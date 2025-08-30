ClassicMACD
- Индикаторы
- Pablo Filipe Soares De Almeida
- Версия: 1.2
- Обновлено: 14 декабря 2025
- Активации: 10
Классический MACD для MetaTrader 5 Этот индикатор представляет собой точную реализацию классического индикатора Moving Average Convergence Divergence (MACD), разработанного Джеральдом Аппелем, адаптированного специально для MetaTrader 5. Он помогает трейдерам выявлять рыночные тенденции, изменения импульса и потенциальные точки разворота с помощью основных компонентов: линии MACD, сигнальной линии и гистограммы. Линия MACD рассчитывается как разница между двумя экспоненциальными скользящими средними (обычно 12-периодной и 26-периодной), обеспечивая чувствительную меру импульса цены. Сигнальная линия, представляющая собой 9-периодную EMA самой MACD, сглаживает колебания для генерации сигналов на покупку/продажу через пересечения. В то же время многоцветная гистограмма визуально отображает разрыв между MACD и сигнальной линией, облегчая распознавание усиления или ослабления тенденций с первого взгляда. Ключевые преимущества включают:
- Надежное обнаружение бычьих/медвежьих пересечений для определения времени входа/выхода.
- Анализ дивергенций между ценовым действием и MACD для выявления разворотов.
- Позиционирование относительно нулевой линии для оценки общего рыночного уклона (выше — бычий, ниже — медвежий). Полностью настраиваемый с регулируемыми периодами, применяемыми ценами и цветами, этот индикатор seamlessly интегрируется в любой график MT5. Независимо от того, являетесь ли вы новичком, анализирующим базовые тенденции, или продвинутым трейдером, интегрирующим его в сложные стратегии, он предлагает вечные технические insights без ненужной сложности. Для поддержки или вопросов используйте раздел комментариев или сообщения MQL5 — внешние ссылки не требуются.
Ganz guter Indikator mit allen Alarm funktionen. Pablo ist sehr Hilfreich, reagiert schnell 6 Platin Sterne für Pablo.
Lieben Dank