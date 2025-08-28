Scale Fixed
Fixed Scale Indicator для MetaTrader 5
Этот индикатор позволяет пользователям включать или отключать фиксированную шкалу цен на графиках MetaTrader 5. Он центрирует цену на экране и автоматически корректирует масштаб в зависимости от движения рынка.
Функциональность
- Переключение фиксированной шкалы: включение или выключение фиксированной шкалы выполняется тройным щелчком по оси цены (правая сторона графика).
- Центрирование цены: поддерживает цену в центре графика при изменении котировок.
- Автоматическая настройка масштаба: масштаб графика автоматически изменяется при колебаниях цены.
Pablo is a wonderful developer with exceptional customer service & his tools work great & are a well worth it luxury to have for anyone serious about trading.