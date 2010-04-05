MultiChart Pro
- Утилиты
- Pablo Filipe Soares De Almeida
- Версия: 1.0
- Активации: 10
MultiChart Pro – Инструмент управления графиками для MetaTrader 5
Этот советник (EA) позволяет автоматизировать открытие и настройку графиков в MetaTrader 5. Поддерживает настройку до четырех графиков с указанными таймфреймами и шаблонами, включая офлайн-графики.
Функциональность
- Открытие графиков: Открывает до трёх дополнительных графиков (например, D1, M1, M15) и один офлайн-график (например, 10 секунд), а также настраивает текущий график (например, M5).
- Применение шаблонов: Применяет пользовательские шаблоны к каждому графику, проверяя их наличие.
- Настройка таймфреймов: Позволяет выбирать таймфреймы через параметры ввода.