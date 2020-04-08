LBR Oscillator

LBR Oscillator – 3/10 Oscillator

El LBR Oscillator es una versión mejorada del clásico 3/10 Oscillator, ampliamente utilizado y popularizado por la trader profesional Linda Raschke.
Este indicador fue desarrollado siguiendo la configuración estándar original utilizada por Linda Raschke, con medias móviles de 3 y 10 períodos y una línea de señal de 16 períodos, enfocado en la lectura del momentum y los cambios en el ritmo del mercado.

Base Conceptual – Cómo Linda Raschke utiliza el 3/10 Oscillator

Linda Raschke utiliza el 3/10 Oscillator como una herramienta de confirmación de momentum, no como un simple generador automático de señales.
Los principales usos incluyen:

  • Identificar aceleración y desaceleración del momentum

  • Confirmar retrocesos dentro de tendencias

  • Anticipar cambios de corto plazo en la dirección del mercado

  • Trabajar junto con price action, medias móviles y contexto de tendencia

El enfoque está en el comportamiento del histograma, su inclinación y cambios de dirección, no solo en cruces mecánicos.
El histograma representa la diferencia entre la media rápida (3 períodos) y la media lenta (10 períodos):

  • Valores por encima de cero indican momentum alcista

  • Valores por debajo de cero indican momentum bajista

La expansión o contracción de las barras muestra fuerza o pérdida de momentum.

Sistema Avanzado de Colores (Visual Clarity Mode)

Para facilitar la lectura visual, se añadieron modos inteligentes de coloración:

Coloración por Línea Cero

  • Verde: histograma por encima de cero

  • Rojo: histograma por debajo de cero

Ideal para una lectura directa del sesgo del mercado.

Coloración por Cruce con la Línea de Señal
Contorno del Histograma por Dirección

Además del color principal, el LBR Oscillator añade un contorno direccional al histograma:

  • Verde: momentum creciente

  • Rojo: momentum decreciente

  • Naranja: barra actual (en formación)

Este recurso facilita la identificación visual de cambios de momentum, incluso antes de los cruces.

Línea de Señal (16 períodos)

La línea de señal suaviza el histograma y se utiliza para:

  • Confirmación de entradas

  • Lectura de retrocesos

  • Evaluar pérdida o recuperación de fuerza del movimiento

Los cruces entre el histograma y la línea de señal se utilizan solo como confirmación.

Sistema de Alertas Integrado

El indicador cuenta con alertas opcionales, todas basadas en velas cerradas, evitando repintado:

  • Cruce de la Línea Cero

  • Cambio de Dirección del Contorno del Histograma

  • Cruce del Histograma con la Línea de Señal

  • Notificaciones push al teléfono móvil (opcional)


