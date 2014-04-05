LBR Oscillator

LBR Oscillator – 3/10 Oscillator

LBR Oscillator — это улучшенная версия классического индикатора 3/10 Oscillator, широко используемого и популяризированного профессиональным трейдером Линдой Рашке.
Индикатор разработан с использованием оригинальной стандартной конфигурации Линды Рашке: скользящие средние с периодами 3 и 10 и сигнальная линия с периодом 16, с фокусом на анализе импульса и изменения рыночного ритма.

Концептуальная основа – Как Линда Рашке использует 3/10 Oscillator

Линда Рашке использует 3/10 Oscillator как инструмент подтверждения импульса, а не как простой автоматический генератор сигналов.
Основные применения:

  • Определение ускорения и замедления импульса

  • Подтверждение откатов в трендах

  • Предвосхищение краткосрочных изменений направления рынка

  • Использование совместно с price action, скользящими средними и контекстом тренда

Основное внимание уделяется поведению гистограммы, её наклону и смене направления, а не только механическим пересечениям.
Гистограмма отражает разницу между быстрой средней (3 периода) и медленной средней (10 периодов):

  • Значения выше нуля указывают на бычий импульс

  • Значения ниже нуля указывают на медвежий импульс

Рост или сжатие столбцов показывает усиление или ослабление импульса.

Продвинутая цветовая система (Visual Clarity Mode)

Для упрощения визуального анализа добавлены интеллектуальные режимы окраски:

Окраска по нулевой линии

  • Зелёный: гистограмма выше нуля

  • Красный: гистограмма ниже нуля

Идеально для быстрого определения рыночного смещения.

Окраска по пересечению сигнальной линии
Контур гистограммы по направлению

Помимо основного цвета, LBR Oscillator добавляет направленный контур гистограммы:

  • Зелёный: нарастающий импульс

  • Красный: ослабевающий импульс

  • Оранжевый: текущий формирующийся бар

Это упрощает визуальное выявление разворотов импульса ещё до пересечений.

Сигнальная линия (16 периодов)

Сигнальная линия сглаживает гистограмму и используется для:

  • Подтверждения входов

  • Анализа откатов

  • Оценки потери или восстановления силы движения

Пересечения гистограммы и сигнальной линии используются только как подтверждение.

Встроенная система оповещений

Индикатор имеет дополнительные оповещения, основанные на закрытых свечах, без перерисовки:

  • Пересечение нулевой линии

  • Изменение направления контура гистограммы

  • Пересечение гистограммы и сигнальной линии

  • Push-уведомления на мобильный телефон (опционально)


