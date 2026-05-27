GoldEdge Spark

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GoldEdge Spark — это торговый советник нового поколения для MT5, построенный на системе ATR Border.

Он использует структурированные входы в стиле сетки и адаптивное масштабирование позиций, основанные на ATR Ratio, уровнях Border, контроле спреда и логике направления.

Вместо того чтобы слепо добавлять позиции, GoldEdge Spark ожидает более качественных условий, помогая снизить ненужную нагрузку на депозит во время сильных однонаправленных движений рынка.

Создан для Prop Firm Challenges

GoldEdge Spark разработан для дисциплинированной торговли по правилам в средах типа FTMO — с акцентом на стабильность, контроль рисков и последовательное исполнение.

Live Signal #1 FTMO Challenge: CLICK HERE

Live Signal #2 FTMO Challenge: CLICK HERE

Live Signal #3 Vantage: https://www.mql5.com/en/signals/2378218?source=Site+Signals+My

[Руководство пользователя, стратегия и документация]

Основная стратегия: система сетки ATR Border

4-уровневый ATR Border
Четыре динамические границы расширяются и сужаются в зависимости от рыночной волатильности, определяя более безопасные зоны входа и выхода.

Фильтр ATR Ratio
Входы фильтруются по ATR Ratio, чтобы избегать ловушек низкой волатильности и фокусироваться на значимых ценовых движениях.

Умное масштабирование лота
Размер позиции адаптируется в зависимости от баланса счета, параметров риска и рыночной структуры.

Опциональное подтверждение по нескольким таймфреймам
Дополнительное подтверждение со второго таймфрейма может использоваться для сделок с более высокой вероятностью.

Два режима параметров портфеля

GoldEdge Spark поддерживает два режима параметров портфеля для одних и тех же 4 основных символов:

1. Current Market Mode
Рекомендуемые символы: USDCHF, CADJPY, NZDJPY, USDJPY.
Этот режим оптимизирован под текущую рыночную структуру с 2025/01/01 по настоящее время.

2. Long-Term Stable Mode
Рекомендуемые символы: USDCHF, CADJPY, NZDJPY, USDJPY.
Этот режим использует консервативные параметры для каждого символа, предназначенные для более долгосрочной исторической стабильности с 2024/01/01 по настоящее время.

Каждый символ имеет собственные оптимизированные настройки, включая период ATR, границы волатильности, Take Profit ATR, Symbol Cut Loss, цель хеджирования и фильтр ATR Ratio.

Оба режима поддерживают Symbol Cut Loss, чтобы помочь ограничить риск по каждому отдельному символу.

Ключевые компоненты

Закрытие хеджирования
Когда одновременно существуют buy и sell позиции, GoldEdge Spark может закрывать их вместе около безубытка или целевой чистой прибыли, снижая нежелательную рыночную экспозицию.

Take Profit и Stop Loss на основе ATR
Уровни take-profit и stop-loss основаны на ATR, что позволяет выходам адаптироваться к изменяющейся рыночной волатильности.

Symbol Cut Loss
Symbol Cut Loss помогает контролировать риск каждого отдельного символа, снижая вероятность того, что одна валютная пара будет доминировать над риском всего портфеля.

Модуль ADR
Модуль Average Daily Range помогает избегать чрезмерной торговли, когда рынок уже исчерпал дневной диапазон.

Проверенная устойчивость к рыночным условиям:
GoldEdge Spark успешно прошел период глобальной торговой войны в марте 2025 года благодаря дисциплинированному контролю рисков и стабильному исполнению.

Логика направления сделок: двухуровневая защита

Система следует механической модели направления на основе средней линии ATR Border. Это помогает защищать капитал во время сильных рыночных событий и предотвращает эмоциональные решения.

Выше средней линии Border → только SELL
Когда цена торгуется выше расчетной средней линии Border, GoldEdge Spark открывает только sell позиции и ожидает возврата цены обратно в диапазон.

Ниже средней линии Border → только BUY
Когда цена опускается ниже средней линии Border, GoldEdge Spark открывает только buy позиции и ожидает восстановления цены в торговый диапазон.

Один ордер на один бар
Ограничение входов одним ордером на бар помогает предотвратить чрезмерную торговлю во время резких рыночных скачков.

