Keltner Channel Color
- Индикаторы
- Pablo Filipe Soares De Almeida
- Версия: 2.0
- Обновлено: 22 декабря 2025
- Активации: 10
Keltner Channel Color — это пользовательский индикатор для MetaTrader 5 (MQL5), предназначенный для улучшения визуализации тенденций и волатильности на графике. Он окрашивает бары или свечи на основе их относительного положения к Каналу Кельтнера, помогая трейдерам быстро идентифицировать зоны роста, падения и прорывов. Идеален для стратегий следования за трендом, скальпинга или анализа волатильности, этот индикатор упрощает чтение рынка, выделяя бары выше или ниже полос Кельтнера, а также бары, закрывающиеся выше предыдущих в контекстах импульса (в продвинутых режимах). С гибкими настройками он идеален для трейдеров, ищущих персонализацию и визуальную ясность.
Основные функции:
-
Интеллектуальная окраска на основе Канала Кельтнера: Индикатор использует Канал Кельтнера (состоящий из центральной EMA и полос на основе ATR) для окраски баров:
- Зеленый (Lime): Бары, закрывающиеся выше центральной EMA, указывающие на потенциал роста или продолжение бычьего тренда.
- Красный (Red): Бары, закрывающиеся ниже центральной EMA, сигнализирующие о слабости или медвежьем тренде.
- Пурпурный (Magenta): Бары, закрывающиеся за пределами полос Кельтнера (выше верхней полосы или ниже нижней), подчеркивающие моменты высокой волатильности или возможных прорывов. Это позволяет быстро идентифицировать бары «выше Кельтнера» (зеленые или пурпурные в верхней зоне) и «ниже Кельтнера» (красные или пурпурные в нижней зоне), облегчая решения по входу и выходу.
-
Гибкость в типе графика: Вы можете выбрать, на каком именно типе графика будет отображаться индикатор:
- Графики баров (Рекомендуется): Режим по умолчанию и наиболее оптимизированный, где бары окрашиваются толсто и четко для безупречной визуализации. Идеален для детального технического анализа.
- Графики свечей: Активируйте эту опцию для окраски свечей вместо баров, идеально для трейдеров, предпочитающих японский стиль.
- Линейные графики: Для минималистичного вида, окрашивающего линию цены. Важно: Индикатор появляется только на выбранном типе графика. Например, если выбрать «Графики свечей», он не будет отображаться на барах или линии, избегая путаницы и обеспечивая идеальную совместимость с вашей настройкой. Это предотвращает нежелательные наложения и сохраняет график чистым.
-
Настраиваемые параметры:
- Параметры Кельтнера: Настройте период EMA (по умолчанию: 20), период ATR (по умолчанию: 10) и множитель (по умолчанию: 2.0) для адаптации чувствительности к рыночным условиям.
- Активация Кельтнера: Опция отключения канала, если предпочитаете более простую окраску. Эти настройки позволяют индикатору адаптироваться к различным активам, таким как форекс, акции, крипто или индексы, на любом таймфрейме.