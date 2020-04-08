Seasonal Cycle

Seasonal MT5 Indicator

Откройте силу сезонности рынка с помощью индикатора Seasonal MT5, разработанного для дневного таймфрейма, чтобы выявлять и визуализировать повторяющиеся ценовые модели на основе исторических данных. Идеален для трейдеров, ищущих аналитическое преимущество на рынке Forex, акций или сырьевых товаров.

Основные функции:

  • Строит сезонную линию тренда на основе исторических дневных данных, показывая предсказуемые рыночные циклы.

  • Отображает прямую линию, соединяющую сезонные экстремумы для визуального ориентирования тренда.

  • Рисует месячные линии для отслеживания внутримесячных сезонных закономерностей.

  • Добавляет настраиваемую вертикальную линию, отмечающую текущий торговый день.

  • Нормализует данные для наглядного отображения в отдельном окне.

Параметры ввода:

  • Number of Years (по умолчанию: 10): Задает исторический период анализа сезонности.

  • Adjust Scale (по умолчанию: false): Фокусируется на определенных месяцах для детального анализа.

  • Expand Scale (month) (по умолчанию: 3): Определяет количество месяцев для масштабирования (1–12).

  • Invert Indicator (по умолчанию: false): Переворачивает сезонную линию для обратного анализа.

  • Shift (по умолчанию: 0): Настраивает смещение графика по времени.

  • Apply to (по умолчанию: Close): Выбирает тип ценовых данных (Close или (Open+Close)/2).

  • Vertical Line (по умолчанию: true): Включает/выключает маркер текущего дня.

  • Vertical Line Color (по умолчанию: DimGray): Настраивает цвет вертикальной линии.

  • Straight Line (по умолчанию: true): Включает линию экстремумов.

  • Monthly Line (по умолчанию: true): Отображает линии месячной сезонности.

Преимущества:

  • Точность дневного таймфрейма.

  • Возможность прогнозировать ценовые движения на основе повторяющихся моделей.

  • Гибкая настройка под ваш стиль торговли.

  • Экономия времени и четкая визуализация рыночных циклов.


