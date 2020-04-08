Seasonal Cycle
- Индикаторы
- Pablo Filipe Soares De Almeida
- Версия: 2.0
- Активации: 10
Seasonal MT5 Indicator
Откройте силу сезонности рынка с помощью индикатора Seasonal MT5, разработанного для дневного таймфрейма, чтобы выявлять и визуализировать повторяющиеся ценовые модели на основе исторических данных. Идеален для трейдеров, ищущих аналитическое преимущество на рынке Forex, акций или сырьевых товаров.
Основные функции:
-
Строит сезонную линию тренда на основе исторических дневных данных, показывая предсказуемые рыночные циклы.
-
Отображает прямую линию, соединяющую сезонные экстремумы для визуального ориентирования тренда.
-
Рисует месячные линии для отслеживания внутримесячных сезонных закономерностей.
-
Добавляет настраиваемую вертикальную линию, отмечающую текущий торговый день.
-
Нормализует данные для наглядного отображения в отдельном окне.
Параметры ввода:
-
Number of Years (по умолчанию: 10): Задает исторический период анализа сезонности.
-
Adjust Scale (по умолчанию: false): Фокусируется на определенных месяцах для детального анализа.
-
Expand Scale (month) (по умолчанию: 3): Определяет количество месяцев для масштабирования (1–12).
-
Invert Indicator (по умолчанию: false): Переворачивает сезонную линию для обратного анализа.
-
Shift (по умолчанию: 0): Настраивает смещение графика по времени.
-
Apply to (по умолчанию: Close): Выбирает тип ценовых данных (Close или (Open+Close)/2).
-
Vertical Line (по умолчанию: true): Включает/выключает маркер текущего дня.
-
Vertical Line Color (по умолчанию: DimGray): Настраивает цвет вертикальной линии.
-
Straight Line (по умолчанию: true): Включает линию экстремумов.
-
Monthly Line (по умолчанию: true): Отображает линии месячной сезонности.
Преимущества:
-
Точность дневного таймфрейма.
-
Возможность прогнозировать ценовые движения на основе повторяющихся моделей.
-
Гибкая настройка под ваш стиль торговли.
-
Экономия времени и четкая визуализация рыночных циклов.