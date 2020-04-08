Trading Report

Trading Report — лёгкий и чрезвычайно функциональный визуальный индикатор, который в реальном времени показывает основные данные по счёту и торговле — всё в одном элегантном, полностью перетаскиваемом мини-панели с минималистичным дизайном.

Основные возможности

  • Обновление на каждый тик (открытая позиция и плавающий P/L в реальном времени)
  • Детали текущей позиции (BUY/SELL + объём + цена входа + плавающий P/L с зелёным/красным цветом)
  • Daily P/L и изменение баланса за день (автоматическая окраска: зелёный — прибыль | красный — убыток | белый — ноль)
  • Полная статистика: Balance, Equity, всего сделок, Wins/Losses, Winrate (%), Profit Factor, лучший и худший трейд
  • Кликабельная кнопка “Report”: один клик — показать, ещё один — полностью скрыть панель
  • Полностью перетаскиваемая панель — двигайте кнопку, куда угодно

Преимущества

  • Не занимает место: скрывается одним кликом
  • Мгновенный обзор дневных результатов и счёта без открытия истории
  • Идеально для мультисимвольной торговли
  • Отлично для записи экрана, стримов, менторинга и ежедневного контроля