Рекомендуем также
Long Short Pro
Thalles Nascimento De Carvalho
Индикаторы
Индикатор Long & Short - Версия Pro: Разблокируйте Неограниченный Потенциал Вашего Рыночного Анализа! Без Ограничений для Любого Актива Версия Pro индикатора Long & Short предоставляет полную свободу использования на любом финансовом активе. Больше никаких ограничений – применяйте один и тот же индикатор ко всем вашим любимым активам! Без Ограничений Пользуйтесь всеми функциями индикатора без каких-либо ограничений. Версия Pro предлагает полный и неограниченный опыт, позволяя вам ма
PVA Color Candle
Ricardo Almeida Branco
Индикаторы
Several techniques use volume as an important point in the trade. Whether to indicate strength, exhaustion, pullback weakness, among others. In chief I quote Richard Wyckoff's theory, which said about the importance of looking price and volume. However, there are several possibilities to filter what is volume that should be noticed. PVRSA/PVA users use an indicator with specific colors, which assist in identifying the volume and type of movement that the price has made. Will the high volume
Owl Smart Levels MT5
Sergey Ermolov
4.03 (32)
Индикаторы
Версия MT4   |   FAQ Индикатор Owl Smart Levels – это полноценная торговая система внутри одного индикатора, которая включает в себя такие популярные инструменты анализа рынка как усовершенствованные фракталы Билла Вильямса , Valable ZigZag, который строит правильную волновую структуру рынка, а также  уровни Фибоначчи, которые   отмечают точные уровни входа в рынок и места взятия прибыли. Подробное описание стратегии Инструкция по работе с индикатором Советник-помошник в торговле Owl Helper При
Harmonic Butterfly MT5
Sergey Deev
Индикаторы
Индикатор определяет и отображает на графике паттерн М. Гартли "Бабочка". Выделение паттерна производится по вершинам индикатора ZigZag (включен в ресурсы, не требует допопнительной установки). В момент распознавания паттерна выводится сообщение во всплывающем окне, отправляются оповещения на мобильное устройство и электронный почтовый ящик. Схема паттерна и параметры волн приведены на скриншоте. Параметры, заданные в индикаторе по умолчанию, являются демонстрационными для увеличения количества
Divergence Wave
Alexandre Moraes De Souza Lima
Индикаторы
Ondas de Divergência. Antes do mercado tomar um sentido e se manter em tendencia, existem sinais que podem ser lidos, nos permitindo assim entender o "lado mas forte", e realizar trades de maior probabilidade de acerto com risco reduzido, esses movimentos são persistentes e contínuos, proporcionando excelente rentabilidade. Ondas de Divergência é um histograma que acumula a divergência de  entre preço e volume a cada tick, permitindo assim encontrar pontos de absorção, áreas de acumulo e distrib
Accumulation Bar MT5 r
DMITRII GRIDASOV
Индикаторы
Индикатор Crypto_Forex Accumulation Bar Pattern для MT5. - Индикатор "Accumulation Bar" - очень мощный индикатор, ориентированный на прорывы, для торговли по ценовому действию. - Индикатор определяет накопление цены в узкой области в течение 1 бара и показывает: направление прорыва, отложенные ордера и положения SL. - Бычий накопительный бар - сигнал синей стрелки на графике (см. рисунки). - Медвежий накопительный бар - сигнал красной стрелки на графике (см. рисунки). - Не перерисовывается, не
Volatility Ratio Mt5
Noiros Tech
5 (2)
Индикаторы
YOU CAN NOW DOWNLOAD FREE VERSIONS OF OUR PAID INDICATORS . IT'S OUR WAY OF GIVING BACK TO THE COMMUNITY ! >>>    GO HERE TO DOWNLOAD The   Volatility Ratio   was developed by Jack D. Schwager to identify trading range and signal potential breakouts. The volatility ratio is defined as the current day's true range divided by the true range over a certain number of days N (i.e. N periods). The following formula is used to calculate the volatility ratio: Volatility Ratio (VR) = Today's True Range
FREE
Premium level Pro
Dmitriy Kashevich
Индикаторы
Premium level - это уникальный индикатор с точностью правильных прогнозов  более 80%!  Данный индикатор тестировался более двух месяцев лучшими Специалистами в области Трейдинга!  Индикатор авторский такого вы больше не где не найдете!  По скриншотах можете сами увидеть точностью данного инструмента!  1 отлично подходит для торговли бинарными опционами со временем экспирации на 1 свечу. 2 работает на всех валютных парах, акциях, сырье, криптовалютах Инструкция: Как только появляется красная стре
PZ Harmonacci Patterns MT5
PZ TRADING SLU
3 (6)
Индикаторы
Это, пожалуй, самый полный индикатор автоматического распознавания гармонического ценообразования, который вы можете найти для платформы MetaTrader. Он обнаруживает 19 различных паттернов, воспринимает проекции Фибоначчи так же серьезно, как и вы, отображает зону потенциального разворота (PRZ) и находит подходящие уровни стоп-лосс и тейк-профит. [ Руководство по установке | Руководство по обновлению | Устранение неполадок | FAQ | Все продукты ] Он обнаруживает 19 различных гармонических ценов
K Channel
Pavel Gotkevitch
Индикаторы
K_Channel - индикатор технического анализа, который позволяет с достаточной вероятностью определять, когда на валютном рынке господствует тренд или флет. Индикатор может работать на любых таймфреймах. Однако для минимизации вероятности ложных сигналов следует выставлять таймфрейм от H1 и выше. Индикатор изображается в виде линий, расположенных выше и ниже EMA. В качестве ширины полос используется средний истинный интервал (ATR - Average True Range). Таким образом, строится канал, основанный на в
SMC Venom Model BPR MT5
Ivan Butko
Индикаторы
Индикатор SMC Venom Model BPR — профессиональный инструмент для трейдеров, работающих в рамках концепции Smart Money (SMC). Он автоматически идентифицирует на графике цены два ключевых паттерна:  FVG   (Fair Value Gap) — комбинация их трёх свечей, в которой имеется разрыв между первой и третьей свечой. Формирует зону между уровнями, где отсутствует поддержка объемов, что часто приводит к коррекции цены. BPR   (Balanced Price Range)— комбинация двух FVG-паттернов, образующих «мост»  — зону пробо
Harmony Signals Pro
Giuseppe Papa
Индикаторы
Elite Harmony Signals Pro Panoramica Elite Harmony Signals è un indicatore sofisticato di analisi tecnica che visualizza rettangoli dinamici che forniscono zone di trading chiare e segnali di conferma per decisioni migliorate. Caratteristiche Principali Zone Rettangolo Dinamiche Estensione in Tempo Reale : I rettangoli si estendono automaticamente all'azione corrente del prezzo Chiusura Intelligente : I rettangoli si chiudono solo quando appaiono segnali opposti Conferma Visiva : Zone di trading
