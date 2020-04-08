Volume Candle Indicator
- Индикаторы
- Pablo Filipe Soares De Almeida
- Версия: 1.0
- Активации: 10
Volume Color Histogram для MetaTrader 5
Этот индикатор отображает объем в виде гистограммы в отдельном окне. Столбцы окрашиваются в зависимости от направления свечи: зеленый для бычьих (close > open) и красный для медвежьих (close < open).
Основные функции
-
Источник объема: тиковый объем или реальный (на выбор пользователя).
-
Дополнительная линия скользящей средней поверх гистограммы объема, которую можно включить через настройки.
-
Поддерживаемые типы средних: SMA, EMA, SMMA, LWMA.
-
Период усреднения настраиваемый.
-
Совместим со всеми символами и таймфреймами MetaTrader 5.