Time and Sales Tick
- Индикаторы
- Pablo Filipe Soares De Almeida
- Версия: 1.0
- Активации: 10
Time & Sales Tick Indicator — это индикатор для MetaTrader 5, который отображает информацию о тиках в режиме реального времени.
Он показывает цену, объем тиков и время на графике, помогая анализировать активность рынка.
Функциональные возможности
- Отображает данные тиков, включая цену, объем и время, в панели на графике.
- Группирует тики по заданным пользователем интервалам, используя цветовое кодирование (зеленый — рост, красный — падение).
- Панель можно разместить в любом углу графика, регулируя размер и прозрачность.