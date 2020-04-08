LBR Oscillator – 3/10 Oscillator

El LBR Oscillator es una versión mejorada del clásico 3/10 Oscillator, ampliamente utilizado y popularizado por la trader profesional Linda Raschke.

Este indicador fue desarrollado siguiendo la configuración estándar original utilizada por Linda Raschke, con medias móviles de 3 y 10 períodos y una línea de señal de 16 períodos, enfocado en la lectura del momentum y los cambios en el ritmo del mercado.

Base Conceptual – Cómo Linda Raschke utiliza el 3/10 Oscillator

Linda Raschke utiliza el 3/10 Oscillator como una herramienta de confirmación de momentum, no como un simple generador automático de señales.

Los principales usos incluyen:

Identificar aceleración y desaceleración del momentum

Confirmar retrocesos dentro de tendencias

Anticipar cambios de corto plazo en la dirección del mercado

Trabajar junto con price action, medias móviles y contexto de tendencia

El enfoque está en el comportamiento del histograma, su inclinación y cambios de dirección, no solo en cruces mecánicos.

El histograma representa la diferencia entre la media rápida (3 períodos) y la media lenta (10 períodos):

Valores por encima de cero indican momentum alcista

Valores por debajo de cero indican momentum bajista

La expansión o contracción de las barras muestra fuerza o pérdida de momentum.

Sistema Avanzado de Colores (Visual Clarity Mode)

Para facilitar la lectura visual, se añadieron modos inteligentes de coloración:

Coloración por Línea Cero

Verde: histograma por encima de cero

Rojo: histograma por debajo de cero

Ideal para una lectura directa del sesgo del mercado.

Coloración por Cruce con la Línea de Señal

Contorno del Histograma por Dirección

Además del color principal, el LBR Oscillator añade un contorno direccional al histograma:

Verde: momentum creciente

Rojo: momentum decreciente

Naranja: barra actual (en formación)

Este recurso facilita la identificación visual de cambios de momentum, incluso antes de los cruces.

Línea de Señal (16 períodos)

La línea de señal suaviza el histograma y se utiliza para:

Confirmación de entradas

Lectura de retrocesos

Evaluar pérdida o recuperación de fuerza del movimiento

Los cruces entre el histograma y la línea de señal se utilizan solo como confirmación.

Sistema de Alertas Integrado

El indicador cuenta con alertas opcionales, todas basadas en velas cerradas, evitando repintado: