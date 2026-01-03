Bollinger Alerts — это классический индикатор полос Боллинджера, улучшенный интеллектуальной системой оповещений, разработанный для помощи трейдерам в четком определении состояний перекупленности и перепроданности.

Индикатор отображает три традиционные полосы:

Верхняя полоса

Средняя полоса (скользящая средняя)

Нижняя полоса

Кроме того, он оснащен настраиваемыми оповещениями, позволяющими трейдеру автоматически получать уведомления, когда цена достигает статистически экстремальных уровней.

Встроенная система оповещений

Оповещения генерируются только при закрытии свечи, что обеспечивает большую надежность и предотвращает ложные сигналы во время формирования свечи.

BUY Alert

Срабатывает, когда закрытие свечи пересекает нижнюю полосу вниз.

Указывает на возможное состояние перепроданности.

Может сигнализировать о потенциальном развороте или коррекции вверх.

SELL Alert

Срабатывает, когда закрытие свечи пересекает верхнюю полосу вверх.

Указывает на возможное состояние перекупленности.

Может сигнализировать о потенциальном развороте или коррекции вниз.

Параметры оповещений (дополнительные настройки)

Пользователь может включать или отключать каждый тип оповещений отдельно:

Enable Buy Alerts

Включает или отключает оповещения на покупку.

Enable Sell Alerts

Включает или отключает оповещения на продажу.

Enable Push Notifications

Отправляет уведомления напрямую в мобильное приложение MetaTrader (Android / iOS).