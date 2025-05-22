Привет, трейдеры!

Если вы в поиске советника, который не просто гоняет сделки ради активности, а умеет грамотно работать по стратегии — знакомьтесь со Scalper Investor EA. Это мультивалютный эксперт, который уже сейчас готов к бою с продуманной реверсивной системой , а в ближайшее время получит ещё и обновление с трендовой стратегией .

Готовая к использованию: Реверсивная стратегия



На момент публикации советник полностью заточен под реверсивную торговлю. Здесь используется канал Кельтнера и целый арсенал современных фильтров, чтобы ловить разворотные точки с умом. Никаких слепых входов — только логика, только хардкор.

В основе — откат внутрь канала, а фильтрация идёт по волатильности, силе сигнала, тренду, спреду, проскальзыванию и другим параметрам. Плюс защита от торговли в мёртвые часы, чтобы робот не лез в рынок во время ролловеров и лишних шумов.

ВНИМАНИЕ: в тестере стратегий по умолчанию используйте M15 EURNZD

Live signal on H1 - https://www.mql5.com/en/signals/2309354?source=Site+Profile+Seller Live signal on M15 - https://www.mql5.com/en/signals/2311036?source=Site+Profile+Seller Instructions - https://www.mql5.com/en/blogs/post/762544



Что даёт реверсивка:

Поддержка 11 валютных пар: AUDCAD, AUDSGD, AUDUSD, EURAUD, EURCAD, EURNZD, EURUSD, NZDCAD, NZDUSD, USDSGD, EURGBP

Выбор таймфрейма: M15 или H1

Каждая сделка прикрыта стоп-лоссом

Без мартингейла и без усреднений

Динамический стоп-лосс для гибкой защиты

Торговые риски можем подкрутить так, чтобы было не более 5% Max DD

Одна сделка на символ — без излишней нагрузки

Подходит для проп-фирм и личной торговли

Минимальное "депо" для старта: 500 USD

Минимальное кредитное плечо - от 1:30 и выше

Рекомендуемый тип аккаунта: RAW, ECN, PRO, ZERO... и прочие название аккаунтов (каждый брокер называет их по разному) с узким рыночным спредом .

Что впереди: Трендовая стратегия (в разработке)



Сейчас вы покупаете Scalper Investor EA с реверсивной стратегией. Вторая — трендовая — находится в разработке и будет добавлена в виде бесплатного обновления в течение 1–2 месяцев. Это будет мощный апгрейд: робот начнёт определять направление тренда и торговать по нему — особенно на таких динамичных инструментах, как золото (XAUUSD) и другие любимцы трендовых движений (JPY, BTC и другие).