CCI with Alerts MT5 r
- Индикаторы
- DMITRII GRIDASOV
- Версия: 5.19
- Обновлено: 20 декабря 2025
- Активации: 10
Индикатор Crypto_Forex "CCI с оповещениями" для MT5, без перерисовки.
- CCI — один из самых популярных осцилляторов для торговли.
- Встроенные оповещения для ПК и мобильных устройств: при входе в зоны перепроданности/перекупленности и выходе из зон перепроданности/перекупленности.
- Настраиваемые уровни срабатывания оповещений.
- Индекс товарного канала (CCI) измеряет разницу между текущей ценой и исторической средней ценой.
- Важные уровни: +/-200, +/-100.
- Отлично подходит для открытия позиций на продажу при выходе из зоны перекупленности и позиций на покупку при выходе из зоны перепроданности.
- Индикатор можно использовать на любом таймфрейме.
- Этот индикатор отлично сочетается с методами Price Action на трендовых рынках.
Это оригинальный продукт, который предлагается только на этом сайте MQL5.