OrderFlux Footprint Orderflow
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Simon DraxlerОбо мне
Привет! Я профессиональный разработчик с более чем 14-летним опытом создания программного обеспечения. Успешный трейдинг не требует волшебства — нужны логика, стабильность и чистый код.
- Версия: 1.32
- Обновлено: 9 июля 2026
- Активации: 10
OrderFlux – Индикатор Order Flow и Footprint для MetaTrader 5
OrderFlux — это профессиональный индикатор потока ордеров (Order Flow) и футпринта для MetaTrader 5. Он открывает каждую свечу и показывает, что происходит внутри: проторгованный объем на каждом ценовом уровне, разделенный на агрессивных покупателей и продавцов. Из этих тиковых данных в реальном времени строится полноценный Footprint-график, включая Delta, Imbalance, Volume Profile и Market Profile.
Обычный график показывает только Open, High, Low и Close. Это результат движения, а не его причина. OrderFlux делает видимой микроструктуру каждой свечи и отвечает на главный вопрос: Кто на самом деле двигал цену?
Что показывает Footprint
На каждом ценовом уровне отображаются два числа. Слева — объем по Bid, справа — по Ask. Их соотношение создает Дельту (Delta) — чистый перевес покупателей или продавцов.
- Imbalances (Дисбалансы): Уровни с сильным перевесом одной из сторон подсвечиваются. Stacked Imbalances часто работают как уровни поддержки/сопротивления.
- Point of Control (POC): Выделяется уровень с максимальным объемом внутри свечи.
- Volume Bubbles & Badges: Аномально агрессивный объем выделяется в виде пузырей (Bubbles), а значок под свечей суммирует время, Дельту и общий объем.
Пять режимов Footprint
- Bid × Ask: Показывает полный объем по обеим сторонам.
- Delta: Визуализирует давление покупателей и продавцов.
- Heatmap: Раскрашивает ценовые уровни по объему (HVN и LVN).
- Profile: Добавляет объемный профиль для каждого ценового уровня.
- TPO: Отображает Market Profile за несколько сессий.
Сигналы Order Flow
OrderFlux определяет ключевые паттерны потока ордеров:
- Absorption (Абсорбция): Когда проходит крупный объем на экстремуме, но цена не идет дальше из-за крупного лимитного ордера.
- Unfinished Auctions: Незавершенный аукцион, который работает как магнит для цены.
- Single Prints: Зоны быстрых движений, куда цена часто возвращается.
Volume Profile, Market Profile и CVD
Volume Profile предоставляет Point of Control, Value Area High и Low. Market Profile (TPO) использует чистые блоки вместо букв для удобства. Cumulative Delta (CVD) отслеживает общее давление за сессию, автоматически подсвечивая дивергенции с ценой.
Аналитика, VWAP и Календарь
- Intelligence Panel: Движок текстовой аналитики вычисляет Confluence Score для возможных разворотов.
- OrderFlux строит VWAP и Session POC прямо на графике.
- Встроенный экономический календарь отображает новости вертикальными линиями.
- Работает исключительно на MetaTrader 5 на основе реальной тиковой истории.
Подробное иллюстрированное руководство по системе OrderFlux:
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