излишней нагрузки
- Подходит для проп-фирм и личной торговли
- Минимальное "депо" для старта: 500 USD
- Минимальное кредитное плечо - от 1:30 и выше
- Рекомендуемый тип аккаунта: RAW, ECN, PRO, ZERO... и прочие название аккаунтов (каждый брокер называет их по разному) с узким рыночным спредом.
Что впереди: Трендовая стратегия (в разработке)
Сейчас вы покупаете Scalper Investor EA с реверсивной стратегией. Вторая — трендовая — находится в разработке и будет добавлена в виде бесплатного обновления в течение 1–2 месяцев. Это будет мощный апгрейд: робот начнёт определять направление тренда и торговать по нему — особенно на таких динамичных инструментах, как золото (XAUUSD) и другие любимцы трендовых движений (JPY, BTC и другие).
Обратите внимание: Сейчас вы платите только за первую (реверсивную) стратегию. После выхода обновления с трендовой системой, цена советника вырастет в два раза. Поэтому ранний доступ — это не просто выгода, а шанс получить расширенный функционал по стартовой цене.
Scalper Investor EA — это не шаблонный бот с заезженными алгоритмами. Это проект с амбициями и перспективой роста. Он будет активно развиваться: новые стратегии, портфели, улучшения — всё впереди. А вместе с этим будет расти и цена. Вопрос — зайдёте ли вы в проект на старте?
I have all 4 Ihor's EAs since the very beginning. And Scalper Investor is my favorite; high win rate and average holding time is relatively short. Ihor is very helpful and responsive; therefore, I would recommend his EAs to you and even my friends.