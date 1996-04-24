OrderFlux Footprint Orderflow

OrderFlux – Индикатор Order Flow и Footprint для MetaTrader 5

OrderFlux — это профессиональный индикатор потока ордеров (Order Flow) и футпринта для MetaTrader 5. Он открывает каждую свечу и показывает, что происходит внутри: проторгованный объем на каждом ценовом уровне, разделенный на агрессивных покупателей и продавцов. Из этих тиковых данных в реальном времени строится полноценный Footprint-график, включая Delta, Imbalance, Volume Profile и Market Profile.

Обычный график показывает только Open, High, Low и Close. Это результат движения, а не его причина. OrderFlux делает видимой микроструктуру каждой свечи и отвечает на главный вопрос: Кто на самом деле двигал цену?

Что показывает Footprint

На каждом ценовом уровне отображаются два числа. Слева — объем по Bid, справа — по Ask. Их соотношение создает Дельту (Delta) — чистый перевес покупателей или продавцов.

  • Imbalances (Дисбалансы): Уровни с сильным перевесом одной из сторон подсвечиваются. Stacked Imbalances часто работают как уровни поддержки/сопротивления.
  • Point of Control (POC): Выделяется уровень с максимальным объемом внутри свечи.
  • Volume Bubbles & Badges: Аномально агрессивный объем выделяется в виде пузырей (Bubbles), а значок под свечей суммирует время, Дельту и общий объем.

Пять режимов Footprint

  • Bid × Ask: Показывает полный объем по обеим сторонам.
  • Delta: Визуализирует давление покупателей и продавцов.
  • Heatmap: Раскрашивает ценовые уровни по объему (HVN и LVN).
  • Profile: Добавляет объемный профиль для каждого ценового уровня.
  • TPO: Отображает Market Profile за несколько сессий.

Сигналы Order Flow

OrderFlux определяет ключевые паттерны потока ордеров:

  • Absorption (Абсорбция): Когда проходит крупный объем на экстремуме, но цена не идет дальше из-за крупного лимитного ордера.
  • Unfinished Auctions: Незавершенный аукцион, который работает как магнит для цены.
  • Single Prints: Зоны быстрых движений, куда цена часто возвращается.

Volume Profile, Market Profile и CVD

Volume Profile предоставляет Point of Control, Value Area High и Low. Market Profile (TPO) использует чистые блоки вместо букв для удобства. Cumulative Delta (CVD) отслеживает общее давление за сессию, автоматически подсвечивая дивергенции с ценой.

Аналитика, VWAP и Календарь

  • Intelligence Panel: Движок текстовой аналитики вычисляет Confluence Score для возможных разворотов.
  • OrderFlux строит VWAP и Session POC прямо на графике.
  • Встроенный экономический календарь отображает новости вертикальными линиями.
  • Работает исключительно на MetaTrader 5 на основе реальной тиковой истории.

Подробное иллюстрированное руководство по системе OrderFlux:
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Предупреждение о рисках: Трейдинг сопряжен с рисками.

