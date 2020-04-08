Trading Report
- Индикаторы
- Pablo Filipe Soares De Almeida
- Версия: 1.2
- Активации: 5
Trading Report — лёгкий и чрезвычайно функциональный визуальный индикатор, который в реальном времени показывает основные данные по счёту и торговле — всё в одном элегантном, полностью перетаскиваемом мини-панели с минималистичным дизайном.
Основные возможности
- Обновление на каждый тик (открытая позиция и плавающий P/L в реальном времени)
- Детали текущей позиции (BUY/SELL + объём + цена входа + плавающий P/L с зелёным/красным цветом)
- Daily P/L и изменение баланса за день (автоматическая окраска: зелёный — прибыль | красный — убыток | белый — ноль)
- Полная статистика: Balance, Equity, всего сделок, Wins/Losses, Winrate (%), Profit Factor, лучший и худший трейд
- Кликабельная кнопка “Report”: один клик — показать, ещё один — полностью скрыть панель
- Полностью перетаскиваемая панель — двигайте кнопку, куда угодно
Преимущества
- Не занимает место: скрывается одним кликом
- Мгновенный обзор дневных результатов и счёта без открытия истории
- Идеально для мультисимвольной торговли
- Отлично для записи экрана, стримов, менторинга и ежедневного контроля