Productos recomendados
Long Short Pro
Thalles Nascimento De Carvalho
Indicadores
Indicador Long & Short - Versión Pro: ¡Desbloquea el Potencial Ilimitado de tu Análisis de Mercado! Sin Restricciones para Cualquier Activo La versión Pro del Indicador Long & Short te ofrece la libertad total para usarlo con cualquier activo financiero. ¡Sin más limitaciones, aplica el mismo indicador a todos tus activos favoritos! Sin Restricciones Disfruta de todas las funciones del indicador sin ninguna limitación. La versión Pro proporciona una experiencia completa e ilimitada,
PVA Color Candle
Ricardo Almeida Branco
Indicadores
Varias técnicas utilizan el volumen como un punto importante en el comercio. Ya sea para indicar la fuerza, el agotamiento, la debilidad pullback, entre otros. En jefe cito la teoría de Richard Wyckoff, que dijo acerca de la importancia de mirar el precio y el volumen. Sin embargo, hay varias posibilidades para filtrar lo que es el volumen que debe ser notado. Los usuarios de PVRSA/PVA utilizan un indicador con colores específicos, que ayudan a identificar el volumen y el tipo de movimiento q
Owl Smart Levels MT5
Sergey Ermolov
4.03 (32)
Indicadores
Versión MT4  |  FAQ El Indicador Owl Smart Levels es un sistema comercial completo dentro de un indicador que incluye herramientas de análisis de mercado tan populares como los fractales avanzados de Bill Williams , Valable ZigZag que construye la estructura de onda correcta del mercado y los niveles de Fibonacci que marcan los niveles exactos de entrada. en el mercado y lugares para tomar ganancias. Descripción detallada de la estrategia Instrucciones para trabajar con el indicador Asesor de c
Harmonic Butterfly MT5
Sergey Deev
Indicadores
El indicador detecta y muestra М. Mariposa de Gartley. El patrón es trazado por los valores extremos del indicador ZigZag (incluido en los recursos, no es necesario instalar). Después de detectar el patrón, el indicador notifica de que por la ventana emergente, una notificación móvil y un correo electrónico. Los parámetros del patrón y de la onda se muestran en las capturas de pantalla. Los parámetros por defecto se utilizan sólo para fines de demostración con el fin de aumentar la cantidad de p
Divergence Wave
Alexandre Moraes De Souza Lima
Indicadores
Ondas de divergencia. Antes de que el mercado dé un giro y se mantenga en tendencia, hay señales que se pueden leer, permitiéndonos entender el "lado más fuerte", y realizar operaciones con una mayor probabilidad de éxito con un riesgo reducido. Estos movimientos son persistentes y continuos, proporcionando una excelente rentabilidad. Divergence Waves es un histograma que acumula la divergencia entre el precio y el volumen en cada tick, lo que nos permite encontrar puntos de absorción, zonas de
Accumulation Bar MT5 r
DMITRII GRIDASOV
Indicadores
Indicador Crypto_Forex Patrón de barra de acumulación para MT5. - El indicador "Barra de acumulación" es un indicador muy potente enfocado en rupturas para el trading de acción del precio. - El indicador detecta la acumulación de precios en un área estrecha durante 1 barra y muestra: Dirección de ruptura, Orden pendiente y ubicaciones de SL. - Barra de acumulación alcista: señal de flecha azul en el gráfico (ver imágenes). - Barra de acumulación bajista: señal de flecha roja en el gráfico (ver
Volatility Ratio Mt5
Noiros Tech
5 (2)
Indicadores
AHORA PUEDE DESCARGAR VERSIONES GRATUITAS DE NUESTROS INDICADORES DE PAGO . ES NUESTRA FORMA DE RETRIBUIR A LA COMUNIDAD. >>> IR AQUÍ PARA DESCARGAR El Ratio de Volatilidad fue desarrollado por Jack D. Schwager para identificar el rango de negociación y señalar posibles rupturas. El ratio de volatilidad se define como el rango real del día actual dividido por el rango real durante un cierto número de días N (es decir, N periodos). Para calcular el ratio de volatilidad se utiliza la siguiente f
FREE
Premium level Pro
Dmitriy Kashevich
Indicadores
¡El nivel Premium es un indicador único con más del 80% de precisión de predicciones correctas! ¡Este indicador ha sido probado por los mejores especialistas en comercio durante más de dos meses! ¡El indicador del autor no lo encontrarás en ningún otro lugar! ¡A partir de las capturas de pantalla, puede ver por sí mismo la precisión de esta herramienta! 1 es ideal para operar con opciones binarias con un tiempo de vencimiento de 1 vela. 2 funciona en todos los pares de divisas, acciones, m
PZ Harmonacci Patterns MT5
PZ TRADING SLU
3 (6)
Indicadores
Este es posiblemente el indicador de reconocimiento automático de formación de precios más completo que puede encontrar para la plataforma MetaTrader. Detecta 19 patrones diferentes, toma las proyecciones de Fibonacci tan en serio como usted, muestra la zona de reversión potencial (PRZ) y encuentra niveles adecuados de stop-loss y take-profit. [ Guía de instalación | Guía de actualización | Solución de problemas | FAQ | Todos los productos ] Detecta 19 formaciones de precios armónicos diferen
K Channel
Pavel Gotkevitch
Indicadores
K_Channel es un indicador técnico que define el estado actual del mercado Forex - tendencia o plano. El indicador funciona en cualquier marco temporal. Sin embargo, se recomiendan los marcos temporales H1 y superiores para minimizar las señales falsas. El indicador se muestra como líneas por encima y por debajo de la EMA. El Average True Range (ATR) se utiliza como anchura de las bandas. Por lo tanto, el canal se basa en la volatilidad. Esta versión permite cambiar todos los parámetros de la Med
SMC Venom Model BPR MT5
Ivan Butko
Indicadores
El indicador SMC Venom Model BPR es una herramienta profesional para operadores que trabajan con el concepto de Dinero Inteligente (SMC). Identifica automáticamente dos patrones clave en el gráfico de precios: FVG   (Fair Value Gap) es una combinación de tres velas, con un gap entre la primera y la tercera. Forma una zona entre niveles donde no hay soporte de volumen, lo que suele provocar una corrección del precio. BPR   (Balanced Price Range) es una combinación de dos patrones FVG que forman
Harmony Signals Pro
Giuseppe Papa
Indicadores