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CRT Confluence Pro by TraderJess92 is a professional MetaTrader 5 indicator designed for traders who use the CRT methodology , institutional structure, liquidity sweeps, FVG, CISD and multi-timeframe analysis. The indicator helps identify high-confluence CRT setups through a clean visual sequence: HTF candles, TS / liquidity sweep, first CISD after the TS, FVG zones, Daily/Weekly Bias and DOL as the logical target of the setup . Main Features Displays HTF candles directly on the main chart. Aut
Gold Signal Pro with Auto TP SL
Genki Andou
3.8 (5)
Индикаторы
KURAMA GOLD SIGNAL PRO (MT5) — 7-уровневый фильтр · Автоматический TP/SL · Оценка качества · Сохранение истории сигналов | Полная торговая система для XAUUSD Без перерисовки в реальном времени. В момент появления сигнала стрелка, вход, TP и SL фиксируются на месте и больше никогда не смещаются. Вы торгуете именно этот сигнал в реальном времени. А в версии 7.20 каждый фактически отправленный сигнал автоматически сохраняется и точно восстанавливается после перезапуска. БОНУС ДЛ
TrendMaestro5
Stefano Frisetti
Индикаторы
note: this indicator is for METATRADER4, if you want the version for METATRADER5 this is the link:  https://www.mql5.com/it/market/product/108106 TRENDMAESTRO ver 2.5 TRENDMAESTRO recognizes a new TREND from the start, he never makes mistakes. The certainty of identifying a new TREND is priceless. DESCRIPTION TRENDMAESTRO identifies a new TREND in the bud, this indicator examines the volatility, volumes and momentum to identify the moment in which there is an explosion of one or more of these da
Bill Williams Advanced
Siarhei Vashchylka
5 (11)
Индикаторы
Bill Williams Advanced предназначен для автоматического анализа графика по системе " Profitunity " Билла Уильямса. Индикатор анализирует сразу четыре таймфрейма. Инструкция/Мануал ( Обязательно читайте перед приобретением ) Преимущества 1. Анализирует график по системе "Profitunity" Билла Уильямса. Сигналы помещает в таблицу в углу экрана и на график цены. 2. Находит все известные сигналы АО и АС, а также сигналы зон. Оснащён трендовым фильтром по Аллигатору. 3. Находит "Дивергентный бар", а та
Spike detector Green V2
Odete Argelio Simbine
Индикаторы
Obrigado por adquirir o Green Spike Detector V2. Caso precise de ajuda com a instalação, ativação, atualizações ou suporte técnico, entre em contato comigo pelo WhatsApp: +258 86 756 5485. Detector de picos Verde V2 Sistema de Detecção de Picos - Versão 2 Indicador que não repinta, otimizado para mercados de alta volatilidade, como Boom, Crash e Índices de Volatilidade. Detecta movimentos de momentum fortes (picos) com baixa latência. O que mudou na versão 2: O algoritmo é 47% mais preciso que
Precision Spike Detector
Francisco Mandomo Simbine
5 (2)
Индикаторы
Precision Spike Detector V3 – Institutional-Grade AI Trading System Attention: The price increases by US$50 for every 10 purchases.  Final price: US$599 Precision Spike Detector V3   is a   state-of-the-art, institutional-grade market analysis system   for   MetaTrader 5 , designed to detect   high-probability market movements   in synthetic indices such as   Boom, Crash, GainX, and PainX . After purchase, send me a private message to receive the optimized configuration files,  the installation
Berma Bands
Muhammad Elbermawi
5 (10)
Индикаторы
Индикатор Berma Bands (BBs) является ценным инструментом для трейдеров, стремящихся определить и извлечь выгоду из рыночных тенденций. Анализируя взаимосвязь между ценой и BBs, трейдеры могут определить, находится ли рынок в фазе тренда или диапазона. Посетите [ Блог Berma Home ], чтобы узнать больше. Berma Bands состоят из трех отдельных линий: Upper Berma Band, Middle Berma Band и Lower Berma Band. Эти линии наносятся вокруг цены, создавая визуальное представление движения цены относительно об
Quant Direction MT5
Georgios Kalomoiropoulos
Индикаторы
Quant Direction — это инструмент трехмерного анализа рынка. Он обеспечивает полностью объективный, основанный на алгоритмах анализ рынка, одновременно вычисляя точные процентные отклонения по нескольким параметрам. Разработанный с использованием передовых инструментов моделирования на основе искусственного интеллекта и тщательно протестированный, алгоритм предназначен для интерпретации рынка с уникальной точностью. Он может анализировать любую валютную пару или финансовый инструмент на вашей пла
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Concepts SMC ICT
Simon Draxler
Индикаторы
Индикатор DRX SMC для MT5 – логический инструмент анализа структуры рынка и ордер-блоков Навигация на финансовых рынках требует большего, чем просто следование за скользящими средними. Вам необходимо понимать поток ордеров (order flow) и ликвидность. DRX SMC — это профессиональный аналитический комплекс, разработанный для проецирования концепций Smart Money Concepts (SMC) и методик ICT прямо на графики MetaTrader 5. Здесь  находится полное руководство ---> Клик Это не система типа «черный ящик»
Smart RR Pro
Simon Draxler
5 (1)
Индикаторы
DRX Smart Risk - Visual Trade Planner Utility DRX Smart Risk — это инструмент наложения на график для MetaTrader 5, разработанный для помощи трейдерам в управлении рисками и расчете размера позиции. В отличие от стандартных линий, эта утилита создает интерактивный интерфейс, позволяющий пользователям визуально планировать уровни входа, Stop Loss и Take Profit, автоматически рассчитывая финансовые показатели. Важное примечание Данный продукт является техническим индикатором/утилитой для целей пла
FREE
ScalpingThink
Simon Draxler
Эксперты