KDJ divergence signals MT5
Kaijun Wang
Индикаторы
KDJ Index 4   交易实用必备工具指标 波浪自动计算指标,通道趋势交易 完美的趋势-波浪自动计算通道计算 , MT4版本 完美的趋势-波浪自动计算通道计算 , MT5版本 本地跟单复制交易 Easy And Fast Copy , MT4版本 Easy And Fast Copy , MT5版本 本地跟单复制交易 模拟试用 Easy And Fast Copy , MT4 模拟账号运行 Easy And Fast Copy , MT5 模拟账号运行 "Cooperative QQ:556024  "  "Cooperation wechat:556024"  "Cooperative email:556024@qq.com" 强烈推荐趋势指标, 波浪的标准自动计算   和   波浪的标准自动计算MT5版本     KDJ指标又叫 随机指标 ，是一种相当新颖、实用的技术分析指标，它起先用于期货市场的分析，后被广泛用于股市的中短期趋势分析，是期货和股票市场上最常用的技术分析工具。 随机指标KDJ一般是用于股票分析的统计体系，根据统计学原理，通过一个特定的周期（常为9日、9周等）
Visual Oceans Gate Stochastic Indicator
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Индикаторы
Welcome to the Ocean's Gate Stochastic Indicator! Note: This indicator is not optimized by default—it has been crafted for you to tweak and optimize based on your unique trading style! Dive into precise decision-making with this advanced trading tool that harnesses the power of the stochastic oscillator. The Ocean's Gate Stochastic Indicator not only visualizes overbought and oversold conditions but also identifies critical crossovers, allowing you to anticipate market movements with confidence
Market Profiles Linear United
Andrei Novichkov
Индикаторы
Основная информация. Для выполнения своей работы индикатор берет данные об объемах с младшего таймфрейма, строит Профили Рынка для старшего и гистограмму для текущего таймфреймов. Старт индикатора происходит в несколько этапов. При этом в лог выводятся сообщения вида: "Build Source & Target TF. Step: …" . Процесс можно ускорить, изменяя входной параметр Milliseconds between steps - скорость инициализации. Конечное значение этого параметра всегда индивидуально и устанавливается трейдером. Индикат
Noize Absorption Index
Ekaterina Saltykova
Индикаторы
Noize Absorption Index - is the manual trading system that measures the difference of pressure between bears forces and bulls forces. Green line - is a noize free index that showing curent situation. Zero value of index shows totally choppy/flat market.Values above zero level shows how powerfull bullish wave is and values below zero measures bearish forces.Up arrow appears on bearish market when it's ready to reverse, dn arrow appears on weak bullish market, as a result of reverse expectation.
Trend Detective Indicator MT5
Zakri Bin Othman
5 (1)
Индикаторы
Leave a review for this product, and receive another "Free" product that you choose. You can see my other products here: https://www.mql5.com/en/users/zakri/seller Trend Detective is an advanced trend detection indicator which shows accurate entry points in direction of trend. It uses smart technology in order to detect entry points, trend changing points, and TP points. It also shows hit rate for current chart using selected parameters. Hit rate for this indicator on different charts can be 8
Silver Zebra Trading System
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Индикаторы
Silver Zebra Trading System - Uncover Market Momentum Unlock a powerful new way to visualize market trends and momentum with the Silver Zebra Trading System. This unique MetaTrader 5 indicator is designed to give you a clear and immediate understanding of market dynamics, helping you make more informed trading decisions. For just $30, you can add this indispensable tool to your trading arsenal. What is the Silver Zebra Trading System? The Silver Zebra Trading System is a sophisticated indicator
Market Structure Trend Targets
Cao Minh Quang
Индикаторы
The Market Structure Trend Targets is a powerful trading indicator designed to give traders a clear, structured, and data-driven view of market momentum, breakouts, and key price reaction zones. Built on the principles of smart market structure analysis , it helps identify not only trend direction, but also precise breakout levels , trend exhaustion , and potential reversal zones — all with visual clarity and trader-friendly metrics. Key Features Breakout Points with Numbered Markers Track signi
Recognizer 1 2 3 Patterns
Gennadiy Stanilevych
4.67 (36)
Индикаторы
Индикатор предназначен для распознавания и маркировки на графике 1-2-3 паттернов на покупку и продажу. Индикатор поможет трейдеру определить стартовые и сигнальные фракталы, указать возможные точки входа в рынок на всех таймфреймах программы МetaTrader 5. На чарт наносятся линии Фибоначчи, которые указывают на предполагаемые цели движения исходя из волновой теории. Особая значимость 1-2-3 формаций появляется после образования дивергнеций (конвергенций) на ценовых вершинах и впадинах. Индикатор и
FREE
Combined
Ahmed Alaaeldin Abdulrahman Ahmed Elherzawi
5 (1)
Индикаторы
Welcome to Investment Castle products This product is exclusively available in the MQL5 market and is not available and will not be available anywehere else. The Combined indicator is a multi-time frame indicator and it is built using 3 indicators: Bands indicator which draws the support and resistance key levels using up to 5 different time frames Patterns indicator which draws the chart patterns using up to 6 different time frames Spots indicator which shows the common candlestick patterns Yo
Buy n Sell Indicator
Jawad Tauheed
Индикаторы
Here’s the full translated Russian version of your MQL5 product description, keeping the style professional and market-ready: Buy n Sell Arrows with Trailing Stop – Traderlinkz Файл настроек предоставляется по запросу Превратите рыночный шум в четкие сигналы на покупку и продажу. Профессиональный инструмент для MetaTrader 5, который сочетает чистые сигналы входа и динамический трейлинг-стоп. Лучшие результаты достигаются на таймфрейме 5 минут (M5) , что делает индикатор идеальным для скальпе
Ichimoku Aiko MTF
Michael Jonah Randriamampionontsoa
Индикаторы
Ichimoku Aiko MTF is a collection of technical indicators that show support and resistance levels, as well as momentum and trend direction. It is a multi-timeframe indicator so you don't need to change the chart timeframe when you want to see the ichimoku clouds on a higher timeframe.  eg. The chart timeframe is M15 and you want to see on the M15 timeframe chart the H1 ichimoku indicators (the ichimoku in Metatrader can't do that) that's why you need to use Ichimoku Aiko MTF.
Visual Dolphin Indicator
