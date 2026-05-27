GoldEdge Spark
- Эксперты
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Chi Sang Lai🚀 Hello traders!
I’m excited to introduce the complete GoldEdge EA Series for MT5!
Whether you want to learn and test with our free version, GoldEdge Spark, or dominate the markets with our specialized premium EAs, we have a solution for you.
- Версия: 3.2
- Обновлено: 6 августа 2026
GoldEdge Spark — это торговый советник нового поколения для MT5, построенный на системе ATR Border.
Он использует структурированные входы в стиле сетки и адаптивное масштабирование позиций, основанные на ATR Ratio, уровнях Border, контроле спреда и логике направления.
Вместо того чтобы слепо добавлять позиции, GoldEdge Spark ожидает более качественных условий, помогая снизить ненужную нагрузку на депозит во время сильных однонаправленных движений рынка.
Создан для Prop Firm Challenges
GoldEdge Spark разработан для дисциплинированной торговли по правилам в средах типа FTMO — с акцентом на стабильность, контроль рисков и последовательное исполнение.
Live Signal #1 FTMO Challenge: CLICK HERE
Live Signal #2 FTMO Challenge: CLICK HERE
Live Signal #3 Vantage: https://www.mql5.com/en/signals/2378218?source=Site+Signals+My
[Руководство пользователя, стратегия и документация]
Основная стратегия: система сетки ATR Border
4-уровневый ATR Border
Четыре динамические границы расширяются и сужаются в зависимости от рыночной волатильности, определяя более безопасные зоны входа и выхода.
Фильтр ATR Ratio
Входы фильтруются по ATR Ratio, чтобы избегать ловушек низкой волатильности и фокусироваться на значимых ценовых движениях.
Умное масштабирование лота
Размер позиции адаптируется в зависимости от баланса счета, параметров риска и рыночной структуры.
Опциональное подтверждение по нескольким таймфреймам
Дополнительное подтверждение со второго таймфрейма может использоваться для сделок с более высокой вероятностью.
Два режима параметров портфеля
GoldEdge Spark поддерживает два режима параметров портфеля для одних и тех же 4 основных символов:
1. Current Market Mode
Рекомендуемые символы: USDCHF, CADJPY, NZDJPY, USDJPY.
Этот режим оптимизирован под текущую рыночную структуру с 2025/01/01 по настоящее время.
2. Long-Term Stable Mode
Рекомендуемые символы: USDCHF, CADJPY, NZDJPY, USDJPY.
Этот режим использует консервативные параметры для каждого символа, предназначенные для более долгосрочной исторической стабильности с 2024/01/01 по настоящее время.
Каждый символ имеет собственные оптимизированные настройки, включая период ATR, границы волатильности, Take Profit ATR, Symbol Cut Loss, цель хеджирования и фильтр ATR Ratio.
Оба режима поддерживают Symbol Cut Loss, чтобы помочь ограничить риск по каждому отдельному символу.
Ключевые компоненты
Закрытие хеджирования
Когда одновременно существуют buy и sell позиции, GoldEdge Spark может закрывать их вместе около безубытка или целевой чистой прибыли, снижая нежелательную рыночную экспозицию.
Take Profit и Stop Loss на основе ATR
Уровни take-profit и stop-loss основаны на ATR, что позволяет выходам адаптироваться к изменяющейся рыночной волатильности.
Symbol Cut Loss
Symbol Cut Loss помогает контролировать риск каждого отдельного символа, снижая вероятность того, что одна валютная пара будет доминировать над риском всего портфеля.
Модуль ADR
Модуль Average Daily Range помогает избегать чрезмерной торговли, когда рынок уже исчерпал дневной диапазон.
Проверенная устойчивость к рыночным условиям:
GoldEdge Spark успешно прошел период глобальной торговой войны в марте 2025 года благодаря дисциплинированному контролю рисков и стабильному исполнению.
Логика направления сделок: двухуровневая защита
Система следует механической модели направления на основе средней линии ATR Border. Это помогает защищать капитал во время сильных рыночных событий и предотвращает эмоциональные решения.
Выше средней линии Border → только SELL
Когда цена торгуется выше расчетной средней линии Border, GoldEdge Spark открывает только sell позиции и ожидает возврата цены обратно в диапазон.
Ниже средней линии Border → только BUY
Когда цена опускается ниже средней линии Border, GoldEdge Spark открывает только buy позиции и ожидает восстановления цены в торговый диапазон.
Один ордер на один бар
Ограничение входов одним ордером на бар помогает предотвратить чрезмерную торговлю во время резких рыночных скачков.
Специалист по боковому рынку
GoldEdge Spark предназначен для поиска возможностей внутри зон консолидации. После крупных направленных движений он ожидает стабилизации рынка перед повторным входом.
Минимальные требования и рекомендации
- Минимальный депозит: USD 1,000 при кредитном плече 1:1000
- Рекомендуемые символы: USDCHF, USDJPY, CADJPY, NZDJPY
- Таймфрейм: H4 рекомендуется для большей стабильности
- Настройки: используйте настройки по умолчанию
- Брокеры: ICMarkets, Vantage, Ultima или любой ECN / RAW / брокер с низким спредом, включая prop-фирмы, такие как FTMO
- Тип счета: рекомендуется hedging account
- VPS настоятельно рекомендуется для стабильной работы 24/7
Индикатор GE Price Border 9
Добавьте пользовательский индикатор GE Price Border 9.ex5 в папку MT5 MQL5/Indicators, чтобы отображать Border на графике.
Вы можете скачать этот индикатор здесь: https://goldedgeea.com
Руководство по бэктесту
- Используйте примерно 1.5 года исторических данных для бэктеста.
- Рекомендуемые символы: USDCHF, USDJPY, CADJPY, NZDJPY
- Используйте баланс USD 1,000.
- Используйте 1 Minute OHLC или every tick based on real ticks, если доступно.
- Настройки: используйте настройки по умолчанию.
- Запускайте GoldEdge Spark на H4 для тестирования, ориентированного на стабильность.
- Для визуального бэктеста сначала установите GE Price Border 9, если хотите отображать внешний индикатор Border.
Создан для трейдеров, которые хотят большего
GoldEdge Spark создан для трейдеров, которым нужен системный, основанный на правилах и учитывающий риск торговый помощник.
Его логика разработана для реального рыночного исполнения, а не только для бэктестов.
Независимо от того, являетесь ли вы новичком или опытным трейдером, GoldEdge Spark предоставляет структурированную торговую основу с адаптивным контролем рисков.
Дисклеймер
- Торговля форексом, CFD, индексами и сырьевыми товарами связана с высоким уровнем риска.
- Прошлая доходность не гарантирует будущих результатов.
- Всегда тестируйте на демо-счете перед использованием на реальном счете.
- Не используйте размеры лотов, превышающие размер вашего счета или вашу допустимую степень риска.
- Спреды могут расширяться во время открытия рынка, закрытия рынка и выхода важных новостей.
- Используйте разные Magic Numbers при запуске нескольких советников.
- Настройки риска должны соответствовать вашему балансу, кредитному плечу, условиям брокера и торговым целям.
Hello, I've been using GoldEdge Spark for my FTMO account and it works flawlessly. Very happy about it. Thank you Chi Sang Lai!