Señales Elite Harmony Pro Visión general Elite Harmony Signals es un sofisticado indicador de análisis técnico que muestra rectángulos dinámicos que proporcionan zonas de negociación claras y señales de confirmación para mejorar las decisiones. Características principales Zonas de rectángulos dinámicos Extensión en Tiempo Real : Los rectángulos se extienden automáticamente a la acción del precio actual Cierre Inteligente : Los rectángulos se cierran sólo cuando aparecen señales opuestas Confirma
KDJ divergence signals MT5
Kaijun Wang
Indicadores
KDJ Índice 4 Indicadores Wave Auto Calculator, Canal de tendencia de comercio Perfect Trend - Wave Auto Channel Calculator , Versión MT4 Perfect Trend - Wave Auto Channel Calculator , Versión MT5 Copia Local Copia Fácil y Rápida , Versión MT4 Copia Fácil y Rápida , Versión MT5 Local Copy Trading Prueba Demo Easy And Fast Copy , MT4 Cuenta Demo funcionando Easy And Fast Copy , MT5 Cuenta Demo en funcionamiento "Cooperación QQ:556024 " "Cooperación wechat:556024" "Cooperativa email:556024@qq.com ¡
Visual Oceans Gate Stochastic Indicator
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Indicadores
¡Bienvenido al indicador estocástico Ocean's Gate! Nota: Este indicador no está optimizado por defecto - ¡ha sido creado para que usted lo ajuste y optimice en base a su estilo único de trading! Sumérjase en la toma de decisiones precisas con esta herramienta de negociación avanzada que aprovecha el poder del oscilador estocástico. El indicador estocástico Ocean's Gate no sólo visualiza las condiciones de sobrecompra y sobreventa, sino que también identifica los cruces críticos, lo que le permi
Market Profiles Linear United
Andrei Novichkov
Indicadores
Información básica. Para realizar su trabajo, el indicador toma datos sobre volúmenes de un marco temporal inferior, construye Perfiles de Mercado para un marco temporal superior y un histograma para el marco temporal actual. El indicador comienza en varias etapas. En este caso, aparecen mensajes como: "Build Source & Target TF. Step: ..." . El proceso puede acelerarse cambiando el parámetro de entrada Milisegundos entre pasos - la velocidad de inicialización. El valor final de este parámetro es
Noize Absorption Index
Ekaterina Saltykova
Indicadores
Noize Absorption Index - es el sistema de trading manual que mide la diferencia de presión entre las fuerzas de los osos y las fuerzas de los toros. Línea verde - es un índice libre de ruido que muestra la situación actual. Los valores por encima del nivel cero muestran la potencia de la onda alcista y los valores por debajo de cero miden las fuerzas bajistas. La flecha hacia arriba aparece en el mercado bajista cuando está listo para revertir, la flecha hacia abajo aparece en el mercado alcist
Trend Detective Indicator MT5
Zakri Bin Othman
5 (1)
Indicadores
Deje una reseña para este producto, y reciba otro producto "Gratis" que usted elija. Puedes ver mis otros productos aquí: https://www.mql5.com/en/users/zakri/seller Trend Detective es un indicador avanzado de detección de tendencias que muestra puntos de entrada precisos en la dirección de la tendencia. Utiliza tecnología inteligente para detectar puntos de entrada, puntos de cambio de tendencia y puntos TP. También muestra la tasa de acierto para el gráfico actual utilizando los parámetros se
Silver Zebra Trading System
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Indicadores
Silver Zebra Trading System - Descubra el impulso del mercado Descubra una nueva y potente forma de visualizar las tendencias y el impulso del mercado con Silver Zebra Trading System. Este indicador único de MetaTrader 5 está diseñado para proporcionarle una comprensión clara e inmediata de la dinámica del mercado, ayudándole a tomar decisiones comerciales más informadas. Por sólo 30 $, puede añadir esta herramienta indispensable a su arsenal comercial. ¿Qué es el Sistema de Trading Silver Zebr
Market Structure Trend Targets
Cao Minh Quang
Indicadores
Market Structure Trend Targets es un potente indicador de negociación diseñado para ofrecer a los operadores una visión clara, estructurada y basada en datos del impulso del mercado, las rupturas y las zonas clave de reacción de los precios. Basado en los principios del análisis inteligente de la estructura del mercado , ayuda a identificar no sólo la dirección de la tendencia, sino también los niveles precisos de ruptura , el agotamiento de la tendencia y las posibles zonas de reversión , todo
Recognizer 1 2 3 Patterns
Gennadiy Stanilevych
4.67 (36)
Indicadores
Este indicador está destinado para reconocer y marcar en el gráfico 1-2-3 patrones de compra y de venta. El indicador ayudará al trader a detectar los fractales de inicio y de señal, indicar los posibles puntos de entrada en el mercado en todos los períodos de tiempo del programa МetaTrader 5. En el gráfico se dibujan las líneas de Fibonachi que indican supuestos objetivos del movimiento partiendo de la teoría de ondas. Las formaciones 1-2-3 adquieren una especial importancia después de la forma
FREE
Combined
Ahmed Alaaeldin Abdulrahman Ahmed Elherzawi
5 (1)
Indicadores
Bienvenido a los productos de Investment Castle This product is exclusively available in the MQL5 market and is not available and will not be available anywehere else. El indicador Combinado es un indicador multi-marco de tiempo y está construido usando 3 indicadores: Indicador de bandas, que traza los niveles clave de soporte y resistencia utilizando hasta 5 marcos temporales diferentes . Indicador de patrones, que traza los patrones de los gráficos utilizando hasta 6 marcos temporales diferen
Buy n Sell Indicator
Jawad Tauheed
Indicadores
Aquí tienes la traducción completa al español de tu descripción para MQL5, lista para publicar: Buy n Sell Arrows with Trailing Stop – Traderlinkz Archivo de parámetros disponible bajo solicitud Convierte el ruido del mercado en señales claras de compra y venta. Una herramienta profesional para MetaTrader 5 que combina señales de entrada limpias con un trailing stop dinámico. Los mejores resultados se obtienen en el marco temporal de 5 minutos (M5) , lo que lo hace ideal para scalpers y trad
Ichimoku Aiko MTF
Michael Jonah Randriamampionontsoa
Indicadores
Ichimoku Aiko MTF es una colección de indicadores técnicos que muestran los niveles de soporte y resistencia, así como el impulso y la dirección de la tendencia. Es un indicador multi-marco de tiempo, por lo que no necesita cambiar el marco de tiempo del gráfico cuando desee ver las nubes ichimoku en un marco de tiempo superior. Ej. El timeframe del gráfico es M15 y quieres ver en el timeframe del gráfico M15 los indicadores H1 ichimoku (el ichimoku en Metatrader no puede hacer eso) por eso nece