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Индикаторы
Visual Dolphin Indicator Unlock the rhythm of the market with the Visual Dolphin Indicator, your ultimate tool for identifying and capitalizing on market trends with clarity and confidence. Designed for both novice and experienced traders, this indicator eliminates the noise and guesswork, providing crystal-clear buy and sell signals directly on your chart. The Logic Behind the Waves The core of the Visual Dolphin Indicator is a sophisticated yet intuitive dual-wave system based on moving avera
SlopeChannelB MT5
MIKHAIL VINOGRADOV
Индикаторы
SlopeChannelB – инструмент технического анализа, который строит наклонный канал движения цены, предоставляя уникальные возможности для оценки текущего состояния рынка и поиска торговых сигналов. Основные особенности индикатора: Наклонный канал движения цены : Индикатор помогает визуализировать уровни поддержки и сопротивления, которые могут указывать на возможные точки разворота или продолжения тренда. Различные цвета линий и фоновое выделение : Наклонные уровни поддержки и сопротивления от
OrderBook Cumulative Indicator
Stanislav Korotky
5 (1)
Индикаторы
Order Book, известный также как Market Book, глубина рынка, стакан цен, Level 2, - это предоставляемая брокером динамически обновляемая таблица с данными по текущим объемам торговых заявок на покупку и продажу для различных уровней цен вблизи Bid и Ask конкретного финансового инструмента. MetaTrader 5 предоставляет возможность трансляции стакана цен , но только в реальном времени. Данный индикатор OrderBook Cumulative Indicator позволяет аккумулировать данные стакана онлайн и визуализировать их
Harmonic Patterns by ZZ MT5
Mykola Khandus
Индикаторы
Overview Harmonic Patterns MT5 is a technical analysis indicator designed for the MetaTrader 5 platform. It identifies and displays harmonic price patterns, such as Butterfly, Cypher, Crab, Bat, Shark, and Gartley, in both bullish and bearish directions. The indicator calculates key price levels, including entry, stop loss, and three take-profit levels, to assist traders in analyzing market movements. Visual elements and customizable alerts enhance usability on the chart. Features Detects six ha
Auto Optimized RSI MT5
Davit Beridze
Индикаторы
Auto Optimized RSI   — это умный и простой в использовании стрелочный индикатор, созданный для точной торговли. Он автоматически определяет наиболее эффективные уровни покупки и продажи по RSI для выбранного символа и таймфрейма, используя симуляции на основе исторических данных. Индикатор может использоваться как самостоятельная торговая система, так и как часть вашей существующей стратегии. Особенно полезен для внутридневной торговли. В отличие от классических индикаторов RSI, которые использу
Heikin Ashi RSI Oscillator
TECHAURORA - FZCO
Индикаторы
Let us introduce the Heikin Ashi RSI Oscillator! This indicator combines the concepts of Heikin Ashi candles with the RSI (Relative Strength Index) to produce an oscillator-like format that can be used to filter out some of the noise associated with standard RSI readings. This provides traders with a smoother representation of market conditions. Here are some articles to read more about the RSI and Heikin Ashi candles: https://www.investopedia.com/terms/r/rsi.asp https://www.investopedia.com/ter
SMMA Bands Indicator
Elie Baptiste Granger
Индикаторы
The SMMA Bands indicator is an advanced volatility-based trading tool that creates 6 dynamic support and resistance levels around an envelope formed by two Smoothed Moving Averages (SMMA).  This indicator combines the reliability of SMMA trend identification with the precision of standard deviation-based volatility bands, making it suitable for both trend-following and mean-reversion strategies. Every band has its own buffer for use in EA. feel free to make suggestions and add reviews , i will
С этим продуктом покупают
Smart Trend Trading System MT5
Issam Kassas
4.66 (56)
Индикаторы
Если вы покупаете этот индикатор, вы получите мой профессиональный Trade Manager + EA БЕСПЛАТНО. Прежде всего стоит подчеркнуть, что эта торговая система является индикатором без перерисовки, без повторной отрисовки и без задержки, что делает ее идеальной как для ручной, так и для роботизированной торговли. Онлайн курс, руководство и загрузка пресетов. «Smart Trend Trading System MT5» - это комплексное торговое решение, созданное для новичков и опытных трейдеров. Он объединяет более 10 премиаль
Power Candles MT5
Daniel Stein
5 (2)
Индикаторы
Power Candles – Входные сигналы на основе силы для любого рынка Power Candles переносит проверенный анализ силы Stein Investments прямо на ценовой график. Вместо реакции только на цену каждая свеча окрашивается на основе реальной рыночной силы, позволяя мгновенно распознавать накопление импульса, ускорение силы и четкие смены тренда. Одна логика для всех рынков Power Candles автоматически работает со всеми торговыми инструментами . Индикатор определяет, является ли текущий символ валютной парой
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.96 (76)
Индикаторы
Каждый покупатель этого индикатора получает дополнительно Бесплатно: Авторскую утилиту "Bomber Utility", которая автоматически сопровождает каждю торговую операцию, устанавливает уровни Стоп Лосс и Тейк профит и закрывает сделки согласно правилам этой стратегии, Сет-файлы для настройки этого индикатора на различных активах, Сет-файлы для настройки Bomber Utility в режимы: "Минимум Риска", "Взвешенный Риск" и "Стратегия Выжидания", Пошаговый видео-мануал, который поможет вам быстро установить, на
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.91 (32)
Индикаторы
Entry In The Zone и SMC Multi Timeframe — это инструмент для анализа рынка в реальном времени, разработанный на основе концепций Smart Money Concepts (SMC). Он создан для того, чтобы помочь трейдерам системно анализировать рыночную структуру и получать более ясное представление об общем направлении рынка. Система автоматически анализирует точки разворота, ключевые зоны и рыночную структуру на нескольких таймфреймах, отображая точки интереса (POI), сигналы без перерисовки и автоматические уровни
Gold Sniper Scalper Pro
Ich Khiem Nguyen
3.29 (7)
Индикаторы
