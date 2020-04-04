Примечание: Данный индикатор отображает исключительно Taylor Pivot. Индикатор ROC не включён и не отображается отдельно.



Индикатор Taylor Pivot основан на классической краткосрочной торговой технике, первоначально разработанной Тейлором и позже популяризированной профессиональным трейдером Линдой Рашке в её книге. Рашке подчёркивает этот подход как простой способ определить вероятное краткосрочное направление рынка, сосредотачиваясь на одном решении о позиции в день (покупка или продажа), что снижает психологическую нагрузку по сравнению с постоянным дейтрейдингом. Основная идея заключается в открытии позиции на закрытии дня в соответствии с ожиданием продолжения движения или follow-through в следующей сессии, используя развороты или начальные тесты рынка и позволяя прибыльным сделкам удерживаться overnight для захвата дополнительных движений.

Суть техники заключается в расчёте краткосрочной точки пивота, основанной на Rate of Change (ROC) за 2 периода на дневном таймфрейме. Этот пивот указывает уровень, на котором краткосрочный импульс (измеряемый разницей между последними закрытиями) должен изменить направление. Практическое правило следующее:

Сигнал на покупку: если цена закрытия находится выше Taylor Pivot, на закрытии открывается длинная позиция, с расчётом на бычье продолжение на следующий день.

Сигнал на продажу (short): если цена закрытия находится ниже Taylor Pivot, на закрытии открывается короткая позиция, ожидая дополнительного медвежьего давления.

Этот метод делает упор на простоту: только один основной вход в день с фокусом на захват движения follow-through следующего утра, а не на множественные внутридневные сделки.

Параметры индикатора

Taylor Pivot Color (цвет по умолчанию: DodgerBlue): позволяет изменить цвет линии пивота, отображаемой на графике.

DaysToPlot (по умолчанию: 1): определяет, сколько дней пивотов будет отображаться. Значение 1 показывает только пивот текущего дня; большие значения отображают пивоты предыдущих дней для исторической справки.

ShowThinLine (по умолчанию: false): при активации (true) рисует тонкую непрерывную линию, соединяющую внутридневные цены со значением пивота. При отключении отображаются только толстые горизонтальные линии (ширина 2) для каждого дня, визуально подчёркивая точный уровень пивота без перегруженности графика.

Визуализация на графике

Индикатор рисует горизонтальные линии на графике (на используемом таймфрейме), действительные только для соответствующего дня (с 00:00 до 23:59:59). Линии рисуются как горизонтальные объекты тренда с включённым backdraw, чтобы не перекрывать свечи. Это облегчает быстрое определение того, находится ли цена выше (потенциально бычий сценарий) или ниже (потенциально медвежий сценарий) пивота на закрытии.