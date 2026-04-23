Apex Origin
- Эксперты
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Yi Hsiu TsaiФилософия
Профессиональная квант-команда. Превращаем институциональную экспертизу в надежные алгоритмы. Наш принцип — «Золотая дисциплина»: стабильность — единственный мерило успеха.
Преимущества
Технологии: Синтез Machine Learning и институционального Price Action.
- Версия: 1.20
- Обновлено: 6 августа 2026
Трейдинг — это работа с вероятностями. Точная логика и дисциплина — основа стратегий Apex.
Сигналы Смотреть сигнал
Философия дизайна
Прозрачность логики критически важна. Apex Origin — это алгоритмическая система на базе математики и статистики, с фокусом на контроль рисков.
Бэктесты (2010 - 2026)
Проверка на разных рыночных циклах для подтверждения стабильности логики:
- In-Sample (2010-2020): Разработка логики и первичная оптимизация.
- Out-of-Sample (2020-2026): Стресс-тест на текущей волатильности; структурная стабильность подтверждена.
Технические характеристики
- Мин. депозит: 500 USD (рекомендуется 2000 USD).
- Таймфрейм: H1 (фильтрация рыночного шума).
- Стратегия: Возврат к среднему (Mean Reversion) в зонах истощения импульса.
- Управление лотом: Линейная сетка (0.01, 0.02, 0.03). Без агрессивного Мартингейла.
- Риск-менеджмент: Жесткий лимит на количество ордеров по каждому символу.
Настройка и поддержка
Оптимизировано для AUDCAD. Доступны сеты для NZDCAD, AUDNZD и EURGBP.
Руководства и поддержка
Мануалы на EN, CN, ZH по установке и риск-стратегиям.
С чего начать:
- Запустите Apex Origin на графике AUDCAD H1.
- Группа в MQL5: [Apex Community].
- ЛС автору в MQL5 для получения .set файлов и руководств.
Отказ от ответственности: Форекс связан с риском. Прошлые результаты не гарантируют будущие. Сначала протестируйте на демо-счете.
Very good EA with consistent small profits. Congrats to the developer!