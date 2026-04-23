Apex Origin

4.86
  • Эксперты
  • Yi Hsiu Tsai
    Yi Hsiu Tsai

    Yi Hsiu Tsai

    4.8 (30)
    Философия
    Профессиональная квант-команда. Превращаем институциональную экспертизу в надежные алгоритмы. Наш принцип — «Золотая дисциплина»: стабильность — единственный мерило успеха.
    Преимущества
    Технологии: Синтез Machine Learning и институционального Price Action.
    3 продукта 5 сигналов 3 темы 4 комментария
  • Версия: 1.20
  • Обновлено: 6 августа 2026

Трейдинг — это работа с вероятностями. Точная логика и дисциплина — основа стратегий Apex.

Сигналы Смотреть сигнал

Философия дизайна

Прозрачность логики критически важна. Apex Origin — это алгоритмическая система на базе математики и статистики, с фокусом на контроль рисков.

Бэктесты (2010 - 2026)

Проверка на разных рыночных циклах для подтверждения стабильности логики:

  • In-Sample (2010-2020): Разработка логики и первичная оптимизация.
  • Out-of-Sample (2020-2026): Стресс-тест на текущей волатильности; структурная стабильность подтверждена.

Технические характеристики

  • Мин. депозит: 500 USD (рекомендуется 2000 USD).
  • Таймфрейм: H1 (фильтрация рыночного шума).
  • Стратегия: Возврат к среднему (Mean Reversion) в зонах истощения импульса.
  • Управление лотом: Линейная сетка (0.01, 0.02, 0.03). Без агрессивного Мартингейла.
  • Риск-менеджмент: Жесткий лимит на количество ордеров по каждому символу.

Настройка и поддержка

Оптимизировано для AUDCAD. Доступны сеты для NZDCAD, AUDNZD и EURGBP.

Руководства и поддержка

Мануалы на EN, CN, ZH по установке и риск-стратегиям.

С чего начать:

  1. Запустите Apex Origin на графике AUDCAD H1.
  2. Группа в MQL5: [Apex Community].
  3. ЛС автору в MQL5 для получения .set файлов и руководств.

Отказ от ответственности: Форекс связан с риском. Прошлые результаты не гарантируют будущие. Сначала протестируйте на демо-счете.

Отзывы 28
Geert Roelstraete
73
Geert Roelstraete 2026.08.05 14:04 
 

Very good EA with consistent small profits. Congrats to the developer!

MLeesh
122
MLeesh 2026.07.07 15:59 
 

Developer is helpful, even this is a free EA

shaun8731
75
shaun8731 2026.06.05 07:40 
 

A reliable multi-currency EA. Developer was very helpful and quick to assist. Backtesting across the 3 recommended currencies using the recommended settings for the past 2.5 years gave a return of ~5% pa. So it seems to deliver steady growth and no signficant DDs.

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4.32 (25)
Эксперты
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Chiroptera
Rob Josephus Maria Janssen
4.64 (47)
Эксперты
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Wave Rider EA MT5
Adam Hrncir
4.89 (46)
Эксперты
Scalper speed with sniper entries. Built for Gold. Tired of all the fake EAs that eventually disappear? Most authors just create another EA when it fails - I wanted to do it differently. Wave Rider is my personal project built out of passion - honest, transparent EA without any fake AI or manipulated back-test that's been continuously updated for more than 6 months, that I am using myself from very first day. Check the Live signal  or Manual  or  Broker performance Version 5.x upgrade notice: Cl
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Эксперты
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Andrii Soma
5 (2)
Эксперты
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5 (7)
Эксперты
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5 (3)
Эксперты
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4.5 (20)
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Geert Roelstraete
73
Geert Roelstraete 2026.08.05 14:04 
 

Very good EA with consistent small profits. Congrats to the developer!

Yi Hsiu Tsai
4575
Ответ разработчика Yi Hsiu Tsai 2026.08.05 15:10
Thank you for your support! 😊 I'm glad the EA is working well for you. Wishing you continued success in your trading!
MLeesh
122
MLeesh 2026.07.07 15:59 
 

Developer is helpful, even this is a free EA

Yi Hsiu Tsai
4575
Ответ разработчика Yi Hsiu Tsai 2026.07.07 17:40
Thank you.
javaai
559
javaai 2026.06.14 05:40 
 

Пользователь не оставил комментарий к оценке

shaun8731
75
shaun8731 2026.06.05 07:40 
 

A reliable multi-currency EA. Developer was very helpful and quick to assist. Backtesting across the 3 recommended currencies using the recommended settings for the past 2.5 years gave a return of ~5% pa. So it seems to deliver steady growth and no signficant DDs.

Yi Hsiu Tsai
4575
Ответ разработчика Yi Hsiu Tsai 2026.06.05 12:03
Thx~ 👍👍👍👍👍
n8n persol
18
n8n persol 2026.06.04 05:04 
 

Very good product

Yi Hsiu Tsai
4575
Ответ разработчика Yi Hsiu Tsai 2026.06.04 05:53
Thx~ 👍👍👍👍👍
Charles Crete
586
Charles Crete 2026.05.20 01:24 
 

Very good product and multipair

Yi Hsiu Tsai
4575
Ответ разработчика Yi Hsiu Tsai 2026.05.20 02:48
Thank you 🙏
Sequestra
15
Sequestra 2026.05.19 08:54 
 

Really interesting EA and good response speed and support, seems promising so far. Would be nice to point out SL system also in settings though. Thanks!