ScalpingThink — это двунаправленная скальпинговая система для краткосрочной торговли на MetaTrader 5. Позиции открываются по одной и сопровождаются фиксированным стоп-лоссом и опциональным виртуальным трейлинг-стопом. Сигнал: Link Инструкция: Link Управление рисками Без сетки и мартингейла; каждая позиция открывается отдельно Фиксированный стоп-лосс и опциональный виртуальный трейлинг-стоп Несколько вариантов трейлинг-стопа на выбор Буфер безопасности для ограничения использования маржи Фильтр п
SR Levels Smart Support Resistance
Simon Draxler
Индикаторы
Получите кристально четкую рыночную структуру за секунды – без ручного построения! Индикатор HTF Auto Support & Resistance автоматически отмечает ключевые уровни поддержки и сопротивления прямо на графике. Эти уровни основаны на старших таймфреймах (HTF), поэтому они гораздо надежнее случайных краткосрочных линий. Основные функции: Автоматическое определение сильнейших зон поддержки и сопротивления Мульти-таймфрейм анализ: выбирайте старший ТФ для более точных уровней Четко структурированные зо
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Spread Monitor Pro
Simon Draxler
5 (1)
Индикаторы
DRX SPREAD MONITOR — это профессиональная утилита для визуализации и анализа спредов брокера в реальном времени. Она помогает трейдерам выявлять скрытые издержки, вызванные расширением спреда во время новостей, ролловерa или низкой ликвидности. Этот инструмент необходим скальперам и трейдерам на золоте (Gold), которым важно контролировать качество исполнения и избегать входа в рынок, когда торговые издержки слишком высоки. Ключевые функции Гистограмма в реальном времени: Отображает историю спред
FREE
SR Levels Smart SupportResistance
Simon Draxler
5 (1)
Индикаторы
Получите кристально четкую рыночную структуру за секунды – без ручного построения! Индикатор HTF Auto Support & Resistance автоматически отмечает ключевые уровни поддержки и сопротивления прямо на графике. Эти уровни основаны на старших таймфреймах (HTF), поэтому они гораздо надежнее случайных краткосрочных линий. Основные функции: Автоматическое определение сильнейших зон поддержки и сопротивления Мульти-таймфрейм анализ: выбирайте старший ТФ для более точных уровней Четко структурированные зо
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Smart RR Pro Drx
Simon Draxler
Утилиты
SMART RR — это утилита для управления рисками и исполнения сделок в MetaTrader 5. Она предоставляет визуальные инструменты для расчета размера лота, мониторинга соотношения риска к прибыли и размещения ордеров прямо на графике. Инструмент фокусируется на прозрачном расчете размера позиции на основе баланса счета и дистанции Стоп-Лосса, учитывая текущий рыночный спред в реальном времени. Ключевые особенности Учет спреда: Соотношение Риск/Прибыль (R:R) рассчитывается с учетом текущего спреда Ask/B
FREE
TPO Profile
Simon Draxler
Индикаторы
DRX Market Profile Master v4 — Институциональный Market Profile для MetaTrader 5 Анализ Market Profile и Time Price Opportunity (TPO) относится к наиболее эффективным методам понимания реальной структуры рынка. DRX Market Profile Master v4 полностью реализует эту методологию в MetaTrader 5 и предоставляет функциональность, сопоставимую с профессиональными торговыми платформами. Индикатор автоматически рассчитывает для каждой сессии, какие ценовые зоны были приняты рынком (Value Area), где наблюд
Margincall Lines
Simon Draxler
5 (1)
Утилиты
Обзор программы Этот продвинутый инструмент для MetaTrader 5 рассчитывает и визуализирует уровни Margin Call и ликвидации прямо на графике. Программа с удобным графическим интерфейсом (GUI) отображает эти важные ценовые уровни, помогая трейдерам принимать обоснованные решения. Функции программы 1. Расчет цен Margin Call и ликвидации Мониторинг всех открытых позиций: Программа непрерывно анализирует все открытые позиции на торговом счете. Определение критических ценовых уровней: Цена Margin Call
FREE
AlphaWave
Simon Draxler
5 (1)
Индикаторы
Разблокируйте потенциал вашего трейдинга с индикатором AlphaWave! Принесите спокойствие в ваш трейдинг: Индикатор AlphaWave разработан для придания спокойствия вашему трейдингу, сглаживая график и обеспечивая точность определения направления тренда. Принятие четких торговых решений стало легче прежде. Революционная технология сглаживания с 10 режимами: Опыт гладкой и четкой демонстрации графика с индикатором AlphaWave. Революционная технология сглаживания предлагает не один, а целых 10 режимов,
FASTai
Simon Draxler
Эксперты
Вводная акция: Осталось всего несколько экземпляров по текущей цене! Итоговая цена: 800$ Здесь речь идет о стандартных настройках Экспертного Советника (EA). Пожалуйста, следуйте предустановленным инструкциям →  нажмите . Детали продукта Символы Все возможные Таймфреймы Все возможные Капитал Минимум 50 $ Типы счетов ECN Основные характеристики FASTai FASTai специально разработан для построения на проверенных торговых принципах. Экспертный Советник (EA) использует технические индикаторы, такие
DRX Equilibrium
Simon Draxler
Эксперты
DRX Equilibrium – Золотой Стандарт. Золото (XAUUSD) — самый прибыльный, но и самый опасный рынок. DRX Equilibrium — это не обычный Форекс-бот, а высокоспециализированная система, точно настроенная на структуру волатильности золота. Система решает вечную проблему торговли золотом: использует боковые движения для накопления (Mean Reversion) и динамически определяет вход объема для торговли на пробоях (Breakouts). Разработано для профессиональных требований и счетов Prop Trading. Цена: 149 USD Акти
DrawPad
Simon Draxler
Утилиты
Профессиональный инструмент для рисования на графике Рисуйте прямо на графике. Быстро. Точно. Без лишних шагов. DRX DrawPad — это самый продвинутый инструмент для свободного рисования в MetaTrader 5. Анализируйте рынки визуально как профессионал — всего с одним индикатором, прямо на графике, без внешнего ПО. Что делает DRX DrawPad уникальным? Большинство трейдеров знают эту проблему: MT5 не предлагает быстрого и интуитивного способа наносить спонтанный анализ прямо на график. DRX DrawPad полно
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