Gold Sniper Scalper Pro - Торговая Система для Золота (XAU/USD) на MetaTrader 5 Для серьезного трейдера: Подходите к торговле Золотом со структурированной, основанной на данных методологией, которая сочетает в себе несколько факторов рыночного анализа. Этот инструмент создан для поддержки вашего анализа торговли Золотом. Ограниченная Ценовая Возможность Это шанс приобрести Gold Sniper Scalper Pro до повышения цены. Цена продукта будет увеличиваться на $50 после каждых 10 последующих покупок. О
Atomic Analyst MT5
Issam Kassas
4.31 (26)
Индикаторы
Прежде всего стоит подчеркнуть, что этот торговый индикатор не перерисовывается, не перерисовывает и не отставает, что делает его идеальным как для ручной, так и для роботизированной торговли. Руководство пользователя: настройки, вводы и стратегия. Атомный аналитик - это индикатор ценового действия PA, который использует силу и импульс цены, чтобы найти лучший край на рынке. Оборудованный расширенными фильтрами, которые помогают убирать шумы и ложные сигналы, и повышают торговый потенциал. Испо
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (28)
Индикаторы
FX Power: Анализируйте силу валют для более эффективной торговли Обзор FX Power — это ваш незаменимый инструмент для понимания реальной силы валют и золота в любых рыночных условиях. Определяя сильные валюты для покупки и слабые для продажи, FX Power упрощает принятие торговых решений и выявляет высоковероятные возможности. Независимо от того, хотите ли вы следовать за трендами или предсказывать развороты с использованием экстремальных значений дельты, этот инструмент идеально адаптируется под
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
Индикаторы
АКЦИЯ НА ЗАПУСК Цена Azimuth Pro установлена на уровне 299 $ для первых 100 покупателей. Финальная цена составит 499 $ . РАЗНИЦА МЕЖДУ РОЗНИЧНЫМИ И ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫМИ ВХОДАМИ — НЕ В ИНДИКАТОРЕ, А В МЕСТОПОЛОЖЕНИИ. Большинство трейдеров входят на произвольных ценовых уровнях, гонясь за импульсом или реагируя на запаздывающие сигналы. Институциональные игроки ждут, пока цена достигнет структурных уровней, где спрос и предложение действительно меняются. Azimuth Pro автоматически определяет эти
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (20)
Индикаторы
Представляем   Quantum TrendPulse   , совершенный торговый инструмент, который объединяет мощь   SuperTrend   ,   RSI   и   Stochastic   в один комплексный индикатор, чтобы максимизировать ваш торговый потенциал. Разработанный для трейдеров, которые ищут точность и эффективность, этот индикатор помогает вам уверенно определять рыночные тренды, сдвиги импульса и оптимальные точки входа и выхода. Основные характеристики: Интеграция SuperTrend:   легко следуйте преобладающим рыночным тенденциям и п
Trend Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.84 (99)
Индикаторы
Раскройте силу торговли трендами с помощью индикатора Trend Screener: вашего идеального решения для торговли трендами, основанного на нечеткой логике и мультивалютной системе! Повысьте уровень своей торговли по тренду с помощью Trend Screener, революционного индикатора тренда, основанного на нечеткой логике. Это мощный индикатор отслеживания тренда, который сочетает в себе более 13 инструментов и функций премиум-класса и 3 торговые стратегии, что делает его универсальным выбором для превращения
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
1 (1)
Индикаторы
ARIBot is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates — all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cus
Smart Stop Indicator MT5
Daniel Stein
5 (2)
Индикаторы
Smart Stop Indicator – Интеллектуальная точность стоп лоссов прямо на графике Обзор Smart Stop Indicator это специализированное решение для трейдеров, которые хотят устанавливать стоп лоссы чётко и методично, а не на интуитивной основе. Индикатор объединяет классическую логику прайс экшн (higher highs, lower lows) с современной системой распознавания пробоев, чтобы определить действительно логичный уровень стопа. В трендах, диапазонах или фазах резких движений он показывает оптимальные зоны SL
Grabber System MT5
Ihor Otkydach
4.81 (21)
Индикаторы
Представляю Вам отличный технический индикатор GRABBER, который работает, как готовая торговая стратегия "Все включено"! В одном программном коде интегрированы мощные инструменты для технического анализа рынка, торговые сигналы (стрелки), функции алертов и Push уведомлений.  Каждый покупатель этого индикатора получает дополнительно БЕСПЛАТНО:  Grabber Утилиту для автоматического управления открытыми ордерами, Пошаговый видео-мануал : как установить, настроить и торговать, Авторские сет-файлы дл
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4 (14)
Индикаторы
Прежде всего стоит подчеркнуть, что этот Торговый Инструмент является Неперерисовывающимся Нерепейнтинговым Индикатором, что делает его идеальным для профессиональной торговли. Онлайн-курс, руководство пользователя и демонстрация. Индикатор Концепций Умного Действия Цены - очень мощный инструмент как для новичков, так и для опытных трейдеров. Он объединяет более 20 полезных индикаторов в одном, комбинируя передовые торговые идеи, такие как анализ Inner Circle Trader и стратегии торговли концеп
Trend indicator AI mt5
Ramil Minniakhmetov
5 (13)
Индикаторы
Индикатор Trend Ai - отличный инструмент, который улучшит анализ рынка трейдером, сочетая идентификацию тренда с точками входа и предупреждениями о развороте. Этот индикатор позволяет пользователям уверенно и точно ориентироваться в сложностях рынка Форекс Помимо первичных сигналов, индикатор Trend Ai определяет вторичные точки входа, возникающие во время откатов или коррекций, позволяя трейдерам извлекать выгоду из коррекции цены в рамках установленного тренда. Важные преимущества: · Работае
RelicusRoad Pro MT5
Relicus LLC
5 (24)
Индикаторы
Сколько раз вы покупали торговый индикатор с отличными бэк-тестами, подтверждением производительности на реальном счете с фантастическими цифрами и статистикой повсюду , но после использования в итоге сливали свой счет? Не стоит доверять только сигналу, необходимо знать, почему он появился в первую очередь, и это то, что RelicusRoad Pro делает лучше всего! Руководство пользователя + Стратегии + Обучающие видео + Приватная группа с VIP доступом + Доступна мобильная версия Новый взгляд на рынок
IX Power MT5
Daniel Stein
4.92 (12)
Индикаторы
IX Power: Получите рыночные инсайты для индексов, сырьевых товаров, криптовалют и форекс Обзор IX Power — это универсальный инструмент для анализа силы индексов, сырьевых товаров, криптовалют и форекс. В то время как FX Power предлагает наивысшую точность для валютных пар, используя данные всех доступных пар, IX Power фокусируется исключительно на данных рынка базового символа. Это делает IX Power отличным выбором для некорреляционных рынков и надежным инструментом для форекса, если вам не нуж
