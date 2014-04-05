LBR Oscillator
- Индикаторы
- Pablo Filipe Soares De Almeida
- Версия: 1.0
- Активации: 10
LBR Oscillator – 3/10 Oscillator
LBR Oscillator — это улучшенная версия классического индикатора 3/10 Oscillator, широко используемого и популяризированного профессиональным трейдером Линдой Рашке.
Индикатор разработан с использованием оригинальной стандартной конфигурации Линды Рашке: скользящие средние с периодами 3 и 10 и сигнальная линия с периодом 16, с фокусом на анализе импульса и изменения рыночного ритма.
Концептуальная основа – Как Линда Рашке использует 3/10 Oscillator
Линда Рашке использует 3/10 Oscillator как инструмент подтверждения импульса, а не как простой автоматический генератор сигналов.
Основные применения:
-
Определение ускорения и замедления импульса
-
Подтверждение откатов в трендах
-
Предвосхищение краткосрочных изменений направления рынка
-
Использование совместно с price action, скользящими средними и контекстом тренда
Основное внимание уделяется поведению гистограммы, её наклону и смене направления, а не только механическим пересечениям.
Гистограмма отражает разницу между быстрой средней (3 периода) и медленной средней (10 периодов):
-
Значения выше нуля указывают на бычий импульс
-
Значения ниже нуля указывают на медвежий импульс
Рост или сжатие столбцов показывает усиление или ослабление импульса.
Продвинутая цветовая система (Visual Clarity Mode)
Для упрощения визуального анализа добавлены интеллектуальные режимы окраски:
Окраска по нулевой линии
-
Зелёный: гистограмма выше нуля
-
Красный: гистограмма ниже нуля
Идеально для быстрого определения рыночного смещения.
Окраска по пересечению сигнальной линии
Контур гистограммы по направлению
Помимо основного цвета, LBR Oscillator добавляет направленный контур гистограммы:
-
Зелёный: нарастающий импульс
-
Красный: ослабевающий импульс
-
Оранжевый: текущий формирующийся бар
Это упрощает визуальное выявление разворотов импульса ещё до пересечений.
Сигнальная линия (16 периодов)
Сигнальная линия сглаживает гистограмму и используется для:
-
Подтверждения входов
-
Анализа откатов
-
Оценки потери или восстановления силы движения
Пересечения гистограммы и сигнальной линии используются только как подтверждение.
Встроенная система оповещений
Индикатор имеет дополнительные оповещения, основанные на закрытых свечах, без перерисовки:
-
Пересечение нулевой линии
-
Изменение направления контура гистограммы
-
Пересечение гистограммы и сигнальной линии
-
Push-уведомления на мобильный телефон (опционально)