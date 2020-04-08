Volume Candle Indicator

Volumes Direction MT5 William Oswaldo Mayorga Urduy Индикаторы

НАПРАВЛЕНИЕ ОБЪЕМОВ MT5 Обычно индикатор громкости меняет цвет по умолчанию, когда текущий объем выше предыдущего, это важно, но не очень полезно. По этой причине был создан этот индикатор, который в дополнение к нормальному объему, когда свеча является бычьей или медвежьей, он окрашивает их в другой цвет, по умолчанию синий для бычьего и красный для медвежьего, но эти цвета можно настроить для Вкус трейдера. Не забудьте проверить другие мои индикаторы, которые помогут вам улучшить вашу то