M1 Scalper Pro MT5
Elif Kaya
5 (9)
Индикаторы
- Real price is 80$ - 45% Discount (It is 45$ now) Contact me for extra bonus   indicator, instruction or any questions! - Lifetime update free - Non-repaint - Related product: Gann Gold EA - I just sell my products in Elif Kaya Profile, any other websites are stolen old versions, So no any new updates or support. Advantages of  M1 Scalper Pro  Profitability: M1 Scalper Pro is highly profitable with a strict exit strategy. Frequent Opportunities: M1 Scalper Pro  takes advantage of numerous smal
FX Levels MT5
Daniel Stein
5 (12)
Индикаторы
FX Levels: Исключительно точные уровни поддержки и сопротивления для всех рынков Краткий обзор Ищете надежный способ определить уровни поддержки и сопротивления для любых инструментов—валют, индексов, акций или сырьевых товаров? FX Levels сочетает традиционный «Lighthouse» метод с современным динамическим подходом, обеспечивая почти универсальную точность. Благодаря сочетанию опыта реальных брокеров и автоматических ежедневных плюс «в реальном времени» обновлений, FX Levels поможет вам выявлят
Berma Bands
Muhammad Elbermawi
5 (7)
Индикаторы
Индикатор Berma Bands (BBs) является ценным инструментом для трейдеров, стремящихся определить и извлечь выгоду из рыночных тенденций. Анализируя взаимосвязь между ценой и BBs, трейдеры могут определить, находится ли рынок в фазе тренда или диапазона. Посетите [ Блог Berma Home ], чтобы узнать больше. Berma Bands состоят из трех отдельных линий: Upper Berma Band, Middle Berma Band и Lower Berma Band. Эти линии наносятся вокруг цены, создавая визуальное представление движения цены относительно об
FX Volume MT5
Daniel Stein
4.79 (24)
Индикаторы
FX Volume: Оцените подлинную динамику рынка глазами брокера Краткий обзор Хотите вывести свою торговлю на новый уровень? FX Volume дает вам информацию в реальном времени о том, как розничные трейдеры и брокеры распределяют свои позиции — задолго до появления запаздывающих отчетов типа COT. Независимо от того, стремитесь ли вы к стабильной прибыли или ищете дополнительное преимущество на рынке, FX Volume поможет выявлять крупные дисбалансы, подтверждать пробои и совершенствовать управление риск
Matreshka
Dimitr Trifonov
5 (2)
Индикаторы
Самотестируемый и самооптимизируемый и ндикатор Matreshka: 1. Я вляется интерпретацией Теории Волнового Анализа Элиотта. 2. За основу взят принцип индикатора типа ZigZag, а волны строятся на принципе интерпретации теории ДеМарка. 3. Фильтрует волны по длине и высоте. 4. Рисует до шести уровней ZigZag одновременно , отслеживая волны разных порядков. 5. Отмечает Импульсные и Откатные волны. 6. Рисует стрелки для открытия позиций 7. Рисует три канала. 8. Отмечает уровни поддержки и сопротивления. 9
Support and Resistance Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.82 (22)
Индикаторы
Скринер поддержки и сопротивления находится в одном индикаторе уровня для MetaTrader, который предоставляет несколько инструментов внутри одного индикатора. Доступные инструменты: 1. Скринер структуры рынка. 2. Зона бычьего отката. 3. Зона медвежьего отката. 4. Ежедневные опорные точки 5. еженедельные опорные точки 6. ежемесячные опорные точки 7. Сильные поддержка и сопротивление, основанные на гармоническом паттерне и объеме. 8. Зоны уровня берега. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОГРАНИЧЕННОЕ ВРЕМЯ: Индикатор подд
Meravith AUTO
Ivan Stefanov
5 (1)
Индикаторы
Meravith Auto — это автоматизированная версия торговой системы Meravith. Индикатор состоит из линии тренда, которая меняет свой цвет. В бычьем состоянии она зелёная, а в медвежьем — красная. Это линия поддержки тренда. Линии ликвидности, где бычий объём равен медвежьему объёму. Линии тройной бычьей девиации. Линии тройной медвежьей девиации. Фиолетовых и синих точек, которые указывают на высокий объём. Фиолетовая точка показывает объём, превышающий средний на две девиации, а синяя — на две девиа
TPSproTREND PrO MT5
Roman Podpora
4.74 (19)
Индикаторы
TPSproTrend PRO определяет момент, когда рынок действительно меняет направление, и формирует точку входа в начале движения. Вы входите в рынок тогда, когда цена только начинает двигаться, а не после того, как движение уже прошло.  Индикатор   не перерисовывает сигналы, автоматически отображает точки входа, Stop Loss и Take Profit, делая торговлю понятной, наглядной и структурированной. ИНСТРУКЦИЯ RUS   -   VERSION MT4   Основные преимущества Сигналы без перерисовки.  Все сигналы фиксированные. Е
Market Structure Order Block Dashboard MT5
Prime Horizon
5 (3)
Индикаторы
Market Structure Order Block Dashboard MT5 Market Structure Order Block Dashboard MT5 — это индикатор для MetaTrader 5, который автоматизирует анализ структуры рынка и концепций ICT / Smart Money . Он не открывает сделки и не управляет ордерами: это инструмент визуального анализа , а не торговый робот. Что показывает индикатор Индикатор сканирует график и выделяет следующую информацию : Структура рынка : ключевые свинги, HH, HL, LH, LL Пробои структуры : Break of Structure (BOS) и Change of Cha
Trend Forecaster
Alexey Minkov
5 (7)
Индикаторы
Индикатор Trend Forecaster использует уникальный авторский алгоритм для определения точек входа в сделку по пробойной стратегии. Индикатор определяет ценовые скопления и анализирует движение цены возле уровней и показывает сигнал, когда цена пробивает уровень. Индикатор Trend Forecaster подходит для любых финансовых активов: валюты (Форекс), металлы, акции, индексы, криптовалюты. Также индикатор можно настроить для работы на любых тайм-фреймах, однако в качестве рабочего тайм-фрейма все же реком
Quantum Trend Sniper
Bogdan Ion Puscasu
4.74 (53)
Индикаторы
Представляем       Индикатор Quantum Trend Sniper   , инновационный индикатор MQL5, который меняет способ определения разворотов тренда и торговли ими! Разработан командой опытных трейдеров со стажем торговли более 13 лет,       Снайперский индикатор Quantum Trend       разработан, чтобы вывести ваше торговое путешествие на новые высоты благодаря инновационному способу определения разворотов тренда с чрезвычайно высокой точностью. ***Купите индикатор Quantum Trend Sniper и получите индикатор Qu
Easy Buy Sell Signal Alert
Franck Martin
4.69 (13)
