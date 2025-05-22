Scalper Investor

Привет, трейдеры!

Если вы в поиске советника, который не просто гоняет сделки ради активности, а умеет грамотно работать по стратегии — знакомьтесь со Scalper Investor EA. Это мультивалютный эксперт, который уже сейчас готов к бою с продуманной реверсивной системой, а в ближайшее время получит ещё и обновление с трендовой стратегией.

Готовая к использованию: Реверсивная стратегия

На момент публикации советник полностью заточен под реверсивную торговлю. Здесь используется канал Кельтнера и целый арсенал современных фильтров, чтобы ловить разворотные точки с умом. Никаких слепых входов — только логика, только хардкор.

В основе — откат внутрь канала, а фильтрация идёт по волатильности, силе сигнала, тренду, спреду, проскальзыванию и другим параметрам. Плюс защита от торговли в мёртвые часы, чтобы робот не лез в рынок во время ролловеров и лишних шумов.

ВНИМАНИЕ: в тестере стратегий по умолчанию используйте M15 EURNZD

Live signal on H1 - https://www.mql5.com/en/signals/2309354?source=Site+Profile+Seller

Live signal on M15 - https://www.mql5.com/en/signals/2311036?source=Site+Profile+Seller

Instructions - https://www.mql5.com/en/blogs/post/762544

Что даёт реверсивка:

  • Поддержка 11 валютных пар: AUDCAD, AUDSGD, AUDUSD, EURAUD, EURCAD, EURNZD, EURUSD, NZDCAD, NZDUSD, USDSGD, EURGBP
  • Выбор таймфрейма: M15 или H1
  • Каждая сделка прикрыта стоп-лоссом
  • Без мартингейла и без усреднений
  • Динамический стоп-лосс для гибкой защиты
  • Торговые риски можем подкрутить так, чтобы было не более 5% Max DD
  • Одна сделка на символ — без излишней нагрузки
  • Подходит для проп-фирм и личной торговли
  • Минимальное "депо" для старта: 500 USD
  • Минимальное кредитное плечо - от 1:30 и выше
  • Рекомендуемый тип аккаунта: RAW, ECN, PRO, ZERO... и прочие название аккаунтов (каждый брокер называет их по разному) с узким рыночным спредом.

    Что впереди: Трендовая стратегия (в разработке)

    Сейчас вы покупаете Scalper Investor EA с реверсивной стратегией. Вторая — трендовая — находится в разработке и будет добавлена в виде бесплатного обновления в течение 1–2 месяцев. Это будет мощный апгрейд: робот начнёт определять направление тренда и торговать по нему — особенно на таких динамичных инструментах, как золото (XAUUSD) и другие любимцы трендовых движений (JPY, BTC и другие).

    Обратите внимание: Сейчас вы платите только за первую (реверсивную) стратегию. После выхода обновления с трендовой системой, цена советника вырастет в два раза. Поэтому ранний доступ — это не просто выгода, а шанс получить расширенный функционал по стартовой цене.

    Scalper Investor EA — это не шаблонный бот с заезженными алгоритмами. Это проект с амбициями и перспективой роста. Он будет активно развиваться: новые стратегии, портфели, улучшения — всё впереди. А вместе с этим будет расти и цена. Вопрос — зайдёте ли вы в проект на старте?

    Отзывы 18
    Jenny Yuen Ha Lau
    633
    Jenny Yuen Ha Lau 2025.09.05 10:36 
     

    I have all 4 Ihor's EAs since the very beginning. And Scalper Investor is my favorite; high win rate and average holding time is relatively short. Ihor is very helpful and responsive; therefore, I would recommend his EAs to you and even my friends.

    pamas
    139
    pamas 2025.09.04 15:56 
     

    3-Month Honest Review:-

    I want to leave a heartfelt thank you to this great seller. I have been using this robot for over three months now, and here are my personal statistics: Winning trades: 134, Trades that hit stop loss: 3,

    Trades closed early with very small losses: 10.

    This gives the system an overall win rate of about 90%. The robot has been consistently profitable, and I am extremely satisfied with the results. I highly recommend it to anyone seeking a reliable trading system that consistently delivers steady profits. I am confident you will enjoy this system just as much as I do. Mr. Igor offers the best customer service, with prompt responses, and goes above and beyond to help. He is a great gentleman who genuinely wants to help other traders. I highly recommend you buy his products.

    NickKearsley
    76
    NickKearsley 2025.09.04 14:57 
     

    Easy to install and I like the fact that there are individual set files for each currency setting. No grid or Martingale here. Trades slowly and surely so far. It's still early days but 12 winning trades with no losses in just under a week is a great start!

    Фильтр:
