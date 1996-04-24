OrderFlux Footprint Orderflow

OrderFlux – Индикатор Order Flow и Footprint для MetaTrader 5

OrderFlux — это профессиональный индикатор потока ордеров (Order Flow) и футпринта для MetaTrader 5. Он открывает каждую свечу и показывает, что происходит внутри: проторгованный объем на каждом ценовом уровне, разделенный на агрессивных покупателей и продавцов. Из этих тиковых данных в реальном времени строится полноценный Footprint-график, включая Delta, Imbalance, Volume Profile и Market Profile.

Обычный график показывает только Open, High, Low и Close. Это результат движения, а не его причина. OrderFlux делает видимой микроструктуру каждой свечи и отвечает на главный вопрос: Кто на самом деле двигал цену?

Что показывает Footprint

На каждом ценовом уровне отображаются два числа. Слева — объем по Bid, справа — по Ask. Их соотношение создает Дельту (Delta) — чистый перевес покупателей или продавцов.

Imbalances (Дисбалансы): Уровни с сильным перевесом одной из сторон подсвечиваются. Stacked Imbalances часто работают как уровни поддержки/сопротивления.

Уровни с сильным перевесом одной из сторон подсвечиваются. Stacked Imbalances часто работают как уровни поддержки/сопротивления. Point of Control (POC): Выделяется уровень с максимальным объемом внутри свечи.

Выделяется уровень с максимальным объемом внутри свечи. Volume Bubbles & Badges: Аномально агрессивный объем выделяется в виде пузырей (Bubbles), а значок под свечей суммирует время, Дельту и общий объем.

Пять режимов Footprint

Bid × Ask: Показывает полный объем по обеим сторонам.

Показывает полный объем по обеим сторонам. Delta: Визуализирует давление покупателей и продавцов.

Визуализирует давление покупателей и продавцов. Heatmap: Раскрашивает ценовые уровни по объему (HVN и LVN).

Раскрашивает ценовые уровни по объему (HVN и LVN). Profile: Добавляет объемный профиль для каждого ценового уровня.

Добавляет объемный профиль для каждого ценового уровня. TPO: Отображает Market Profile за несколько сессий.

Сигналы Order Flow

OrderFlux определяет ключевые паттерны потока ордеров:

Absorption (Абсорбция): Когда проходит крупный объем на экстремуме, но цена не идет дальше из-за крупного лимитного ордера.

Когда проходит крупный объем на экстремуме, но цена не идет дальше из-за крупного лимитного ордера. Unfinished Auctions: Незавершенный аукцион, который работает как магнит для цены.

Незавершенный аукцион, который работает как магнит для цены. Single Prints: Зоны быстрых движений, куда цена часто возвращается.

Volume Profile, Market Profile и CVD

Volume Profile предоставляет Point of Control, Value Area High и Low. Market Profile (TPO) использует чистые блоки вместо букв для удобства. Cumulative Delta (CVD) отслеживает общее давление за сессию, автоматически подсвечивая дивергенции с ценой.

Аналитика, VWAP и Календарь

Intelligence Panel: Движок текстовой аналитики вычисляет Confluence Score для возможных разворотов.

Движок текстовой аналитики вычисляет для возможных разворотов. OrderFlux строит VWAP и Session POC прямо на графике.

прямо на графике. Встроенный экономический календарь отображает новости вертикальными линиями.

Работает исключительно на MetaTrader 5 на основе реальной тиковой истории.

Подробное иллюстрированное руководство по системе OrderFlux:

Читать полное руководство ---> Кликните здесь