Индикаторы
Easy Buy Sell is a market indicator for opening and closing positions. It becomes easy to track market entries with alerts. It indicates trend reversal points when a price reaches extreme values ​​and the most favorable time to enter the market. it is as effective as a Fibonacci to find a level but it uses different tools such as an algorithm based on ATR indicators and Stochastic Oscillator. You can modify these two parameters as you wish to adapt the settings to the desired period. It cannot
Advanced Supply Demand MT5
Bernhard Schweigert
4.5 (14)
Индикаторы
Этот индикатор является уникальным, качественным и доступным инструментом для торговли, включающим в себя наши собственные разработки и новую формулу. В обновленной версии появилась возможность отображать зоны двух таймфреймов. Это означает, что вам будут доступны зоны не только на старшем ТФ, а сразу с двух таймфреймов - таймфрейма графика и старшего: отображение вложенных зон. Обновление обязательно понравится всем трейдерам, торгующим по зонам спроса и предложения. Важная информация Для макс
Другие продукты этого автора
Shortcuts MT5 Hotkeys Scalping
Pablo Filipe Soares De Almeida
5 (1)
Утилиты
Основные команды B – Покупка. S – Продажа. L – Buy Limit. M – Sell Limit. U – Buy Stop. N – Sell Stop. C – Закрывает все открытые позиции. X – Закрывает конкретную позицию. Z – Отменяет все отложенные ордера. T – Трейлинг-стоп. P – Частично. K – Безубыток (Breakeven). A - Торговый помощник 1-2-3 - Покупка (настраиваемые лоты) 4-5-6 - Продажа (настраиваемые лоты) Управление с горячими клавишами может быть включено или отключено по необходимости. Примечание: По умолчанию используются заглавные бу
ROC Color
Pablo Filipe Soares De Almeida
Индикаторы
Цветной ROC с скользящей средней и оповещениями - Продвинутый индикатор импульса Улучшенный Rate of Change (ROC)! Этот пользовательский индикатор для MetaTrader 5 предлагает ясный и интуитивный вид импульса рынка, идеальный для трейдеров, ищущих точные сигналы ускорения или замедления тенденций. Что такое ROC и его преимущества? Rate of Change (ROC) — это чистый осциллятор импульса, который измеряет процентное изменение цены по отношению к предыдущему периоду. Он подчеркивает скорость и силу цен
ClassicMACD
Pablo Filipe Soares De Almeida
5 (1)
Индикаторы
Классический MACD для MetaTrader 5 Этот индикатор представляет собой точную реализацию классического индикатора Moving Average Convergence Divergence (MACD), разработанного Джеральдом Аппелем, адаптированного специально для MetaTrader 5. Он помогает трейдерам выявлять рыночные тенденции, изменения импульса и потенциальные точки разворота с помощью основных компонентов: линии MACD, сигнальной линии и гистограммы. Линия MACD рассчитывается как разница между двумя экспоненциальными скользящими сре
Scale Fixed
Pablo Filipe Soares De Almeida
5 (1)
Утилиты
Fixed Scale Indicator для MetaTrader 5 Этот индикатор позволяет пользователям включать или отключать фиксированную шкалу цен на графиках MetaTrader 5. Он центрирует цену на экране и автоматически корректирует масштаб в зависимости от движения рынка. Функциональность Переключение фиксированной шкалы: включение или выключение фиксированной шкалы выполняется тройным щелчком по оси цены (правая сторона графика). Центрирование цены: поддерживает цену в центре графика при изменении котировок. Автомати
Shortcuts MT4 Hotkeys Scalping
Pablo Filipe Soares De Almeida
Утилиты
MT4 Hotkeys – инструмент управления ордерами и позициями Этот инструмент позволяет пользователям управлять ордерами и позициями на платформе MetaTrader 4 с помощью клавиатурных сочетаний. Поддерживается открытие ордеров, закрытие позиций, установка трейлинг-стопов и управление риском через настраиваемые параметры. Ключевые команды «B»: размещает ордер на покупку. «S»: размещает ордер на продажу. «C»: закрывает все открытые позиции. «X»: закрывает конкретную позицию (самую старую или самую свеж
MultiChart Pro
Pablo Filipe Soares De Almeida
Утилиты
MultiChart Pro – Инструмент управления графиками для MetaTrader 5 Этот советник (EA) позволяет автоматизировать открытие и настройку графиков в MetaTrader 5. Поддерживает настройку до четырех графиков с указанными таймфреймами и шаблонами, включая офлайн-графики. Функциональность Открытие графиков: Открывает до трёх дополнительных графиков (например, D1, M1, M15) и один офлайн-график (например, 10 секунд), а также настраивает текущий график (например, M5). Применение шаблонов: Применяет пользова
Time and Sales Tick
Pablo Filipe Soares De Almeida
Индикаторы
Time & Sales Tick Indicator — это индикатор для MetaTrader 5, который отображает информацию о тиках в режиме реального времени. Он показывает цену, объем тиков и время на графике, помогая анализировать активность рынка. Функциональные возможности Отображает данные тиков, включая цену, объем и время, в панели на графике. Группирует тики по заданным пользователем интервалам, используя цветовое кодирование (зеленый — рост, красный — падение). Панель можно разместить в любом углу графика, регулируя
Partial
Pablo Filipe Soares De Almeida
Утилиты
Partial Close Manager – Инструмент для регулировки торгового объёма Этот инструмент позволяет выполнять частичное закрытие открытых сделок в MetaTrader 5. Функционал Частичное закрытие: Закрывайте часть открытых сделок одним действием. Расчёт объёма: Автоматически вычисляет объём для закрытия, без ручного ввода. Поддержка нескольких ордеров: Применяет частичное закрытие ко всем ордерам по тому же символу. Перемещаемая таблица: Нажмите и удерживайте заголовок, чтобы переместить таблицу по графику
HighLow Fury EA
Pablo Filipe Soares De Almeida
Эксперты
HighLow Fury EA — торговый робот-прорыв с управлением рисками и капиталом. Динамический размер лота на основе процента риска счета или фиксированных лотов Дневные лимиты прибыли/убытка для защиты капитала Интеллектуальное сокращение капитала после достижения целевой прибыли/убытка Несколько вариантов трейлинг-стопа (Highest/Lowest, предыдущие свечи) Пользовательские фильтры по времени/дню + контроль времени жизни позиции Настроен с оптимизированными параметрами для XAUUSD (2025). Пользователи мо
Volume Candle Indicator
Pablo Filipe Soares De Almeida
Индикаторы