Visual Dolphin Indicator
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Indicadores
Indicador Visual Dolphin Libere el ritmo del mercado con el Indicador Visual Dolphin, su herramienta definitiva para identificar y capitalizar las tendencias del mercado con claridad y confianza. Diseñado tanto para operadores principiantes como experimentados, este indicador elimina el ruido y las conjeturas, proporcionando señales de compra y venta cristalinas directamente en su gráfico. La lógica detrás de las ondas El núcleo del indicador Visual Dolphin es un sofisticado pero intuitivo sist
SlopeChannelB MT5
MIKHAIL VINOGRADOV
Indicadores
SlopeChannelB – una herramienta de análisis técnico que construye un canal de movimiento de precios inclinado, ofreciendo oportunidades únicas para evaluar la situación actual del mercado y encontrar señales de trading. Características principales del indicador: Canal de movimiento de precios inclinado : El indicador ayuda a visualizar los niveles de soporte y resistencia, que pueden indicar puntos potenciales de reversión o continuación de la tendencia. Varios colores de líneas y resaltado
OrderBook Cumulative Indicator
Stanislav Korotky
5 (1)
Indicadores
Libro de órdenes, también conocido como Libro de Mercado, profundidad de mercado, Nivel 2, - es una tabla actualizada dinámicamente con los volúmenes actuales de órdenes de compra y venta de un instrumento financiero específico a niveles de precios cercanos al Bid y Ask. MetaTrader 5 proporciona los medios para recibir el libro de mercado de su corredor, pero sólo en tiempo real, sin acceso a su historia. El indicador OrderBook Cumulative Indicator acumula los datos del libro de mercado en línea
Harmonic Patterns by ZZ MT5
Mykola Khandus
Indicadores
Visión general Harmonic Patterns MT5 es un indicador de análisis técnico diseñado para la plataforma MetaTrader 5. Identifica y muestra patrones de precios armónicos, como Butterfly, Cypher, Crab, Bat, Shark y Gartley, tanto en direcciones alcistas como bajistas. El indicador calcula los niveles de precios clave, incluidos los niveles de entrada, stop loss y tres niveles de toma de beneficios, para ayudar a los operadores a analizar los movimientos del mercado. Los elementos visuales y las alert
Auto Optimized RSI MT5
Davit Beridze
Indicadores
Auto Optimized RSI   es un indicador de flechas inteligente y fácil de usar, diseñado para ofrecer señales de trading precisas. Utiliza simulaciones de operaciones basadas en datos históricos para identificar automáticamente los niveles de compra y venta de RSI más efectivos para cada instrumento y marco temporal. Este indicador puede utilizarse como un sistema de trading independiente o como parte de tu estrategia actual. Es especialmente útil para traders intradía. A diferencia de los niveles
Heikin Ashi RSI Oscillator
TECHAURORA - FZCO
Indicadores
¡Les presentamos el Oscilador Heikin Ashi RSI ! Este indicador combina los conceptos de las velas Heikin Ashi con el RSI (Índice de Fuerza Relativa) para producir un formato tipo oscilador que se puede utilizar para filtrar parte del ruido asociado con las lecturas estándar del RSI. Esto proporciona a los traders una representación más suave de las condiciones del mercado. Aquí hay algunos artículos para leer más sobre el RSI y las velas Heikin Ashi: https://www.investopedia.com/terms/r/rsi.asp
SMMA Bands Indicator
Elie Baptiste Granger
Indicadores
El indicador de bandas SMMA es una herramienta avanzada de negociación basada en la volatilidad que crea 6 niveles dinámicos de soporte y resistencia en torno a una envolvente formada por dos medias móviles suavizadas (SMMA). Este indicador combina la fiabilidad de la identificación de tendencias SMMA con la precisión de las bandas de volatilidad basadas en la desviación estándar, por lo que es adecuado tanto para estrategias de seguimiento de tendencias como de reversión de medias. Cada banda
Los compradores de este producto también adquieren
Smart Trend Trading System MT5
Issam Kassas
4.66 (56)
Indicadores
Si compras este indicador, recibirás mi Gestor de Operaciones Profesional + EA  GRATIS. Primero que todo, vale la pena enfatizar que este Sistema de Trading es un Indicador No Repintado, No Redibujado y No Retrasado, lo que lo hace ideal tanto para el trading manual como para el automatizado. Curso en línea, manual y descarga de ajustes preestablecidos. El "Sistema de Trading Inteligente MT5" es una solución completa de trading diseñada para traders nuevos y experimentados. Combina más de 10 in
Power Candles MT5
Daniel Stein
5 (2)
Indicadores
Power Candles – Señales de entrada basadas en fuerza para cualquier mercado Power Candles lleva el análisis de fuerza probado de Stein Investments directamente a tu gráfico de precios. En lugar de reaccionar únicamente al precio, cada vela se colorea según la fuerza real del mercado, lo que permite identificar al instante acumulaciones de momentum, aceleraciones de fuerza y transiciones limpias de tendencia. Una sola lógica para todos los mercados Power Candles funciona automáticamente en todos
Gold Sniper Scalper Pro
Ich Khiem Nguyen
3.29 (7)
Indicadores
Gold Sniper Scalper Pro - Sistema de Trading de Oro (XAU/USD) en MetaTrader 5 Para el trader serio: Aborde la negociación de Oro con una metodología estructurada y basada en datos que combina múltiples factores de análisis de mercado. Esta herramienta está diseñada para respaldar su análisis de negociación de Oro. Oportunidad de Precio Limitada Esta es una oportunidad para poseer Gold Sniper Scalper Pro antes de que aumente el precio. El precio del producto aumentará $50 después de cada 10 comp
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.96 (76)
Indicadores
Cada comprador de este indicador recibe adicionalmente y de forma gratuita: La utilidad exclusiva "Bomber Utility", que acompaña automáticamente cada operación, establece niveles de Stop Loss y Take Profit, y cierra operaciones según las reglas de la estrategia; Archivos de configuración (set files) para ajustar el indicador en diferentes activos; Archivos de configuración para el "Bomber Utility" en los modos: "Riesgo Mínimo", "Riesgo Balanceado" y "Estrategia de Espera"; Un manual en video pas