Специалист по боковому рынку
GoldEdge Spark предназначен для поиска возможностей внутри зон консолидации. После крупных направленных движений он ожидает стабилизации рынка перед повторным входом.

Минимальные требования и рекомендации

  • Минимальный депозит: USD 1,000 при кредитном плече 1:1000
  • Рекомендуемые символы: USDCHF, USDJPY, CADJPY, NZDJPY
  • Таймфрейм: H4 рекомендуется для большей стабильности
  • Настройки: используйте настройки по умолчанию
  • Брокеры: ICMarkets, Vantage, Ultima или любой ECN / RAW / брокер с низким спредом, включая prop-фирмы, такие как FTMO
  • Тип счета: рекомендуется hedging account
  • VPS настоятельно рекомендуется для стабильной работы 24/7

Индикатор GE Price Border 9

Добавьте пользовательский индикатор GE Price Border 9.ex5 в папку MT5 MQL5/Indicators, чтобы отображать Border на графике.

Вы можете скачать этот индикатор здесь: https://goldedgeea.com

Руководство по бэктесту

  • Используйте примерно 1.5 года исторических данных для бэктеста.
  • Рекомендуемые символы: USDCHF, USDJPY, CADJPY, NZDJPY
  • Используйте баланс USD 1,000.
  • Используйте 1 Minute OHLC или every tick based on real ticks, если доступно.
  • Настройки: используйте настройки по умолчанию.
  • Запускайте GoldEdge Spark на H4 для тестирования, ориентированного на стабильность.
  • Для визуального бэктеста сначала установите GE Price Border 9, если хотите отображать внешний индикатор Border.

Создан для трейдеров, которые хотят большего

GoldEdge Spark создан для трейдеров, которым нужен системный, основанный на правилах и учитывающий риск торговый помощник.

Его логика разработана для реального рыночного исполнения, а не только для бэктестов.

Независимо от того, являетесь ли вы новичком или опытным трейдером, GoldEdge Spark предоставляет структурированную торговую основу с адаптивным контролем рисков.

Дисклеймер

  • Торговля форексом, CFD, индексами и сырьевыми товарами связана с высоким уровнем риска.
  • Прошлая доходность не гарантирует будущих результатов.
  • Всегда тестируйте на демо-счете перед использованием на реальном счете.
  • Не используйте размеры лотов, превышающие размер вашего счета или вашу допустимую степень риска.
  • Спреды могут расширяться во время открытия рынка, закрытия рынка и выхода важных новостей.
  • Используйте разные Magic Numbers при запуске нескольких советников.
  • Настройки риска должны соответствовать вашему балансу, кредитному плечу, условиям брокера и торговым целям.
Отзывы 22
Cosminrus
29
Cosminrus 2026.08.06 04:06 
 

Hello, I've been using GoldEdge Spark for my FTMO account and it works flawlessly. Very happy about it. Thank you Chi Sang Lai!

Ignas Ronkaitis
31
Ignas Ronkaitis 2026.08.02 13:46 
 

GoldEdge spark EA is a reliable and stable choice for long-term trading. It offers a good balance between risk and profit potential, making it suitable for traders who value consistency over time. Based on my experience, the risk is well managed, and the profit margin is attractive. I highly recommend it to anyone looking for a dependable automated trading solution.Big thanks Vincent!