Volume Color Histogram для MetaTrader 5 Этот индикатор отображает объем в виде гистограммы в отдельном окне. Столбцы окрашиваются в зависимости от направления свечи: зеленый для бычьих (close > open) и красный для медвежьих (close < open). Основные функции Источник объема: тиковый объем или реальный (на выбор пользователя). Дополнительная линия скользящей средней поверх гистограммы объема, которую можно включить через настройки. Поддерживаемые типы средних: SMA, EMA, SMMA, LWMA. Период усреднени
Day Of Week SMA
Pablo Filipe Soares De Almeida
Индикаторы
Индикатор SMA дня недели рассчитывает скользящую среднюю на основе цен закрытия конкретного дня недели, выбранного пользователем. Он поддерживает различные типы скользящих средних, включая простую (SMA), экспоненциальную (EMA), сглаженную (SMMA) и линейно-взвешенную (LWMA). Период определяет, сколько экземпляров выбранного дня включить в расчет. Этот инструмент полезен для анализа недельных паттернов на финансовых рынках, помогая трейдерам выявлять тенденции, специфичные для определенных дней. Ф
High Low MTF
Pablo Filipe Soares De Almeida
Индикаторы
High Low MTF – Уровни Максимумов и Минимумов на Разных Таймфреймах High Low MTF — это профессиональный индикатор, позволяющий трейдерам визуализировать ключевые зоны поддержки и сопротивления, основанные на максимумах и минимумах любого таймфрейма. Он позволяет отображать эти уровни с меньших или больших периодов непосредственно на текущем графике, обеспечивая полноценный многотаймфреймовый анализ рынка. Он подходит для скальпинга, внутридневной торговли, среднесрочной торговли и алгоритмически
Seasonal Cycle
Pablo Filipe Soares De Almeida
Индикаторы
Seasonal MT5 Indicator Откройте силу сезонности рынка с помощью индикатора Seasonal MT5, разработанного для дневного таймфрейма, чтобы выявлять и визуализировать повторяющиеся ценовые модели на основе исторических данных. Идеален для трейдеров, ищущих аналитическое преимущество на рынке Forex, акций или сырьевых товаров. Основные функции: Строит сезонную линию тренда на основе исторических дневных данных, показывая предсказуемые рыночные циклы. Отображает прямую линию, соединяющую сезонные экстр
GSV Williams
Pablo Filipe Soares De Almeida
Индикаторы
GSV – Guided Swing Value Levels Индикатор GSV – Guided Swing Value Levels разработан для трейдеров, которые хотят находить ценовые области, где рынок чаще всего реагирует с высокой статистической точностью. Его расчет вдохновлен идеями Ларри Вильямса, представленными в его книге «Long-Term Secrets to Short-Term Trading» , где подчеркивается важность статистического среднего колебаний рынка для прогнозирования уровней, где цена, вероятнее всего, остановится, скорректируется или развернется. Этот
Trading Report
Pablo Filipe Soares De Almeida
Индикаторы
Trading Report — лёгкий и чрезвычайно функциональный визуальный индикатор, который в реальном времени показывает основные данные по счёту и торговле — всё в одном элегантном, полностью перетаскиваемом мини-панели с минималистичным дизайном. Основные возможности Обновление на каждый тик (открытая позиция и плавающий P/L в реальном времени) Детали текущей позиции (BUY/SELL + объём + цена входа + плавающий P/L с зелёным/красным цветом) Daily P/L и изменение баланса за день (автоматическая окраска:
Pivot Price Round
Pablo Filipe Soares De Almeida
Индикаторы
Pivot Round Price — это индикатор, основанный на классических формулах Pivot Points (Classic Pivots), точно сохраняя исходные расчёты поддержки, сопротивления и центрального пивота, не изменяя ни одной части стандартной используемой математики. Отличие и главное преимущество этого индикатора заключается в том, что уровни автоматически корректируются до округлённых цен, что облегчает визуализацию на активах с несколькими знаками после запятой и делает уровни гораздо более значимыми на реальном гр
Avwap
Pablo Filipe Soares De Almeida
Индикаторы
Avwap Основные функции: Автоматический дневной VWAP (идеально перезапускается каждый день в 00:00 по времени сервера) 8 типов цен для расчёта: Close, (H+L+C)/3, (H+L)/2, (O+C)/2, (O+H+L+C)/4 и другие Режим Anchored VWAP: просто перетащите вертикальную линию в любую точку прошлого, и VWAP мгновенно пересчитывается с этого момента Цвет, толщина и стиль вертикальной линии полностью настраиваются (вы выбираете, как отображать якорь) Без надписей и текстов на графике Код чрезвычайно оптимизирован Гла
Screener MT5
Pablo Filipe Soares De Almeida
Индикаторы
Скринер MT5 Один щелчок по активу в сканере — и он моментально открывается в том же окне графика. Не нужно тратить время на открытие новых окон и прокрутку Market Watch — один клик, и вы уже на нужном активе для торговли. Идеально для скальпинга, tape reading и для тех, кому важна скорость. На 100% настраиваемая плавающая панель, которую можно перетащить в любой угол графика и скрыть одним нажатием кнопки «Screener». Основные доступные фильтры и сортировка: Daily % (High → Low) - наибольшие рост
Keltner Channel Color
Pablo Filipe Soares De Almeida
Индикаторы
Keltner Channel Color — это пользовательский индикатор для MetaTrader 5 (MQL5), предназначенный для улучшения визуализации тенденций и волатильности на графике. Он окрашивает бары или свечи на основе их относительного положения к Каналу Кельтнера, помогая трейдерам быстро идентифицировать зоны роста, падения и прорывов. Идеален для стратегий следования за трендом, скальпинга или анализа волатильности, этот индикатор упрощает чтение рынка, выделяя бары выше или ниже полос Кельтнера, а также бары,
Taylor Pivot
Pablo Filipe Soares De Almeida
Индикаторы
Примечание: Данный индикатор отображает исключительно Taylor Pivot . Индикатор ROC не включён и не отображается отдельно. Индикатор Taylor Pivot основан на классической краткосрочной торговой технике, первоначально разработанной Тейлором и позже популяризированной профессиональным трейдером Линдой Рашке в её книге. Рашке подчёркивает этот подход как простой способ определить вероятное краткосрочное направление рынка, сосредотачиваясь на одном решении о позиции в день (покупка или продажа), что
MA Alerts
Pablo Filipe Soares De Almeida
Индикаторы
Moving Average Alerts — это простой и эффективный индикатор, который содержит 4 полностью настраиваемые скользящие средние, позволяя трейдеру выбирать периоды, методы и настройки в соответствии со своей стратегией. Каждая скользящая средняя имеет два независимых оповещения, которые можно включать или отключать отдельно: Оповещение, когда цена закрывается выше скользящей средней Оповещение, когда цена закрывается ниже скользящей средней Оповещения срабатывают только на закрытии свечи, избегая пов
Фильтр:
Нет отзывов
Ответ на отзыв