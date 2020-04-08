LBR Oscillator

LBR Oscillator – 3/10 Oscillator

LBR Oscillator は、プロトレーダーであるリンダ・ラシュキによって広く使用・普及された、クラシックな 3/10 Oscillator を改良したバージョンです。
本インジケーターは、リンダ・ラシュキが使用している元の標準設定に基づいて開発されており、3期間および10期間の移動平均と、16期間のシグナルラインを使用し、モメンタムと市場リズムの変化を読み取ることに重点を置いています。

概念的基盤 – リンダ・ラシュキによる 3/10 Oscillator の使い方

リンダ・ラシュキは、3/10 Oscillator を単なる自動売買シグナル生成器としてではなく、モメンタム確認ツールとして使用しています。
主な用途は以下の通りです：

  • モメンタムの加速と減速を識別

  • トレンド中の押し目・戻りを確認

  • 市場方向の短期的な変化を予測

  • プライスアクション、移動平均、トレンド環境と組み合わせて使用

注目点は、ヒストグラムの挙動、傾き、方向転換であり、単純なクロスではありません。
ヒストグラムは、短期移動平均（3期間）と長期移動平均（10期間）の差を表します：

  • ゼロより上：強気のモメンタム

  • ゼロより下：弱気のモメンタム

バーの拡大や縮小は、モメンタムの強さや弱まりを示します。

高度なカラーシステム（Visual Clarity Mode）

視認性を高めるため、インテリジェントなカラー表示モードを追加しました：

ゼロラインによるカラーリング

  • 緑：ヒストグラムがゼロより上

  • 赤：ヒストグラムがゼロより下

市場バイアスを直感的に把握できます。

シグナルラインとのクロスによるカラーリング
方向性ヒストグラムアウトライン

LBR Oscillator では、クラシック版には存在しない方向性アウトラインを追加しています：

  • 緑：モメンタム増加

  • 赤：モメンタム減少

  • オレンジ：現在形成中のバー

クロスが起こる前でも、モメンタム転換を視覚的に捉えやすくなります。

シグナルライン（16期間）

シグナルラインはヒストグラムを平滑化し、以下の目的で使用されます：

  • エントリー確認

  • 押し目・戻りの判断

  • 動きの強さの低下や回復の評価

ヒストグラムとシグナルラインのクロスは、単独ではなく確認として使用されます。

統合アラートシステム

本インジケーターには、確定足ベースのオプションアラートが搭載されており、リペイントを防ぎます：

  • ゼロラインクロス

  • ヒストグラムアウトラインの方向変化

  • ヒストグラムとシグナルラインのクロス

  • モバイル端末へのプッシュ通知（オプション）