Yi Hsiu Tsai
4575
Ответ разработчика Yi Hsiu Tsai 2026.05.19 14:04
Thx for the feedback. 👍
Habib95
25
Habib95 2026.05.18 11:33 
 

The EA is very good , doesn't trade everyday but waits for high probability setups. This EA is not a get rich quick EA, but it is very safe and builds your account slowly and steady with low risk

Yi Hsiu Tsai
4575
Ответ разработчика Yi Hsiu Tsai 2026.05.18 11:48
Thank you so much for your review! It’s incredibly helpful to my development and helps other users discover my EA. Thanks again for your wonderful support!
Ahmed Taha
1444
Ahmed Taha 2026.05.18 05:23 
 

Amazing!! Very helpful developer Thanks alot for your efforts

Yi Hsiu Tsai
4575
Ответ разработчика Yi Hsiu Tsai 2026.05.18 05:25
Thank you very much 🤝
Not AizU
139
Not AizU 2026.05.15 01:05 
 

Apparently it's a good EA. I need more time to give a more precise opinion.

Yi Hsiu Tsai
4575
Ответ разработчика Yi Hsiu Tsai 2026.05.15 05:29
Thank you
Man Super
48
Man Super 2026.05.04 09:26 
 

good

Yi Hsiu Tsai
4575
Ответ разработчика Yi Hsiu Tsai 2026.05.04 10:11
Thx~ 👍👍👍👍👍
Ngoc Luan Phan
29
Ngoc Luan Phan 2026.05.03 08:48 
 

Пользователь не оставил комментарий к оценке

Yi Hsiu Tsai
4575
Ответ разработчика Yi Hsiu Tsai 2026.05.03 10:07
Thx~ 👍👍👍👍👍
Alesamo
1593
Alesamo 2026.05.02 09:36 
 

5* for now for providing this EA for free, will test it thoroughly! Thanks.

Update 03/05/26: Nothing special about this EA. I don't understand other users' rating, this is just another useless grid EA that won't make you any money (please see my backtest in the comments). On top, the author forces you to leave a positive review before he will send you any .set files. I leave it at 2 stars because it's for free, but be careful.

Yi Hsiu Tsai
4575
Ответ разработчика Yi Hsiu Tsai 2026.05.03 19:01
Hi Alesamo. First, asking for a review is simply a polite request to support my free work, never a mandatory condition. I would still have sent the files even if you declined.
Second, calling the EA 'useless' based on testing only ONE pair for 3 years is technically flawed. Apex Origin is a 4-pair portfolio strategy. Evaluating only 25% of the system completely ignores the risk-balancing synergy between the pairs. I respect your risk preference, but your absolute claims are unfair.
Mikael Paul Heinz Jean Beaufume
825
Mikael Paul Heinz Jean Beaufume 2026.05.01 14:58 
 

Very good backtest, I'll come back and leave another comment after I've tried it.

Yi Hsiu Tsai
4575
Ответ разработчика Yi Hsiu Tsai 2026.05.01 15:21
Thx~ 👍👍👍👍👍
junimaida
61
junimaida 2026.05.01 11:10 
 

大変期待が持てるEAだと思われます。 This EA appears to have very strong potential.

Yi Hsiu Tsai
4575
Ответ разработчика Yi Hsiu Tsai 2026.05.01 13:15
ありがとう～👍👍👍👍👍
Alessandro Boraso
507
Alessandro Boraso 2026.05.01 04:43 
 

Received quick and complete support to fully understand potential of this robot. Satisfied ))

Yi Hsiu Tsai
4575
Ответ разработчика Yi Hsiu Tsai 2026.05.01 04:55
Thx~ 👍👍👍👍👍
erikagrf
99
erikagrf 2026.04.30 07:45 
 

Пользователь не оставил комментарий к оценке

Yi Hsiu Tsai
4575
Ответ разработчика Yi Hsiu Tsai 2026.04.30 07:54
Thx~ 👍👍👍👍👍
p_s
233
p_s 2026.04.30 00:50 
 

I’m writing this review with high expectations.

Yi Hsiu Tsai
4575
Ответ разработчика Yi Hsiu Tsai 2026.04.30 00:56
Thx~ 👍👍👍👍👍
문호
22
문호 2026.04.29 14:27 
 

Пользователь не оставил комментарий к оценке

Yi Hsiu Tsai
4575
Ответ разработчика Yi Hsiu Tsai 2026.04.29 14:33
Thx~ 👍👍👍👍👍
poky0906
86
poky0906 2026.04.29 14:26 
 

The EA looks promising, and the developer’s quick and kind support is very impressive.

Yi Hsiu Tsai
4575
Ответ разработчика Yi Hsiu Tsai 2026.04.29 14:47
Thx~ 👍👍👍👍👍
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