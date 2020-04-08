LBR Oscillator – 3/10 Oscillator

Le LBR Oscillator est une version améliorée du classique 3/10 Oscillator, largement utilisé et popularisé par la trader professionnelle Linda Raschke.

Cet indicateur a été développé en suivant la configuration standard originale utilisée par Linda Raschke, avec des moyennes mobiles de 3 et 10 périodes et une ligne de signal de 16 périodes, axé sur la lecture du momentum et des changements de rythme du marché.

Base conceptuelle – Comment Linda Raschke utilise le 3/10 Oscillator

Linda Raschke utilise le 3/10 Oscillator comme un outil de confirmation du momentum, et non comme un simple générateur automatique de signaux.

Les principales utilisations incluent :

Identifier l’accélération et la décélération du momentum

Confirmer les pullbacks dans les tendances

Anticiper les changements de direction à court terme du marché

Travailler en conjonction avec le price action, les moyennes mobiles et le contexte de tendance

L’accent est mis sur le comportement de l’histogramme, son inclinaison et ses changements de direction, et non uniquement sur des croisements mécaniques.

L’histogramme représente la différence entre la moyenne rapide (3 périodes) et la moyenne lente (10 périodes) :

Valeurs au-dessus de zéro : momentum haussier

Valeurs en dessous de zéro : momentum baissier

L’expansion ou la contraction des barres montre la force ou la perte de momentum.

Système de Couleurs Avancé (Visual Clarity Mode)

Afin de faciliter la lecture visuelle, des modes de coloration intelligents ont été ajoutés :

Coloration par Ligne Zéro

Vert : histogramme au-dessus de zéro

Rouge : histogramme en dessous de zéro

Idéal pour une lecture directe du biais du marché.

Coloration par Croisement avec la Ligne de Signal

Contour Directionnel de l’Histogramme

En plus de la couleur principale, le LBR Oscillator ajoute un contour directionnel à l’histogramme :

Vert : momentum en augmentation

Rouge : momentum en diminution

Orange : barre actuelle (en formation)

Cette fonctionnalité facilite l’identification visuelle des retournements de momentum, même avant les croisements.

Ligne de Signal (16 périodes)

La ligne de signal lisse l’histogramme et est utilisée pour :

Confirmation des entrées

Lecture des pullbacks

Évaluation de la perte ou de la reprise de la force du mouvement

Les croisements entre l’histogramme et la ligne de signal sont utilisés uniquement comme confirmation.

Système d’Alertes Intégré

L’indicateur dispose d’alertes optionnelles, toutes basées sur des bougies clôturées, évitant le repainting :