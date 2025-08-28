Scale Fixed

5

Fixed Scale Indicator для MetaTrader 5

Этот индикатор позволяет пользователям включать или отключать фиксированную шкалу цен на графиках MetaTrader 5. Он центрирует цену на экране и автоматически корректирует масштаб в зависимости от движения рынка.

Функциональность

  • Переключение фиксированной шкалы: включение или выключение фиксированной шкалы выполняется тройным щелчком по оси цены (правая сторона графика).
  • Центрирование цены: поддерживает цену в центре графика при изменении котировок.
  • Автоматическая настройка масштаба: масштаб графика автоматически изменяется при колебаниях цены.

Отзывы 1
Mike S
103
Mike S 2025.12.07 16:47 
 

Pablo is a wonderful developer with exceptional customer service & his tools work great & are a well worth it luxury to have for anyone serious about trading.

С этим продуктом покупают
Другие продукты этого автора
Фильтр:
Mike S
103
Mike S 2025.12.07 16:47 
 

Pablo is a wonderful developer with exceptional customer service & his tools work great & are a well worth it luxury to have for anyone serious about trading.

Pablo Filipe Soares De Almeida
1241
Ответ разработчика Pablo Filipe Soares De Almeida 2025.12.08 11:24
Thank you so much, Mike! I'm really glad the tool is helping you. I wish you great trading results!
Ответ на отзыв