Goodlove bone
30
Goodlove bone 2026.07.24 07:18 
 

THIS EA IS SO AWESOME/ EXCELLENT INDEED... I AM USING IT FOR A MONTH NOW .... I RECOM THIS EA 4 SURE

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5 (8)
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Launch Offer:   Grab Gold Naural Core and bundle it with   XAU Momentum   and get 2 free EAs of your choice from my entire MQL5 store. DM me for details. Learn how I personally manage risk when using grid systems:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/767250 Read the user guide to any TickStack grid system:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/767232 Gold Neural Core — Hyper-Scalping Grid System for XAUUSD Gold Neural Core is a high-frequency grid trading system engineered specifically for gold (X
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4.86 (507)
Эксперты
Представляем       Quantum Emperor EA   , новаторский советник MQL5, который меняет ваш подход к торговле престижной парой GBPUSD! Разработан командой опытных трейдеров с опытом торговли более 13 лет. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Купите Quantum Emperor EA и вы можете получить  Quantum StarMan   бесплатно!*** За подробностями обращайтесь в личном сообщении Подтвержденный сигнал:   нажмите здесь В
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ОБНОВЛЕНИЕ - ОСТАЛОСЬ ВСЕГО НЕСКОЛЬКО ЭКЗЕМПЛЯРОВ ПО ТЕКУЩЕЙ ЦЕНЕ! Главная цель этой системы — долговременная работа в режиме реального времени без использования каких-либо рискованных мартингейлов или сеток.  ОЧЕНЬ ОГРАНИЧЕННОЕ КОЛИЧЕСТВО ЭКЗЕМПЛЯРОВ ПО ТЕКУЩЕЙ ЦЕНЕ Окончательная цена: 1499 долларов США [Сигнал в реальном времени]    |    [Результаты тестирования]    |    [Руководство по настройке]    |    [Результаты FTMO] Другой подход к торговле Торговая система Pulse Engine не использует н
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4.32 (25)
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NEXORION: Initium Novum — Детерминированная логика и алгоритмический синтез NEXORION — это аналитический комплекс институционального уровня, базирующийся на строгих математических алгоритмах обработки ликвидности. В основу проекта заложена концепция прозрачности вычислений: советник преобразует хаотичные котировки в структурированные геометрические зоны, визуализируя процесс принятия решений непосредственно на торговом графике. Мониторинг в реальном времени https://www.mql5.com/en/signals/237840
Chiroptera
Rob Josephus Maria Janssen
4.64 (47)
Эксперты
Prop Firm Ready! Chiroptera is a non-martingale, non-grid, multi-currency Expert Advisor that operates in the quiet hours of the night. It uses single-placed trades (of all 28 pairs!) with tactically placed Take Profits and Stop Losses, that are continuously adjusted to maximize gains and minimize losses. It keeps track of past and upcoming news reports to ensure impacts are minimized and carefully measures real-time volatility to prevent impacts due to unpredictable geo-political disturbances c
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Adam Hrncir
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Фильтр:
Cosminrus
29
Cosminrus 2026.08.06 04:06 
 

Hello, I've been using GoldEdge Spark for my FTMO account and it works flawlessly. Very happy about it. Thank you Chi Sang Lai!

Chi Sang Lai
3590
Ответ разработчика Chi Sang Lai 2026.08.06 04:40
Hi Cosminrus, GoldEdge Spark is the simplified version of GoldEdge Matrix. Both EAs are designed with the same goal: helping traders work towards FTMO accounts with a long-term and stable trading approach.
Our focus is not only short-term profit, but also creating sustainable and consistent growth over time.
Thank you again for your support, and I wish you continued success with your FTMO trading!
Ignas Ronkaitis
31
Ignas Ronkaitis 2026.08.02 13:46 
 

GoldEdge spark EA is a reliable and stable choice for long-term trading. It offers a good balance between risk and profit potential, making it suitable for traders who value consistency over time. Based on my experience, the risk is well managed, and the profit margin is attractive. I highly recommend it to anyone looking for a dependable automated trading solution.Big thanks Vincent!

Chi Sang Lai
3590
Ответ разработчика Chi Sang Lai 2026.08.02 14:47
Hello Ignas, Thank you so much for your wonderful review and kind words!
Our goal has always been to build a reliable and stable EA for long-term trading, with a good balance between risk control and profit potential.
Goodlove bone
30
Goodlove bone 2026.07.24 07:18 
 

THIS EA IS SO AWESOME/ EXCELLENT INDEED... I AM USING IT FOR A MONTH NOW .... I RECOM THIS EA 4 SURE

Chi Sang Lai
3590
Ответ разработчика Chi Sang Lai 2026.07.24 09:09
Hi Goodlove, Thank you so much for your fantastic feedback and for recommending our EA! We are absolutely thrilled to hear that you are enjoying the system and seeing excellent results after a month of use. Your support and trust mean the world to our team, and it motivates us to keep delivering the best tools for our traders.
[Удален] 2026.06.21 15:09 
 