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
Indicadores
PROMOCIÓN DE LANZAMIENTO El precio de Azimuth Pro está establecido inicialmente en 299 $ para los primeros 100 compradores. El precio final será de 499 $. LA DIFERENCIA ENTRE LAS ENTRADAS RETAIL E INSTITUCIONALES NO ES EL INDICADOR — ES LA UBICACIÓN. La mayoría de los traders entran en niveles de precio arbitrarios, persiguiendo el momentum o reaccionando a señales retrasadas. Las instituciones esperan a que el precio alcance niveles estructurados donde la oferta y demanda realmente cambian.
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.91 (32)
Indicadores
***Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe es una herramienta de análisis de mercado en tiempo real desarrollada con base en los Smart Money Concepts (SMC). Está diseñada para ayudar a los traders a analizar la estructura del mercado de manera sistemática y obtener una visión más clara de la dirección general del mercado. El sistema analiza automáticamente los Puntos de Reversión, las Zonas Clave y la Estructura del Mercado a través de múltiples marcos temporales, mostrando al mismo tiempo Poi
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
1 (1)
Indicadores
ARIPoint es un potente compañero de trading diseñado para generar señales de entrada de alta probabilidad con niveles TP/SL/DP dinámicos basados en la volatilidad. El seguimiento del rendimiento integrado muestra estadísticas de ganancias/pérdidas, aciertos PP1/PP2 y tasas de éxito actualizadas en tiempo real. Características principales: Señales de compra/venta con bandas de volatilidad adaptables Niveles TP/SL/DP en tiempo real basados en ATR Filtro MA incorporado con volatilidad ATR/StdDev o
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (28)
Indicadores
FX Power: Analiza la Fuerza de las Divisas para Decisiones de Trading Más Inteligentes Descripción General FX Power es tu herramienta esencial para comprender la fuerza real de las principales divisas y el oro en cualquier condición de mercado. Al identificar divisas fuertes para comprar y débiles para vender, FX Power simplifica las decisiones de trading y descubre oportunidades de alta probabilidad. Ya sea que quieras seguir las tendencias o anticipar reversiones utilizando valores extremos
Trend Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.84 (99)
Indicadores
Desbloquee el poder del comercio de tendencias con el indicador Trend Screener: ¡su solución definitiva para el comercio de tendencias impulsada por lógica difusa y un sistema multidivisa!Mejore su comercio de tendencias con Trend Screener, el revolucionario indicador de tendencias impulsado por lógica difusa. Es un poderoso indicador de seguimiento de tendencias que combina más de 13 herramientas y funciones premium y 3 estrategias comerciales, lo que lo convierte en una opción versátil para co
Game Changer Indicator mt5
Vasiliy Strukov
4.67 (6)
Indicadores
Game Changer es un indicador de tendencia revolucionario, diseñado para usarse en cualquier instrumento financiero y transformar su metatrader en un potente analizador de tendencias. El indicador no se redibuja ni se retrasa. Funciona en cualquier marco temporal y facilita la identificación de tendencias, señala posibles reversiones, actúa como mecanismo de trailing stop y proporciona alertas en tiempo real para una respuesta rápida del mercado. Tanto si es un experto, un profesional o un princi
Atomic Analyst MT5
Issam Kassas
4.31 (26)
Indicadores
En primer lugar, vale la pena enfatizar que este Indicador de Trading no repinta, no redibuja y no se retrasa, lo que lo hace ideal tanto para el trading manual como para el automatizado. Manual del usuario: configuraciones, entradas y estrategia. El Analista Atómico es un Indicador de Acción del Precio PA que utiliza la fuerza y el impulso del precio para encontrar una mejor ventaja en el mercado. Equipado con filtros avanzados que ayudan a eliminar ruidos y señales falsas, y aumentan el poten
Smart Stop Indicator MT5
Daniel Stein
5 (2)
Indicadores
Smart Stop Indicator – Precisión inteligente de stop-loss directamente en tu gráfico Descripción general Smart Stop Indicator es la solución diseñada para traders que desean colocar su stop-loss de forma clara y metódica, sin adivinar ni depender de la intuición. Esta herramienta combina lógica clásica de acción del precio (máximos más altos, mínimos más bajos) con reconocimiento moderno de rupturas para identificar dónde debe estar realmente el siguiente nivel lógico de stop. Ya sea en tenden
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (20)
Indicadores
Presentamos   Quantum TrendPulse   , la herramienta de trading definitiva que combina el poder de   SuperTrend   ,   RSI   y   Stochastic   en un indicador integral para maximizar su potencial de trading. Diseñado para traders que buscan precisión y eficiencia, este indicador le ayuda a identificar tendencias del mercado, cambios de impulso y puntos de entrada y salida óptimos con confianza. Características principales: Integración con SuperTrend:   siga fácilmente la tendencia predominante del
Grabber System MT5
Ihor Otkydach
4.8 (20)
Indicadores
Te presento un excelente indicador técnico: Grabber, que funciona como una estrategia de trading "todo incluido" lista para usar. En un solo código se integran potentes herramientas de análisis técnico del mercado, señales de trading (flechas), funciones de alertas y notificaciones push. Cada comprador de este indicador recibe además de forma gratuita: Grabber Utility: una herramienta para la gestión automática de órdenes abiertas Video manual paso a paso: cómo instalar, configurar y operar con
M1 Scalper Pro MT5
Elif Kaya
5 (9)
Indicadores
- Precio real es de 80 $ - 45% de descuento (Es 45 $ ahora) ¡Póngase en contacto conmigo para el indicador de bonificación adicional, la instrucción o cualquier pregunta! - Actualización gratuita de por vida - No repintar - Producto relacionado: Gann Gold EA - Yo sólo vendo mis productos en Elif Kaya Perfil, cualquier otro sitio web son robados versiones antiguas, Así que no hay nuevas actualizaciones o apoyo. Ventajas de M1 Scalper Pro Rentabilidad: M1 Scalper Pro es altamente rentable con una
RelicusRoad Pro MT5
Relicus LLC
5 (24)
Indicadores
