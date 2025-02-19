Liquid Pours Xtreme
- Эксперты
- POPEY GROUP S.A.C.S.
- Версия: 2.0
- Обновлено: 2 октября 2025
- Активации: 5
Liquid Pours Xtreme EA – это экспертный советник, который автоматизирует торговлю на основе выявленных паттернов ликвидности, сочетая настраиваемое управление рисками с широкой гибкостью параметров.
Основные особенности
1. Паттерны ликвидности и настраиваемые торговые часы
- Плановая детекция: Отслеживает ценовое действие в два заданных пользователем временных интервала (LiquidityHour1, LiquidityMin1 и LiquidityHour2, LiquidityMin2).
- Торговые сигналы: Генерирует сигналы на покупку или продажу на основе изменений ликвидности в ключевые моменты, не полагаясь на предположение, что «цена всегда возвращается».
2. Настраиваемое управление рисками
- Контроль под ваш стиль: Позволяет задавать параметры риска в соответствии с личными предпочтениями.
- Защита каждой сделки: Каждая сделка открывается с установленными стоп-лоссом (SL) и тейк-профитом (TP), что ограничивает риск от неожиданных движений рынка.
3. Частичное закрытие позиций и автоматический перевод в безубыточность
- Оптимизация прибыли: Производит частичное закрытие позиций на стратегически важных уровнях (например, при достижении 50 % и 30 % от объема позиции) при достижении определенных уровней прибыли.
- Динамическое управление: Автоматически переводит стоп-лосс в точку входа (безубыточность), когда рыночное движение это оправдывает, помогая сохранить накопленную прибыль.
4. Настраиваемые торговые дни
- Полная гибкость: Выберите дни недели (с понедельника по воскресенье), в которые вы хотите торговать, что позволяет избегать периодов низкой или чрезмерной волатильности.
5. Отсутствие Мартингейла и неограниченных гридов
- Консервативная стратегия: Не увеличивает размер лота экспоненциально после убытка и не оставляет позиции без определенного SL, что снижает вероятность значительных просадок.
6. Совместимость с любыми символами MT5
- Универсальность: Работает с основными валютными парами, кроссами, металлами, индексами, криптовалютами и другими инструментами, не ограничиваясь одним активом.
Рекомендации по использованию
- Рекомендуемая настройка: Ознакомьтесь с предоставленными скриншотами (например, EURUSD M5, USDCAD M5 и др.) для изучения рекомендуемых конфигураций.
- Управление рисками: Несмотря на возможность настраивать риск, рекомендуется придерживаться разумных уровней экспозиции (например, около 1 % от капитала на сделку).
- Выбор торговых дней: Настройте дни торговли в соответствии с вашим стилем или избегайте периодов высокой волатильности, таких как закрытие рынка.
- Адекватный стартовый капитал: Убедитесь, что у вас достаточно капитала для торговли на нескольких инструментах, например, начиная с 1 000 USD.
- Тестирование на демо-счете: Рекомендуется протестировать советника на демо-счете или с уменьшенными объемами сделок перед использованием в реальных условиях.
Почему стоит выбрать Liquid Pours Xtreme EA?
- Защита капитала: Благодаря использованию SL и TP в каждой сделке, риск от неблагоприятных движений рынка снижается.
- Снижение рисков: Отсутствие стратегии Мартингейл и неограниченных гридов минимизирует вероятность глубоких просадок.
- Интеллектуальная автоматизация: EA осуществляет частичное закрытие позиций и автоматические переводы стопа в безубыточность в зависимости от динамики рынка, экономя ваше время.
- Простота настройки: Интуитивно понятные параметры позволяют легко настроить торговые часы, уровни риска и дни торговли в соответствии с вашим стилем.
Отказы от ответственности и замечания
- EA разработан для улучшения управления торговлей, но не гарантирует определенных результатов.
- Прошлые результаты не являются показателем будущей эффективности.
- Рекомендуется регулярно следить за состоянием счета и корректировать параметры риска в зависимости от рыночных условий.
- Эффективность работы EA может варьироваться в зависимости от ликвидности брокера и волатильности выбранного актива.
Liquid Pours Xtreme EA – это инструмент для тех, кто стремится автоматизировать торговлю с упором на защиту капитала и оптимизацию риска. Ознакомьтесь с его функционалом и откройте для себя более организованный и адаптированный подход к торговле!
yo soy usuario de esta herramienta ya casi un año y desde que empecé a trabajar con ella empezaron a llegar todos los resultados que algún día anhelamos al empezar en este mundo tan difícil como lo es el trading ya operando con ella varais cuentas fondeada se an logrado yo sin dudas le doy un 10 de 10