LBR Oscillator
- Indicadores
- Pablo Filipe Soares De Almeida
- Versión: 1.0
- Activaciones: 10
LBR Oscillator – 3/10 Oscillator
El LBR Oscillator es una versión mejorada del clásico 3/10 Oscillator, ampliamente utilizado y popularizado por la trader profesional Linda Raschke.
Este indicador fue desarrollado siguiendo la configuración estándar original utilizada por Linda Raschke, con medias móviles de 3 y 10 períodos y una línea de señal de 16 períodos, enfocado en la lectura del momentum y los cambios en el ritmo del mercado.
Base Conceptual – Cómo Linda Raschke utiliza el 3/10 Oscillator
Linda Raschke utiliza el 3/10 Oscillator como una herramienta de confirmación de momentum, no como un simple generador automático de señales.
Los principales usos incluyen:
-
Identificar aceleración y desaceleración del momentum
-
Confirmar retrocesos dentro de tendencias
-
Anticipar cambios de corto plazo en la dirección del mercado
-
Trabajar junto con price action, medias móviles y contexto de tendencia
El enfoque está en el comportamiento del histograma, su inclinación y cambios de dirección, no solo en cruces mecánicos.
El histograma representa la diferencia entre la media rápida (3 períodos) y la media lenta (10 períodos):
-
Valores por encima de cero indican momentum alcista
-
Valores por debajo de cero indican momentum bajista
La expansión o contracción de las barras muestra fuerza o pérdida de momentum.
Sistema Avanzado de Colores (Visual Clarity Mode)
Para facilitar la lectura visual, se añadieron modos inteligentes de coloración:
Coloración por Línea Cero
-
Verde: histograma por encima de cero
-
Rojo: histograma por debajo de cero
Ideal para una lectura directa del sesgo del mercado.
Coloración por Cruce con la Línea de Señal
Contorno del Histograma por Dirección
Además del color principal, el LBR Oscillator añade un contorno direccional al histograma:
-
Verde: momentum creciente
-
Rojo: momentum decreciente
-
Naranja: barra actual (en formación)
Este recurso facilita la identificación visual de cambios de momentum, incluso antes de los cruces.
Línea de Señal (16 períodos)
La línea de señal suaviza el histograma y se utiliza para:
-
Confirmación de entradas
-
Lectura de retrocesos
-
Evaluar pérdida o recuperación de fuerza del movimiento
Los cruces entre el histograma y la línea de señal se utilizan solo como confirmación.
Sistema de Alertas Integrado
El indicador cuenta con alertas opcionales, todas basadas en velas cerradas, evitando repintado:
-
Cruce de la Línea Cero
-
Cambio de Dirección del Contorno del Histograma
-
Cruce del Histograma con la Línea de Señal
-
Notificaciones push al teléfono móvil (opcional)