¿Cuántas veces ha comprado un indicador de trading con excelentes back-tests, prueba de rendimiento en cuenta real con números fantásticos y estadísticas por todas partes pero después de usarlo, termina perdiendo su cuenta? No debe confiar en una señal por sí misma, necesita saber por qué apareció en primer lugar, ¡y eso es lo que mejor hace RelicusRoad Pro! Manual de Usuario + Estrategias + Videos de Entrenamiento + Grupo Privado con Acceso VIP + Versión Móvil Disponible Una Nueva Forma de Ver
Trend indicator AI mt5
Ramil Minniakhmetov
5 (13)
Indicadores
Trend Ai indicator es una gran herramienta que mejorará el análisis de mercado de un operador al combinar la identificación de tendencias con puntos de entrada procesables y alertas de reversión. Este indicador permite a los usuarios navegar por las complejidades del mercado forex con confianza y precisión Más allá de las señales primarias, el indicador Trend Ai identifica puntos de entrada secundarios que surgen durante retrocesos o retrocesos, lo que permite a los operadores capitalizar las c
IX Power MT5
Daniel Stein
4.92 (12)
Indicadores
IX Power: Descubre perspectivas de mercado para índices, materias primas, criptomonedas y forex Descripción general IX Power es una herramienta versátil diseñada para analizar la fortaleza de índices, materias primas, criptomonedas y símbolos de forex. Mientras que FX Power ofrece la máxima precisión para pares de divisas mediante el uso de datos de todos los pares disponibles, IX Power se centra exclusivamente en los datos del mercado del símbolo subyacente. Esto convierte a IX Power en una e
Berma Bands
Muhammad Elbermawi
5 (7)
Indicadores
El indicador de bandas de Berma (BB) es una herramienta valiosa para los operadores que buscan identificar y aprovechar las tendencias del mercado. Al analizar la relación entre el precio y las bandas de Berma, los operadores pueden discernir si un mercado se encuentra en una fase de tendencia o de rango. Visita el [ Blog de Berma Home ] para saber más. Las bandas de Berma se componen de tres líneas distintas: la banda de Berma superior, la banda de Berma media y la banda de Berma inferior. Esta
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4 (14)
Indicadores
Ante todo, vale la pena enfatizar que esta Herramienta de Trading es un Indicador No Repintado, No Redibujado y No Retrasado, lo que la hace ideal para el trading profesional. Curso en línea, manual del usuario y demostración. El Indicador de Conceptos de Acción del Precio Inteligente es una herramienta muy potente tanto para traders nuevos como experimentados. Combina más de 20 indicadores útiles en uno solo, combinando ideas avanzadas de trading como el Análisis del Trader del Círculo Interi
Macroeconomic Analyzer
DARIO GALLIONE
Indicadores
Los precios se mueven por muchas razones y éstas pueden variar de un operador a otro: programas informáticos, operadores privados e institucionales contribuyen simultáneamente a la formación del precio, lo que hace muy difícil el arte de la predicción. Sin embargo, hay factores medibles que vinculan el precio a una tendencia subyacente acorde con la realidad física que representa el activo financiero: son los indicadores macroeconómicos. Los grandes inversores utilizan sabiamente esta informaci
Matreshka
Dimitr Trifonov
5 (2)
Indicadores
Indicador Matreshka de autodiagnóstico y autooptimización: 1. Es una interpretación de la Teoría del Análisis de Ondas de Elliott. 2. Basado en el principio del indicador tipo ZigZag, y las ondas se basan en el principio de interpretación de la teoría de DeMark. 3. Filtra las ondas en longitud y altura. 4. Dibuja hasta seis niveles de ZigZag al mismo tiempo, siguiendo ondas de diferentes órdenes. 5. Marca ondas pulsadas y de retroceso. 6. Dibuja flechas para abrir posiciones. 7. Dibuja tres cana
Ace Trend
Mikhail Sergeev
5 (2)
Indicadores
Le presentamos un indicador revolucionario que cambia las reglas del juego en el mundo del comercio de tendencias. El indicador está diseñado para repensar el rendimiento y elevar su experiencia comercial a una altura sin precedentes. Nuestro indicador cuenta con una combinación única de características avanzadas que lo diferencian de la competencia. La tecnología avanzada "real Pricing Factors" proporciona una sostenibilidad sin igual incluso en las condiciones de mercado más difíciles y voláti
Support and Resistance Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.82 (22)
Indicadores
Support And Resistance Screener está en un indicador de nivel para MetaTrader que proporciona múltiples herramientas dentro de un indicador. Las herramientas disponibles son: 1. Cribador de estructura de mercado. 2. Zona de retroceso alcista. 3. Zona de retroceso bajista. 4. Puntos pivotes diarios 5. Puntos de pivote semanales 6. Puntos Pivotes mensuales 7. Fuerte soporte y resistencia basado en patrón armónico y volumen. 8. Zonas de nivel de banco. OFERTA POR TIEMPO LIMITADO: El indicador de so
Advanced Supply Demand MT5
Bernhard Schweigert
4.5 (14)
Indicadores
¡Actualmente con 33% de descuento! ¡La mejor solución para cualquier tráder principiante o experto! Este indicador es una herramienta comercial única, de alta calidad y asequible, porque incorpora una serie de características patentadas y una nueva fórmula. Con esta actualización, podrá mostrar zonas de doble marco temporal. No solo podrá mostrar un marco temporal más alto, sino también mostrar ambos, el marco temporal del gráfico MÁS el marco temporal más alto: MOSTRANDO ZONAS ANIDADAS. A todos
TPSproTREND PrO MT5
Roman Podpora
4.74 (19)
Indicadores
TPSproTrend PRO identifica el momento en que el mercado realmente cambia de dirección y forma un punto de entrada al comienzo del movimiento. Se entra al mercado cuando el precio apenas empieza a moverse, y no después de que el movimiento ya se haya producido.   Indicador       No redibuja señales y muestra automáticamente puntos de entrada, Stop Loss y Take Profit, lo que hace que el trading sea claro, visual y estructurado. INSTRUCCIONES RUS   -   VERSIÓN MT4 Principales ventajas Señales sin
Easy Buy Sell Signal Alert
Franck Martin
4.69 (13)
Indicadores