Пользователь не оставил комментарий к оценке

Chi Sang Lai
3590
Ответ разработчика Chi Sang Lai 2026.06.22 14:26
I am glad to hear that GoldEdge Spark has been running steadily on your live account. Stability and risk control are always my main focus, and your real trading feedback is very valuable. I will continue improving and optimizing GoldEdge Spark step by step.
For your $2,000 account, I suggest switching to the "Long-Term Stable Mode" for better safety and stability. • Recommended symbols: USDCHF, CADJPY, NZDJPY, USDJPY.
• This mode uses symbol-specific conservative parameters designed for longer historical stability from 2024/01/01 to present.
javaai
559
javaai 2026.06.19 07:56 
 

Пользователь не оставил комментарий к оценке

Chi Sang Lai
3590
Ответ разработчика Chi Sang Lai 2026.06.22 14:30
Hi javaai, Thank you for your comment and for highlighting the importance of long-term risk awareness. I want to share an important update: We have recently introduced the **"Long-Term Stable Mode"** to directly address this kind of concern. Users now have two strategic options in GoldEdge:
1. **Current Market Mode (2025/01/01 to present):** Optimized for recent market structures. It was specifically stress-tested to survive the extreme volatility and directional movements of the March 2025 global trade war. If an EA cannot survive that specific phase, it is not suitable for current live trading.
2. **Long-Term Stable Mode (2024/01/01 to present):** This newly added mode uses symbol-specific, highly conservative parameters designed for longer historical stability, covering data well before 2025. Furthermore, I fully agree that no trading strategy is a "holy grail" that can be profitable forever on a single pair. This is exactly why we strongly advise against running only one symbol. For Prop Firm and live usage, GoldEdge’s core strength relies on **Portfolio-Level Risk Management**:
✅ We recommend using 4–6 selected symbols with low correlation.
✅ If one symbol enters a difficult historical drawdown cycle, it will not dominate the whole account.
✅ Other symbols continue generating profit to smooth the equity curve.
✅ Coupled with our Symbol Cut Loss and ADR modules, the total drawdown impact is strictly controlled. GoldEdge is built for steady, systematic portfolio trading, not for aggressive one-symbol gambling. Thank you again for your valuable feedback, which perfectly aligns with why we developed the Long-Term Stable Mode!
[Удален] 2026.06.16 01:11 
 

Пользователь не оставил комментарий к оценке

Chi Sang Lai
3590
Ответ разработчика Chi Sang Lai 2026.06.16 11:43
Hi Lawrence, Thank you so much for sharing your result! That’s great to hear — earning $280 profit on a $1,000 account in about two weeks is a very strong performance. I’m glad to know the EA is working well for you on the 2 currency pairs. Please continue to manage the risk carefully and avoid increasing the lot size too aggressively. Consistency and long-term stability are always more important than short-term profits.
Mihai Emil
21
Mihai Emil 2026.06.13 20:01 
 

I’m using this EA to pass a 50K one-step challenge. Everything is going very well—it’s brilliant. If I manage to pass, I plan to scale up to multiple accounts and purchase the Matrix version. Thank you for this opportunity. A perfect 10/10!

Chi Sang Lai
3590
Ответ разработчика Chi Sang Lai 2026.06.13 22:06
Thank you for the amazing review, Mihai! It’s incredibly rewarding to see you succeeding with your 50K challenge. GoldEdge was built exactly for this kind of prop firm stability.
[Удален] 2026.06.12 21:43 
 

Пользователь не оставил комментарий к оценке

Chi Sang Lai
3590
Ответ разработчика Chi Sang Lai 2026.06.13 03:33
Hi Tony, thank you for the great feedback! 'Innovative' is exactly what we aimed for with GoldEdge. I'm really glad to hear it's delivering good results for you. Keep up the great trading, and let me know if you ever need any assistance!
[Удален] 2026.06.10 22:10 
 

Пользователь не оставил комментарий к оценке

Chi Sang Lai
3590
Ответ разработчика Chi Sang Lai 2026.06.11 21:26
Thank you! Achieving stability with JPY pairs was a major focus during development. I'm thrilled to see it delivering good results for you!
Kwok Por Ko
330
Kwok Por Ko 2026.06.09 15:28 
 

Пользователь не оставил комментарий к оценке

Chi Sang Lai
3590
Ответ разработчика Chi Sang Lai 2026.06.10 01:04
Thanks for the great feedback, Kwok Por! Steady and consistent growth is exactly what GoldEdge Spark was built for. Feel free to reach out if you have any questions!
[Удален] 2026.06.09 03:31 
 

