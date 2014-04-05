LBR Oscillator – 3/10 Oscillator

LBR Oscillator — это улучшенная версия классического индикатора 3/10 Oscillator, широко используемого и популяризированного профессиональным трейдером Линдой Рашке.

Индикатор разработан с использованием оригинальной стандартной конфигурации Линды Рашке: скользящие средние с периодами 3 и 10 и сигнальная линия с периодом 16, с фокусом на анализе импульса и изменения рыночного ритма.

Концептуальная основа – Как Линда Рашке использует 3/10 Oscillator

Линда Рашке использует 3/10 Oscillator как инструмент подтверждения импульса, а не как простой автоматический генератор сигналов.

Основные применения:

Определение ускорения и замедления импульса

Подтверждение откатов в трендах

Предвосхищение краткосрочных изменений направления рынка

Использование совместно с price action, скользящими средними и контекстом тренда

Основное внимание уделяется поведению гистограммы, её наклону и смене направления, а не только механическим пересечениям.

Гистограмма отражает разницу между быстрой средней (3 периода) и медленной средней (10 периодов):

Значения выше нуля указывают на бычий импульс

Значения ниже нуля указывают на медвежий импульс

Рост или сжатие столбцов показывает усиление или ослабление импульса.

Продвинутая цветовая система (Visual Clarity Mode)

Для упрощения визуального анализа добавлены интеллектуальные режимы окраски:

Окраска по нулевой линии

Зелёный: гистограмма выше нуля

Красный: гистограмма ниже нуля

Идеально для быстрого определения рыночного смещения.

Окраска по пересечению сигнальной линии

Контур гистограммы по направлению

Помимо основного цвета, LBR Oscillator добавляет направленный контур гистограммы:

Зелёный: нарастающий импульс

Красный: ослабевающий импульс

Оранжевый: текущий формирующийся бар

Это упрощает визуальное выявление разворотов импульса ещё до пересечений.

Сигнальная линия (16 периодов)

Сигнальная линия сглаживает гистограмму и используется для:

Подтверждения входов

Анализа откатов

Оценки потери или восстановления силы движения

Пересечения гистограммы и сигнальной линии используются только как подтверждение.

Встроенная система оповещений

Индикатор имеет дополнительные оповещения, основанные на закрытых свечах, без перерисовки: