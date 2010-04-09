MA Acceleration MT5 r

Crypto_Forex Индикатор Moving Average Acceleration для MT5, без перерисовки.

MA Acceleration - скальпинговый индикатор, разработанный как вспомогательный инструмент для индикатора "MA Speed".

- Расчет этого индикатора основан на уравнениях из физики. Он покажет вам ускорение линии скользящей средней.
- Существует множество возможностей для модернизации даже стандартных стратегий с помощью MA Acceleration. Его можно использовать для SMA, EMA и LWMA.
- MA Acceleration - это вторая производная соответствующей скользящей средней.
- Индикатор показывает, как быстро индикатор MA Speed ​​меняет свои значения.
- Если значение индикатора MA Acceleration < 0: скорость MA увеличивается в медвежьем направлении; если значение индикатора MA Acceleration > 0: скорость MA увеличивается в бычьем направлении.
- Рекомендуется использовать индикатор MA Acceleration в быстрых скальпинговых стратегиях в направлении основного тренда вместе с индикатором MA Speed, если значение индикатора MA Speed ​​< 0: тренд идет вниз; если значение индикатора скорости MA > 0: тренд идет вверх.
- Восходящий тренд: как только MA Acceleration >0, открывайте скальпинговую сделку BUY.
- Нисходящий тренд: как только MA Acceleration <0, открывайте скальпинговую сделку SELL.

Параметры:
1) Period_V: период соответствующего индикатора скорости MA. Рекомендуемые значения от 3 до 7.
2) Period_ACC: период ускорения. Рекомендуемые значения от 2 до 12. Чувствительность индикатора увеличивается, когда Period_ACC ниже, и наоборот.
3) Period_MA: период MA (ускорение этой MA будет рассчитано).