Пользователь не оставил комментарий к оценке

Chi Sang Lai
3590
Ответ разработчика Chi Sang Lai 2026.06.09 12:32
Thanks, Stephen! Stability and innovation are exactly what I aim for with GoldEdge.
kennethakk
71
kennethakk 2026.06.07 14:24 
 

Пользователь не оставил комментарий к оценке

Chi Sang Lai
3590
Ответ разработчика Chi Sang Lai 2026.06.08 13:55
Hi Kenneth, thank you for the great feedback! We are thrilled to hear you find GoldEdge EA powerful. Wishing you continued success and green pips! 🚀
lisachan1023 Chan
33
lisachan1023 Chan 2026.06.07 13:04 
 

Пользователь не оставил комментарий к оценке

Chi Sang Lai
3590
Ответ разработчика Chi Sang Lai 2026.06.08 13:55
Hi Lisa, thank you so much for your kind words! Consistency is exactly what we built this EA for. Enjoy the free Spark version, and feel free to join our Telegram community if you have any questions. Happy trading! 📈😊
Jeferson Do Nascimento Pereira
225
Jeferson Do Nascimento Pereira 2026.06.05 12:40 
 

Пользователь не оставил комментарий к оценке

Chi Sang Lai
3590
Ответ разработчика Chi Sang Lai 2026.06.05 14:10
Thank you so much for your honest review and the 5-star rating! I am truly glad to hear that you are enjoying GoldEdge Spark and finding it robust in the current market conditions. You are spot on about how it handles volatility. The core of this strategy relies heavily on the ATR Ratio to strictly control the entry timing. When massive waves hit the market, the EA is programmed to stay on the sidelines and observe patiently. It only strikes and opens trades when the "wind calms down" and conditions become safe again.
[Удален] 2026.06.04 01:58 
 

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Chi Sang Lai
3590
Ответ разработчика Chi Sang Lai 2026.06.04 15:34
Great to hear! CADJPY is a fantastic pair for GoldEdge. Glad to see the strategy keeping your account stable and profitable. Keep it up!
Wing Hong Yeung
138
Wing Hong Yeung 2026.06.02 14:33 
 

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Chi Sang Lai
3590
Ответ разработчика Chi Sang Lai 2026.06.03 00:41
Hi Wing, Thx! GoldEdge Spark opens Sell orders above the Border and Buy orders below the Border. During pullbacks, it uses a hedging close mechanism to manage and close positions. Because of this structure, the number of trades may be relatively high, but the performance curve is designed to be more linear and stable over time.
Nim Chi Cheng
261
Nim Chi Cheng 2026.06.02 11:54 
 

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Chi Sang Lai
3590
Ответ разработчика Chi Sang Lai 2026.06.03 00:23
Hi Nim, Thank you very much for your appreciation. GoldEdge does not only dynamically adapt based on the Average True Range (ATR), but also uses the ATR Ratio to control the timing of entries more precisely. I will continue to optimize and improve the system over time.
jessicaiori
119
jessicaiori 2026.05.31 16:09 
 

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Chi Sang Lai
3590
Ответ разработчика Chi Sang Lai 2026.06.01 03:11
Thanks, Jessicaiori. The 4-layer ATR border dynamically follows price movements and places Buy/Sell orders at appropriate levels above and below the price. Positions are closed once the profit target is reached. For USDCHF and JPY pairs, the volatility is neither too high nor too low, making the GoldEdge strategy very effective.
Law L
23
Law L 2026.05.31 03:12 
 

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Chi Sang Lai
3590
Ответ разработчика Chi Sang Lai 2026.05.31 07:01
Hi Law, Thank you for your appreciation! GoldEdge can handle ranging markets as well as sharp rises and sharp drops.
[Удален] 2026.05.29 00:45 
 

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Chi Sang Lai
3590
Ответ разработчика Chi Sang Lai 2026.05.29 09:51
You can see this live signal is very steady growth.
This signal trade H4: EURUSD,GBPUSD, EURGBP, CADJPY, NZDJPY, NZDCHF, FRA40
https://trader.ftmo.com/metrix/531292418/share/019e49e8-cdb1-706a-a575-783a88c1b402?lang=en
12
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