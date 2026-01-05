Ignition Candle Guard — это визуальный индикатор для MetaTrader 5, предназначенный для определения свечей с чрезмерным движением относительно ATR.

Индикатор выделяет свечи, диапазон которых (High–Low) превышает настраиваемый множитель ATR, помогая трейдерам избегать поздних входов после растянутых движений цены.

Индикатор не генерирует сигналы на покупку или продажу, не перерисовывается и не выполняет автоматические сделки.

Он работает как визуальный фильтр риска и может использоваться с любой стратегией, активом или таймфреймом.

Подходит как для начинающих, так и для опытных трейдеров, стремящихся к большей дисциплине и эмоциональному контролю при анализе рынка.