GoldEdge Spark — это торговый советник нового поколения для MT5, построенный на системе ATR Border. Он использует структурированные входы в стиле сетки и адаптивное масштабирование позиций, основанные на ATR Ratio, уровнях Border, контроле спреда и логике направления. Вместо того чтобы слепо добавлять позиции, GoldEdge Spark ожидает более качественных условий, помогая снизить ненужную нагрузку на депозит во время сильных однонаправленных движений рынка.

Создан для Prop Firm Challenges GoldEdge Spark разработан для дисциплинированной торговли по правилам в средах типа FTMO — с акцентом на стабильность, контроль рисков и последовательное исполнение. Live Signal #1 FTMO Challenge: CLICK HERE Live Signal #2 FTMO Challenge: CLICK HERE Live Signal #3 Vantage: https://www.mql5.com/en/signals/2378218?source=Site+Signals+My

[Руководство пользователя, стратегия и документация] Основная стратегия: система сетки ATR Border 4-уровневый ATR Border

Четыре динамические границы расширяются и сужаются в зависимости от рыночной волатильности, определяя более безопасные зоны входа и выхода. Фильтр ATR Ratio

Входы фильтруются по ATR Ratio, чтобы избегать ловушек низкой волатильности и фокусироваться на значимых ценовых движениях. Умное масштабирование лота

Размер позиции адаптируется в зависимости от баланса счета, параметров риска и рыночной структуры. Опциональное подтверждение по нескольким таймфреймам

Дополнительное подтверждение со второго таймфрейма может использоваться для сделок с более высокой вероятностью.

Два режима параметров портфеля GoldEdge Spark поддерживает два режима параметров портфеля для одних и тех же 4 основных символов: 1. Current Market Mode

Рекомендуемые символы: USDCHF, CADJPY, NZDJPY, USDJPY.

Этот режим оптимизирован под текущую рыночную структуру с 2025/01/01 по настоящее время. 2. Long-Term Stable Mode

Рекомендуемые символы: USDCHF, CADJPY, NZDJPY, USDJPY.

Этот режим использует консервативные параметры для каждого символа, предназначенные для более долгосрочной исторической стабильности с 2024/01/01 по настоящее время. Каждый символ имеет собственные оптимизированные настройки, включая период ATR, границы волатильности, Take Profit ATR, Symbol Cut Loss, цель хеджирования и фильтр ATR Ratio. Оба режима поддерживают Symbol Cut Loss, чтобы помочь ограничить риск по каждому отдельному символу.

Ключевые компоненты Закрытие хеджирования

Когда одновременно существуют buy и sell позиции, GoldEdge Spark может закрывать их вместе около безубытка или целевой чистой прибыли, снижая нежелательную рыночную экспозицию. Take Profit и Stop Loss на основе ATR

Уровни take-profit и stop-loss основаны на ATR, что позволяет выходам адаптироваться к изменяющейся рыночной волатильности. Symbol Cut Loss

Symbol Cut Loss помогает контролировать риск каждого отдельного символа, снижая вероятность того, что одна валютная пара будет доминировать над риском всего портфеля. Модуль ADR

Модуль Average Daily Range помогает избегать чрезмерной торговли, когда рынок уже исчерпал дневной диапазон.

Проверенная устойчивость к рыночным условиям:

GoldEdge Spark успешно прошел период глобальной торговой войны в марте 2025 года благодаря дисциплинированному контролю рисков и стабильному исполнению.

Логика направления сделок: двухуровневая защита Система следует механической модели направления на основе средней линии ATR Border. Это помогает защищать капитал во время сильных рыночных событий и предотвращает эмоциональные решения. Выше средней линии Border → только SELL

Когда цена торгуется выше расчетной средней линии Border, GoldEdge Spark открывает только sell позиции и ожидает возврата цены обратно в диапазон. Ниже средней линии Border → только BUY

Когда цена опускается ниже средней линии Border, GoldEdge Spark открывает только buy позиции и ожидает восстановления цены в торговый диапазон. Один ордер на один бар

Ограничение входов одним ордером на бар помогает предотвратить чрезмерную торговлю во время резких рыночных скачков. Специалист по боковому рынку

GoldEdge Spark предназначен для поиска возможностей внутри зон консолидации. После крупных направленных движений он ожидает стабилизации рынка перед повторным входом.

Минимальные требования и рекомендации Минимальный депозит: USD 1,000 при кредитном плече 1:1000

Рекомендуемые символы: USDCHF, USDJPY, CADJPY, NZDJPY

Таймфрейм: H4 рекомендуется для большей стабильности

Настройки: используйте настройки по умолчанию

Брокеры: ICMarkets, Vantage, Ultima или любой ECN / RAW / брокер с низким спредом, включая prop-фирмы, такие как FTMO

Тип счета: рекомендуется hedging account

VPS настоятельно рекомендуется для стабильной работы 24/7

Индикатор GE Price Border 9 Добавьте пользовательский индикатор GE Price Border 9.ex5 в папку MT5 MQL5/Indicators, чтобы отображать Border на графике. Вы можете скачать этот индикатор здесь: https://goldedgeea.com

Руководство по бэктесту Используйте примерно 1.5 года исторических данных для бэктеста.

Рекомендуемые символы: USDCHF, USDJPY, CADJPY, NZDJPY

Используйте баланс USD 1,000.

Используйте 1 Minute OHLC или every tick based on real ticks, если доступно.

Настройки: используйте настройки по умолчанию.

Запускайте GoldEdge Spark на H4 для тестирования, ориентированного на стабильность.

Для визуального бэктеста сначала установите GE Price Border 9, если хотите отображать внешний индикатор Border.

Создан для трейдеров, которые хотят большего GoldEdge Spark создан для трейдеров, которым нужен системный, основанный на правилах и учитывающий риск торговый помощник. Его логика разработана для реального рыночного исполнения, а не только для бэктестов. Независимо от того, являетесь ли вы новичком или опытным трейдером, GoldEdge Spark предоставляет структурированную торговую основу с адаптивным контролем рисков.