Easy Buy Sell es un indicador de mercado para la apertura y cierre de posiciones. Facilita el seguimiento de las entradas en el mercado mediante alertas. Indica los puntos de cambio de tendencia cuando un precio alcanza valores extremos y el momento más favorable para entrar en el mercado. es tan eficaz como un Fibonacci para encontrar un nivel pero utiliza herramientas diferentes como un algoritmo basado en los indicadores ATR y el Oscilador Estocástico. Usted puede modificar estos dos paráme
Quantum Trend Sniper
Bogdan Ion Puscasu
4.74 (53)
Indicadores
Introduciendo       Indicador Quantum Trend Sniper   , el innovador indicador MQL5 que está transformando la forma en que identificas y negocias los cambios de tendencia. Desarrollado por un equipo de comerciantes experimentados con experiencia comercial de más de 13 años,       Indicador de francotirador de tendencia cuántica       está diseñado para impulsar su viaje comercial a nuevas alturas con su forma innovadora de identificar cambios de tendencia con una precisión extremadamente alta. *
TrendLine PRO MT5
Evgenii Aksenov
4.67 (33)
Indicadores
El indicador   Trend Line PRO   es una estrategia comercial independiente. Muestra el cambio de tendencia, el punto de entrada a la transacción, así como calcula automáticamente tres niveles de Take Profit y la protección contra la pérdida de Stop Loss Trend Line PRO   es perfecto para todos los símbolos de Meta Trader: monedas, metales, criptomonedas, acciones e índices. El indicador se utiliza en el comercio con cuentas reales, lo que confirma la fiabilidad de la estrategia. Los robots que ut
Market Structure Order Block Dashboard MT5
Prime Horizon
5 (2)
Indicadores
Market Structure Order Block Dashboard MT5 Market Structure Order Block Dashboard MT5 es un indicador para MetaTrader 5 que automatiza el análisis de la estructura de mercado y los conceptos ICT / Smart Money . No abre operaciones ni gestiona órdenes: es una herramienta de análisis visual , no un robot de trading automatizado. Qué muestra el indicador El indicador escanea el gráfico y destaca la siguiente información : Estructura de mercado : swings clave, HH, HL, LH, LL Rupturas de estructura 
Otros productos de este autor
Shortcuts MT5 Hotkeys Scalping
Pablo Filipe Soares De Almeida
5 (1)
Utilidades
Comandos clave B – Comprar. S – Vender. L – Buy Limit. M – Sell Limit. U – Buy Stop. N – Sell Stop. C – Cierra todas las posiciones abiertas. X – Cierra una posición específica. Z – Cancela todas las órdenes pendientes. T – Trailing stop. P – Parcial. K – Breakeven. A - Asistente de Trading 1-2-3 - Compra (lotes personalizables) 4-5-6 - Venta (lotes personalizables) El control mediante tecla de acceso rápido puede habilitarse o deshabilitarse según sea necesario. Nota: Los atajos predeterminado
ROC Color
Pablo Filipe Soares De Almeida
Indicadores
ROC Coloreado con Media Móvil y Alertas - Indicador Avanzado de Momentum ¡Rate of Change (ROC) mejorado! Este indicador personalizado para MetaTrader 5 ofrece una visión clara e intuitiva del momentum del mercado, ideal para traders que buscan señales precisas de aceleración o desaceleración de tendencias. ¿Qué es el ROC y sus ventajas? El Rate of Change (ROC) es un oscilador de momentum puro que mide la variación porcentual del precio en relación con un período anterior. Destaca la velocidad y
ClassicMACD
Pablo Filipe Soares De Almeida
5 (1)
Indicadores
MACD Clásico para MetaTrader 5 Este indicador ofrece una implementación fiel del clásico Moving Average Convergence Divergence (MACD) diseñado originalmente por Gerald Appel, adaptado específicamente para MetaTrader 5. Permite a los traders identificar tendencias de mercado, cambios de momentum y puntos potenciales de reversión a través de sus componentes principales: la línea MACD, la línea de señal y el histograma. La línea MACD se calcula como la diferencia entre dos medias móviles exponenci
Scale Fixed
Pablo Filipe Soares De Almeida
5 (1)
Utilidades
Fixed Scale Indicator para MetaTrader 5 Este indicador permite activar o desactivar una escala de precios fija en los gráficos de MetaTrader 5. Centra el precio en el gráfico y ajusta automáticamente la escala según los movimientos del mercado. Funcionalidad Activar/Desactivar escala fija: Se puede alternar haciendo triple clic en el eje de precios (lado derecho del gráfico). Centrado de precios: Mantiene el precio en el centro del gráfico durante los movimientos del mercado. Ajuste automático d
Shortcuts MT4 Hotkeys Scalping
Pablo Filipe Soares De Almeida
Utilidades
MT4 Hotkeys – Herramienta de gestión de órdenes y posiciones Esta herramienta permite a los usuarios gestionar órdenes y posiciones en la plataforma MetaTrader 4 mediante atajos de teclado. Soporta ejecución de órdenes, cierre de posiciones, ajustes de trailing stop y gestión de riesgo a través de configuraciones personalizables. Comandos clave “B”: Coloca una orden de compra. “S”: Coloca una orden de venta. “C”: Cierra todas las posiciones abiertas. “X”: Cierra una posición específica (la más
MultiChart Pro
Pablo Filipe Soares De Almeida
Utilidades
MultiChart Pro – Herramienta de Gestión de Gráficos para MetaTrader 5 Este Asesor Experto (EA) permite automatizar la apertura y configuración de gráficos en MetaTrader 5. Admite la configuración de hasta cuatro gráficos con marcos temporales y plantillas específicas, incluidos los gráficos offline. Funcionalidad Apertura de Gráficos: Abre hasta tres gráficos adicionales (por ejemplo, D1, M1, M15) y un gráfico offline (por ejemplo, 10 segundos), configurando el gráfico actual (por ejemplo, M5).
Time and Sales Tick
Pablo Filipe Soares De Almeida
Indicadores
Time & Sales Tick Indicator es un indicador para MetaTrader 5 que muestra información de ticks en tiempo real. Presenta el precio, el volumen de ticks y la hora directamente en el gráfico. Funcionalidad Muestra datos de ticks, incluyendo precio, volumen y tiempo, en un panel dentro del gráfico. Agrupa los ticks en intervalos definidos por el usuario, con colores diferenciados (verde para alza, rojo para baja). Permite posicionar el panel en cualquiera de las esquinas del gráfico.
Partial
Pablo Filipe Soares De Almeida
Utilidades
Partial Close Manager – Herramienta de Ajuste de Volumen de Operaciones Esta herramienta permite realizar cierres parciales en operaciones abiertas en MetaTrader 5. Funcionalidad Cierre Parcial: Cierra una parte de las operaciones abiertas con una sola acción. Cálculo de Volumen: Calcula automáticamente el volumen a cerrar, eliminando la entrada manual. Soporte Multiorden: Aplica cierres parciales a todas las órdenes abiertas del mismo símbolo simultáneamente. Tabla Movible: Haz clic y mantén el
