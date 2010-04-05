MultiChart Pro

MultiChart Pro – Инструмент управления графиками для MetaTrader 5

Этот советник (EA) позволяет автоматизировать открытие и настройку графиков в MetaTrader 5. Поддерживает настройку до четырех графиков с указанными таймфреймами и шаблонами, включая офлайн-графики.

Функциональность

  • Открытие графиков: Открывает до трёх дополнительных графиков (например, D1, M1, M15) и один офлайн-график (например, 10 секунд), а также настраивает текущий график (например, M5).
  • Применение шаблонов: Применяет пользовательские шаблоны к каждому графику, проверяя их наличие.
  • Настройка таймфреймов: Позволяет выбирать таймфреймы через параметры ввода.