HighLow Fury EA
Pablo Filipe Soares De Almeida
Asesores Expertos
HighLow Fury EA robot de trading de ruptura con gestión de riesgo y capital. Tamaño de lote dinámico basado en el porcentaje de riesgo de la cuenta o lotes fijos Límites diarios de ganancia/pérdida para proteger el capital Reducción inteligente del capital después de ganancias/pérdidas objetivo Múltiples opciones de trailing stop (Highest/Lowest, velas anteriores) Filtros personalizados de hora/día + control de duración de la posición Configurado con parámetros optimizados para XAUUSD (2025). Lo
Volume Candle Indicator
Pablo Filipe Soares De Almeida
Indicadores
Histograma de Volumen por Color para MetaTrader 5 Este indicador muestra el volumen como un histograma en una ventana separada. Las barras se colorean según la dirección de la vela: verde para alcista (cierre > apertura) y rojo para bajista (cierre < apertura). Características principales Fuente de volumen: volumen de ticks o volumen real (seleccionable por el usuario). Línea de media móvil opcional sobre el histograma de volumen, activable mediante entrada. Tipos de medias soportadas: SMA, EMA,
Day Of Week SMA
Pablo Filipe Soares De Almeida
Indicadores
El indicador SMA del Día de la Semana calcula una media móvil basada en los precios de cierre de un día específico de la semana elegido por el usuario. Soporta varios tipos de medias móviles, incluyendo Simple (SMA), Exponencial (EMA), Suavizada (SMMA) y Ponderada Lineal (LWMA). El período define cuántas instancias del día seleccionado se incluyen en el cálculo. Esta herramienta es útil para analizar patrones semanales en los mercados financieros, ayudando a los traders a identificar tendencias
High Low MTF
Pablo Filipe Soares De Almeida
Indicadores
High Low MTF - Multi-Timeframe Niveles Altos y Bajos High Low MTF es un indicador profesional diseñado para operadores que desean visualizar potentes zonas de soporte y resistencia basadas en máximos y mínimos de cualquier marco temporal. Le permite visualizar niveles máximos y mínimos de periodos más pequeños o más altos directamente en su gráfico actual, proporcionando una visión completa del mercado en múltiples marcos temporales. Funciona para day traders, scalpers, swing traders e incluso
Seasonal Cycle
Pablo Filipe Soares De Almeida
Indicadores
Seasonal MT5 Indicator Descubre el poder de la estacionalidad del mercado con el indicador Seasonal MT5, diseñado para el marco temporal diario. Permite identificar y visualizar patrones de precios recurrentes basados en datos históricos, ideal para traders de forex, acciones o materias primas. Funciones clave: Traza una línea de tendencia estacional basada en precios históricos diarios. Muestra una línea recta que conecta los extremos estacionales. Dibuja líneas mensuales para observar patrones
GSV Williams
Pablo Filipe Soares De Almeida
Indicadores
GSV – Guided Swing Value Levels El GSV – Guided Swing Value Levels es un indicador exclusivo desarrollado para traders que buscan identificar zonas de precio donde el mercado tiende a reaccionar con mayor precisión estadística. Su cálculo está inspirado en los conceptos presentados por Larry Williams en su libro “Long-Term Secrets to Short-Term Trading” , donde destaca la importancia de promediar las oscilaciones del mercado para prever niveles en los que el precio probablemente se detendrá, cor
Trading Report
Pablo Filipe Soares De Almeida
Indicadores
Trading Report es un indicador visual ligero y extremadamente funcional que muestra en tiempo real la información principal de tu cuenta y trading — todo en un único panel elegante, totalmente arrastrable y de diseño minimalista. Características principales Actualización en cada tick (posición abierta y P/L flotante en tiempo real) Detalles de la posición actual (BUY/SELL + volumen + precio de entrada + P/L con color verde/rojo) Daily P/L y variación del balance del día (color automático: verde=
Pivot Price Round
Pablo Filipe Soares De Almeida
Indicadores
Pivot Round Price es un indicador basado en las fórmulas clásicas de Pivot Points (Classic Pivots), manteniendo exactamente los cálculos originales de soporte, resistencia y pivot central, sin alterar ninguna parte de la matemática estándar utilizada. La diferencia y principal ventaja de este indicador es que los niveles se ajustan automáticamente a precios redondeados, facilitando la visualización en activos con múltiples decimales y volviendo los niveles mucho más relevantes en el gráfico real
Avwap
Pablo Filipe Soares De Almeida
Indicadores
Avwap Principales recursos: VWAP diario automático (reinicia perfectamente cada día a las 00:00 hora del servidor) 8 tipos de precio para el cálculo: Close, (H+L+C)/3, (H+L)/2, (O+C)/2, (O+H+L+C)/4 y más Modo VWAP Anclado: solo arrastra la línea vertical a cualquier punto del pasado y el VWAP se recalcula instantáneamente desde ese momento Color, grosor y estilo de la línea vertical 100% configurables (tú eliges cómo ver la ancla) Sin etiquetas o textos en el gráfico Código extremadamente optimi
Screener MT5
Pablo Filipe Soares De Almeida
Indicadores
Screener MT5 Un solo clic en el activo dentro del escáner y se abre instantáneamente en la misma ventana del gráfico. Nada de perder tiempo abriendo nuevas ventanas ni desplazándote por Market Watch — un clic y ya estás en el activo que deseas operar. Ideal para scalping, tape reading y para quienes necesitan velocidad. Panel flotante 100% personalizable que puedes arrastrar a cualquier esquina del gráfico y ocultar con solo un clic en el botón “Screener”. Principales filtros y ordenaciones disp
Keltner Channel Color
Pablo Filipe Soares De Almeida
Indicadores
El Keltner Channel Color es un indicador personalizado para MetaTrader 5 (MQL5) diseñado para mejorar la visualización de tendencias y volatilidad en el gráfico. Colorea las barras o velas según su posición relativa al Canal de Keltner, ayudando a los traders a identificar rápidamente zonas de alta, baja y breakout. Ideal para estrategias de trend following, scalping o análisis de volatilidad, este indicador simplifica la lectura del mercado al destacar barras por encima o por debajo de las band
Filtro:
No hay comentarios
Respuesta al comentario